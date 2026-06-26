De tweede vrije training in Oostenrijk zit erop. Op de Red Bull Ring werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. De tweede tijd ging in deze training naar Oscar Piastri, terwijl Lando Norris de top drie compleet wist te maken.

In het bloedhete Spielberg ging de tweede vrije training op rustige wijze van de start. Toen de lichten aan het einde van de pitlane op groen schoten, kwamen alleen de Audi's van Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto direct de baan op. De twee zilverkleurige auto's hadden de baan kort voor zichzelf, maar al snel kregen ze gezelschap van het halve veld. Ook Max Verstappen kwam na twee minuten de baan op.

Veel problemen

Niet iedereen kon direct het circuit betreden, want her en der waren er grote problemen. Zo stond George Russell naast zijn auto toe te kijken hoe de monteurs de vloer hadden verwijderd en moesten door sleutelen. De Britse Mercedes-coureur verloor hierdoor een kwartiertje tijd, terwijl het ook zeer lang duurde voordat Arvid Lindblad zijn Racing Bull de baan op kon krijgen.

De grootste pechvogel van de openingsfase van de sessie, was Sergio Pérez. De Mexicaan zorgde in de eerste vrije training voor een rode vlag nadat zijn Cadillac stilviel, en na iets meer dan tien minuten was het weer raak. Pérez parkeerde zijn auto op de afsfaltstrook naast bocht zes, en de marshalls moesten in actie komen. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car, waardoor de andere coureurs verder konden rijden.

Bijzondere klacht van Verstappen

Tijdens de Virtual Safety Car besloot Verstappen naar binnen te komen, omdat hij kampte met een bijzonder probleem. De viervoudig wereldkampioen gaf aan dat zijn stoeltje niet lekker zat, en de monteurs probeerden dit snel op te lossen. Toen Verstappen na de VSC weer naar buitenkwam, haalde hij Russell op een nogal gewaagde manier in. Vlak daarna was er weer een gele vlag, omdat regerend wereldkampioen Lando Norris was gespind in bocht 3.

Pechdag voor Cadillac

Voor het team van Cadillac ging het van kwaad tot erger in de training. De Amerikaanse renstal heeft een groot updatapakket meegenomen naar Oostenrijk, maar na de eerdere problemen van Pérez, ging het na ongeveer een halfuurtje ook mis met Valtteri Bottas. Bij de Fin leek er iets los te komen aan de vloer, waardoor de vonken door de lucht vlogen. De monteurs moesten de vloer blussen, en het bleef onduidelijk wat er precies aan de hand was.

Wie was er snel?

De eerste coureurs kwamen daarna de baan op op de zachte banden. Bij WK-leider Antonelli leek alles naar wens te gaan, want hij noteerde in zijn eerste run de snelste tijd. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Norris moesten slechts een klein gat laten vallen. Voor Russell was de eerste snelle run geen goede run, want hij gaf ruim een halve seconde toe.

Hoe ging het met Verstappen?

In zijn tweede run ging Antonelli nog iets sneller, en hij vergrootte zijn voorsprong op de rest van het veld. Verstappen begon op dat moment aan zijn eerste run op de zachte band, en dat zag er niet slecht uit. Hij was een halve seconde langzamer dan Antonelli, maar hij was wel sneller dan Russell en beide Ferrari's.

Dat betekende echter niet dat alles koek en ei was voor Verstappen, want hij merkte iets vreemds op aan de motor toen hij door bocht 3 reed. Hij stond niet alleen, want ook zijn teamgenoot Isack Hadjar meldde op dit punt van de baan problemen.