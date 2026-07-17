Het kamp Verstappen heeft voor de nodige speculatie gezorgd op de vrijdag in België. In de paddock op het circuit van Spa-Francorchamps werden de vader en manager van Max Verstappen namelijk gespot bij de motorhome van McLaren. De reden van het bezoek lijkt echter veel minder spannend te zijn dan veel mensen zouden verwachten.

Verstappen wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. Zijn naam werd in de afgelopen weken genoemd bij het team van McLaren, waar hij dan het zitje van Oscar Piastri zou kunnen innemen. Inmiddels lijkt het erop dat deze rijderswissel steeds minder waarschijnlijk is, maar Verstappen weigerde tijdens de mediadag in Spa te bevestigen dat hij bij Red Bull blijft.

Mysterieus bezoekje

De geruchtenmolen begon vanmiddag weer op volle toeren te draaien toen Verstappens vader Jos en zijn manager Raymond Vermeulen het motorhome van McLaren binnenwandelden. Het bezoekje werd op de gevoelige plaat vastgelegd, en de beelden gingen al snel het internet over. Het bezoekje zorgde er namelijk voor dat er extra speculatie ontstond over een mogelijke overstap van Verstappen naar McLaren, maar de kans is groot dat het bezoekje een heel andere reden had.

Waar hebben ze over gesproken?

Verstappen liet gisteren namelijk weten dat hij het vijftienjarige Belgische toptalent Dries van Langendonck gaat begeleiden. De Belg geldt als één van de grootste talenten, en hij maakt ook onderdeel uit van de opleidingsploeg van McLaren. De nieuwe samenwerking met Verstappen zorgt er echter niet voor dat hij gaat vertrekken bij McLaren, en hij zal vooral extra begeleiding gaan krijgen van de Verstappens.

Gaat Verstappen echt weg?

Het lijkt er dan ook niet op dat Verstappen nu dichterbij een overstap naar McLaren is gekomen. Hij ligt nog tot en met 2028 vast bij het team van Red Bull, maar kan gebruikmaken van zijn exitclausules. Vermeulen benadrukte eerder deze week in een interview met het Oostenrijkse OE24 dat Verstappen het liefst zijn loopbaan bij Red Bull wil afsluiten.