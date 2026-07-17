Max Verstappen heeft weer uitgelegd waarom hij zo goed voor de dag komt in regenraces. De kans is aanwezig dat het dit weekend gaat regenen in Spa en dat kan voor Verstappen goed uitpakken. Grijnzend legt hij uit dat hij in zijn jeugd veel in de regenen heeft gereden, en dat hij zich wil herpakken na de deceptie in Silverstone.

Verstappen heeft dit seizoen veel pech en mindere races gekend, en wil zich dit weekend laten gelden op het circuit van Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel op de zevende plek van het wereldkampioenschap. Hij heeft een enorme achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli, die op 103 punten staat.

Verstappen heeft ervaring op een natte baan

De kans is aanwezig dat het dit weekend gaat regenen op Spa, en Verstappen vertelde met een grijns over zijn jeugd: "In België en Nederland regent het veel, dus één van mijn eerste races was op een natte baan", zo legde Verstappen uit tijdens de persconferentie. Hij leerde veel van zijn vader Jos: "Ik herinner me dat ik zelfs toen ik vier was al met mijn vader aan het oefenen was; ik raakte hem bijna in de vocht omdat ik te snel ging!"

De Nederlander werd tijdens de persconferentie vergezeld door voormalig teamgenoot Alex Albon en Esteban Ocon. De Williams-coureur vertelt dat hij hetzelfde ervaarde als kind. "Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk hebben hetzelfde weer, dus ik herinner me dat ik als kind vaak in de regen kartte, en ik wilde toen alleen maar driften", zo lacht de in Engeland geboren Thai.

Ook Ocon herkent dit

Ocon is opgegroeid in Frankrijk en ook daar heeft hij veel te maken gehad met natte en koude omstandigheden. "Ik herinner me dat ik in de regen reed, soms was het niet eens nat, maar sneeuwde het. Ik moest drie of vier ronden rijden en dan stoppen omdat mijn handen blauw waren. Toen ik jong was, heb ik waarschijnlijk meer ronden in de regen gereden dan op een droog circuit", aldus de Haas-coureur.