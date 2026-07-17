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Management Verstappen brengt mysterieus bezoekje aan McLaren

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Management Verstappen brengt mysterieus bezoekje aan McLaren

Het kamp Verstappen heeft voor de nodige speculatie gezorgd op de vrijdag in België. In de paddock op het circuit van Spa-Francorchamps werden de vader en manager van Max Verstappen namelijk gespot bij de motorhome van McLaren. De reden van het bezoek lijkt echter veel minder spannend te zijn dan veel mensen zouden verwachten.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. Zijn naam werd in de afgelopen weken genoemd bij het team van McLaren, waar hij dan het zitje van Oscar Piastri zou kunnen innemen. Inmiddels lijkt het erop dat deze rijderswissel steeds minder waarschijnlijk is, maar Verstappen weigerde tijdens de mediadag in Spa te bevestigen dat hij bij Red Bull blijft.

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Mysterieus bezoekje

De geruchtenmolen begon vanmiddag weer op volle toeren te draaien toen Verstappens vader Jos en zijn manager Raymond Vermeulen het motorhome van McLaren binnenwandelden. Het bezoekje werd op de gevoelige plaat vastgelegd, en de beelden gingen al snel het internet over. Het bezoekje zorgde er namelijk voor dat er extra speculatie ontstond over een mogelijke overstap van Verstappen naar McLaren, maar de kans is groot dat het bezoekje een heel andere reden had.

Waar hebben ze over gesproken?

Verstappen liet gisteren namelijk weten dat hij het vijftienjarige Belgische toptalent Dries van Langendonck gaat begeleiden. De Belg geldt als één van de grootste talenten, en hij maakt ook onderdeel uit van de opleidingsploeg van McLaren. De nieuwe samenwerking met Verstappen zorgt er echter niet voor dat hij gaat vertrekken bij McLaren, en hij zal vooral extra begeleiding gaan krijgen van de Verstappens.

Gaat Verstappen echt weg?

Het lijkt er dan ook niet op dat Verstappen nu dichterbij een overstap naar McLaren is gekomen. Hij ligt nog tot en met 2028 vast bij het team van Red Bull, maar kan gebruikmaken van zijn exitclausules. Vermeulen benadrukte eerder deze week in een interview met het Oostenrijkse OE24 dat Verstappen het liefst zijn loopbaan bij Red Bull wil afsluiten.

schwantz34

Posts: 42.417

Het bezoek ging helemaal niet over Max slimpie!

  • 14
  • 17 jul 2026 - 19:38
F1 Nieuws Max Verstappen Raymond Vermeulen Red Bull Racing McLaren GP België 2026

Reacties (12)

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  • SennaS

    Posts: 12.395

    Logisch want mcl heeft een veel en veel beter auto dan rbr en heeft ook nog een wk aan boord.

    • + 4
    • 17 jul 2026 - 18:25
    • schwantz34

      Posts: 42.418

      Het bezoek ging helemaal niet over Max slimpie!

      • + 14
      • 17 jul 2026 - 19:38
    • jd2000

      Posts: 7.831

      Toch een dingetje..........lezen.

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 20:19
    • WickieDeViking

      Posts: 1.287

      ClowntjeS laat weer zien hoe dom hij is.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 00:00
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.223

    Gewoon een kort overleg over Dries, niks bijzonders en dooorrrrrrrrrr

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 19:07
    • DBGates

      Posts: 3.928

      Wel vreemd dat de manager van Max er bij is

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 20:28
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.223

      Raymunke die ruikt de euro’s

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 21:36
    • Larry Perkins

      Posts: 66.409

      Ik vind het allemaal maar driest nieuws...

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 21:39
    • snailer

      Posts: 33.883

      Nu worden er veel dingen geroepen en gedaan. Soms wordt juist niet gedaan wat geroepen wordt.

      Vermeulen heeft meerdere malen aangegeven niet geinteresseerd te zijn om manager te zijn van een ander dan Verstappen.

      Nu afwachten of hij al dan niet doet wat hij zegt. Voor zover ik weet zit Dries onder de paraplu van Max Verstappen. EN dat betekent automatisch dat Vermeulen in ieder geval als manager van Verstappen punt com zijn best moet doen voor die dolle Dries. Extra pegels zal hij niet krijgen verder.

      • + 0
      • 18 jul 2026 - 00:30
  • Larry Perkins

    Posts: 66.409

    Max ging bij McLaren een stoeltje passen, want de vermaledijde FIA heeft de schuimmachine van Red Bull afgekeurd...

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 21:41
  • AUDI_F1

    Posts: 3.971

    Misschien wil Verstappen.com racing volgend jaar wel rijden met de McLaren 720S GT3 Evo

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 21:47
    • koppie toe

      Posts: 5.476

      Als die wel heel blijven, waarom niet? ;)
      Die Mercedes gaat niet bepaald vlekkeloos.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 22:20

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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