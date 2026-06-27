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Uitslag kwalificatie Oostenrijk: Russell grijpt controversiële pole na dramatische crash Verstappen

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<b> Uitslag kwalificatie Oostenrijk: </b> Russell grijpt controversiële pole na dramatische crash Verstappen

George Russell heeft de pole position gepakt op de Red Bull Ring. Hij was net wat sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde in Oostenrijk. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

In het bloedhete Spielberg hadden de teams en coureurs weinig haast bij de start van de kwalificatie. Toen de lichten doofden bij de start van de eerste kwalificatiesessie kwamen alleen Haas-coureur Esteban Ocon en de Cadillacs van Valtteri Bottas en Sergio Pérez direct de baan op. Na een paar minuten werd het drukker, en liet George Russell zijn gezicht zien als eerste topper.

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Voor Russell was het geen fijne start van de sessie, en hij leek te worstelen met zijn auto. De Brit riep over de boordradio dat hij met alle wielen aan het glijden was, en dat is vanzelfsprekend niet iets wat je als coureur wil hebben. Russell was in zijn eerste run ruim een halve seconde langzamer dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en wist zich enigszins te herstellen in zijn tweede run.

Voor Max Verstappen leek alles wat beter te gaan, al klaagde hij wel over onderstuur. Zijn eerste run was echter genoeg voor een plekje in Q2, en terwijl Russell een tweede poging moest wagen, stond Verstappen even naast de auto. In Q1 vielen Carlos Sainz, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll af.

Q2

Bij het team van McLaren was het even zweten voorafgaand aan de start van het tweede kwalificatiegedeelte. Norris had tijdens zijn laatste run in Q1 zijn vloer beschadigd, en dat zorgde voor snelle reparatiewerkzaamheden. De regerend wereldkampioen kwam echter wel als eerste de baan op in deze sessie, en alles leek weer koek en ei te zijn. 

Vlak na Norris meldde ook Verstappen zich op het bloedhete asfalt, en hij zag er in zijn eerste run zeker niet slecht uit. Geen van de twee kampioenen kon zich echter meten aan Antonelli, die ook in deze sessie weer veel sneller was dan de rest van het veld. Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell had het op zijn beurt heel erg moeilijk, en kon niets voor elkaar krijgen in zijn eerste run. In zijn tweede run ging het wat beter, al had hij wel een aanmoediging van teambaas Toto Wolff nodig.

Aan het einde van de tweede kwalificatiesessie waren alle ogen gericht op Verstappen, die tot verrassing van velen niet de baan op ging voor een tweede run. Red Bull maakte het zichzelf veel te moeilijk, maar Verstappen ging met de hakken over de sloot door. Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Franco Colapinto beten zich stuk op zijn tijd.

Q3

Na een paar minuten wachten ging het derde en beslissende gedeelte van de kwalificatie van start, en Norris was weer de eerste coureur op de baan. Verstappen volgde weer, en hij liet zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. In zijn eerste run noteerde hij een tijd waar niemand aan leek te tippen, en hij liet de aanwezige oranjefans juichen. Mercedes-coureurs Antonelli en Russell waren echter net iets sneller, en het verschil tussen de top drie bedroeg slechts 0,061 seconden. Alles was dus nog mogelijk.

Bijna iedereen leek zich in de tweede run te mengen in de strijd om de pole position. De Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren heel snel, en ook Max Verstappen leek te vliegen. Hij ging als de brandweer, maar in de laatste bocht ging hij over de limiet. Verstappen verloor de controle en schoot vol de muur in.

Er werd met dubbele gele vlaggen gezwaaid, maar op het moment dat dit gebeurde, noteerde Russell de snelste tijd. Juichend stapte hij uit, maar de vraag is: blijft deze tijd staan?

F1Grand Prix Oostenrijk - Kwalificatie

AT Red Bull Ring - 27 juni 2026

TylaHunter

Posts: 10.775

Totdat een walgelijke actie van Russell eronder door ging.

Wtf is dit. Koppeling intrekken en gewoon terug schakelen is niet liften.

  • 15
  • 27 jun 2026 - 17:06
Foto's Grand Prix van Oostenrijk 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Oostenrijk 2026

Reacties (90)

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  • F1 bekijker

    Posts: 402

    Bam! 1en 2 lekkerrrrrrrrrrrrrr

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 17:04
    • TylaHunter

      Posts: 10.775

      Totdat een walgelijke actie van Russell eronder door ging.

