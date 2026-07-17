user icon
icon

Verstappen hoopt op hulp van weergoden: "Oefende al toen ik vier was!"

<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen hoopt op hulp van weergoden: "Oefende al toen ik vier was!"

Max Verstappen heeft weer uitgelegd waarom hij zo goed voor de dag komt in regenraces. De kans is aanwezig dat het dit weekend gaat regenen in Spa en dat kan voor Verstappen goed uitpakken. Grijnzend legt hij uit dat hij in zijn jeugd veel in de regenen heeft gereden, en dat hij zich wil herpakken na de deceptie in Silverstone.

Verstappen heeft dit seizoen veel pech en mindere races gekend, en wil zich dit weekend laten gelden op het circuit van Spa-Francorchamps. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel op de zevende plek van het wereldkampioenschap. Hij heeft een enorme achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli, die op 103 punten staat.

Meer over Max Verstappen Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

'Piastri wil weg bij McLaren, deur voor Verstappen staat wagenwijd open'

7 jul

Verstappen heeft ervaring op een natte baan

De kans is aanwezig dat het dit weekend gaat regenen op Spa, en Verstappen vertelde met een grijns over zijn jeugd: "In België en Nederland regent het veel, dus één van mijn eerste races was op een natte baan", zo legde Verstappen uit tijdens de persconferentie. Hij leerde veel van zijn vader Jos: "Ik herinner me dat ik zelfs toen ik vier was al met mijn vader aan het oefenen was; ik raakte hem bijna in de vocht omdat ik te snel ging!"

De Nederlander werd tijdens de persconferentie vergezeld door voormalig teamgenoot Alex Albon en Esteban Ocon. De Williams-coureur vertelt dat hij hetzelfde ervaarde als kind. "Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk hebben hetzelfde weer, dus ik herinner me dat ik als kind vaak in de regen kartte, en ik wilde toen alleen maar driften", zo lacht de in Engeland geboren Thai. 

Ook Ocon herkent dit

Ocon is opgegroeid in Frankrijk en ook daar heeft hij veel te maken gehad met natte en koude omstandigheden. "Ik herinner me dat ik in de regen reed, soms was het niet eens nat, maar sneeuwde het. Ik moest drie of vier ronden rijden en dan stoppen omdat mijn handen blauw waren. Toen ik jong was, heb ik waarschijnlijk meer ronden in de regen gereden dan op een droog circuit", aldus de Haas-coureur. 

schwantz34

Posts: 42.418

Ik was al by far de snelste in de voorvochtfase...

  • 3
  • 17 jul 2026 - 17:02
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (20)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.614

    k raakte hem bijna in de vocht omdat ik te snel ging!"... dan is het wel heel erg nat geweest!

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 14:49
    • Larry Perkins

      Posts: 66.400

      Pas op 12/13 december 2021 raakte Verstappen veel vocht toen hij F1-wereldkampioen was geworden...

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 15:18
    • Pietje Bell

      Posts: 35.811

      ........... en dat bereikte een hoogtepunt in Miami toen Max op 2 januari '22
      met Canelo Alvarez, die ook net weer WK boksen was geworden de tent daar op de kop zette met een slok (of 50) gin-tonic te veel op.

      urlr.me/8Fkdgb

      urlr.me/HKxHjy

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 16:44
    • Pietje Bell

      Posts: 35.811

      Jemig, ik las zo straks dat Canelo Alvarez 4 dochters en een zoon heeft!!
      Hij komt uit Guadalajara. Zal daar wel in de mode zijn.
      Hoeveel kinderen heeft Perez?
      Zijn 7-jarige zoon bokst en kart!

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 17:16
    • Pietje Bell

      Posts: 35.811

      Maar dan wel bij 4 verschillende vrouwen!! Hij wordt morgen 36 jaar.
      Geboren 18 juli 1990.

      Canelo Álvarez heeft in totaal vijf kinderen bij verschillende partners:

      * Emily Cinnamon Álvarez – Zijn oudste dochter, geboren okt 2007(!!) uit een
      jeugdrelatie met zijn toenmalige vriendin Karen Beltrán. [hij was net 17 jaar]

      * Mía Ener Álvarez – Zijn 2e dochter, die hij kreeg met model Valeria Quiroz.

