Volgens de zeer ervaren verslaggever Roger Benoit heeft een sponsor van Ferrari ervoor gezorgd dat Andrea Kimi Antonelli niet bij het team kon tekenen. Antonelli schittert dit jaar in dienst van het team van Mercedes, en volgens Benoit zal hij ook niet snel overstappen naar Ferrari.

Antonelli debuteerde vorig jaar als grote belofte in de Formule 1, maar hij moest nog veel leren. Hij lijkt te hebben geleerd van zijn fouten, en presteert dit jaar boven verwachting. Voorafgaand aan het seizoen wezen veel mensen zijn Mercedes-teamgenoot George Russell aan als de titelfavoriet, maar Antonelli heeft nu de touwtjes in handen. Hij won in de eerste seizoenshelft zes Grands Prix en voert nu met een riante voorsprong het wereldkampioenschap aan.

Wat is de rol van de tabaksgigant?

Antonelli is populair in Italië, maar rijdt niet voor nationale trots Ferrari. Volgens de ervaren journalist Roger Benoit komt dit mede door tabaksgigant en Ferrari-sponsor Philip Morris. In gesprek met Motorsport Magazin legt hij dit bijzondere verhaal uit: "Antonelli was twaalf jaar oud, en toen werd hij afgewezen door de Ferrari Academy, en ging hij naar Mercedes."

Benoit legt de rol van Ferrari-sponsor Philip Morris uit, die een flinke vinger in de pap hadden: "Ferrari had hem echt binnen handbereik, hij wilde daar ook heengaan, maar uiteindelijk hebben ze hem afgewezen. Of nou ja, Marlboro heeft dat gedaan, want ze konden zo geen reclame maken en ze waren nog niet klaar voor een academy."

Kan Antonelli nog naar Ferrari?

Antonelli werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar het team van Ferrari, maar de kans lijkt klein te zijn dat dit ooit gaat gebeuren. Ook Benoit schat deze kans bijzonder klein in: "Voor nu is het natuurlijk zo dat ze hem heel erg graag binnen willen halen, maar je zal hem niet bij Ferrari zien in de komende drie jaar."

Hoe groot is de voorsprong?

Antonelli geniet momenteel van zijn vakantie, maar wist in de eerste helft van het seizoen 219 punten bij elkaar te rijden. Hij heeft een flinke voorsprong op de nummer twee, Ferrari-coureur Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft 169 punten achter zijn naam staan.