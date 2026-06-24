Volgens Ralf Schumacher moet Red Bull binnenkort wéér afscheid nemen van een kopstuk. De Duitser stelt dat het gaat om Paul Monaghan, één van de belangrijkste mensen binnen Red Bull. Mocht Monaghan daadwerkelijk de deur achter zich dichttrekken, dan is dat een nieuwe klap voor Red Bull.

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen twee jaar afscheid moeten nemen van veel belangrijke namen. Zo vertrok topontwerper Adrian Newey naar Aston Martin, stapte Jonathan Wheatley over naar Audi en verruilden Rob Marshall en Will Courtenay Red Bull voor McLaren. Eind vorig jaar kondigde Helmut Marko zijn pensioen aan, en Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zal ook de stap naar McLaren gaan zetten.

Wie gaat er nu weg?

Ook de zeer ervaren chief engineer Paul Monaghan lijkt nu op weg naar de uitgang te zijn. In de podcast Backstage Boxengasse stelt presentator Peter Hardenecke dat Monaghan mogelijk weggaat, waarna oud-coureur Schumacher direct reageert: "Dat is in ieder geval wel wat je hoort. Ik zit daar natuurlijk niet direct bovenop. Wat mij vooral opviel, was dat hij zich de laatste keer nadrukkelijk uitsprak. Niet tégen Max, maar hij bood wel tegenwicht door te zeggen: 'We kennen Max een beetje, en zo slecht is de situatie ook niet. Je moet het wel in de juiste context plaatsen.'"

Schumacher vond dit zeer opvallend: "Dat was de eerste keer dat een officiële vertegenwoordiger zich enigszins durfde uit te spreken."

'Ze missen Marko'

Mocht Monaghan echt vertrekken bij Red Bull, dan valt dat volgens Schumacher niet los te zien van andere veranderingen: "Het laat vooral zien wie er ontbreekt. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen: dat is Helmut Marko. Hij vervulde vroeger die rol. Hij stond vol achter het team, maar ook achter de coureurs. Hij trok grenzen, gaf heldere informatie en zorgde ook voor richting. Dat maakte een groot verschil."

Dat lijkt Red Bull nu te missen: "Ik denk dat dat nu ontbreekt. Daarnaast ving hij achter de schermen veel op. Hij loste problemen op, zocht de juiste mensen voor belangrijke functies en hield allerlei zaken draaiende. Dat mag je ook niet onderschatten. Dat valt nu allemaal weg. Daar komt nog bij dat er sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz een nieuwe bedrijfsstructuur is ontstaan."

Grotere impact dan mensen denken

De impact van het vertrek van grote namen, is volgens Schumacher heel erg groot: "Voor het concern als geheel is het waarschijnlijk prima. Maar wanneer je mensen verliest zoals Marko of Christian Horner, mensen die meer dan twintig jaar nauw hebben samengewerkt, dan heeft dat onvermijdelijk invloed op de organisatie."

"Zelfs iemand als Oliver Mintzlaff, die overigens zijn werk uitstekend doet, mist simpelweg de jarenlange ervaring binnen de Formule 1. Dat verschil merk je uiteindelijk toch."