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Frustratie bij Hadjar: "Max lukte het wel!"

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Frustratie bij Hadjar: "Max lukte het wel!"

Isack Hadjar baalt als een stekker van zijn teleurstellende resultaat in de sprint kwalificatie in Silverstone. Hij kwam niet verder dan de achtste tijd, en zag tot zijn frustratie dat zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen het wél voor elkaar kreeg om het maximale uit de auto te persen.

Het team van Red Bull Racing zag er verrassend sterk uit op de vrijdag op het circuit van Silverstone. Verstappen en Hadjar leken de hele sprint kwalificatie mee te kunnen doen om de snelste tijd, en verrassend genoeg voerde de jonge Fransman soms zelfs de boventoon. Toen het om de knikkers ging in SQ3 had Hadjar het echter lastiger, en pakte hij de achtste tijd. Viervoudig wereldkampioen Verstappen stond er echter veel beter voor, en hij noteerde de derde tijd.

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Het verschil met Verstappen

Het feit dat ze zover uit elkaar liggen, zorgt voor frustratie bij Hadjar. Qua rondetijd was het verschil niet zo heel groot, zo legde hij ook uit aan F1 TV: "Het zit simpelweg heel erg dicht bij elkaar. Ik sta achtste, de allerlaatste van de vier teams met de beste auto's. Dat is wel een beetje teleurstellend. Ik loop de derde tijd mis, omdat ik simpelweg niet snel genoeg was in de laatste ronde."

Hij zag dat Verstappen wél goed voor de dag kwam: "Max kreeg het wel voor elkaar, dus ik wil echt even gaan kijken wat hier precies mis is gegaan. Ik weet dat mijn start niet helemaal optimaal was, de launch van de ronde, dus ik weet dat dat mij tijd heeft gekost, maar ja..."

'Dat maakt het extra frustrerend'

Hadjar vindt dat hij zichzelf in een onnodige situatie heeft gebracht. Balend gaat hij verder met zijn verhaal: "Daarom is het ook even net wat frustrerender, omdat ik weet dat als ik één of twee kleine dingetjes strakker aanpak, we er gewoon bij kunnen staan. Maar ik ben wel blij met mijn eigen optreden."

"Ik zat er vanaf de eerste ronde meteen goed bovenop, dus dat is echt heel erg positief. En hopelijk vinden we voor zaterdag nog wat extra tijd."

Dale U

Posts: 1.978

Hadjar is niet slecht, kan beter dat wel, Tsolov komt er aan, ik zie Lindblad verdwijnen.......

  • 2
  • 4 jul 2026 - 10:38
F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (8)

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  • Knalpijp

    Posts: 2.475

    De derde tijd?

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 10:21
  • Rimmer

    Posts: 13.354

    Leuk om te zien dat hij zich nu nog frustreert. Hij is klaar zodra er berusting komt. Hij is een hardnekkige koppige jongen dus dat moment zal nog even op zich laten wachten maar het geloof dat hij beter is dan Sainz, Albon, Gasly, Ricciardo, Lawson, Tsunoda en nu zelfs nog Max zal snel verdwijnen.

    • + 1
    • 4 jul 2026 - 10:23
  • Dale U

    Posts: 1.978

    Hadjar is niet slecht, kan beter dat wel, Tsolov komt er aan, ik zie Lindblad verdwijnen.......

    • + 2
    • 4 jul 2026 - 10:38
  • F1 bekijker

    Posts: 415

    Legt er teveel druk op.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 10:57
  • Regenrace

    Posts: 2.752

    Hij stapt toch in de valkuil zichzelf met Max te vergelijken. Dat is ook bijna onmogelijk, maar we hebben lang en breed gezien dat dat hèt recept is om jezelf te vertillen.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 11:01
  • Snorremans

    Posts: 309

    Tip van Flip aan Hadjar...hou het koppie nou koel...anders eindig je net als de voormalig RBR coureurs die op het hakblok gelegd zijn.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 11:02
  • snailer

    Posts: 33.730

    Het grootste verschil tot nu toe is in de races zelf geweest. Hadjar kan niet de pace rijden van Verstappen.

    Maar eerlijk is eerlijk. Hij doet het in kwalificatie niet slecht.

    In plaats van te moanen zou ik gematigd positief moeten zijn. Hij is geen Verstappen, Hamilton, of de kleine club daar achter. Hard werke brengt hem verder. Moanen en zelfmedelijden helpt verder niet.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 11:56
  • Sander

    Posts: 1.832

    Zelfs op zo'n lange baan zit er tussen # 3 en #9 minder dan drie tienden. Het al voor al die 7 auto's anders uit kunnen vallen. Blijf knokken en werken maar zet je zelf niet onder de druk van Max want dan ben je sowieso verloren.

    • + 0
    • 4 jul 2026 - 12:09

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Ferrari
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McLaren
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Red Bull Racing
115
5
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Datum
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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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