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Verstappen verklaart tirade op boordradio: "Ik ben erg gevoelig"

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Verstappen verklaart tirade op boordradio: "Ik ben erg gevoelig"

Max Verstappen kijkt met een tevreden gevoel terug op de eerste trainingsdag voor de Grand Prix van België. De Nederlander was in de eerste vrije training nog de snelste, maar wil daar niet te veel waarde aan hechten. Volgens de viervoudig wereldkampioen gaf juist de tweede sessie een realistischer beeld van de krachtsverhoudingen, al stemt de balans van de RB22 hem wel positief.

Red Bull hield vooraf rekening met een lastig weekend op Spa-Francorchamps vanwege de grote rol van energiemanagement op het Belgische circuit. Toch verliepen de eerste meters verrassend goed. Verstappen benadrukt dat de belangrijkste winst vooral zit in het feit dat de auto vanaf het begin van het weekend direct goed aanvoelde.

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Verstappen ziet realistisch beeld na tweede training

Verstappen maakte duidelijk dat de snelste tijd in de eerste vrije training weinig zegt over zijn kansen voor de rest van het weekend. Volgens hem liet de tweede sessie, waarin hij bijna een halve seconde moest toegeven op Mercedes-coureur Kimi Antonelli, beter zien waar Red Bull daadwerkelijk staat.

"De dag verliep eigenlijk zoals we hadden gehoopt. Ik had nauwelijks grote problemen en de auto zat meteen in een goed werkvenster. De tweede training gaf waarschijnlijk een eerlijker beeld van het verschil met de concurrentie, maar dat is niets waar ik van schrik. We wisten vooraf ongeveer waar we zouden uitkomen", aldus Verstappen in het bijzijn van meerdere pers.

De Nederlander merkt wel dat Red Bull op de lange rechte stukken nog altijd terrein verliest door de beperkingen van de powerunit. "Spa blijft een lastig circuit als het aankomt op energiemanagement. Op de rechte stukken lijken sommige concurrenten simpelweg iets sneller, maar qua balans voelde de auto eigenlijk heel degelijk aan."

Schakelproblemen en aangepaste achtervleugel geen grote zorg

Tijdens de trainingen klaagde Verstappen meermaals over het terugschakelen van zijn RB22. Via de boordradio noemde hij dat zelfs 'onacceptabel', maar na afloop nuanceerde hij die woorden. Volgens de Nederlander ging het om een afstellingskwestie die gedurende de dag al werd verbeterd.

"Ik ben erg gevoelig voor dit soort details, omdat ik de auto zo perfect mogelijk wil hebben. Door een wijziging in de software duurde het even voordat alles weer optimaal werkte, maar tegen het einde van de sessie voelde het al een stuk beter aan", legde Verstappen uit.

Daarnaast rijdt Red Bull dit weekend met een aangepaste achtervleugel. Na twee crashes met het roterende concept heeft de renstal voorlopig gekozen voor een conventionele variant, die in Hongarije na verdere aanpassingen weer moet terugkeren. Verstappen verwacht echter niet dat die wijziging doorslaggevend zal zijn. "De werking is iets anders, maar dat verandert mijn gevoel niet. We moeten vooral naar onszelf kijken. Dit was een goede vrijdag en daar ben ik tevreden over. Hoeveel we nog kunnen vinden ten opzichte van de concurrentie, zullen we de rest van het weekend ontdekken."

schwantz34

Posts: 42.417

Meestal weten ze bij RBR de auto van Vrijdag op Zaterdag nog wel iets te verbeteren, dus so far so good.



P.s Al gaat dat verdomde superclipping natuurlijk helemaal nergens over, let maar eens op hoe alle auto's gigantisch inkakken qua snelheid op de rechte stukken en snelle bochten, dat is ech... [Lees verder]

  • 8
  • 17 jul 2026 - 20:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (3)

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  • schwantz34

    Posts: 42.417

    Meestal weten ze bij RBR de auto van Vrijdag op Zaterdag nog wel iets te verbeteren, dus so far so good.



    P.s Al gaat dat verdomde superclipping natuurlijk helemaal nergens over, let maar eens op hoe alle auto's gigantisch inkakken qua snelheid op de rechte stukken en snelle bochten, dat is echt bizar. En dan heeft de FIA als geinfecteerde pleister op de wonde ook nog eens 5 fast zones ingesteld voor dit weekend waar de coureurs hun achtervleugeltje mogen openklappen om snelheid te behouden, anders was de ramp (die het toch al is) nog veel duidelijker te horen (rap dalende toerentallen op rechte stukken en volgas bochten) en zien geweest.

    • + 8
    • 17 jul 2026 - 20:34
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.223

    En het gekunsteld vermijden van onboards op de snelle ( nu half snelle) stukken, speedgraphics zie je helemaal niet meer (weinig gezien i.i.g.)

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 21:35
    • monzaron

      Posts: 1.100

      Kans dat in het verloop van het seizoen nog meer geknutseld wordt met de beelden, afwachten hoever ze zijn om ai in te zetten voor een ‘fantastische’ race ☺️

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 21:59

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Team
Punten
1
Mercedes
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2
Ferrari
255
3
McLaren
179
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Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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