      Wtf is dit. Koppeling intrekken en gewoon terug schakelen is niet liften.

      • + 15
      • 27 jun 2026 - 17:06
    • F1 bekijker

      Posts: 402

      Ja had glibber even gemist.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:07
    • Stillewerise

      Posts: 89

      Tijd voor een bril. Russel gewoon 1

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 17:08
    • Di Stefano

      Posts: 376

      Hoezo walgelijke actie? Omdat je hem niet mag? Triest

      • + 8
      • 27 jun 2026 - 17:13
    • JV fan

      Posts: 2.994

      Op het circuit werd groen gegeven

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:17
    • StevenQ

      Posts: 10.580

      Dat groen is ALTIJD na de duidelijke gele lamp/vlag daarvoor

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:25
    • TylaHunter

      Posts: 10.775

      Di Stefano@

      Omdat je met deze autos van dit jaar energie kan heropwekken wat hij daarna bij de exit gebruikt. Hij duikt een bocht in met 250 waar iemand in de muur staat met enkel de koppeling intrekken en 3 shifts down maar nog voor de apex alweer klepel naar beneden.

      Mag ik m niet? Nee en vooral vanwege dit soort bizarre onethische truckjes.

      • + 8
      • 27 jun 2026 - 17:30
    • hupholland

      Posts: 10.020

      als Max het doet is het geniaal. Dit is idd gewoon omdat je hem niet mag. Maar bijna niemand mag Russell, dus je hoeft het gelukkig niet te verbergen. Je kunt er flink mee scoren zelfs. Hamilton en Verstappen fans united against Russell. Vind het echt sneu voor die gozer.

      • + 10
      • 27 jun 2026 - 17:36
    • StevenQ

      Posts: 10.580

      Als Max het doet raakt hij die pole kwijt zoals in Mexico 2018

      • + 7
      • 27 jun 2026 - 17:45
    • TylaHunter

      Posts: 10.775

      @hupholland, nee totaal niet. Ik ben geen fan van een enkele coureur.

      Het gaat hier om de intentie van de regel van een lift. Als je er dit jaar gewoon energie mee opwekt en met een elektrische boost de exit uit kan... heb je volgens de regels voldaan, maar je kan niet stellen dat dit in de geest is van een yellow.

      Dit is de persoon die GPDA voorzitter is he. Hoe hypocriet kan t zijn...

      • + 5
      • 27 jun 2026 - 17:46
    • delange

      Posts: 2.643

      Russell heeft het slim gespeeld en binnen de lijntjes gekleurd.
      Voor de regels moet je niet bij Russell zijn of hem niet mogen.
      Ook als voorzitter maakt hij de regels niet.....ik zeg slim gehandeld.
      En voordat jullie beginnen roepen......ik ben geen Russellfan

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:55
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.464

    Well Well Well. Ferrari 1-2 of toch Russell. Wel goed van Russell om gewoon door te gaan. Je weet t maar nooit.

    • + 4
    • 27 jun 2026 - 17:05
    • hupholland

      Posts: 10.020

      nee, geel is geel, daar kun je een flinke straf voor krijgen en juist meer verliezen dan er te winnen valt.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:08
    • hupholland

      Posts: 10.020

      blijkbaar toch genoeg gelift, opmerkelijk dat je dan nog steeds 2 tiende sneller kunt zijn dan de rest.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:23
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.387

    Wat een k*t auto is die rbr. Russell 5 plaatsen gridstraf?

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 17:05
    • TylaHunter

      Posts: 10.775

      Is 2.5 seconden sneller dan een Aston maar goh wat een k-t auto

      • + 7
      • 27 jun 2026 - 17:08
    • Williams_F1

      Posts: 1.473

      Ja maar dat wisten we toch al?

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:08
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.387

      Russell no futher action? Tja als je maar het juiste paspoort hebt he.

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 17:09
    • De Vogel is Geland

      Posts: 950

      Die Aston is een gp3 auto

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:09
    • Stillewerise

      Posts: 89

      Snelste auto en nog crashen knap

      • + 7
      • 27 jun 2026 - 17:10
  • ChrisFerrari15

    Posts: 500

    Hij lift wel heel duidelijk

    • + 7
    • 27 jun 2026 - 17:05
    • Hemex

      Posts: 1.393

      Ja, na de finish

      • + 15
      • 27 jun 2026 - 17:08
    • ChrisFerrari15

      Posts: 500

      Kerel, ik ben geen eens Russell fan, maar kan wel objectief kijken. Hij lift heel erg duidelijk tijdens het geel.

