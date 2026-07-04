Max Verstappen heeft een frustrerende sprintrace op het circuit van Silverstone achter de rug. Hij kende een slechte start, en wist zich uiteindelijk op de werken naar de zesde plaats. Na afloop reageerde Verstappen schouderophalend, en gaf hij aan dat ze simpelweg te langzaam zijn.

Verstappen kwalificeerde zich gisteren op de knappe derde plaats voor de sprintrace, maar hij wist dat het lastig zou worden om het gevecht met Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli aan te gaan. Verstappen kende een slechte start, zakte weer door het veld heen en wist zich uiteindelijk terug te vechten in de duels. Het circuit van Silverstone legde de problemen met de batterijen pijnlijk bloot, en het jojo-racen zorgde voor de nodige vreemde duels.

Wat ging er mis?

Verstappen kwam uiteindelijk als zesde over de streep, en daar was hij niet heel tevreden mee. Na afloop werd hij door Viaplay gevraagd naar de startproblemen, en hij gaf aan dat het niet hetzelfde probleem was als eerder: "Nee, ik had gewoon wheelspin. Ik liet de koppeling los, en toen had ik wheelspin en dan moet je gewoon wachten tot je weer grip pakt. Dat was dan niet ideaal en uiteindelijk rij je jezelf wel weer naar een normale positie, maar dan zie je gewoon dat we te langzaam zijn. In de langzame bochten en de snelle bochten. En meer degradatie."

Chaotische situatie

De openingsfase van de race was zeer chaotisch, wat mede kwam door het feit dat de coureurs op Silverstone geen goed punt hebben om hun batterijen weer op te laden. Verstappen is daar heel helder over: "Ja, maar dat is gewoon hoe het is. Je kan op één rechtstuk inhalen en dan heb je batterij weer die leeg is."

Verstappen uitte zich eerder dit seizoen al zeer kritisch op de batterijen, en toen hij er na afloop van de sprintrace weer naar werd gevraagd, had hij er weinig zin in: "Ik ga er niets meer over zeggen." Als hij wordt gevraagd of ze veel hebben geleerd richting de kwalificatie, reageert hij nog met een kleine lach: "Ja, in ieder geval hoe het niet moet."