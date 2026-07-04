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F1Grand Prix Groot Brittannië - Sprint startgrid

GB Silverstone - 04 juli 2026

1

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:28.376

2

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:28.387
  • +0.011

3

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:28.697
  • +0.321

4

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:28.703
  • +0.327

5

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:28.733
  • +0.357

6

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:28.740
  • +0.364

7

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:28.772
  • +0.396

8

FR

Isack Hadjar

Red Bull Racing

  • 1:28.835
  • +0.459

9

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:28.927
  • +0.551

10

GB

Arvid Lindblad

Racing Bulls

  • 1:29.367
  • +0.991

11

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:29.482
  • +1.106

12

BR

Gabriel Bortoleto

Audi

  • 1:29.679
  • +1.303

13

DE

Nico Hülkenberg

Audi

  • 1:29.707
  • +1.331

14

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:29.983
  • +1.607

15

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:30.197
  • +1.821

16

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:31.083
  • +2.707

17

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:31.714
  • +3.338

18

MX

Sergio Perez

Cadillac F1

  • 1:31.776
  • +3.400

19

FI

Valtteri Bottas

Cadillac F1

  • 1:32.020
  • +3.644

20

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:32.910
  • +4.534

21

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • 1:32.988
  • +4.612

22

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:30.650
  • +2.274

Reacties (2)

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  • NyckVrieskast

    Posts: 1.410

    Dit is toch geen racen? Pfff rbr duidelijk het 4e team dit weekend en krijg eens de starts voor elkaar. Duurt wel erg lang bij Rb.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 13:23
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.120

    Wat een lachwekkende bende is dit! En die starts! RBR needs to fix their f*ck!ng cars!!!

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 13:31

GB Grand Prix van Groot-Brittannië

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GBGrand Prix van Groot-Brittannië

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Test kalender

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Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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