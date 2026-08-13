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Waanzinnig: Zo maakte Senna McLaren nog vele malen groter

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Waanzinnig: Zo maakte Senna McLaren nog vele malen groter

Ayrton Senna en Alain Prost vochten eind jaren tachtig bij McLaren een van de meest legendarische duels uit de Formule 1 uit. Achter de schermen waren de twee wereldkampioenen echter niet alleen bezig met hun onderlinge strijd. Volgens voormalig McLaren-testcoureur Emanuele Pirro zorgden ze er samen voor dat de ontwikkeling van de auto's naar een hoger niveau werd getild.

Pirro maakte in die periode van dichtbij mee hoe Senna en Prost met hun technische feedback het team probeerden te helpen. De Italiaan was naast zijn activiteiten bij Benetton testcoureur van McLaren en woonde regelmatig technische besprekingen bij. Vooral de manier waarop Senna zijn ervaringen achter het stuur overbracht, maakte grote indruk op hem.

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Senna 'legde de lat hoger' bij McLaren

Volgens Pirro was Senna uitzonderlijk in de manier waarop hij zijn gevoel met een Formule 1-auto wist te vertalen naar de engineers. "Senna legde de lat echt hoger als het ging om de manier waarop een coureur het gedrag van een auto aan een engineer uitlegt. Zijn technische debriefs konden anderhalf uur duren en hij wist zijn rijervaring tot in detail over te brengen", vertelt Pirro in gesprek met Davide Cironi.

"Het was alsof hij de engineer meenam in de auto. Hij beschreef precies wat er op ieder moment gebeurde, waardoor de engineer alle informatie kreeg die nodig was om de auto verder te verbeteren. Tegenwoordig zijn er natuurlijk veel meer technische hulpmiddelen beschikbaar, waardoor coureurs minder afhankelijk zijn van dit soort feedback. Maar in die tijd was het ontzettend belangrijk."

'Prost vertelde alleen wat nodig was'

Ook Prost maakte volgens Pirro grote indruk tijdens de technische besprekingen, al pakte de Fransman het heel anders aan. "De debriefs van Alain duurden hooguit de helft zo lang als die van Senna, soms zelfs nog korter. Maar hij richtte zich volledig op de belangrijkste zaken. Uiteindelijk was de kwaliteit van zijn feedback daardoor vergelijkbaar met die van Senna", legt de Italiaan uit.

"Senna vertelde werkelijk alles wat hij voelde en merkte, terwijl Prost vooral vertelde wat noodzakelijk was. Het was geweldig om naar hun technische gesprekken te luisteren en ik heb daar gedurende mijn hele carrière enorm veel aan gehad. Die ervaringen zijn me altijd bijgebleven", besluit Pirro.

brabham-bt50

Posts: 11.760

Le professeur raadde Senna voor mijn gevoel aan omdat hij “banger” was voor de andere optie: Nelson Piquet, minimaal net zo’n rijdende calculator en menselijke data logger als Prost. Veel rauwe snelheid, geslepen en beheerst a la Lauda, maar dan sneller. Mijns inziens de meest complete cour... [Lees verder]

  • 3
  • 14 aug 2026 - 07:26
F1 Nieuws Formule 1 F1 Ayrton Senna McLaren

Reacties (12)

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  • snailer

    Posts: 34.379

    Compliment Jeroen.

    Eindelijk iets interessant. En niet van die suggestieve berichten over wie dan weer waar naar toe gaat of niet. We moeten met zijn allen aannemen dat Pirro het weet. Hij heeft de binnenkant van McLaren meegemaakt.
    Het is een eyeopener. Zeker ook omdat Prost toch bekend staat als de professor van die tijd.
    Nu was Prost om meerdere redenen Le Professeur. Maar ik vind wel mooi om te zien dat Senna ook zijn mannetje stond op dat gebied.

    • + 2
    • 13 aug 2026 - 19:04
    • Snork

      Posts: 22.884

      Het is algemeen bekend dat Prost een intelligente man was die strategie zelf bepaalde en zeer berekenend te werk kon gaan. Daarbij wist hij zijn engineers kort de duidelijk uit te leggen wat er mis was met de afstelling en hoe hij het concreet anders wilde. Senna was qua EQ echter verder dan Prost. Dat zag je in hoe hij zich uitte, met gevoel en toewijding, maar dus ook in hoe hij engineers meenam in wat hij ervaart in de auto.
      Beide twee geweldige coureurs in die tijd, maar ik was toen wel een echte Senna fan. En de spelletjes die Prost politiek speelde binnen de FIA met Balestre (stokbroodvreters onder elkaar) hielpen ook niet mee in de gunfactor voor Prost.

