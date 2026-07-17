Max Verstappen kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste trainingsdag voor de Grand Prix van België. De Nederlander was in de eerste vrije training nog de snelste, maar wil daar niet te veel waarde aan hechten. Volgens de viervoudig wereldkampioen gaf juist de tweede sessie een realistischer beeld van de krachtsverhoudingen, al stemt de balans van de RB22 hem wel positief.

Red Bull hield vooraf rekening met een lastig weekend op Spa-Francorchamps vanwege de grote rol van energiemanagement op het Belgische circuit. Toch verliepen de eerste meters verrassend goed. Verstappen benadrukt dat de belangrijkste winst vooral zit in het feit dat de auto vanaf het begin van het weekend direct goed aanvoelde.

Verstappen ziet realistisch beeld na tweede training

Verstappen maakte duidelijk dat de snelste tijd in de eerste vrije training weinig zegt over zijn kansen voor de rest van het weekend. Volgens hem liet de tweede sessie, waarin hij bijna een halve seconde moest toegeven op Mercedes-coureur Kimi Antonelli, beter zien waar Red Bull daadwerkelijk staat.

"De dag verliep eigenlijk zoals we hadden gehoopt. Ik had nauwelijks grote problemen en de auto zat meteen in een goed werkvenster. De tweede training gaf waarschijnlijk een eerlijker beeld van het verschil met de concurrentie, maar dat is niets waar ik van schrik. We wisten vooraf ongeveer waar we zouden uitkomen", aldus Verstappen in het bijzijn van meerdere pers.

De Nederlander merkt wel dat Red Bull op de lange rechte stukken nog altijd terrein verliest door de beperkingen van de powerunit. "Spa blijft een lastig circuit als het aankomt op energiemanagement. Op de rechte stukken lijken sommige concurrenten simpelweg iets sneller, maar qua balans voelde de auto eigenlijk heel degelijk aan."

Schakelproblemen en aangepaste achtervleugel geen grote zorg

Tijdens de trainingen klaagde Verstappen meermaals over het terugschakelen van zijn RB22. Via de boordradio noemde hij dat zelfs 'onacceptabel', maar na afloop nuanceerde hij die woorden. Volgens de Nederlander ging het om een afstellingskwestie die gedurende de dag al werd verbeterd.

"Ik ben erg gevoelig voor dit soort details, omdat ik de auto zo perfect mogelijk wil hebben. Door een wijziging in de software duurde het even voordat alles weer optimaal werkte, maar tegen het einde van de sessie voelde het al een stuk beter aan", legde Verstappen uit.

Daarnaast rijdt Red Bull dit weekend met een aangepaste achtervleugel. Na twee crashes met het roterende concept heeft de renstal voorlopig gekozen voor een conventionele variant, die in Hongarije na verdere aanpassingen weer moet terugkeren. Verstappen verwacht echter niet dat die wijziging doorslaggevend zal zijn. "De werking is iets anders, maar dat verandert mijn gevoel niet. We moeten vooral naar onszelf kijken. Dit was een goede vrijdag en daar ben ik tevreden over. Hoeveel we nog kunnen vinden ten opzichte van de concurrentie, zullen we de rest van het weekend ontdekken."