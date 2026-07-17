Charles Leclerc heeft zijn mening over Max Verstappen aangepast. De Monegaskische Ferrari-coureur omschreef Verstappen eerder als een bad guy, maar is nu vooral heel complimenteus over de viervoudig wereldkampioen. Leclerc zou het zelfs zien zitten om in de toekomst Verstappen te verwelkomen als teamgenoot bij Ferrari.

Leclerc en Verstappen hebben in het verleden meerdere keren stevige duels met elkaar uitgevochten. De Monegask kent Verstappen goed, ze vochten al met elkaar in de karts, maar hij werd regelmatig door hem verslagen. Nu het team van Ferrari beter voor de dag begint te komen, is het gevoel bij Leclerc ook beter geworden. Hij wil graag meer met Verstappen vechten, en steekt zijn waardering voor zijn oude rivaal niet onder stoelen of banken.

Bad guy

In Spa sprak Leclerc voorafgaand aan de Belgische Grand Prix met de Italiaanse tak van Sky Sports, en daar hadden ze het ook over Verstappen. Hij was opvallend positief: "Ik zou het geweldig vinden om het met Max uit te vechten tot en met de laatste bocht. Geen van ons twee geeft zomaar op."

Over zijn relatie met Verstappen is Leclerc ook heel erg duidelijk: "Onze relatie is over de jaren volwassener geworden. Ik dacht eerst altijd dat hij een soort bad guy was, en hij dacht hetzelfde over mij. Maar nu is onze relatie wat veranderd."

Rijdersduo met Verstappen?

Leclerc vormt nu nog een rijdersduo met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar hij zou het niet erg vinden als Verstappen in de toekomst naar Ferrari komt. Hij zou er wel voor openstaan: "Hij is een exceptionele coureur die vier wereldtitels heeft gewonnen. Maar gelukkig heb ik al de kans gehad om naast een aantal briljante teamgenoten te rijden: Hamilton, Sebastian Vettel en Carlos Sainz. Ik zou het dus niet erg vinden als dat op een dag zou gebeuren."

De race-romanticus Leclerc zou het zelfs een geweldig verhaal vinden om samen met Verstappen een rijdersduo te vormen: "Het zou ook een geweldig verhaal zijn, want we zijn in 2010 samen begonnen en we zijn samen door alle kartcategorieën gekomen. Maar of hij naar Ferrari komt? Laten we nu genieten van Lewis."