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Verstappen zwaar ontevreden: "Ga ik niets meer over zeggen"

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Verstappen zwaar ontevreden: "Ga ik niets meer over zeggen"

Max Verstappen heeft een frustrerende sprintrace op het circuit van Silverstone achter de rug. Hij kende een slechte start, en wist zich uiteindelijk op de werken naar de zesde plaats. Na afloop reageerde Verstappen schouderophalend, en gaf hij aan dat ze simpelweg te langzaam zijn.

Verstappen kwalificeerde zich gisteren op de knappe derde plaats voor de sprintrace, maar hij wist dat het lastig zou worden om het gevecht met Lewis Hamilton en Andrea Kimi Antonelli aan te gaan. Verstappen kende een slechte start, zakte weer door het veld heen en wist zich uiteindelijk terug te vechten in de duels. Het circuit van Silverstone legde de problemen met de batterijen pijnlijk bloot, en het jojo-racen zorgde voor de nodige vreemde duels.

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Wat ging er mis?

Verstappen kwam uiteindelijk als zesde over de streep, en daar was hij niet heel tevreden mee. Na afloop werd hij door Viaplay gevraagd naar de startproblemen, en hij gaf aan dat het niet hetzelfde probleem was als eerder: "Nee, ik had gewoon wheelspin. Ik liet de koppeling los, en toen had ik wheelspin en dan moet je gewoon wachten tot je weer grip pakt. Dat was dan niet ideaal en uiteindelijk rij je jezelf wel weer naar een normale positie, maar dan zie je gewoon dat we te langzaam zijn. In de langzame bochten en de snelle bochten. En meer degradatie."

Chaotische situatie

De openingsfase van de race was zeer chaotisch, wat mede kwam door het feit dat de coureurs op Silverstone geen goed punt hebben om hun batterijen weer op te laden. Verstappen is daar heel helder over: "Ja, maar dat is gewoon hoe het is. Je kan op één rechtstuk inhalen en dan heb je batterij weer die leeg is."

Verstappen uitte zich eerder dit seizoen al zeer kritisch op de batterijen, en toen hij er na afloop van de sprintrace weer naar werd gevraagd, had hij er weinig zin in: "Ik ga er niets meer over zeggen." Als hij wordt gevraagd of ze veel hebben geleerd richting de kwalificatie, reageert hij nog met een kleine lach: "Ja, in ieder geval hoe het niet moet."

De Vogel is Geland

Posts: 998

Dit heeft niets met Verstappen te maken. Dit is een wanvertoning van de bovenste plank.

  • 28
  • 4 jul 2026 - 14:51
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (37)

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  • Dale U

    Posts: 1.980

    Dat is het circuit Max, dat was van te voren te voorspellen.

    • + 2
    • 4 jul 2026 - 14:19
    • schwantz34

      Posts: 42.290

      En dan moeten Spahaha en Monzahahaha nog komen....

      • + 23
      • 4 jul 2026 - 14:24
    • Lulham

      Posts: 799

      En hij heeft het ook van te voren voorspeld.. Sowieso is voorspellen van te voren overigens, na afloop iets voorspellen kan niet.

      • + 5
      • 4 jul 2026 - 14:46
    • HarryLam

      Posts: 5.568

      Ik begreep dat Max op gebruikte mediums gestart is, geen idee of dat zo is maar dat lijkt mij niet erg slim en waarschijnlijk de reden dat hij zo ingekakt is later in de race.

      • + 3
      • 4 jul 2026 - 15:02
    • Lulham

      Posts: 799

      Gebruikte mediums klopt ja. Ach, meer banden voor de echte race.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 15:58
    • SennaS

      Posts: 12.330

      Dan is werk aan de winkel voor hem en zijn team, want andere teams halen meer uit dit concept.
      Overigens niet getreurd want de vorige race waren ze de beste combi.
      Tis maar net hoe ge vlag hangt.

