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'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

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'Dreun voor Red Bull: volgend kopstuk kondigt vertrek aan'

Volgens Ralf Schumacher moet Red Bull binnenkort wéér afscheid nemen van een kopstuk. De Duitser stelt dat het gaat om Paul Monaghan, één van de belangrijkste mensen binnen Red Bull. Mocht Monaghan daadwerkelijk de deur achter zich dichttrekken, dan is dat een nieuwe klap voor Red Bull.

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen twee jaar afscheid moeten nemen van veel belangrijke namen. Zo vertrok topontwerper Adrian Newey naar Aston Martin, stapte Jonathan Wheatley over naar Audi en verruilden Rob Marshall en Will Courtenay Red Bull voor McLaren. Eind vorig jaar kondigde Helmut Marko zijn pensioen aan, en Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase zal ook de stap naar McLaren gaan zetten.

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Wie gaat er nu weg?

Ook de zeer ervaren chief engineer Paul Monaghan lijkt nu op weg naar de uitgang te zijn. In de podcast Backstage Boxengasse stelt presentator Peter Hardenecke dat Monaghan mogelijk weggaat, waarna oud-coureur Schumacher direct reageert: "Dat is in ieder geval wel wat je hoort. Ik zit daar natuurlijk niet direct bovenop. Wat mij vooral opviel, was dat hij zich de laatste keer nadrukkelijk uitsprak. Niet tégen Max, maar hij bood wel tegenwicht door te zeggen: 'We kennen Max een beetje, en zo slecht is de situatie ook niet. Je moet het wel in de juiste context plaatsen.'"

Schumacher vond dit zeer opvallend: "Dat was de eerste keer dat een officiële vertegenwoordiger zich enigszins durfde uit te spreken."

'Ze missen Marko'

Mocht Monaghan echt vertrekken bij Red Bull, dan valt dat volgens Schumacher niet los te zien van andere veranderingen: "Het laat vooral zien wie er ontbreekt. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen: dat is Helmut Marko. Hij vervulde vroeger die rol. Hij stond vol achter het team, maar ook achter de coureurs. Hij trok grenzen, gaf heldere informatie en zorgde ook voor richting. Dat maakte een groot verschil."

Dat lijkt Red Bull nu te missen: "Ik denk dat dat nu ontbreekt. Daarnaast ving hij achter de schermen veel op. Hij loste problemen op, zocht de juiste mensen voor belangrijke functies en hield allerlei zaken draaiende. Dat mag je ook niet onderschatten. Dat valt nu allemaal weg. Daar komt nog bij dat er sinds het overlijden van Dietrich Mateschitz een nieuwe bedrijfsstructuur is ontstaan."

Grotere impact dan mensen denken

De impact van het vertrek van grote namen, is volgens Schumacher heel erg groot: "Voor het concern als geheel is het waarschijnlijk prima. Maar wanneer je mensen verliest zoals Marko of Christian Horner, mensen die meer dan twintig jaar nauw hebben samengewerkt, dan heeft dat onvermijdelijk invloed op de organisatie."

"Zelfs iemand als Oliver Mintzlaff, die overigens zijn werk uitstekend doet, mist simpelweg de jarenlange ervaring binnen de Formule 1. Dat verschil merk je uiteindelijk toch."

The Wolf

Posts: 1.086

Het is zelfs zo gek dat Bull z'n vertrek aankondigt, die heeft het ook gehad daar..
Red Racing, zo heet het binnenkort

  • 3
  • 24 jun 2026 - 10:44
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Red Bull Racing

Reacties (11)

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  • The Wolf

    Posts: 1.085

    Het is zelfs zo gek dat Bull z'n vertrek aankondigt, die heeft het ook gehad daar..
    Red Racing, zo heet het binnenkort

    • + 3
    • 24 jun 2026 - 10:44
    • Sander

      Posts: 1.786

      Milton heeft ook al aangeven niet tevreden te zijn. Binnenkort Red Racing uit Keynes.

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 10:49
    • shakedown

      Posts: 1.864

      Nee. ik verwacht niet dat Bull weg gaat. Eerder Red.




      En het schijnt dat er een nieuwe titel sponsor komt. Sh1t.

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 10:50
    • snailer

      Posts: 33.548

      Maar kopstuk? Het is toch een chief engineer? Dat is een zoethout titel.

      Kopstukken zijn types als Wache, Hannah, de vertrokken Newey en lees het riedeltje van de stemmingmakers

      Zelf verwacht ik dat binnenkort er geruchten komen over Hannah. Dat zou wel een groot gemis zijn. Vermoed wel dat ze RBR minded is. Van stagier tot 1 van de echt belangrijke mensen.
      Maar de salarissen die andere teams betalen voor belangrijk personeel lijkt RBR niet aan te kunnen of willen voldoen.

      • + 3
      • 24 jun 2026 - 11:17
    • Snork

      Posts: 22.664

      Red Racing zal worden aangevochten door Ferrari. Daar wordt het rood voor de ogen als ze Red Racing heten. Dus wordt het Racing. Beetje saai wel.

      • + 2
      • 24 jun 2026 - 13:00
    • Need5Speed

      Posts: 4.001

      Dat had Racing Point toch al?
      Dan wordt het niks.

      • + 1
      • 24 jun 2026 - 13:11
  • Bertrand Gachot

    Posts: 950

    Monaghan is dus niet monogaam

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 11:33
  • gridiron

    Posts: 3.537

    Het ergste is dat ze het zelf zover hebben laten komen door Marko zoveel macht te geven.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 12:20
  • zorba

    Posts: 1.734

    Als ik ook zes jaar met zo een janker en onbeleefde piloot die steeds weer ontevreden is met zijn auto moeten werken zou ik ook andere oorden proberen

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 12:40
    • Snork

      Posts: 22.664

      Mwah, matige trol-opmerking. Beter je best doen jochie.

      • + 2
      • 24 jun 2026 - 13:01
    • StevenQ

      Posts: 10.557

      Paul werkt al 11 jaar met Max, dus alle 4 wereldtitels en 71 overwinningen lang, want hij werkt al sinds het begin bij Red Bull Racing

      Maar wat weet een Grieks trolletje daar nu van?

      Overigens klaagt ELKE coureur over de auto op het moment dat ze niet winnen, dat hebben we bij Hamilton ook vaak genoeg gezien

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 13:18

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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
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Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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