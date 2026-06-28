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Uitslag Grand Prix van Oostenrijk: Russell slaat aanval Verstappen af en pakt belangrijke zege

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<b> Uitslag Grand Prix van Oostenrijk: </b> Russell slaat aanval Verstappen af en pakt belangrijke zege

De zege op de Red Bull Ring is gegaan naar George Russell. In de Grand Prix van Oostenrijk kwam hij als winnaar over de streep, terwijl Max Verstappen als tweede werd geklasseerd. De top drie werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

In het bloedhete Spielberg waren alle ogen gericht op de coureurs uit de top vijf. In de kwalificatie waren de verschillen klein, en iedereen wees vooral naar elkaar in de aanloop naar de race. Vrijwel iedereen startte de race op de mediumbanden, alleen Carlos Sainz en Gabriel Bortoleto kozen voor de zachte banden.

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Bij de start van de race kwam polesitter George Russell goed weg en kregen de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc geen kans om de Mercedes aan te vallen. Max Verstappen klaagde tijdens de opwarmronde over problemen, maar kwam goed weg bij de start. Hij sloeg aanvallen van de McLarens af, en kon zelf naar voren kijken.

Antonelli kleurt buiten de lijntjes

WK-leider Andrea Kimi Antonelli had een onrustige start en belandde in de eerste twee rondjes meerdere keren naast de baan. Op deze manier haalde hij Charles Leclerc in, en hij moest deze positie dan ook teruggeven. Hij deed dit, maar Verstappen lette heel goed op en passeerde zijn Italiaanse vriend. Een paar bochten later pakte hij ook Leclerc, en kon hij gaan jagen op zijn oude titelrivaal Hamilton.

Flinke gevechten

Bij Cadillac bekeken ze dit vanuit de pits, want Valtteri Bottas en Sergio Pérez vielen met rokende auto's uit. Ze zagen hoe Verstappen op ouderwets sterke wijze de aanval opende op Hamilton en hem met een late actie passeerde. Hamilton is niet voor niets een zevenvoudig wereldkampioen, en hij haalde Verstappen weer in. De Red Bull-coureur moest hard remmen, maar bleef pushen. Hij riep dat Hamilton een straf moest krijgen, maar bleef alles geven. Het duel was al snel voorbij, want Hamilton dook naar binnen voor verse banden.

Verstappen wachtte wat langer met een pitstop, en toen hij eenmaal een setje verse harde banden onder zijn auto had gekregen, kwam hij achter Hamilton weer de baan op. De stewards openden geen onderzoek naar het eerdere incident, en iedereen schoof naar het puntje van hun stoel voor hoofdstuk twee van de strijd.

Vol in de aanval

Verstappen reed het gat snel dicht, en ging vol in de aanval. Met een gewaagde aanval in de 22ste ronde passeerde hij de Ferrari, pareerde hij een aanval en reed hij weg bij de Ferrari. Verstappen kon gaan jagen, en hij had ook nog een aantal verse setjes banden in zijn arsenaal. Hamilton kreeg geen kans om terug te slaan, want er kwam een Virtual Safety Car. Carlos Sainz was naast de pitmuur stilgevallen, en Antonelli werd snel naar binnengehaald. Ook Ferrari greep in, en onder de VSC maakte Hamilton zijn tweede stop. Opvallend genoeg wisselde hij naar softs.

Hamilton moest zich hierdoor door het middenveld heen vechten, en meldde zich al snel bij zijn teamgenoot Leclerc en de McLaren van Piastri. Ook dit werd een fel duel, en Piastri en Leclerc raakten elkaar. Hamilton, die stelde dat hij amper snelheid had, rook bloed. Hij pakte Leclerc, die direct een pitstop maakte. Vooraan het veld was Verstappen bezig met een flinke opmars, en begon hij het gat met Russell kleiner en kleiner te maken.

