Flavio Briatore verwacht dat de rijdersmarkt in de Formule 1 in 2027 opvallend rustig zal blijven. De teambaas van Alpine ziet slechts één transfer die de verhoudingen echt op zijn kop kan zetten: een mogelijke overstap van Max Verstappen van Red Bull Racing naar Mercedes. Opvallend genoeg tempert de Italiaan daarmee ook de geruchten over een terugkeer van Fernando Alonso naar Alpine.

Alonso beleeft een moeizaam seizoen bij Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen verzamelde na zeven races slechts één WK-punt en wordt al geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Alpine, het team waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd.

Briatore ziet slechts één scenario voor Verstappen

Briatore verwacht echter niet dat de transfercarrousel in 2027 op volle toeren zal draaien. De ervaren teambaas denkt dat de meeste coureurs hun huidige team trouw blijven, al houdt hij rekening met één opvallende uitzondering.

"Ik verwacht uiteindelijk weinig beweging op de markt. Als er al een grote transfer komt, dan zie ik vooral een overstap van Verstappen naar Mercedes als een realistische optie", aldus Briatore tegenover Moto.It.

De Italiaan sprak daarnaast lovend over Alonso, met wie hij jarenlang succesvol samenwerkte. "Fernando beschikt dit seizoen niet over een competitieve wagen, maar zodra hij ook maar een kleine kans ziet, grijpt hij die met beide handen aan. Hij is een fenomeen, net als Lewis Hamilton. Dat zijn coureurs die de Formule 1 kleur geven en uitgegroeid zijn tot iconen van de sport."

Briatore tevreden over huidige Alpine-coureurs

Ondanks de geruchten rond Alonso benadrukt Briatore dat Alpine voorlopig tevreden is met de huidige line-up. De Frans-Italiaanse renstal maakt dit seizoen indruk, mede dankzij de overstap naar Mercedes-motoren.

Vooral Pierre Gasly kan rekenen op complimenten van zijn teambaas. De Fransman staat na zeven races achtste in het wereldkampioenschap met 41 punten en eindigde dit seizoen in elke race die hij uitreed in de punten.

"Pierre heeft me positief verrast. Sinds ik hem beter heb leren kennen, ben ik hem enorm gaan waarderen. Hij toont een uitzonderlijke toewijding en zet zich volledig in voor het team", besluit Briatore.