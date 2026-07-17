Max Verstappen is het raceweekend in België uitstekend begonnen. De viervoudig wereldkampioen noteerde de snelste tijd tijdens de eerste vrije training op Spa-Francorchamps en maakte daarmee direct indruk. Ook Sky Sports-analist Martin Brundle zag een overtuigende start van de Red Bull Racing-coureur.

Verstappen was, tegen zijn eigen verwachtingen in, in de openingssessie sneller dan de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Daarmee lijkt Red Bull de goede vorm hervonden te hebben, nadat het team de afgelopen races nog met de nodige problemen kampte.

Brundle ziet Verstappen opnieuw het verschil maken

Volgens Brundle is het geen toeval dat Verstappen direct bovenaan de tijdenlijst stond. De voormalig Formule 1-coureur benadrukt dat de Nederlander al jarenlang een bijzonder talent heeft om razendsnel de limiet van zijn auto te vinden.

"Max weet telkens sneller dan wie ook het maximale uit zijn wagen te halen. Dat zien we inmiddels al meerdere seizoenen en ook op Spa liet hij dat opnieuw zien", aldus Brundle, die onder de indruk was van de eerste training van Verstappen.

Red Bull en Ferrari maken sterke indruk

Niet alleen Verstappen maakte volgens Brundle een goede indruk. Ook Ferrari zat er direct goed bij met Hamilton en Leclerc vlak achter de Red Bull-coureur. "Red Bull oogde erg solide, maar Ferrari zat er meteen bovenop. Dat belooft veel voor de rest van het weekend", stelde de Brit.

Over Mercedes bleef Brundle nog enigszins voorzichtig. De Duitse renstal kende geen opvallende openingssessie, maar hij verwacht dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli zich later in het weekend alsnog zullen melden. "Mercedes oogde wat vreemd tijdens de eerste training, maar ik verwacht dat ze nog een flinke stap gaan zetten. Ze zullen ongetwijfeld sneller voor de dag komen", besloot hij.

Maakt Verstappen kans op een overwinning?

Brundle verwacht dus dat Antonelli en Russell sneller in de buurt zullen komen van Verstappen, die sinds Abu Dhabi 2025 nog altijd wacht op een Grand Prix-overwinning. Sterker nog, dit seizoen stond de Nederlander slechts twee keer op het podium.

Om 17:00 uur Nederlandse tijd zal de tweede vrije training plaats gaan vinden op het circuit van Spa-Francorchamps. Dan zal duidelijk worden of Red Bull deze goede vorm doortrekt.