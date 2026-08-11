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Mercedes ontvangt Antonelli-advies: "Anders gaat hij crashen"

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Mercedes ontvangt Antonelli-advies: "Anders gaat hij crashen"

Juan Pablo Montoya adviseert Mercedes om Andrea Kimi Antonelli in de tweede seizoenshelft uit de wiel-aan-wiel duels te houden. De jonge Italiaan heeft een sterke start van het seizoen achter de rug, maar volgens Montoya kan hij gaan crashen als hij zichzelf moet bewijzen in dit soort duels.

Antonelli verraste vriend en vijand door in de eerste seizoenshelft zes Grands Prix op zijn naam te schrijven. De jonge Italiaan versloeg zijn meer ervaren teamgenoot George Russell meerdere keren, en voert nu het wereldkampioenschap aan met een riante voorsprong. Antonelli liet meerdere keren zien dat hij niet terugdeinst voor een felle strijd, wat ervoor kan zorgen dat er brokken komen. In Canada gingen Antonelli en Russell vol de strijd met elkaar aan, wat net goed ging.

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Waar moet Mercedes rekening meehouden?

In de races daarna kwamen ze elkaar niet op deze manier tegen, en volgens oud-coureur Montoya is dat maar goed ook. In gesprek met gokplatform Betpack legt hij uit waarom Mercedes moet opletten voor de wiel-aan-wiel duels: "Als ze Kimi ervan kunnen weerhouden om zich jong en agressief te gedragen, en dat hij zich niet laat meeslepen door verhitte duels met zijn tegenstanders, dan denk ik dat hij wereldkampioen kan worden."

Montoya denkt dat de jonge Antonelli te fel en te gretig dit soort duels aan kan gaan. Hij legt dan ook uit dat Mercedes ervoor moet zorgen dat Antonelli de uitdaging niet te hard aangaat: "Als zijn tegenstanders hem uitdagen en hij de kans krijgt om ze ergens in te halen, dan zou hij zomaar kunnen crashen en dingen kunnen doen om iedereen te laten zien dat hij de beste is."

Wat is de stand van zaken?

Vooralsnog is deze voorspelling van Montoya nog niet uitgekomen. Antonelli heeft weinig brokken gereden, en op het duel met Russell in Canada na, heeft hij amper de limieten opgezocht. Antonelli voert momenteel de strijd om het wereldkampioenschap aan met een riante voorsprong op de concurrentie. Hij staat nu op 219 punten, terwijl zijn eerste achtervolger Lewis Hamilton op 169 punten staat. Russell staat slechts derde met 160 punten achter zijn naam.

F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

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  • Tazman

    Posts: 90

    JPM moet wat minder vaak in zijn glazen bol kijken en zich wat meer bij de feiten houden

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 09:36
  • Kampsie

    Posts: 1.717

    Maffe snuifketel

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 09:39
  • snailer

    Posts: 34.284

    Echt. Kan die Montoya niet opgesloten worden?

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 09:58
  • Larry Perkins

    Posts: 67.025

    Juan Snuifmafketel

    • + 0
    • 11 aug 2026 - 11:04

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land CO
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, CO
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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