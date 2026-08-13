Ayrton Senna en Alain Prost vochten eind jaren tachtig bij McLaren een van de meest legendarische duels uit de Formule 1 uit. Achter de schermen waren de twee wereldkampioenen echter niet alleen bezig met hun onderlinge strijd. Volgens voormalig McLaren-testcoureur Emanuele Pirro zorgden ze er samen voor dat de ontwikkeling van de auto's naar een hoger niveau werd getild.

Pirro maakte in die periode van dichtbij mee hoe Senna en Prost met hun technische feedback het team probeerden te helpen. De Italiaan was naast zijn activiteiten bij Benetton testcoureur van McLaren en woonde regelmatig technische besprekingen bij. Vooral de manier waarop Senna zijn ervaringen achter het stuur overbracht, maakte grote indruk op hem.

Senna 'legde de lat hoger' bij McLaren

Volgens Pirro was Senna uitzonderlijk in de manier waarop hij zijn gevoel met een Formule 1-auto wist te vertalen naar de engineers. "Senna legde de lat echt hoger als het ging om de manier waarop een coureur het gedrag van een auto aan een engineer uitlegt. Zijn technische debriefs konden anderhalf uur duren en hij wist zijn rijervaring tot in detail over te brengen", vertelt Pirro in gesprek met Davide Cironi.

"Het was alsof hij de engineer meenam in de auto. Hij beschreef precies wat er op ieder moment gebeurde, waardoor de engineer alle informatie kreeg die nodig was om de auto verder te verbeteren. Tegenwoordig zijn er natuurlijk veel meer technische hulpmiddelen beschikbaar, waardoor coureurs minder afhankelijk zijn van dit soort feedback. Maar in die tijd was het ontzettend belangrijk."

'Prost vertelde alleen wat nodig was'

Ook Prost maakte volgens Pirro grote indruk tijdens de technische besprekingen, al pakte de Fransman het heel anders aan. "De debriefs van Alain duurden hooguit de helft zo lang als die van Senna, soms zelfs nog korter. Maar hij richtte zich volledig op de belangrijkste zaken. Uiteindelijk was de kwaliteit van zijn feedback daardoor vergelijkbaar met die van Senna", legt de Italiaan uit.

"Senna vertelde werkelijk alles wat hij voelde en merkte, terwijl Prost vooral vertelde wat noodzakelijk was. Het was geweldig om naar hun technische gesprekken te luisteren en ik heb daar gedurende mijn hele carrière enorm veel aan gehad. Die ervaringen zijn me altijd bijgebleven", besluit Pirro.