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 16:24
  • shakedown

    Posts: 1.889

    Was alleen de eerste 3 ronden leuk om te zien. Na het voorbij rijden van Antonelli op Hamilton was het klaar. Echt alle spanning was er meteen uit. Zo duidelijk dat de F1 geen racen meer is. Zonde.

    Gelukkig was de F3 een stuk beter aan de gluren...

    • + 19
    • 4 jul 2026 - 14:31
    • Stillewerise

      Posts: 111

      Kijk je lekker je f3 en stop je met je gejammer hier

      • + 12
      • 4 jul 2026 - 14:36
    • hupholland

      Posts: 10.051

      nou, als spanning en voorspelbaarheid de graadmeters zijn, dan is F1 zelden F1. Meestal weet je nl na 3 ronden wel ongeveer hoe de vlag erbij hangt. We moeten niet vergeten dat de regels nieuw zijn, vergelijk je dit met 2014 dan mogen we dit seizoen denk ik helemaal niet klagen. In 2014 kon je zelfs redelijk eenvoudig voorspelllen wie dezelfde race 3 jaar later ging winnen. Er zijn echt wel dingen die beter kunnen, maar mensen moeten niet zo dramatisch doen.

      • + 6
      • 4 jul 2026 - 14:37
    • Politik

      Posts: 9.995

      Het valt me op dat als Verstappen een matige race heeft, het geklaag over de nieuwe F1 altijd meteen fors toeneemt.
      Vandaag is dus zo'n dag.

      Misschien dat de nieuwe regels morgen weer een beetje meer meevallen.

      • + 11
      • 4 jul 2026 - 14:46
    • De Vogel is Geland

      Posts: 998

      Dit heeft niets met Verstappen te maken. Dit is een wanvertoning van de bovenste plank.

      • + 28
      • 4 jul 2026 - 14:51
    • shakedown

      Posts: 1.889

      Hoe bedoel je een matige race van Verstappen? Was een start van de red bull zoals je kon verwachten. Dat hebben we al vaker gezien en is bijna de standaard geworden. Verse heeft Verstappen een prima race gereden. Exact zoals je kon verwachten. Niets raars aan.

      Mijn hele irritatie met de F1 heeft niets met Verstappen te maken. Sinds 1996 heb ik niet een jaar gezien waarbij het dna van de F1 zo erg verloochend wordt.

      "Ja, dan kijk je toch niet". Doe normaal. Ik ben F1 fan en dat wil ik tot in het bejaardentehuis volhouden. Puir omdat het zoveel meer kan zijn. En hop dat het weer terug komt.

      • + 26
      • 4 jul 2026 - 14:53
    • Politik

      Posts: 9.995

      Een matige race betekent niet perse dat Verstappen matig was hè.
      Het resultaat was dat in ieder geval wel.
      Zeker na Oosyenrijk.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 14:55
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.233

      Heeft niets met Verstappen te maken maar alles met deployment. Zoals Antonelli Hamilton voorbij reed alsof hij stil stond, daar wordt niemand toch blij van. Een en al gejojo.

      • + 11
      • 4 jul 2026 - 15:43
    • hupholland

      Posts: 10.051

      denk dat de waarheid wat dat betreft in het midden ligt. Er lijkt ook zeker wel een verband te zijn met de prestatie's van Max,maar er was vandaag ook duidelijk weer meer gejojo dan voorgaande races. Of dat heel erg is kun je over twisten. Ik denk ook wel dat het iets minder kan en dat hier de balans gewoon niet juist is. Ik heb saaiere races gezien dan deze.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 16:23
    • SennaS

      Posts: 12.330

      De vorige race was het in kamp Verstappen en zijn fans een hosanna stemming en het concept praatte men niet over. Zelfs de grootste critici aan de ziggo tafel en viaplay waren te speken over het raceverloop en voorla het close racen wat het jaren hebben gemist.
      Vorig race viel ferrari tegen toen hoorde ik de Lewis/Charles en ferrari fan niet klagen over het concept.
      Dat hebben we dit weekend wel met de rbr en Max fans.
      Is opvallend

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 16:29
    • SennaS

      Posts: 12.330

      Aldenauer,
      Heb vroeger nog gezien hoe rbr met hun raket drs systeem met 20 km + de rest voorbij vloog.
      Dan is dit niks bij. Toen hoorde ik vreemd genoeg geen geklaag en werd gezegd, de andere teams moeten maar hun huiswerk beter doen.
      Selectieve verontwaardiging.
      Ik vind dit concept niet top maar het vorige concept was dat zeker ook niet..

