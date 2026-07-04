F1Grand Prix Groot Brittannië - Sprint startgrid
Silverstone - 04 juli 2026
1
- 1:28.376
2
- 1:28.387
- +0.011
3
- 1:28.697
- +0.321
4
- 1:28.703
- +0.327
5
- 1:28.733
- +0.357
6
- 1:28.740
- +0.364
7
- 1:28.772
- +0.396
8
- 1:28.835
- +0.459
9
- 1:28.927
- +0.551
10
- 1:29.367
- +0.991
11
- 1:29.482
- +1.106
12
- 1:29.679
- +1.303
13
- 1:29.707
- +1.331
14
- 1:29.983
- +1.607
15
- 1:30.197
- +1.821
16
- 1:31.083
- +2.707
17
- 1:31.714
- +3.338
18
- 1:31.776
- +3.400
19
- 1:32.020
- +3.644
20
- 1:32.910
- +4.534
21
- 1:32.988
- +4.612
22
- 1:30.650
- +2.274
Grand Prix van Groot-Brittannië
Lokale tijd
-
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
Sprint / Sprint startgrid
13:00 - 14:00
Race / Startgrid
16:00 - 18:00
-
Sprint shootout
17:30 - 18:14
Kwalificatie
17:00 - 18:00
Snelste ronde
16:00 - 16:00
-
-
Grand Prix van Groot-Brittannië
Lokale tijd
-
Vrijdag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
-
Zaterdag
-
Sprint
13:00 - 14:00
-
Zondag
-
Race
16:00 - 18:00
-
Vrijdag
-
Sprint shootout
17:30 - 18:14
-
Zaterdag
-
Kwalificatie
17:00 - 18:00
-
Zondag
-
Snelste ronde
16:00 - 16:00
Test kalender
Circuit de Catalunya - Wintertest
WK standen 2026
Pos
Coureur
Team
Punten
2
131
3
125
4
80
5
79
Pos
Team
Punten
1
302
2
204
3
159
4
115
5
60
6
41
7
21
8
11
9
2
10
1
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Formule 1 kalender - 2026
Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
13 - 15 maa
China
27 - 29 maa
Japan
10 - 12 apr
Bahrein
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
22 - 24 mei
Canada
5 - 7 jun
Monaco
12 - 14 jun
Spanje
26 - 28 jun
Oostenrijk
Formule 1 kalender - 2026
Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
-
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
Coureursprofiel
- Team Red Bull Racing
- Punten 3.518
- Podiums 129
- Grand Prix 241
- Land Nederland
- Geb. datum 30 sep 1997 (28)
- Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
- Gewicht 70 kg
- Lengte 1,8 m
- 835.738 reacties op Red Bull Racing
- 983 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Max Verstappen
Team profiel
- Team naam Red Bull Racing
- Basis Milton Keynes, Leafield, Oostenrijk
-
- Liam Lawson
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Daniel Ricciardo 3
- Sebastian Vettel 5
- Isack Hadjar 6
- Pierre Gasly 10
- Sergio Perez 11
- Sebastian Vettel 15
- Yuki Tsunoda 22
- Daniil Kvyat 26
- Max Verstappen 33
- 910.680 reacties op Red Bull Racing
- 686 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Red Bull Racing
Reacties (2)Login om te reageren
Posts: 1.410
Dit is toch geen racen? Pfff rbr duidelijk het 4e team dit weekend en krijg eens de starts voor elkaar. Duurt wel erg lang bij Rb.
Posts: 1.120
Wat een lachwekkende bende is dit! En die starts! RBR needs to fix their f*ck!ng cars!!!