Jagen op Russell

Terwijl Verstappen het gat steeds kleiner en kleiner wist te maken, besloot men bij Mercedes voor een andere strategie te kiezen. Russell werd naar binnengehaald en kreeg de beschikking over een setje harde banden. Verstappen wist dat Russell nu weer wat dichterbij zou komen, en dit zou er dus voor zorgen dat de Brit weer aan kop zou komen te liggen. Precies dat gebeurde toen Verstappen zijn pitstop maakte, en de Nederlander moest een achterstand van tien seconden gaan goedmaken.

Verstappen opende dapper de aanval, en snoepte elke keer wat van zijn achterstand af. Hij kreeg ook nog een Virtual Safety Car voor zijn kiezen, omdat Alexander Albon een paaltje uit de grond had gereden. Russell had het niet makkelijk, en hij ging wijd in de eerste bocht.

Hoe liep het af?

Russell hield het echter goed vol, en wist de aanvallen van Verstappen af te slaan. De viervoudig wereldkampioen kwam met de bocht dichterbij, maar hij moest ook in zijn spiegels kijken. Antonelli verkleinde het gat en zat in de slotronde zelfs binnen de seconde. Verstappen hield het hoofd koel, en pakte de tweede plaats.

Russell won, en zit daarmee weer in de strijd om de wereldtitel. Hij kende een sterke race, en wist ondanks de druk van Verstappen en Antonelli het hoofd koel te houden. Hij mag weer dromen van de titel, en legt de bal bij Antonelli.

F1Grand Prix Oostenrijk - Race

AT Red Bull Ring - 28 juni 2026

Politik

Posts: 9.983

Vermakelijke race gezien.
RB heeft een flinke stap gezet .Mercedes nog net een maatje te groot.
Ferrari viel tegen en ook hun strategie was niet sterk.
Piastri ook prima gereden.

Snap alleen echt niet dat Verstappen om een penalty voor Hamilton liep te zeuren.
Verstappen werd daar verdedigd op e... [Lees verder]

  • 7
  • 28 jun 2026 - 16:34
Foto's Grand Prix van Oostenrijk 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (51)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.460

    Strakke race van George, dik terecht gewonnen! Zeer goede pace van Max en RB in z'n geheel, dit circuit blijft passen bij die combinatie. Ferrari zoals ik al vreesde simpelweg hier te traag, ik denk vooral door de turbo keuze + warmte. Niet heel erg als het op alleen deze baan is.

    Charles heeft echt giga moeite momenteel, als je Lewis niet kan bijbenen op een van zijn slechtere circuits is er echt iets mis.
    Silverstone, daar gaan we weer meedoen.

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 16:31
    • hupholland

      Posts: 10.025

      Lewis had een gratis stop, als je die er afhaalt zat er niet zoveel verschil tussen. Verschil zit m momenteel gewoon ff in het vertrouwen, Hamilton rijdt eindelijk weer eens wat agressiever (zoals in zn McLaren periode) en Leclerc is ff zoekende. Die is zelf ook gewoon helemaal weggezakt van geregelde podiumkandidaat naar P8. Gewoon intern afgeslacht. Jammer, hopelijk kan hij zichzelf snel herpakken, zijn circuits gaan ook nog wel komen, Oostenrijk is voor iedereen onvoorspelbaar, zowel Lewis als Charles hebben hier mindere en betere races gereden.
      Maar leuk dat het een beetje per circuit verschilt, ook tussen de teams. Red Bull ging hier vaak goed, vooral met dank aan de Honda motor, die hebben ze inmiddels niet meer. Hopelijk waren het vooral de upgrades en gaan ze vaker meedoen.

      • + 3
      • 28 jun 2026 - 16:40
    • da_bartman

      Posts: 6.700

      Het is hier geen Mexico maar toch genoeg hoogte om die kleinere turbo niet als smoes te kunnen gebruiken.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 16:41
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.460

      Het is ook geen smoes, het is een feit.

      @Hup. Wellicht, maar overall had Charles geen pace. 0.0 Hij riept zelfs over de boordradio: "This car is awful." Dat zegt voldoende lijkt me. De auto is niet awful, Charles is het momenteel gewoon inderdaad even kwijt.

      • + 3
      • 28 jun 2026 - 16:43
    • da_bartman

      Posts: 6.700

      Weet je wat een feit is? Dat op hoogte een kleinere turbo beter werkt dan een grotere turbo. Kennelijk is hun nieuwe ADUO motortje als geheel gewoon niet zo geweldig .

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 16:58
  • Williams_F1

    Posts: 1.477

    Nette race, spanning en tactiek dik op orde.
    Nogmaals: de regie was weer om te janken!

    • + 6
    • 28 jun 2026 - 16:32
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.564

    Jabadabadoe.....in het bakkie.....BAM!!

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 16:32
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.564

      Max in ronde 12 proberen om Lewis 'n straf aan te naaien, maar verder 'n prachtig-mooie race gereden.
      Geld ook voor Kimi.

      • + 6
      • 28 jun 2026 - 16:36
    • Rick Nitros

      Posts: 516

      Ik snap waarom er een aantal mensen zijn die Russel niet mogen. Wat een figuur is dat. Maar gefeliciteerd met de overwinning. Was volgens mij wel de langzaamste van de top 3, met veruit de snelste auto.

      • + 3
      • 28 jun 2026 - 16:38
    • WickieDeViking

      Posts: 1.223

      En terecht van die straf aan te naaien. Max liet daarna namelijk zien hoe het wel moet, zonder iemand het grind op te duwen. :)

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 17:05
  • Jermaine

    Posts: 7.182

    RedBull had 1 lap eerder moeten stoppen, verloor zoveel tijd! Maar verder de race, begin goed. Einde goed, de rest meh

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 16:33
    • Stillewerise

      Posts: 97

      Kimi had samen met max moeten stoppen. Had hem gepakt

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:36
    • da_bartman

      Posts: 6.700

      Max verloor aan het einde van stint 2 volgens mij meer dan 2 seconden per rondje, ik zou zeggen minstens 1 rondje eerder, maar een paar rondjes eerder was nog beter geweest.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 16:44
    • Tifoso-01

      Posts: 3.861

      Max had samen met Russel mee moeten klappen maar ging veel te lang door en verloor kostbare seconden met dode banden

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:04
  • Williams_F1

    Posts: 1.477

    Red Bull netjes, ben benieuwd naar silverstone.

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 16:33
  • KiekisNL

    Posts: 2.257

    Hopen dat redbull dit op de andere circuits kan volhouden, dan zie ik nog wel een overwinning dit jaar.

    En eerlijk gezegd al meer dan ik had verwacht gezien de eigen motor.
    Dan mag een Honda, mercedes, ferrari zich eigenlijk best schamen dat ze langzaam uitgedaagd worden door een niet autofabrikant die op het electrische gedeelte na alles inhouse ontwikkeld.

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 16:34
    • Stillewerise

      Posts: 97

      Schamen heel mercedes f1 motor divisie gekocht met grof geld en paar van honda. Ze zijn niet 0 begonnen

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 16:38
    • Di Stefano

      Posts: 379

      Mercedes heeft het altijd zwaar bij hoge temperaturen. Door de update van Red Bull zijn ze bijna gelijkwaardig bij warme dagen, kijk maar naar Hadjar

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 16:53
    • De Vogel is Geland

      Posts: 963

      Hele Mercedes divisie 🤣 je hebt last van de warmte maat

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:01
    • koppie toe

      Posts: 5.411

      Ondanks je gebrekkige schrijven snap ik je en vraag me af of je wel begrijpt wat beginnen vanaf nul betekent.
      Vertel, wat hadden ze al buiten nieuw personeel om?
      Ow wacht dat hadden ze in eerste instantie ook niet.
      Zelfs geen fabriek en die motor moest ook nog ontworpen worden om hem passend in het chassis te krijgen.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:01
  • Politik

    Posts: 9.983

    Vermakelijke race gezien.
    RB heeft een flinke stap gezet .Mercedes nog net een maatje te groot.
    Ferrari viel tegen en ook hun strategie was niet sterk.
    Piastri ook prima gereden.

    Snap alleen echt niet dat Verstappen om een penalty voor Hamilton liep te zeuren.
    Verstappen werd daar verdedigd op exact dezelfde manier zoals hij zelf ook altijd verdedigt. Beetje jammer om dan zo te zeuren.

    • + 7
    • 28 jun 2026 - 16:34
    • SennaS

      Posts: 12.287

      Dat is maar de vraag.
      Stel dat Max niet was gecrasht in de quali, had hij op p2 of zelfs op p1 kunnen starten dan was hij weggereden.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 16:40
    • Lulham

      Posts: 788

      Oh god daar is de selectief verontwaardigde randdebiel weer. Kruip gerust weer onder je steen. Loser.

      • + 6
      • 28 jun 2026 - 16:41
    • SennaS

      Posts: 12.287

      Gelukkig stak hij geen middelvinger op

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 16:41
    • hupholland

      Posts: 10.025

      strategie was niet sterk, maar dat kwam ook vooral doordat ze de banden niet goed konden houden. 3 stopper was eigenlijk de enige optie. Maar ook met meer rubber kwamen ze nog snelheid tekort.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:45
    • Rode Stier 33

      Posts: 982

      Kan iemand die Senna een ban geven, vervelend, naar en zuigend mannetje!

      • + 3
      • 28 jun 2026 - 16:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.564

      Kan iemand de horde 'n ban geven....die janken te veel.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:53
    • Lulham

      Posts: 788

      Jij bent erelid van de Russell-horde, ouw-hypocriet.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:53
    • De Vogel is Geland

      Posts: 963

      Ouw die om een ban gaat jengelen. Is dit een koortsdroom?

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:02
    • WickieDeViking

      Posts: 1.223

      Dat juich ik toe, Ouw. Die horde clowns zijn een verschrikking.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:06
    • WickieDeViking

      Posts: 1.223

      Politik, Lewis liet geen wagen breedte ruimte. Dus ik snap Max wel. Zelf vond ik het geen penalty, dus prima zo. Maar volgens de regels had Max gelijk en hij liet daarna zien hoe het wel moest, toen hij Lewis inhaalde.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:08
  • Hagueian

    Posts: 8.779

    RB geeft het gewoon weg door de laatste stop niet bij Russel te blijven en Verstappen in de spiegels van Russel te houden zodat hij vol de druk er op kan houden. Dan kiezen ze ook nog eens de verkeerde band door niet naar medium durven te gaan. Niet gewend van RB. Ze hebben Russel lucht gegeven en dat was onnodig. Wel positief dat de updates in de race lijken te werken. Misschien valt er nog wat meer over te leren zodat ze er nog meer uit kunnen halen.

    • + 4
    • 28 jun 2026 - 16:34
    • Lulham

      Posts: 788

      Russell is met dubbel L.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:39
    • Schumi-NR1

      Posts: 1.575

      Ja ze twijfelde voor die medium omdat ze beter gingen op harde band.

      Dat ze niet ook meteen binnen komen na Russell ja heeft ze veel tijd gekost.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:40
    • hupholland

      Posts: 10.025

      is achteraf altijd makkelijk zeggen. Dit ging ook bijna goed en met een tyre offset heb je gewoon meer kans om er langs te gaan. Met gelijke banden een snellere auto pakken wordt lastig hoor. Komt die VSC net een paar ronden eerder ben je ook spekkoper. T is niet dat ze de overwinning weg hadden gegooid, het was hoe dan ook heel lastig geworden.

      • + 2
      • 28 jun 2026 - 16:50
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.024

    Yes, gefeliciteerd Woody, Zoals beloofd worden er t-shirts gedrukt (gele) met de tekst; "een gele vlag is ook maar een mening, GP Oostenrijk 2026" Interesse? De letters zijn ook geel, dus het geheel is wat minder goed leesbaar (25 euro in de pre-order)

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 16:35
    • Lulham

      Posts: 788

      Een geel shirt met onleesbare gele tekst voor slechts € 25? Klinkt echt super interessant...

