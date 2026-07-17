Het team van Ferrari moet vrezen voor een flinke straf na afloop van de eerste twee vrije trainingen in België. Na afloop van de sessie meldde de technical delegate van de FIA dat ze een fout hebben gemaakt met het inleveren van de banden.

Het team van Ferrari heeft een redelijke vrijdag achter de rug op het circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen. In de eerste twee vrije trainingen konden Lewis Hamilton en Charles Leclerc het tempo redelijk bijhouden, maar de snelste tijd was in beide sessies te hoog gegrepen. Na afloop van de tweede vrije training bleek dat ze een kostbare fout hebben gemaakt.

Wat is er precies aan de hand?

Technical delegate Jo Bauer van de FIA meldt namelijk dat Ferrari na de eerste vrije training twee sets van droogweerbanden elektrisch had opgestuurd van de auto van Leclerc. Ook bij de auto van Hamilton was dit het geval, maar daarna gingen ze echter de mist in. Bauer meldt dat Ferrari de bijbehorende banden niet fysiek hadden ingeleverd bij de bandenleverancier voorafgaand aan de tweede vrije training.

Dit is tegen de regels, en Bauer heeft het incident dan ook doorgestuurd naar de stewards. Daar zullen ze nu gaan kijken of Ferrari iets verkeerd heeft gedaan, en wat voor straf ze gaan ontvangen. Aangezien het hier om een overtreding van het technisch reglement gaat, kan er ook een andere straf dan normaal uitrollen.

Wat gaan de stewards nu doen?

De kans is echter groot dat het gaat om een boete, waarschuwing of een reprimande. Het lijkt er immers niet op dat er opzet in het spel is, maar dat maakt bij dit soort overtredingen weinig uit. De Italiaanse renstal mag nu in ieder geval tekst en uitleg gaan geven, en daarna zal later vanavond blijken wat de FIA-stewards gaan besluiten.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaf zelf aan dat hij verwacht dat er slechts een boete zal worden uitgedeeld. Of dat echt zo is, moet nog blijken.