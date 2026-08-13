Jon Jones heeft Lewis Hamilton na vijf jaar alsnog zijn excuses aangeboden voor een incident dat de twee flink uit elkaar dreef. De UFC-ster schoot in 2021 tijdens een jachtpartij vanuit een helikopter een varken neer, waarna de Ferrari-coureur hem op sociale media een 'lafaard' noemde en het contact verbrak.

Hamilton, die zich al jaren inzet voor dierenrechten, reageerde destijds woedend op de beelden van Jones. De UFC-vechter had samen met Amerikaanse militairen op wilde zwijnen gejaagd en deelde daarna trots beelden van zijn vangst op sociale media. Dat schoot bij de zevenvoudig wereldkampioen in het verkeerde keelgat.

Jones krijgt spijt van incident met Hamilton

Jones blikt nu terug op het incident en onthult dat Hamilton hem destijds een lange boodschap stuurde. "Ik was met een groep Army Rangers op jacht en we schoten vanuit een helikopter met AR-15's op varkens. Ik was er trots op dat ik er eentje had geraakt. Het dier werd bovendien geschonken aan een gezin dat het goed kon gebruiken", vertelt Jones in gesprek met AFLGlobal.

Hamilton kon zich daar totaal niet in vinden. "Lewis zag dat ik het varken vanuit de helikopter had neergeschoten en stuurde me daarna een lange boodschap. Hij noemde me een lafaard en zei dat hij dacht dat ik beter was dan dat. Volgens hem moest je een dier op een traditionele manier doden, bijvoorbeeld met een speer of pijl en boog", aldus Jones.

'Lewis, het spijt me'

De kritiek kwam hard aan bij Jones, zeker omdat hij fan was van de Formule 1-coureur. Hamilton besloot Jones vervolgens te ontvolgen en te blokkeren op sociale media. "Hij zei eigenlijk dat alleen een lafaard een dier vanuit een helikopter zou neerschieten en dat het dier op zijn minst een kans moest krijgen om terug te vechten. Daarna blokkeerde hij me. Dat vond ik ontzettend jammer, want ik was altijd een fan van Lewis", vertelt de UFC-ster.

Vijf jaar later wil Jones de kwestie alsnog afsluiten met een duidelijk excuus. "Lewis was enorm teleurgesteld in mij vanwege wat ik had gedaan. Als je dit hoort, Lewis: het spijt me", besluit hij. Hamilton, die sinds 2017 veganistisch leeft en zich actief inzet voor dierenrechten, heeft vooralsnog niet gereageerd op de excuses.