      * María Fernanda Álvarez – Zijn 3e dochter, geboren in 2017.
      Zij is zijn eerste kind met zijn huidige vrouw, Fernanda Gómez.

      * Saúl Adiel Álvarez – Zijn enige zoon (geboren in 2019), die hij kreeg met
      zakenvrouw Nelda Sepúlveda. [even een andere vrouw tussendoor]

      * Eva Victoria Álvarez – Zijn jongste dochter, geboren in augustus 2025.
      Zij is zijn tweede kind met zijn vrouw Fernanda Gómez.

      Bron: Gemini.

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 17:48
    • Larry Perkins

      Posts: 66.400

      Misschien kan hij in Nederland ff komen lesgeven want hier worden te weinig kinderen geboren...

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 18:11
    • Pietje Bell

      Posts: 35.811

      Les geven in: met 16 jaar een kind verwekken en daarna bij nog
      3 andere vrouwen 4 kinderen verwekken???

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 18:21
    • schwantz34

      Posts: 42.416

      Breaking: Canelo Álvarez is de broer van D-Ouwe Bob!

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 18:25
    • Larry Perkins

      Posts: 66.400

      Alles voor het grotere doel @Pietje, anders zijn er straks te weinig Nederlanders om al het werk te doen. Denk ook aan de toekomst van 'onze' kinderen en kleinkinderen.
      En voor onszelf hè, straks zijn we op zeer hoge leeftijd en komt er maar één keer per maand iemand langs om in drie minuten ff je rug te wassen...

      En daarom is Douwe Bup ook een hero!

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 21:10
  • koppie toe

    Posts: 5.466

    Ik oefende gelijk na de geboorte al, wat een laatbloeier zeg.

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 14:56
    • schwantz34

      Posts: 42.416

      Ik was al by far de snelste in de voorvochtfase...

      • + 3
      • 17 jul 2026 - 17:02
    • koppie toe

      Posts: 5.466

      Jij ook al?
      Natte boel he?

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 17:14
  • Joeppp

    Posts: 8.724

    Ik oefende al in de baarmoeder!

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 15:07
    • Golf-GTI

      Posts: 1.834

      Ouw al in de zaadbuis, kun je na gaan…

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 15:51
    • Need5Speed

      Posts: 4.103

      Was een slippertje?

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 16:30
  • Larry Perkins

    Posts: 66.400

    Verstappen: "Oefende al toen ik vier was!"

    NIETTUS! Pas toen je viereneenhalf was Max...

    • + 0
    • 17 jul 2026 - 15:16
    • Rimmer

      Posts: 13.384

      Hij begon eerst met de theorie en dat was al vanaf 4.

      • + 2
      • 17 jul 2026 - 15:50
    • Larry Perkins

      Posts: 66.400

      Goed lezen @Rimmer:
      "Ik herinner me dat ik zelfs toen ik vier was al met mijn vader aan het oefenen was; ik raakte hem bijna in de bocht omdat ik te snel ging!"

      Dat was op de baan en niet in theorie...

      • + 1
      • 17 jul 2026 - 16:21
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.736

    Nou kan je me veel wijsmaken, dat is dan ook bekend hier.
    Maar als iemand roept dat hij vanaf zijn vierde 'n regenrijder is.....dan moeten ik toch 'n beetje lachen hoor.

    Natuurlijk, terwijl 'n normaal joch alleen maar bfhufhj kgdehkk nfhjjnb kan zeggen en met z'n fietsje met zijwieltjes aan het crossen is rijdt Max in de regen....hahaha!!.
    Nogmaals HAHAHAHAHA!!

    • + 1
    • 17 jul 2026 - 20:42
    • Larry Perkins

      Posts: 66.400

      tsjoe!

      Gezondheid!

      Nogmaals TSJOE!

      GEZONDHEID!

      • + 0
      • 17 jul 2026 - 21:13

BE Grand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

BEGrand Prix van België

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar