De zege op de Red Bull Ring is gegaan naar George Russell. In de Grand Prix van Oostenrijk kwam hij als winnaar over de streep, terwijl Max Verstappen als tweede werd geklasseerd. De top drie werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli.

In het bloedhete Spielberg waren alle ogen gericht op de coureurs uit de top vijf. In de kwalificatie waren de verschillen klein, en iedereen wees vooral naar elkaar in de aanloop naar de race. Vrijwel iedereen startte de race op de mediumbanden, alleen Carlos Sainz en Gabriel Bortoleto kozen voor de zachte banden.

Bij de start van de race kwam polesitter George Russell goed weg en kregen de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc geen kans om de Mercedes aan te vallen. Max Verstappen klaagde tijdens de opwarmronde over problemen, maar kwam goed weg bij de start. Hij sloeg aanvallen van de McLarens af, en kon zelf naar voren kijken.

Antonelli kleurt buiten de lijntjes

WK-leider Andrea Kimi Antonelli had een onrustige start en belandde in de eerste twee rondjes meerdere keren naast de baan. Op deze manier haalde hij Charles Leclerc in, en hij moest deze positie dan ook teruggeven. Hij deed dit, maar Verstappen lette heel goed op en passeerde zijn Italiaanse vriend. Een paar bochten later pakte hij ook Leclerc, en kon hij gaan jagen op zijn oude titelrivaal Hamilton.

Flinke gevechten

Bij Cadillac bekeken ze dit vanuit de pits, want Valtteri Bottas en Sergio Pérez vielen met rokende auto's uit. Ze zagen hoe Verstappen op ouderwets sterke wijze de aanval opende op Hamilton en hem met een late actie passeerde. Hamilton is niet voor niets een zevenvoudig wereldkampioen, en hij haalde Verstappen weer in. De Red Bull-coureur moest hard remmen, maar bleef pushen. Hij riep dat Hamilton een straf moest krijgen, maar bleef alles geven. Het duel was al snel voorbij, want Hamilton dook naar binnen voor verse banden.

Verstappen wachtte wat langer met een pitstop, en toen hij eenmaal een setje verse harde banden onder zijn auto had gekregen, kwam hij achter Hamilton weer de baan op. De stewards openden geen onderzoek naar het eerdere incident, en iedereen schoof naar het puntje van hun stoel voor hoofdstuk twee van de strijd.

Vol in de aanval

Verstappen reed het gat snel dicht, en ging vol in de aanval. Met een gewaagde aanval in de 22ste ronde passeerde hij de Ferrari, pareerde hij een aanval en reed hij weg bij de Ferrari. Verstappen kon gaan jagen, en hij had ook nog een aantal verse setjes banden in zijn arsenaal. Hamilton kreeg geen kans om terug te slaan, want er kwam een Virtual Safety Car. Carlos Sainz was naast de pitmuur stilgevallen, en Antonelli werd snel naar binnengehaald. Ook Ferrari greep in, en onder de VSC maakte Hamilton zijn tweede stop. Opvallend genoeg wisselde hij naar softs.

Hamilton moest zich hierdoor door het middenveld heen vechten, en meldde zich al snel bij zijn teamgenoot Leclerc en de McLaren van Piastri. Ook dit werd een fel duel, en Piastri en Leclerc raakten elkaar. Hamilton, die stelde dat hij amper snelheid had, rook bloed. Hij pakte Leclerc, die direct een pitstop maakte. Vooraan het veld was Verstappen bezig met een flinke opmars, en begon hij het gat met Russell kleiner en kleiner te maken.

Jagen op Russell

Terwijl Verstappen het gat steeds kleiner en kleiner wist te maken, besloot men bij Mercedes voor een andere strategie te kiezen. Russell werd naar binnengehaald en kreeg de beschikking over een setje harde banden. Verstappen wist dat Russell nu weer wat dichterbij zou komen, en dit zou er dus voor zorgen dat de Brit weer aan kop zou komen te liggen. Precies dat gebeurde toen Verstappen zijn pitstop maakte, en de Nederlander moest een achterstand van tien seconden gaan goedmaken.

Verstappen opende dapper de aanval, en snoepte elke keer wat van zijn achterstand af. Hij kreeg ook nog een Virtual Safety Car voor zijn kiezen, omdat Alexander Albon een paaltje uit de grond had gereden. Russell had het niet makkelijk, en hij ging wijd in de eerste bocht.

Hoe liep het af?

Russell hield het echter goed vol, en wist de aanvallen van Verstappen af te slaan. De viervoudig wereldkampioen kwam met de bocht dichterbij, maar hij moest ook in zijn spiegels kijken. Antonelli verkleinde het gat en zat in de slotronde zelfs binnen de seconde. Verstappen hield het hoofd koel, en pakte de tweede plaats.

Russell won, en zit daarmee weer in de strijd om de wereldtitel. Hij kende een sterke race, en wist ondanks de druk van Verstappen en Antonelli het hoofd koel te houden. Hij mag weer dromen van de titel, en legt de bal bij Antonelli.