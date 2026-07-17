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Verstappen gewaarschuwd ondanks sterke VT1: "Mercedes komt terug"

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Verstappen gewaarschuwd ondanks sterke VT1: "Mercedes komt terug"

Max Verstappen is het raceweekend in België uitstekend begonnen. De viervoudig wereldkampioen noteerde de snelste tijd tijdens de eerste vrije training op Spa-Francorchamps en maakte daarmee direct indruk. Ook Sky Sports-analist Martin Brundle zag een overtuigende start van de Red Bull Racing-coureur.

Verstappen was, tegen zijn eigen verwachtingen in, in de openingssessie sneller dan de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Daarmee lijkt Red Bull de goede vorm hervonden te hebben, nadat het team de afgelopen races nog met de nodige problemen kampte.

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Brundle ziet Verstappen opnieuw het verschil maken

Volgens Brundle is het geen toeval dat Verstappen direct bovenaan de tijdenlijst stond. De voormalig Formule 1-coureur benadrukt dat de Nederlander al jarenlang een bijzonder talent heeft om razendsnel de limiet van zijn auto te vinden.

"Max weet telkens sneller dan wie ook het maximale uit zijn wagen te halen. Dat zien we inmiddels al meerdere seizoenen en ook op Spa liet hij dat opnieuw zien", aldus Brundle, die onder de indruk was van de eerste training van Verstappen.

Red Bull en Ferrari maken sterke indruk

Niet alleen Verstappen maakte volgens Brundle een goede indruk. Ook Ferrari zat er direct goed bij met Hamilton en Leclerc vlak achter de Red Bull-coureur. "Red Bull oogde erg solide, maar Ferrari zat er meteen bovenop. Dat belooft veel voor de rest van het weekend", stelde de Brit.

Over Mercedes bleef Brundle nog enigszins voorzichtig. De Duitse renstal kende geen opvallende openingssessie, maar hij verwacht dat George Russell en Andrea Kimi Antonelli zich later in het weekend alsnog zullen melden. "Mercedes oogde wat vreemd tijdens de eerste training, maar ik verwacht dat ze nog een flinke stap gaan zetten. Ze zullen ongetwijfeld sneller voor de dag komen", besloot hij.

Maakt Verstappen kans op een overwinning?

Brundle verwacht dus dat Antonelli en Russell sneller in de buurt zullen komen van Verstappen, die sinds Abu Dhabi 2025 nog altijd wacht op een Grand Prix-overwinning. Sterker nog, dit seizoen stond de Nederlander slechts twee keer op het podium. 

Om 17:00 uur Nederlandse tijd zal de tweede vrije training plaats gaan vinden op het circuit van Spa-Francorchamps. Dan zal duidelijk worden of Red Bull deze goede vorm doortrekt. 

 

 

Louis Dekker

Posts: 120

Ik heb trek in een Luikse wafel

  • 2
  • 17 jul 2026 - 17:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Martin Brundle Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (3)

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  • koppie toe

    Posts: 5.463

    Stichting open deur.
    Tuurlijk gaan er weer 3 teams aan voorbij.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 17:16
  • Louis Dekker

    Posts: 120

    Ik heb trek in een Luikse wafel

    • + 2
    • 17 jul 2026 - 17:24
  • koppie toe

    Posts: 5.463

    Brundle zit al jaren met oogkleppen op?
    Rbr was zelden snel op vrijdag.
    Wel op zaterdag.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 17:55

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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