      • + 9
      • 27 jun 2026 - 17:09
    • TylaHunter

      Posts: 10.775

      Chris, volgens mij schakelt die terug en "wekt energie op" die hij gebruikt bij de exit.

      Misschien past het in de regels, maar nadeel heeft hij er niet van door de nieuwe motoren.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:26
    • Patrace

      Posts: 6.791

      Ja, @Tyla dat is inderdaad interessant. Met deze motoren kun je liften, maar krijg je dat terug als energie die je direct na je lift weer kunt gebruiken bij de acceleratie. Dus verlies je uiteindelijk veel minder dat je normaliter met je lift zou zijn verloren.
      Slim gedaan van Russell, maar wel twijfelachtig of dat de intentie is van een gele vlag.

      • + 6
      • 27 jun 2026 - 17:34
  • Joeppp

    Posts: 8.678

    Mooie klapper hoor! Dit is een duidelijke cvrash van iemand die echt het maximale uit de auto wil halen. Het is geen fout, het is een ingecalculeerd risico. En die George Russell staat maar te zwaaien maar ga er toch vanuit dat hij zijn tijd kwijt is.

    • + 8
    • 27 jun 2026 - 17:05
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.453

      En bij Leclerc wel natuurlijk.

      Dit is gewoon een fout. Mooi dat je hard wilt pushen, maar soms push je te hard en dat is simpelweg niet slim.

      • + 12
      • 27 jun 2026 - 17:14
    • StevenQ

      Posts: 10.580

      Zeker, eerst een banker lap gezet en de 2e ronde voluit

      Jammer dat het niet lukte maar wel sneller dan de McLarens

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:18
    • Joeppp

      Posts: 8.678

      Leclerc doet het een beetje te vaak...

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:19
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.453

      Dat doet Leclerc ook. Maar dat maakt dit niet ineens geen fout omdat iemand anders het vaker doet.

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 17:35
    • Joeppp

      Posts: 8.678

      Jawel, daar zit in mijn ogen wel verschil in. Als je vaak hetzelfde doet en het gaat fout dan is het duidelijk dat je er niet zo goed in bent en dat je dingen fout doet. Als je dingen veel doet en het gaat in 99% van de gevallen goed is het pech als het een keer fout gaat.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:37
    • Patrace

      Posts: 6.791

      @Joep: Je kunt me een hoop wijsmaken, maar een crash is natuurlijk wel gewoon een fout, tenzij het wordt veroorzaakt door een technisch probleem.
      Dus deze crash van Verstappen is gewoon een fout van hem (voor zover bekend is er geen technisch probleem). Het is geen ramp, want het kan een keer gebeuren als je op de limiet rijdt.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:37
  • walter33

    Posts: 1.004

    GVD wat jammer

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:05
  • Jermaine

    Posts: 7.181

    Rare Max error! Maar wat een gooi naar de pole!

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 17:06
  • racepace1

    Posts: 828

    Die Russel....
    Tering jammer voor Max!!
    maar Lec en Ham wauw!

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 17:07
  • dutchiceman

    Posts: 5.640

    Erop en erover. Maar wat ging hij ervoor zeg.

    Russell moet zijn tijd inleveren. Klaar.

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 17:07
  • Stillewerise

    Posts: 89

    Amateur verkloot andere hun race. Mentaal geknakt

    • + 7
    • 27 jun 2026 - 17:07
    • WickieDeViking

      Posts: 1.211

      Welke race heb je het over? Is er een race vandaag?

      • + 6
      • 27 jun 2026 - 17:09
    • De Vogel is Geland

      Posts: 950

      Lewis zit weer in de binnenzak van Charles

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:09
    • Stillewerise

      Posts: 89

      De vogel Ja al gewonnen en hoe veel podia. Vertel 🤣

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 17:12
    • StevenQ

      Posts: 10.580

      Ik zie dat Nederlands schrijven al lastig voor je is dus ga verder maar niet reageren op de rest van je onzin

      • + 6
      • 27 jun 2026 - 17:19
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.111

      @Stillewerise
      Ik gaf je lachwekkende reactie per ongeluk een plusje. "Mentaal geknakt" ook...