      In het huidig tijdperk kan ik ook genieten van de coureurs die op rauw talent rijden. Max uiteraard, maar nu zeker ook Kimi. Daar waar Sjors veel meer van data en instructies vanuit race engineer handelt, rijdt Kimi veel meer op gevoel en laat Sjors vertwijfeld achter. Dat soort coureurs hebben we meer nodig.

      • + 2
      • 13 aug 2026 - 20:21
    • snailer

      Posts: 34.379

      Ik sheek handen met je, Snork. Als ik terugkijk op wie ik in het verleden fan ben geweest. En dan met zeg maar de sterkste gevoelens: Rindt, Ronnie Peterson, Senna en Verstappen.

      Ik probeer me wat te verdiepen in de psyche van Senna momenteel. Best lastig, want zo veel info op dat gebied is er niet. Wat ik al wel een tijd weet is dat Senna een etterbak wasdie vreselijke mindgames heeft gespeeld. Juist ten opzichte van Prost. Ze waren echte vijanden. Mogelijk zelfs de ergste die ik me kan herinneren, of het moet de Jones - Piquet vete zijn. De reden is waarschijnlijk Monaco 1984 geweet. Prost legde de regndarische regen race stil en daardoor kon Senna niet winnen. Maar dat is allemaal niet te bewijzen.
      Later kreeg Senna wel spijt van die mindgames. Maar toen waren ze geen teamgenoten meer. Hij is naar Prost gegaan heeft excuses aangeboden. En uiteindelijk werden ze beter bevriend. Heb wel eens een interview van Prost gezien waar Prost vertelde dat Senna zoveel jaren na zijn dood nog steeds in zijn hart zit.

      Senna is op een wat latere leeftijd een echte held geworden. Nietalleen meer op de baan, maar ook er naast. Hij is ook 1 van de F1 rijders die zich hard heeft gemaakt voor kansarmen. Niet in woord zoals velen doen. Ook in daad.

      Grootsheid.

      Daarbij, als je de details kan vinden dan blijkt dat Senna enorme overcapaciteit had. Dat is uiteraard logisch, maar was in die periode niet makkelijk was te achterhalen. De rijders schepten daar niet over op. En meestal de teamleden deden dat ook niet bewust. Maar ik zit nu 1993 te onderzoeken. Daar kruisten een stel oude of ervaren helden de paden met een aantal nieuweling helden. Dat was de reden dat ik ging kijken. Ik denk zelfs dat ik het seizoen ga analyseren.
      Maar ik vond nu aanwijzingen dat inderdaad Senna enorme overcapaciteit bezitte Dat was een regenrace met sterk wisselende omstandigheden. En Senna was de hele race terwijl hij in zware omstandigheden aan het communiceren met zijn team vragen naar de vooruitzichten, wel of niet stoppen, etc.
      Grote overcapaciteit. check.

      Mocht je bronnen hebben waar ze het over dit soort zaken hebben, dan houd ik me aanbevolen.

      • + 2
      • 13 aug 2026 - 21:15
    • Snork

      Posts: 22.884

      Mooi snailer, altijd boeiend om terug de tijd in te gaan. Senna speelde mind games, maar wel gedreven door Prost. Hoogtepunt was de clash in Suzuka. Prost en Balestre speelde onder één hoedje en Senna heeft dat “vakkundig” toen getackeld. Ik vond het fantastisch.

      De race op Estoril in 1992 is een mooie als het om Senna’s capaciteit ging. De McLaren was niet opgewassen tegen de Williams, maar toch, wat Senna liet zien was fabelachtig.

      https://youtu.be/t34WfahPylo?si=nMjRuKklvE5wYLdM

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 23:33
    • brabham-bt50

      Posts: 11.760

      Le professeur raadde Senna voor mijn gevoel aan omdat hij “banger” was voor de andere optie: Nelson Piquet, minimaal net zo’n rijdende calculator en menselijke data logger als Prost. Veel rauwe snelheid, geslepen en beheerst a la Lauda, maar dan sneller. Mijns inziens de meest complete coureur van dat tijdstip, en zeker een betere wheel to wheel racer dan Prost, totaal niet onder de indruk van Senna, maar te lang bij Brabham blijven hangen. Een van de beste ontwikkelaars, zo niet de beste uit dat tijdperk. Offerde o.a. een heel seizoen op in 82 om de BMW turbo motor competitief niveau te krijgen. Maar zijn ontwikkelings werk bij Williams mag ook zeker genoemd worden. Samen met Frank Derny de eerste versie van hun actieve vering goed werkend gekregen waar Mansell z’n neus voor ophaalde, tot het wel werkte. Een zwaar ondergewaardeerde kampioen.

