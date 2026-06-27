George Russell heeft de pole position gepakt op de Red Bull Ring. Hij was net wat sneller dan Charles Leclerc, die de tweede tijd noteerde in Oostenrijk. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

Q1

In het bloedhete Spielberg hadden de teams en coureurs weinig haast bij de start van de kwalificatie. Toen de lichten doofden bij de start van de eerste kwalificatiesessie kwamen alleen Haas-coureur Esteban Ocon en de Cadillacs van Valtteri Bottas en Sergio Pérez direct de baan op. Na een paar minuten werd het drukker, en liet George Russell zijn gezicht zien als eerste topper.

Voor Russell was het geen fijne start van de sessie, en hij leek te worstelen met zijn auto. De Brit riep over de boordradio dat hij met alle wielen aan het glijden was, en dat is vanzelfsprekend niet iets wat je als coureur wil hebben. Russell was in zijn eerste run ruim een halve seconde langzamer dan zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en wist zich enigszins te herstellen in zijn tweede run.

Voor Max Verstappen leek alles wat beter te gaan, al klaagde hij wel over onderstuur. Zijn eerste run was echter genoeg voor een plekje in Q2, en terwijl Russell een tweede poging moest wagen, stond Verstappen even naast de auto. In Q1 vielen Carlos Sainz, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll af.

Q2

Bij het team van McLaren was het even zweten voorafgaand aan de start van het tweede kwalificatiegedeelte. Norris had tijdens zijn laatste run in Q1 zijn vloer beschadigd, en dat zorgde voor snelle reparatiewerkzaamheden. De regerend wereldkampioen kwam echter wel als eerste de baan op in deze sessie, en alles leek weer koek en ei te zijn.

Vlak na Norris meldde ook Verstappen zich op het bloedhete asfalt, en hij zag er in zijn eerste run zeker niet slecht uit. Geen van de twee kampioenen kon zich echter meten aan Antonelli, die ook in deze sessie weer veel sneller was dan de rest van het veld. Antonelli's Mercedes-teamgenoot George Russell had het op zijn beurt heel erg moeilijk, en kon niets voor elkaar krijgen in zijn eerste run. In zijn tweede run ging het wat beter, al had hij wel een aanmoediging van teambaas Toto Wolff nodig.

Aan het einde van de tweede kwalificatiesessie waren alle ogen gericht op Verstappen, die tot verrassing van velen niet de baan op ging voor een tweede run. Red Bull maakte het zichzelf veel te moeilijk, maar Verstappen ging met de hakken over de sloot door. Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hülkenberg, Esteban Ocon en Franco Colapinto beten zich stuk op zijn tijd.

Q3

Na een paar minuten wachten ging het derde en beslissende gedeelte van de kwalificatie van start, en Norris was weer de eerste coureur op de baan. Verstappen volgde weer, en hij liet zien waarom hij een viervoudig wereldkampioen is. In zijn eerste run noteerde hij een tijd waar niemand aan leek te tippen, en hij liet de aanwezige oranjefans juichen. Mercedes-coureurs Antonelli en Russell waren echter net iets sneller, en het verschil tussen de top drie bedroeg slechts 0,061 seconden. Alles was dus nog mogelijk.

Bijna iedereen leek zich in de tweede run te mengen in de strijd om de pole position. De Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton waren heel snel, en ook Max Verstappen leek te vliegen. Hij ging als de brandweer, maar in de laatste bocht ging hij over de limiet. Verstappen verloor de controle en schoot vol de muur in.

Er werd met dubbele gele vlaggen gezwaaid, maar op het moment dat dit gebeurde, noteerde Russell de snelste tijd. Juichend stapte hij uit, maar de vraag is: blijft deze tijd staan?