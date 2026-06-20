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Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

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Briatore weet het zeker: "Verstappen in 2027 naar Mercedes"

Flavio Briatore verwacht dat de rijdersmarkt in de Formule 1 in 2027 opvallend rustig zal blijven. De teambaas van Alpine ziet slechts één transfer die de verhoudingen echt op zijn kop kan zetten: een mogelijke overstap van Max Verstappen van Red Bull Racing naar Mercedes. Opvallend genoeg tempert de Italiaan daarmee ook de geruchten over een terugkeer van Fernando Alonso naar Alpine.

Alonso beleeft een moeizaam seizoen bij Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen verzamelde na zeven races slechts één WK-punt en wordt al geruime tijd in verband gebracht met een terugkeer naar Alpine, het team waarmee hij in 2005 en 2006 wereldkampioen werd.

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Briatore ziet slechts één scenario voor Verstappen

Briatore verwacht echter niet dat de transfercarrousel in 2027 op volle toeren zal draaien. De ervaren teambaas denkt dat de meeste coureurs hun huidige team trouw blijven, al houdt hij rekening met één opvallende uitzondering.

"Ik verwacht uiteindelijk weinig beweging op de markt. Als er al een grote transfer komt, dan zie ik vooral een overstap van Verstappen naar Mercedes als een realistische optie", aldus Briatore tegenover Moto.It.

De Italiaan sprak daarnaast lovend over Alonso, met wie hij jarenlang succesvol samenwerkte. "Fernando beschikt dit seizoen niet over een competitieve wagen, maar zodra hij ook maar een kleine kans ziet, grijpt hij die met beide handen aan. Hij is een fenomeen, net als Lewis Hamilton. Dat zijn coureurs die de Formule 1 kleur geven en uitgegroeid zijn tot iconen van de sport."

Briatore tevreden over huidige Alpine-coureurs

Ondanks de geruchten rond Alonso benadrukt Briatore dat Alpine voorlopig tevreden is met de huidige line-up. De Frans-Italiaanse renstal maakt dit seizoen indruk, mede dankzij de overstap naar Mercedes-motoren.

Vooral Pierre Gasly kan rekenen op complimenten van zijn teambaas. De Fransman staat na zeven races achtste in het wereldkampioenschap met 41 punten en eindigde dit seizoen in elke race die hij uitreed in de punten.

"Pierre heeft me positief verrast. Sinds ik hem beter heb leren kennen, ben ik hem enorm gaan waarderen. Hij toont een uitzonderlijke toewijding en zet zich volledig in voor het team", besluit Briatore.

Patrace

Posts: 6.774

Sinds wanneer is Alpine een Frans-Italiaanse renstal?
Waar komt dat Italiaanse deel vandaan?

  • 3
  • 20 jun 2026 - 15:43
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Flavio Briatore Mercedes Red Bull Racing

Reacties (9)

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  • Dale U

    Posts: 1.959

    Bij Briatore vraag je je altijd af, wat zit erachter..... wie wilt hij bij RB hebben. Wie van MB wil hij hebben, wil hij George.....

    • + 0
    • 20 jun 2026 - 15:24
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.396

      We zijn inmiddels honderden berichten over de toekomst van Max verder, maar misschien is het goed om even terug te gaan naar de basis. Als in vorig jaar.

      Vrijwel iedereen was het er roerend over eens dat elk team Max Verstappen wil hebben en iedereen begreep dat Max dit seizoen wilde afwachten om te zien hoe de teams er onder de nieuwe regels voor zouden staan. Daarnaast raakte RBR natuurlijk veel belangrijke mensen kwijt.

      Ik denk dat dit nog steeds actueel is. Briatore zal ongetwijfeld op de loer liggen, maar het valt en staat bij wat Max gaat doen. Het feit dat hij vooralsnog niks loslaat over 2027 betekent mogelijk dat hij ook RBR nog een kans geeft. Doe motor is namelijk heel goed. Als hun pakket weer als een eenheid gaat functioneren, is hij misschien wel weer onverslaanbaar en blijft 'ie gewoon.

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 16:58
  • Patrace

    Posts: 6.774

    Sinds wanneer is Alpine een Frans-Italiaanse renstal?
    Waar komt dat Italiaanse deel vandaan?

    • + 3
    • 20 jun 2026 - 15:43
  • hupholland

    Posts: 10.008

    hij weet het niet zeker, hij ziet het als een realistische optie. En dan wordt het interessant, gaat Red Bull dan voor Russell of schuiven ze Linblad door? Ja, hier hoef je die vraag eigenlijk geen eens te stellen, maar waar gaat Russell dan terecht komen? Alpine, Williams, of wordt hij weer de vervanger van Bottas? Maar goed, even afwachten, vroeger had je in de zomer al een groot deel van het seizoen gehad, dit jaar komt het wat langzaam op gang allemaal en zijn er met de nieuwe regels nog flink wat ontwikkelingen.

    • + 1
    • 20 jun 2026 - 15:58
    • snailer

      Posts: 33.505

      Wat ziet iedereen toch in Lindblad? IS een oprechte vraag, want mogelijk heb ik iets gemist.

      • + 1
      • 20 jun 2026 - 16:34
    • monzaron

      Posts: 1.045

      Lindblad heeft een goede race mentaliteit, of dat ook met zijn race-skills is. Hij is snel en gaat als het ff kan voor niemand aan de kant. Daar kunnen veel huidige rijders nog wat van leren. :)

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 16:41
  • meister

    Posts: 4.305

    Max kan alleen naar MERC als HAM voor Ferrari zijn 9e wereldtitel haalt... ik bedoel zijn 8e.

    Waarom alleen dan? Nou dan heeft Kimi gefaald en hebben ze toch een Max nodig.

    • + 1
    • 20 jun 2026 - 16:37
    • monzaron

      Posts: 1.045

      Ik begrijp je 8ste of 9de gedoe, zeer verwarrend allemaal in deze warme periode 😊neem een 🍻 ;)

      • + 0
      • 20 jun 2026 - 16:44
  • HarryLam

    Posts: 5.530

    Toch zit er wel een logica achter die bewering, als Max echt nog wereldkampioen wil worden dan moet hij weg bij RB want dat gaat hem voorlopig niet meer worden.
    Merc heeft nu de beste auto en het meeste geld dus ja...

    • + 0
    • 20 jun 2026 - 17:07

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Ferrari
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3
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4
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89
5
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60
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Japan
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Verenigde Staten van Amerika
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Datum
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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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