      • + 3
      • 14 aug 2026 - 07:26
    • Snork

      Posts: 22.884

      Mooie aanvulling! Het zijn columns op zich 👍

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 07:30
    • snailer

      Posts: 34.379

      @Brabham-bt50, Omdat je over Brabham begon begrijp ik dat niet alle positiviteit over Senna ging. Was ook fan van Piquet. En heb hem hier vaak genoemd om zijn extreme werkethiek. Ik vind het voor velen onbekende verhaal van de kleine tank geweldig. Voor het eerst van wat ik me kan herinneren werd tactiek onderdeel van een design. Het maakte de Brabham aero-technisch fantastisch ten opzichte van de oppositie. Een soort van size zero. Ze waren daardoor verplicht in races te tanken. De tank was te klein om het een race vol te houden. Piquet heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van die auto, Hij heeft extreem veel km's gemaakt. Had Brabham een test gepland dan vloog hij er naar toe. Zijn technische feedback was van ongekend hoog niveau. En wat ook speelde... Hij kreeg in die periode dikke aanbiedingen om elders te racen, Maar die sloeg hij allemaal af. Hij geloofde in 'zijn' project. EN hij werd met die auto ook voor de tweede maal kampioen. Afgedwongen door arbeid. Werkethiek is een eigenschap die bij alle groten past. Behalve Mansell dan. Die was nogal lui.

      Ik hoef jou niet te vertellen hoe de Brbham van dat jaat heet, gok ik. Maar ik zal het voor het gemak melden. Het was de BT52b.

      En voor de anderen. Dank voor de toevoeging.

      Opm:
      Piquet was ook een begenadigd rijder met zeer gevoelige voeten. Bekijk maar eens de inhaalactie op Senna waar hij maar niet voorbij kwam. Tot hij het zat werd. Hij vloog er buiten voorbij, reed veel te hard, maar zette een drift in door de bocht. Ik vermoed dat Senna heeft zitte juichen dat hij zo is ingehaald. Wat het grappige is dat ik niet eens meer weet wie die race won. Ik zie alleen die fantastische inhaalactie. Overigens heb ik het er hier wel vaker over gehad. Ik word oud en val in herhalingen. Maar zonder gevoelige voeten kan je niet zo een drift produceren op zo een snelheid.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 08:13
    • snailer

      Posts: 34.379

      Inhhalactie: was de Grand Prix van Hongarije in 1986 op de Hungaroring.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 08:18
    • snailer

      Posts: 34.379

      En nu ik je verhaal nogmaals heb gelezen begrijp ik dat het eigenlijk alleen over Piquet ging. Meer dan terecht. Hij is tegenwoordig underrated vind ik. Ik geloof niet in een goat. Maar ik heb het langst over hem getwijfeld of ik hem mogelijk in bij de voor mij 3 besten zou zetten. Heb het niet gedaan om zijn gedrag richting colleg's. Vermoed wel dat het uiteindelijk is gekomen door zijn ongeluk. Hij had erna veel symptomen die wezen op een lichte beschadiging ergens in de hersenen, waaronder hoofdpijn, duizeligheid en dubbel zien. Dat verzweeg hij, omdat hij bang was dat hij zou worden uitgesloten van F1. Hij is toen volgens de verhalen rustiger gaan racen. Wat me een beetje tegenhoud is dat hij een enorme vete had met Jones. Die heeft Piquet er wel eens af gereden en dat leek behoorlijk bewust. En dat doe je niet zomaal aan het begin van een race. Ook spreelt er nog iets rond zijn vertrek waar hij volgens boze tongen foute feedback gaf voor de nieuwe auto. Dat laatste weet ik niet of dat waar is. Die race waar Jones tegen Piquet reed was of enorm knullig of het zag er wel erg verdacht uit.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 08:35
  • red slow

    Posts: 3.372

    Ondertussen was Williams bezig door de f1 naar de 21e eeuw te brengen met de inzet van computers. Waardoor wij in 1993 de meest om in hedendaagse termen te blijven “intelligente” F1 auto ooit gemaakt. De fw15c. Dit werd verboden omdat men graag wilde dat de rijders meer invloed zouden hebben dan te vertrouwen op computers.

    Nu in 2026 is de sport toch verder gegaan met de weg waarin Williams in 1992 al mee was begonnen.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 06:44
    • Snork

      Posts: 22.884

      Ja en nee. De actieve vering en later launch control is verdwenen. Dit was allemaal om de coureur te helpen, de huidige technologie maakt het juist lastiger voor de coureur en gedreven vanuit een koers om verdergaand te elektrificeren.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 07:33
  • The Wolf

    Posts: 1.271

    Wat ik hieruit opmaak is dat Prost de debriefs effeciënter indeelde..

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 08:03

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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

BR Ayrton Senna 2
  • Team Williams
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land BR
  • Geb. datum 21 maa 1960 (66)
  • Geb. plaats São Paulo, Brazil, BR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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