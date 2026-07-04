Isack Hadjar baalt als een stekker van zijn teleurstellende resultaat in de sprint kwalificatie in Silverstone. Hij kwam niet verder dan de achtste tijd, en zag tot zijn frustratie dat zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen het wél voor elkaar kreeg om het maximale uit de auto te persen.

Het team van Red Bull Racing zag er verrassend sterk uit op de vrijdag op het circuit van Silverstone. Verstappen en Hadjar leken de hele sprint kwalificatie mee te kunnen doen om de snelste tijd, en verrassend genoeg voerde de jonge Fransman soms zelfs de boventoon. Toen het om de knikkers ging in SQ3 had Hadjar het echter lastiger, en pakte hij de achtste tijd. Viervoudig wereldkampioen Verstappen stond er echter veel beter voor, en hij noteerde de derde tijd.

Het verschil met Verstappen

Het feit dat ze zover uit elkaar liggen, zorgt voor frustratie bij Hadjar. Qua rondetijd was het verschil niet zo heel groot, zo legde hij ook uit aan F1 TV: "Het zit simpelweg heel erg dicht bij elkaar. Ik sta achtste, de allerlaatste van de vier teams met de beste auto's. Dat is wel een beetje teleurstellend. Ik loop de derde tijd mis, omdat ik simpelweg niet snel genoeg was in de laatste ronde."

Hij zag dat Verstappen wél goed voor de dag kwam: "Max kreeg het wel voor elkaar, dus ik wil echt even gaan kijken wat hier precies mis is gegaan. Ik weet dat mijn start niet helemaal optimaal was, de launch van de ronde, dus ik weet dat dat mij tijd heeft gekost, maar ja..."

'Dat maakt het extra frustrerend'

Hadjar vindt dat hij zichzelf in een onnodige situatie heeft gebracht. Balend gaat hij verder met zijn verhaal: "Daarom is het ook even net wat frustrerender, omdat ik weet dat als ik één of twee kleine dingetjes strakker aanpak, we er gewoon bij kunnen staan. Maar ik ben wel blij met mijn eigen optreden."

"Ik zat er vanaf de eerste ronde meteen goed bovenop, dus dat is echt heel erg positief. En hopelijk vinden we voor zaterdag nog wat extra tijd."