      Gewoon een echte sportman die van zijn kant het meeste en nét iets meer eruit probeert te persen. Net te veel. Helaas. Maar geknakt?! Weet wel zeker van niet.

      Bovendien; hij hééft tenminste een intellect dat zou kunnen knakken. Jij, met je immer hersenloze opmerkingen, hébt niets om te knakken...

      • + 5
      • 27 jun 2026 - 17:23
    • SennaS

      Posts: 12.273

      Dat jullie serieus reageren

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:26
    • SennaS

      Posts: 12.273

      Vogel,
      Wat heeft Lewis hiermee te maken?
      Ow ja ik weet het weer, jou obsessie en nijd jegens de goat.
      Kan me voorstellen dat hij pijnlijk is vandaag gezien de ranking van jou idool

      • + 5
      • 27 jun 2026 - 17:28
    • De Vogel is Geland

      Posts: 950

      Idolen zijn voor K3 fans.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:17
  • nr 76

    Posts: 7.539

    No further investigation....

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 17:08
  • WickieDeViking

    Posts: 1.211

    No further investigation 😂

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:08
  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.015

    Woody63 fanclub (Baskenland) heeft een idee voor nieuwe t-shirts: "een gele vlag is ook maar een mening, GP Oostenrijk 2026"

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:08
    • F1 bekijker

      Posts: 402

      Zou ze wel in het geel doen.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:19
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.015

      gele tekst gele letters, kan ik net zo goed een kanarie aantrekken

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:58
  • Jort Zolder

    Posts: 30

    Wat een genant commentaar over de fout van Max. Je mag best een voorkeur hebben, maar dit pleidooi van de heren van viaplay kende geen enkele schaamte. Max moet echt tegen het verkeer in rijden voordat sommige mensen het uit hun strot krijgen dat iets niet niet zo handig was van Verstappen.

    • + 10
    • 27 jun 2026 - 17:09
    • nr 76

      Posts: 7.539

      Hier staat het ook op, maar inderdaad... "de RedBull is niet opgewassen tegen de natuurkunde?" Echt??

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:11
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.015

      Zo erg kunnen viaplay knabbel und Babbel toch niet zijn, Ik had vanuit Baskeland nog 1 keer MOL en el Dentisto aan, (laatste twee gp's was ik best tevreden) ik haak toch weer af, KAKKEN en KUTH waren weer niet van de lucht

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:15
    • StevenQ

      Posts: 10.580

      Een crash is nooit handig maar er zijn wel meer coureurs gecrasht bij een ultieme poging voor pole, ook Senna, Schumacher en Hamilton

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:21
    • Joeppp

      Posts: 8.678

      Ken je nog de kwalificatie in 2021 in SA? Max crashte in de laatste bocht maar alles daarvoor was extreem goed, zo goed dat de coureurs en iedereen die iets van racen snpat met open mond zat te kijken. Als je zo rijdt gaat het ook wel eens mis maar hij is er best succesvol mee geworden. Ik zie dit ook niet echt als een fout maar iets dat kan gebeuren als je altijd op en net iets over de limiet rijdt.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:24
    • SennaS

      Posts: 12.273

      Niks mis met een zeldzame crash als je er alles uit probeert te halen, dan kan er soms iets misgaan.
      Niemand is een robot.

      • + 3
      • 27 jun 2026 - 17:30
    • da_bartman

      Posts: 6.689

      Ja en toch ben jijzelf degene die week in week uit het commentaar van die gasten opzet.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 18:07
  • racepace1

    Posts: 828

    Hamilton pusht Ferrari echt hard, zowel op de baan en in Maranello

    • + 5
    • 27 jun 2026 - 17:10
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.453

      Wederom een ijzersterke performance van Ferrari. Eindelijke Charles er ook weer bij. Dit is niet Lewis zijn sterkste track dus wederom gewoon erg goed. Morgen erop en erover.

