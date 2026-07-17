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FIA opent onderzoek naar Ferrari, straf dreigt

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FIA opent onderzoek naar Ferrari, straf dreigt

Het team van Ferrari moet vrezen voor een flinke straf na afloop van de eerste twee vrije trainingen in België. Na afloop van de sessie meldde de technical delegate van de FIA dat ze een fout hebben gemaakt met het inleveren van de banden.

Het team van Ferrari heeft een redelijke vrijdag achter de rug op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. In de eerste twee vrije trainingen konden Lewis Hamilton en Charles Leclerc het tempo redelijk bijhouden, maar de snelste tijd was in beide sessies te hoog gegrepen. Na afloop van de tweede vrije training bleek dat ze een kostbare fout hebben gemaakt.

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Wat is er precies aan de hand?

Technical delegate Jo Bauer van de FIA meldt namelijk dat Ferrari na de eerste vrije training twee sets van droogweerbanden elektrisch had opgestuurd van de auto van Leclerc. Ook bij de auto van Hamilton was dit het geval, maar daarna gingen ze echter de mist in. Bauer meldt dat Ferrari de bijbehorende banden niet fysiek hadden ingeleverd bij de bandenleverancier voorafgaand aan de tweede vrije training.

Dit is tegen de regels, en Bauer heeft het incident dan ook doorgestuurd naar de stewards. Daar zullen ze nu gaan kijken of Ferrari iets verkeerd heeft gedaan, en wat voor straf ze gaan ontvangen. Aangezien het hier om een overtreding van het technisch reglement gaat, kan er ook een andere straf dan normaal uitrollen.

Wat gaan de stewards nu doen?

De kans is echter groot dat het gaat om een boete, waarschuwing of een reprimande. Het lijkt er immers niet op dat er opzet in het spel is, maar dat maakt bij dit soort overtredingen weinig uit. De Italiaanse renstal mag nu in ieder geval tekst en uitleg gaan geven, en daarna zal later vanavond blijken wat de FIA-stewards gaan besluiten.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaf zelf aan dat hij verwacht dat er slechts een boete zal worden uitgedeeld. Of dat echt zo is, moet nog blijken.

Pietje Bell

Posts: 35.811

[i]" ... Ferrari na de eerste vrije training twee sets van droog weer banden
[b]elektrisch had opgestuurd[/b] van de auto van Leclerc.

Ook bij de auto van Hamilton was dit het geval, maar [b]daarna gingen ze echter de mist in.[/b] "[/i]


Huh??? Wat is elektrisch opsturen en hoezo gingen ze da... [Lees verder]

  • 9
  • 17 jul 2026 - 20:04
F1 Nieuws Ferrari GP België 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Robin

    Posts: 3.358

    Aha ze beginnen weer met het ingooien van hun eigen ruiten…..

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 19:51
    • schwantz34

      Posts: 42.416

      Niet gelijk beginnen te steigeren hé, dat kan je beter aan dat Ferrari peerd overlaten...

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 20:08
    • Larry Perkins

      Posts: 66.407

      Nou kunnen ze bij Ferrari Max wel op hun spaghetti-buik schrijven, Max gaat echt niet naar een corrupt team...

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 21:58
  • Pietje Bell

    Posts: 35.811

    " ... Ferrari na de eerste vrije training twee sets van droog weer banden
    elektrisch had opgestuurd van de auto van Leclerc.

    Ook bij de auto van Hamilton was dit het geval, maar daarna gingen ze echter de mist in. "


    Huh??? Wat is elektrisch opsturen en hoezo gingen ze daarna pas de mist in?

    • + 9
    • 17 jul 2026 - 20:04
    • Robin

      Posts: 3.358

      Ja daar begreep ik ook echt niets van …

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 20:11
    • Larry Perkins

      Posts: 66.407

      Dat gaat nog altijd ouwerwets via de Telefax, vroeger ook wel Fax genoemd...

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 21:48
  • jd2000

    Posts: 7.831

    Reprimande.... Ferrari is een van de race stallen die altijd ter goeder trouw is.

    • + 4
    • 17 jul 2026 - 20:05
    • schwantz34

      Posts: 42.416

      En ook niet onbelangrijk, ze hebben een Britse coureur in dienst.

      • + 4
      • 17 jul 2026 - 20:09
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.526

      Het is toch wat. Zowel Italianen, Monegasken en Britten wordt de hand boven het hoofd gehouden.

      • + 5
      • 17 jul 2026 - 20:41
    • Di Stefano

      Posts: 383

      Als het geen reprimande was geweest dan een boete, is de standaard straf voor het team. Dus stop maar gelijk met janken over paspoorten etc

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 21:04
  • HarryLam

    Posts: 5.599

    Ha fijn, het graaien is weer gelukt, € 10k boete voor een nonsense overtreding.

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 21:06
    • koppie toe

      Posts: 5.467

      Ome Ben moet ook eten he
      En die doet geen boodschappen bij de Lidl.

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 22:14

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Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
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8
Williams
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Audi
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Datum
Grand Prix
Circuit
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Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
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