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Leclerc staat open voor Ferrari-transfer Verstappen

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Leclerc staat open voor Ferrari-transfer Verstappen

Charles Leclerc heeft zijn mening over Max Verstappen aangepast. De Monegaskische Ferrari-coureur omschreef Verstappen eerder als een bad guy, maar is nu vooral heel complimenteus over de viervoudig wereldkampioen. Leclerc zou het zelfs zien zitten om in de toekomst Verstappen te verwelkomen als teamgenoot bij Ferrari.

Leclerc en Verstappen hebben in het verleden meerdere keren stevige duels met elkaar uitgevochten. De Monegask kent Verstappen goed, ze vochten al met elkaar in de karts, maar hij werd regelmatig door hem verslagen. Nu het team van Ferrari beter voor de dag begint te komen, is het gevoel bij Leclerc ook beter geworden. Hij wil graag meer met Verstappen vechten, en steekt zijn waardering voor zijn oude rivaal niet onder stoelen of banken.

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Bad guy

In Spa sprak Leclerc voorafgaand aan de Belgische Grand Prix met de Italiaanse tak van Sky Sports, en daar hadden ze het ook over Verstappen. Hij was opvallend positief: "Ik zou het geweldig vinden om het met Max uit te vechten tot en met de laatste bocht. Geen van ons twee geeft zomaar op."

Over zijn relatie met Verstappen is Leclerc ook heel erg duidelijk: "Onze relatie is over de jaren volwassener geworden. Ik dacht eerst altijd dat hij een soort bad guy was, en hij dacht hetzelfde over mij. Maar nu is onze relatie wat veranderd."

Rijdersduo met Verstappen?

Leclerc vormt nu nog een rijdersduo met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar hij zou het niet erg vinden als Verstappen in de toekomst naar Ferrari komt. Hij zou er wel voor openstaan: "Hij is een exceptionele coureur die vier wereldtitels heeft gewonnen. Maar gelukkig heb ik al de kans gehad om naast een aantal briljante teamgenoten te rijden: Hamilton, Sebastian Vettel en Carlos Sainz. Ik zou het dus niet erg vinden als dat op een dag zou gebeuren."

De race-romanticus Leclerc zou het zelfs een geweldig verhaal vinden om samen met Verstappen een rijdersduo te vormen: "Het zou ook een geweldig verhaal zijn, want we zijn in 2010 samen begonnen en we zijn samen door alle kartcategorieën gekomen. Maar of hij naar Ferrari komt? Laten we nu genieten van Lewis."

Beri

Posts: 7.025

Haha censuur hier. Heel zielig. Heel heel heel sneu. Bepaalde moderatoren kunnen het niet hebben als ik een telling bij houdt. 50 was dit ar tie kel al.

  • 3
  • 17 jul 2026 - 14:53
F1 Nieuws Max Verstappen Charles Leclerc Red Bull Racing Ferrari GP België 2026

Reacties (5)

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  • schwantz34

    Posts: 42.405

    That guy, bad guy, maar op Silverstone was het toch echt wel bijna dead guy! ;)

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 13:50
    • The Wolf

      Posts: 1.259

      en omdat het financieel zo lekker met 'm gaat noemen ze 'm ook wel guy ritchie

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 14:49
  • Larry Perkins

    Posts: 66.390

    Leclerc: "Het zou een mooie volgorde zijn, eerst Sebastian Vettel, Carlos Sainz en Lewis Hamilton als oefenmateriaal en dan Max Verstappen voor het echt serieuze, zware werk..."

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 14:08
  • Beri

    Posts: 7.025

    Haha censuur hier. Heel zielig. Heel heel heel sneu. Bepaalde moderatoren kunnen het niet hebben als ik een telling bij houdt. 50 was dit ar tie kel al.

    • + 3
    • 17 jul 2026 - 14:53

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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