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 16:40
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.024

      @lulham, De Woody63 Fanclub (afdeling Baskenland), is nog steeds (ondanks het mooie succes van onze Sjors in 2026) een eenzame club, slechts 1 lid, tijdens ledenvergaderingen is het ook meestal 1-richtingsvekeer. Het idee van een geel t-shirt kwam van een medeforumid, en ik kon zo snel alleen aan gele "opstrijkbare" letters komen.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:53
    • De Vogel is Geland

      Posts: 963

      Matige tekst maar de sociale werkplaats moet ook blijven draaien

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:03
  • SennaS

    Posts: 12.287

    Wat een race, top 3 binnen 2 seconde, lange leve dit concept van close racing.
    George knap gereden maar wel in free air.
    Max had deze race kunnen winnen zonder crash in quali en daardoor geen tijdverlies in gevechten met Lewis.
    Rbr en Max waren de snelste hier, knap werk van het team op dit circuit waar Max meester is.
    Kimi tijd verloren door geklungel bij de start en kwam desondanks op in de buurt van Max en George.
    Ferrari viel behoorlijk tegen wus bandendegradatie in vergelijking tot de vorige race, zo snel kan het gaan met doorontwikkeling van teams.
    Mcl behoorlijk anoniem rondgereden

    • + 5
    • 28 jun 2026 - 16:38
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.392

      Moet jij niet je woorden terug nemen van gister? Inmiddels bekend dat het geen fout van Max was. Meckies heeft ook zijn verontschuldiging aangeboden aan hem.

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 16:45
    • Rode Stier 33

      Posts: 982

      Goh ouw,
      Wat vervelend ook dat er een Nederlandse coureur zo ontzettend getalenteerd is. Dan zou je eene enthousiast worden zeg. Zuurpruim!

      • + 1
      • 28 jun 2026 - 16:50
    • Di Stefano

      Posts: 379

      Kimi was de snelste vandaag, de eerste ronde heeft hem de overwinning gekost

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:56
    • WickieDeViking

      Posts: 1.223

      🤡🤡🤡

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 17:09
  • hupholland

    Posts: 10.025

    mooi dat Mercedes er vandaag weer voor moest vechten, t is maar goed dat Max niet in die auto zit. Een overwinning komt dichter en dichterbij. Antonelli had deze gewoon moeten winnen, wat had die een slechte eerste ronde.. en hij moest al van iets verder komen. Wel een goede uitslag voor het kampioenschap.

    • + 2
    • 28 jun 2026 - 16:43
    • The Apex

      Posts: 461

      Te laat gepit tweede stint. Eerste stint was beetje rommelig door openingsronde en gedoe met remmen.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:49
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.564

    Het commentaar van Viaplay was weer om te huilen zeg.
    Die zitten echt in hun nakie in dat hokkie om maar gelijk, als ze het over Max hebben, die leuters in elkaars handen te liggen.
    En het mooie of ergste is....ze hebben het zelf nog niet eens in de gaten...

    • + 1
    • 28 jun 2026 - 16:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.564

      Nou, vooruit dan....liggen moet leggen zijn.

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:51
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.392

      Achja jouw reacties zijn om te huilen. Dat is om het even. Of de jeugd zou zeggen. 6/7

      • + 0
      • 28 jun 2026 - 16:53
  • little-nightmare

    Posts: 2.324

    Ik snap niks van die eerste stop van Antonelli. Wanneer er een auto stil staat op start finish weet je dat er een vsc komt waarom haal je hem dan precies daarvoor naar binnen.
    Verder was Verstappen zijn 2e stop net 1 of 2 ronde toelaat om het echt spannend te maken.
    Naar mijn mening was de pole van Russell niet verdiend maar vandaag wel verdiend gewonnen.

    • + 0
    • 28 jun 2026 - 16:54

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Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.500
  • Podiums 128
  • Grand Prix 240
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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