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:14
    • hupholland

      Posts: 10.020

      Toen Hamilton naar Ferrari kwam waren ze net 2e geworden in het WCC op een paar punten van een zeer sterk McLaren. Toen Hamilton bij Mercedes wegging waren zij 4e geworden in het WCC, nu hebben ze zoals het lijkt de beste auto van het veld. Kortom juist Mercedes heeft een grote sprong gemaakt zonder Hamilton en Ferrari is na een minder seizoen weer op het punt waar ze eind 2024 waren. Het heeft maar weinig met Hamilton te maken hoor, de goede engineers moeten het werk doen. Of dacht je dat Piastri en Norris de afgelopen jaren ook McLaren zo goed hadden gemaakt? Nee, dat soort sprookjes geloof ik nooit zo in. Hamilton is gewoon een hele goede rijder die 1x een hele goede keuze heeft gemaakt. En ja, momenteel zit Ferrari er ook best lekker bij, maar dat was vanaf dag 1 bij de wintertests al wel duidelijk. En Hamilton heeft met vallen en opstaan zn vorm ook weer teruggevonden.

      • + 2
      • 27 jun 2026 - 17:21
    • SennaS

      Posts: 12.273

      Lewis miste de 1e poging en dat heeft zijn weerslag op de 2e ronde.
      Lewis was het hele weekend wederom sneller dan Cherles

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:31
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.453

      @Senna

      Inderdaad, met een banker had Lewis er wel voor gezeten gok ik met een aardige marge. Desalniettemin, goede prestatie.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:36
    • racepace1

      Posts: 828

      Hupholland, dan mag je wel eens wat meer gaan inlezen.. denk jij echt dat bijv Schumacher (die niet meer), Max, en zeker ook Hamilton alleen maar in en uitstappen?
      Weleens op Hamilton gelet hoe hij soms andere auto's na een race gaat bekijken en soms zelfs door zijn knieën gaat om alles beter te zien? en te bestuderen? en denk je ook dat als je zoveel jaar meedoet ondertussen wel wat hebt opgestoken over efficiëntie en aerodynamica. Waarom denk je dat elk klein detail in verandering van gedrag van de auto door een coureur meteen door gegeven wordt? En weet je wat motivatie kan doen in een team? daar worden verschillen gemaakt. En de een is er beter in dan de ander....

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:58
    • Mrduplex

      Posts: 1.785

      Hamilton kon gewoon de druk niet aan van LeClerc en verpestte daarom z’n ronde.Moet ook vervelend zijn voor LeClerc:Ferrari opgebouwd hebben tot waar ze nu staan en dan doet je nieuwe teamgenoot alsof hij dat allemaal gedaan heeft🤮

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:05
    • Mrduplex

      Posts: 1.785

      @racepace,dat jij in dat stukje theater trapt🙈

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:09
    • racepace1

      Posts: 828

      Mrduplex en jij waar trap jij in dan?
      Als je dat zegt zegt dat genoeg......

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:15
    • Mrduplex

      Posts: 1.785

      Niet in dat slap gel*l van al die coureurs in ieder geval. Het is een constructeurskampioenschap zo simpel is het.Als Antonelli en Russell nu zouden roepen dat de Mercedes vooraan rijdt door hun input,zou ik ze ook keihard uitlachen.
      Ook dat theater van best crowd ,mensen zijn daar blijkbaar gevoelig voor, en worden graag voor de gek gehouden.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:38
    • racepace1

      Posts: 828

      Mercedes heeft een dijk van een auto gebouwd daar heeft Antonelli nu iid niet zoveel input in, net als Toen Max instapte in de RB ook een dijk van een auto...
      Maar om nou te zeggen dat coureurs (niet allemaal) geen input hebben op het verbeteren... En let op ik zeg niet dat ie dat alleen doet, maar dragen wel degelijk een steentje bij.
      En waarom Slap gel..l? Mensen worden voor de gek gehouden??? Hamilton kon de druk niet aan???
      Weet je dat je als een troll klinkt
      Waarom kijk je deze sport eigenlijk ? MrDuplex....

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 19:18
  • Di Stefano

    Posts: 376

    Max moest 2 tienden goedmaken in sector 3, hij ging wel hard door de bocht

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:14
    • schwantz34

      Posts: 42.265

      Iets te snel helaas...

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:19
    • StevenQ

      Posts: 10.580

      Hij zat minder dan 5 honderdste boven de pole tijd bij sector 2

      • + 1
      • 27 jun 2026 - 17:21
    • racepace1

      Posts: 828

      nee er ging iets kapot en dat kan je horen als je terug kijkt/luistert... je hoort duidelijk iets knappen

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:13
    • racepace1

      Posts: 828

      In de voorlaatste bocht ging het wel mis voor Verstappen. "Ik draaide aan het stuur en hij brak helemaal uit. Dus dat is wel heel apart. Dat is voor mij niet te verklaren. Het is niet dat ik opeens heel veel harder de bocht in ging. Je kunt wel een momentje hebben, maar nu was het opeens totaal weg

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:20
  • @bsurd

    Posts: 43

    Zonde voor Max. Russel heeft het juist gedaan

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 17:17
  • schwantz34

    Posts: 42.265

    Een snelst gereden tijd onder geel ben je gewoon altijd kwijt!

