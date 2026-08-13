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Hamilton ontvangt excuses van UFC-vechter: "Lewis, het spijt me"

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Hamilton ontvangt excuses van UFC-vechter: "Lewis, het spijt me"

Jon Jones heeft Lewis Hamilton na vijf jaar alsnog zijn excuses aangeboden voor een incident dat de twee flink uit elkaar dreef. De UFC-ster schoot in 2021 tijdens een jachtpartij vanuit een helikopter een varken neer, waarna de Ferrari-coureur hem op sociale media een 'lafaard' noemde en het contact verbrak.

Hamilton, die zich al jaren inzet voor dierenrechten, reageerde destijds woedend op de beelden van Jones. De UFC-vechter had samen met Amerikaanse militairen op wilde zwijnen gejaagd en deelde daarna trots beelden van zijn vangst op sociale media. Dat schoot bij de zevenvoudig wereldkampioen in het verkeerde keelgat.

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Jones krijgt spijt van incident met Hamilton

Jones blikt nu terug op het incident en onthult dat Hamilton hem destijds een lange boodschap stuurde. "Ik was met een groep Army Rangers op jacht en we schoten vanuit een helikopter met AR-15's op varkens. Ik was er trots op dat ik er eentje had geraakt. Het dier werd bovendien geschonken aan een gezin dat het goed kon gebruiken", vertelt Jones in gesprek met AFLGlobal.

Hamilton kon zich daar totaal niet in vinden. "Lewis zag dat ik het varken vanuit de helikopter had neergeschoten en stuurde me daarna een lange boodschap. Hij noemde me een lafaard en zei dat hij dacht dat ik beter was dan dat. Volgens hem moest je een dier op een traditionele manier doden, bijvoorbeeld met een speer of pijl en boog", aldus Jones.

'Lewis, het spijt me'

De kritiek kwam hard aan bij Jones, zeker omdat hij fan was van de Formule 1-coureur. Hamilton besloot Jones vervolgens te ontvolgen en te blokkeren op sociale media. "Hij zei eigenlijk dat alleen een lafaard een dier vanuit een helikopter zou neerschieten en dat het dier op zijn minst een kans moest krijgen om terug te vechten. Daarna blokkeerde hij me. Dat vond ik ontzettend jammer, want ik was altijd een fan van Lewis", vertelt de UFC-ster.

Vijf jaar later wil Jones de kwestie alsnog afsluiten met een duidelijk excuus. "Lewis was enorm teleurgesteld in mij vanwege wat ik had gedaan. Als je dit hoort, Lewis: het spijt me", besluit hij. Hamilton, die sinds 2017 veganistisch leeft en zich actief inzet voor dierenrechten, heeft vooralsnog niet gereageerd op de excuses.

Larry Perkins

Posts: 67.100

Jones is bang dat hij Lewis toch een keer onverwacht tegenkomt in een donker steegje...

  • 6
  • 13 aug 2026 - 18:27
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (12)

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  • Larry Perkins

    Posts: 67.100

    Jones is bang dat hij Lewis toch een keer onverwacht tegenkomt in een donker steegje...

    • + 6
    • 13 aug 2026 - 18:27
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.393

      LH is net zoals Rigillio Tuur nog niet eens 2 turven hoog, dat zal wel meevallen! Vlieggewicht of vedergewicht volgens mij

      • + 0
      • 13 aug 2026 - 18:59
    • Need5Speed

      Posts: 4.285

      Hij duikt steeds weg als er een helikopter overvliegt....

      • + 2
      • 13 aug 2026 - 19:35
  • van lotje,g

    Posts: 1.270

    Als Jones Lewis alsnog een achterham kado geeft zal het wel weer goed komen

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 18:49
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.393

    Dieren doodmaken voor de hobby is nog dommer dan die halve tammen in een ufc kooi, team LH hier! Oveigens hahaha “ schoot in het verkeerde keelgat”

    • + 0
    • 13 aug 2026 - 18:57
  • powered by bye

    Posts: 538

    Nou dan kan prins bernhard jr ook zn excuses aanbieden voor zn opa want die schot altijd op olifanten die zuiplap

    • + 3
    • 13 aug 2026 - 19:53
    • koppie toe

      Posts: 5.517

      Opa zijn ogen waren ook niet zo goed meer, vandaar de olifant.

      • + 2
      • 13 aug 2026 - 20:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.908

      Die ouwe schoot niet alleen op olifanten hoor...die pakte ook nogal eens 'n plaatselijke schone.....om vol te schieten.

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 21:20
    • Need5Speed

      Posts: 4.285

      Z'n overgrootvader was helemaal berucht op dat vlak. Het kon niet smerig genoeg zijn.

      • + 1
      • 13 aug 2026 - 22:15
  • snailer

    Posts: 34.378

    Nu heb ik die beelden niet gezien dat Jones op de wilde zwijnen joeg. Maar die dingen horen er niet. De verwilderde zwijnen, afstammend van varkens. Brengen grote vernielingen aan. Ze horen er niet, hebben gigantische hoeveelheid jongen en dat meer dan 1 maal per jaar. Ze hebben geen of amper natuurlijke vijanden.

    Ik heb geen medeleiden met de beesten. Weet niet wat Hamilton heeft gezegd tegen de boxer. En ik weet ook niet wat die terug heeft gezegd. Maar Hamilton weet niet waar hij over spreekt. In grote delen van de VS wordt het hele jaar door op ze gejaagd om de aantallen binnen de perken te houden. En aan de achterkant worden door voortplanting de hoeveelheden weer aangevuld.

    Stukje cultuur. Als ik niets zou hebben gekund zou het wel een baan zijn geweest voor mij. Maar onderscht het niet. Het is knetterhard en gevaarlijk werk.

    • + 1
    • 13 aug 2026 - 21:26
    • brabham-bt50

      Posts: 11.760

      Levensgevaarlijk, dwz als je dat zwijn met een speer of mes te lijf gaat. Een boog vind ik nog wat lafjes. Dan kan je op veilige afstand blijven. :) Dus snailert, gewoon vanuit die helicopter boven op dat varken duiken met je Rambo mes. Kill en attack. Van een echte strijder als Jones verwachtte ik wel dat ie ff ging liggen rollen met dat varken om m vervolgens te laten aftikken.

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 07:11
  • SennaS

    Posts: 12.552

    Is ook laf om voor je lol op weerloze dieren te schieten.
    Als je stoer bent ga dan als ufc vechter een duel aan tegen een wilde zwijn.
    Zwijn tegen zwijn zeg maar.

    • + 6
    • 13 aug 2026 - 23:17

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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.702
  • Podiums 137
  • Grand Prix 243
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Ferrari
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