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'Ferrari-sponsor hield komst van Antonelli tegen'

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'Ferrari-sponsor hield komst van Antonelli tegen'

Volgens de zeer ervaren verslaggever Roger Benoit heeft een sponsor van Ferrari ervoor gezorgd dat Andrea Kimi Antonelli niet bij het team kon tekenen. Antonelli schittert dit jaar in dienst van het team van Mercedes, en volgens Benoit zal hij ook niet snel overstappen naar Ferrari.

Antonelli debuteerde vorig jaar als grote belofte in de Formule 1, maar hij moest nog veel leren. Hij lijkt te hebben geleerd van zijn fouten, en presteert dit jaar boven verwachting. Voorafgaand aan het seizoen wezen veel mensen zijn Mercedes-teamgenoot George Russell aan als de titelfavoriet, maar Antonelli heeft nu de touwtjes in handen. Hij won in de eerste seizoenshelft zes Grands Prix en voert nu met een riante voorsprong het wereldkampioenschap aan.

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Wat is de rol van de tabaksgigant?

Antonelli is populair in Italië, maar rijdt niet voor nationale trots Ferrari. Volgens de ervaren journalist Roger Benoit komt dit mede door tabaksgigant en Ferrari-sponsor Philip Morris. In gesprek met Motorsport Magazin legt hij dit bijzondere verhaal uit: "Antonelli was twaalf jaar oud, en toen werd hij afgewezen door de Ferrari Academy, en ging hij naar Mercedes."

Benoit legt de rol van Ferrari-sponsor Philip Morris uit, die een flinke vinger in de pap hadden: "Ferrari had hem echt binnen handbereik, hij wilde daar ook heengaan, maar uiteindelijk hebben ze hem afgewezen. Of nou ja, Marlboro heeft dat gedaan, want ze konden zo geen reclame maken en ze waren nog niet klaar voor een academy."

Kan Antonelli nog naar Ferrari?

Antonelli werd eerder al in verband gebracht met een overstap naar het team van Ferrari, maar de kans lijkt klein te zijn dat dit ooit gaat gebeuren. Ook Benoit schat deze kans bijzonder klein in: "Voor nu is het natuurlijk zo dat ze hem heel erg graag binnen willen halen, maar je zal hem niet bij Ferrari zien in de komende drie jaar."

Hoe groot is de voorsprong?

Antonelli geniet momenteel van zijn vakantie, maar wist in de eerste helft van het seizoen 219 punten bij elkaar te rijden. Hij heeft een flinke voorsprong op de nummer twee, Ferrari-coureur Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen heeft 169 punten achter zijn naam staan.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari

Reacties (5)

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  • snailer

    Posts: 34.279

    Ik kan niet anders concluderen dat dit absolute en onweerlegbare onzin is. Antonelli is gewoon contractueel verbonden aan Mercedes. En ik denk niet dat met de plek op de ranklijst die hij nu bezit hij een clausule kan lichten.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 17:59
  • Larry Perkins

    Posts: 67.023

    Philip Morris pikte het niet dat Kimi als kind alleen maar dikke havanna's rookte...

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 18:28
  • shakedown

    Posts: 1.932

    Ik denk dat Ferrari achter de schermen enorm druk is om Antonelli weg te kopen bij Mercedes. En dat er een contract voor hem klaar ligt welke hem ver boven Hamilton of Verstappen gaat brengen kwa euro's. Ferrari moet kosten wat kost een Italiaan in de Ferrari zien te krijgen om kampioen mee te worden

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 19:33
  • HarryLam

    Posts: 5.645

    Naar Ferrari kan hij altijd nog.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 20:32
  • Need5Speed

    Posts: 4.257

    Kimi heeft er tabak van.

    • + 0
    • 10 aug 2026 - 21:15

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 354
  • Podiums 11
  • Grand Prix 34
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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