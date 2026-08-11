Juan Pablo Montoya adviseert Mercedes om Andrea Kimi Antonelli in de tweede seizoenshelft uit de wiel-aan-wiel duels te houden. De jonge Italiaan heeft een sterke start van het seizoen achter de rug, maar volgens Montoya kan hij gaan crashen als hij zichzelf moet bewijzen in dit soort duels.

Antonelli verraste vriend en vijand door in de eerste seizoenshelft zes Grands Prix op zijn naam te schrijven. De jonge Italiaan versloeg zijn meer ervaren teamgenoot George Russell meerdere keren, en voert nu het wereldkampioenschap aan met een riante voorsprong. Antonelli liet meerdere keren zien dat hij niet terugdeinst voor een felle strijd, wat ervoor kan zorgen dat er brokken komen. In Canada gingen Antonelli en Russell vol de strijd met elkaar aan, wat net goed ging.

Waar moet Mercedes rekening meehouden?

In de races daarna kwamen ze elkaar niet op deze manier tegen, en volgens oud-coureur Montoya is dat maar goed ook. In gesprek met gokplatform Betpack legt hij uit waarom Mercedes moet opletten voor de wiel-aan-wiel duels: "Als ze Kimi ervan kunnen weerhouden om zich jong en agressief te gedragen, en dat hij zich niet laat meeslepen door verhitte duels met zijn tegenstanders, dan denk ik dat hij wereldkampioen kan worden."

Montoya denkt dat de jonge Antonelli te fel en te gretig dit soort duels aan kan gaan. Hij legt dan ook uit dat Mercedes ervoor moet zorgen dat Antonelli de uitdaging niet te hard aangaat: "Als zijn tegenstanders hem uitdagen en hij de kans krijgt om ze ergens in te halen, dan zou hij zomaar kunnen crashen en dingen kunnen doen om iedereen te laten zien dat hij de beste is."

Wat is de stand van zaken?

Vooralsnog is deze voorspelling van Montoya nog niet uitgekomen. Antonelli heeft weinig brokken gereden, en op het duel met Russell in Canada na, heeft hij amper de limieten opgezocht. Antonelli voert momenteel de strijd om het wereldkampioenschap aan met een riante voorsprong op de concurrentie. Hij staat nu op 219 punten, terwijl zijn eerste achtervolger Lewis Hamilton op 169 punten staat. Russell staat slechts derde met 160 punten achter zijn naam.