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:18
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.453

      Is dat zo? Je moet liften, ik weet niet of er ergens staat hoeveel je moet liften etc.

      • + 4
      • 27 jun 2026 - 17:20
    • schwantz34

      Posts: 42.265

      Volgens mij is die regel ontstaan tijdens Hongarije 2016, toen Rosberg ondanks een gele vlagsituatie alsnog de pole van Hamilton wist af te pakken. Daar was toen (geheel terecht) een helebull heisa over, met deze regel als gevolg.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:24
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.453

      Oke geen idee.

      Het is vrij simpel denk ik. Als de regels zeggen dat je moet liften maar niet hoeveel, dan is dit denk ik gewoon legaal. Als er een x percentage aan verbonden zit, is het duidelijker.

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:25
    • StevenQ

      Posts: 10.580

      Op de onboard zag of hoorde je amper een lift

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:26
    • DeGladdeViking

      Posts: 945

      Het discutabele is dat je de deur opent voor interpretatie. Want is liften dan genoeg? Een halve seconde? 2 tienden? 5 honderdsten? Of hangt dat van de situatie?

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:41
  • SennaS

    Posts: 12.273

    Wat een quali, zo dicht op elkaar.
    In de laatste run was Mercedes goed op weg.
    Rbr update werkt goed en op de rechte stukken pakken ze wat tijd met hun snelste motor. Zelfs Hadjar zit slechts een paar tienden van Max, net als de vorige race.
    Max had hier voor pole kunnen gaan, echter verloor de controle door te veel te willen. Maar rbr zit er weer bij.
    Of Russell zijn pole houdt is de vraag maar volgens Toto heeft hij gelift, aldus de data. Zelfs met een lift een pole rijden, is knap.
    Charles en Lewis ook super gereden. Door een fout moest Lewis het doen met slecht 1 rondje en gezien hij het hele weekend sneller was dan Charles, had hij voor pole kunnen gaan als hij 2 rondjes had gereden, maar als telt niet.
    Als het zo blijft dan is het best balen voor Kimi die zijn ronde afbrak, terwijl hij ook op weg was naar een top tijd.

    • + 2
    • 27 jun 2026 - 17:25
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.387

      Zoveel onzin in een post, maar jij krijgt het voor elkaar. Pfff

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 17:44
    • nr 76

      Posts: 7.539

      Antonelli was sneller dan Verztappen, maar moest van zijn gas voor dubbel geel.
      Russell was sneller dan Verstappen met een kleine lift onder enkel geel. Mercedes is gewoon sneller op de rechte stukken, hoe kom je er bij dar Red Bull dat zou zijn? Door die ADUO?

      • + 0
      • 27 jun 2026 - 18:01
  • Hagueian

    Posts: 8.778

    Als dit al liften is is het nooit genoeg. Als je zo hard aankomt bij die bocht klopt er iets niet. De FIA heeft een gigantische blunder gemaakt als het enkel geel was. Wat een zooitje. Gaat nog een keer goed fout met die lui.

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 17:28
  • Patrace

    Posts: 6.791

    Qua snelheid lijkt de Red Bull met deze updates toch wel een stap te hebben gezet, want Verstappen zat er gewoon heel goed bij. Hij had, als hij die ronde had kunnen afmaken, best op de eerste startrij kunnen staan.

    Dat betekent dan waarschijnlijk ook dat er nog wel meer uit deze auto met updates valt te halen de komende races. Dus dat is zeer bemoedigend, wat mij betreft. Ben wel benieuwd hoe competitief ze morgen tijdens de race zijn.

    • + 1
    • 27 jun 2026 - 17:45
  • Erwinnaar

    Posts: 5.739

    Jules Bianchi.

    • + 3
    • 27 jun 2026 - 17:56
  • This Guy 33

    Posts: 354

    Knap van Liam en Arvid!

    • + 0
    • 27 jun 2026 - 18:37

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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