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 16:32
    • Mr Marly

      Posts: 8.012

      Politik, ik als fan van McLaren vond het niet om aan te gluren, terwijl ik Oostenrijk leuk vond. Twee races die haaks staan op hetgeen ik als McLaren fan wil en wat uiteindelijk de eindstand was, dus vind ik jouw redenatie ietwat vreemd..

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 16:54
    • F1jos

      Posts: 5.425

      Begeeft niet aan politiek !!! Ze spelen met vuile spelletjes.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 17:01
    • Politik

      Posts: 9.995

      @MrMarly,

      Mijn beredenering basseer ik dan ook zeker niet op één of twee races.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 17:05
    • Housmans

      Posts: 528

      Het valt me op dat als Verstappen een matige race heeft, altijd dezelfde haters ineens weer heel actief zijn op dit forum...

      Gaat Verstappen goed, dan zie en hoor je ze ineens niet meer!

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 17:07
  • monzaron

    Posts: 1.067

    Wat een verhaal, ik zag het anders. Verstappen starte slecht viel terug van 3 naar 5 maar vocht zich snel terug naar 3, tot het gevecht met Norris onhaalbaar bleek, zakte de Red Bull door het electrische systeem, kansloos werd ie opgeslokt door andere rijders en zakte hij ver terug naar plek 6. Ik kreeg op een gegeven moment een raar beeld, alsof het beeld wederom gemanipuleerd werd rond een bepaalde bochten, beetje slapstick achtig, versnelde opnamen haha. Sorry, dat was voor mij het moment om uit te schakelen. Hopelijk morgen betere beelden 😊

    • + 6
    • 4 jul 2026 - 14:36
    • Lulham

      Posts: 799

      Volgens mij zakte hij zelfs terug naar P6 na de start.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 14:47
    • monzaron

      Posts: 1.067

      ‘Pure Comedy’ kijk naar de beelden op YT -> https://youtu.be/Bl2wnVeJFS4?is=57br6dePjF7g2khY

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 15:54
  • Stillewerise

    Posts: 111

    Ohh vorige week zeiden jullie nog dat je kon winnen en in uk ook. En nu weer dat gejank

    • + 6
    • 4 jul 2026 - 14:36
    • Aajd Flupke

      Posts: 229

      De enige die jankt, ben jij. Maar je weet ook niet beter 🤡

      • + 16
      • 4 jul 2026 - 14:40
    • Lulham

      Posts: 799

      Was je maar wat stiller, stille we rise... Leer sowieso de lijfspreuk van je held spellen, je maakt jezelf onsterfelijk belachelijk.

      • + 14
      • 4 jul 2026 - 14:48
    • De Vogel is Geland

      Posts: 998

      Stillewerise is blij met de kruimeltjes die z’n idool nog krijgt. Er is geen serieuze sport waar een 40 plusser nog op absoluut topniveau kan presteren.

      • + 2
      • 4 jul 2026 - 15:08
    • Stillewerise

      Posts: 111

      @De Vogel is Geland
      Ben je er weer fanboy. Lewis strijd nog voor de overwinning. Jou belgische vriend was weer eens op plek 6 kansloos. Wil je over kruimels praten🤣🤣🤣🤣. Hoeveel punten had hij nou. Ga eerst leren hoe je moet starten

      • + 1
      • 4 jul 2026 - 15:52
    • SennaS

      Posts: 12.330

      Jongens zo praat je niet over de enige echte feitelijke goat Lewis die nog steeds wint met niet eens de sterkst PU, want die heeft rbr gevolgd door mercedes.

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 16:35
  • jd2000

    Posts: 7.803

    Aan de commentaren te zien,was het zoals ik vreesde. Dus ik heb 1 minuut op teletekst gekeken voor de uitslag. Lekker hoor,scheelt veel tijd in het weekend

    • + 8
    • 4 jul 2026 - 14:41
    • monzaron

      Posts: 1.067

      Idd het was snel ‘gespeeld’ ☺️

      • + 0
      • 4 jul 2026 - 14:54
    • koppie toe

      Posts: 5.438

      Ik weet ook dat ik morgen niet thuis ga blijven voor de race.
      Ook weet ik dat ik Spa en Monza oversla dit jaar.

      • + 5
      • 4 jul 2026 - 15:12
  • racepace1

    Posts: 880

    Het probleem op Silverstone is dat het circuit het batterijsysteem leegtrekt en vooral na de bochten komt een recht stuk waar je eigenlijk ongeladen opkomt, ja tenzij je natuurlijk op Het knopje mag drukken dan ben je als een haas langs de schildpad maar how the fuck sake kan de fia hier naar kijken en tevreden terughangen en denken mooi he! hebben we goed gedaan met dit concept.
    Coureurs die zeggen dat ze de motor dood vinden gaan is een aderlating voor F1.
    Zelf volgend seizoen met 60/40 zal het nog steeds k.u.t. zijn.
    F falende
    I idiote
    A aristocraten

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 16:30
  • Pietje Bell

    Posts: 35.588

    Volgens Lewis Hamilton voelt het op sommige punten alsof de motor "langzaam
    aan het doodgaan is".

    "Het is niet zo erg als dat we voorafgaand aan het weekend hadden gedacht", probeerde Hamilton zaterdag in eerste instantie nog positief te blijven op de persconferentie.
    De Brit was even eerder als tweede geëindigd in de sprintrace, maar daarna was hij toch behoorlijk uitgesproken.

    "Sommige coureurs hadden op de simulator al gemerkt hoe slecht het zou gaan met het energieverbruik. Maar de motor loopt wel terug en dat is niet ideaal.
    Het voelt nog steeds goed om door Copse en Maggots en Becketts te gaan, maar de motor gaat daar wel een soort van dood."

    Omdat de batterij op die punten moet worden opgeladen, loopt de motor automatisch terug, terwijl de coureurs vol gas blijven geven.
    Al het hele seizoen klagen de coureurs over het zogeheten superclipping.

    "Je moet die bochten in de zevende versnelling nemen, want de achtste versnelling haal je niet", vervolgde Hamilton. "Daarna ga je het rechte stuk op, waarna de motor sterft en de snelheid al helemaal uit de auto gaat. Als coureur wil je juist dat de motor door en door gaat, de limiet opzoekt. Dat is waar racen om draait."

    Hamilton kreeg op de persconferentie bijval van Lando Norris. De nummer drie van de sprintrace moest lachen toen hij de vraag kreeg of hij nog iets aan het relaas van Hamilton wilde toevoegen.

    "Lewis legt het op een nettere manier uit dan ik het zou doen", zei de Brit, die verder positief wilde blijven.
    "Het ging beter dan met de simulator. Maggots en Beckets is nog steeds een uitdaging en niet makkelijk, gelukkig."

    Ook Max Verstappen, die in de aanloop naar dit weekend nog had gezegd dat hij moest lachen toen hij in de simulator zat, had zich voorgenomen om weinig woorden meer vuil te maken aan het energieverbruik.
    "Ik denk dat het voor zich spreek. Ik werd telkens op hetzelfde punt ingehaald, omdat mijn batterij leeg was. Dat zijn makkelijke inhaalacties. Meer ga ik er niet over zeggen."

    Nupuntnl.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 16:30
  • Mr Marly

    Posts: 8.012

    Ben wel eens kritisch geweest op de uitspraken van Max maar vind dit een prima reactie van hem, de beelden spreken immers boekdelen.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 16:46
  • Knalpijp

    Posts: 2.477

    Ruk

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 17:03

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Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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