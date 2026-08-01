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Hill probeert Russell advies te geven: "Dan moet hij het ook voor elkaar krijgen!"

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Hill probeert Russell advies te geven: "Dan moet hij het ook voor elkaar krijgen!"

George Russell heeft een goedbedoeld advies ontvangen van Damon Hill. Russell heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug, en hij heeft een flinke achterstand op zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Hill wijst naar zijn eigen loopbaan, en geeft op die manier advies.

Russell begon aan het seizoen als de favoriet voor de wereldtitel. De Brit won de eerste Grand Prix van het jaar in Australië, maar maakte daarna kennis met het pechspook. Terwijl Russell worstelde, nam Antonelli de regie over en liet hij zien wat hij in huis heeft. De jonge Italiaanse coureur wist zes Grands Prix te winnen en voert met een riante voorsprong het wereldkampioenschap aan. Russell moet het op zijn beurt doen met een tegenvallende derde plaats.

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Hoe goed is Antonelli?

Het seizoen duurt nog lang, maar Antonelli lijkt nu de sterkste te zijn. Bij de site van de Formule 1 kijkt enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill naar de situatie bij Mercedes: "Kimi heeft één seizoen in de Formule 1 achter de rug, en de winter is een soort incubatieperiode waarin alles wat je hebt geleerd, bezinkt, en je er ineens vol voor kan gaan. Het is echt heel verbazingwekkend. Hij heeft overduidelijk een ongelooflijk talent en een grote volwassenheid voor iemand van negentien jaar."

Wijzen naar het verleden

Hill probeert de situatie van Russell te begrijpen, en trekt de vergelijking met de jaren dat hij zelf in de Formule 1 reed: "Ik denk dat het met George... Voor mij was het een beetje vergelijkbaar toen Jacques Villeneuve bij Williams kwam. Hij was toen tien jaar jonger dan ik, maar hij had net een titeljaar in de IndyCar achter de rug en hij had daar veel succes geboekt."

Hill probeert uit te leggen hoe Russell het met Antonelli moet aanpakken: "Dus het is net iets anders dan bij hem, en het resultaat bij mij was dat ik Jacques wist te verslaan, dus George moet het op de één of andere manier ook voor elkaar krijgen!"

F1 Nieuws George Russell Damon Hill Mercedes

Reacties (1)

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  • Larry Perkins

    Posts: 66.799

    En de uitleg van Hill hoe Russell het met Antonelli moet aanpakken is?

    • + 0
    • 1 aug 2026 - 17:24

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.186
  • Podiums 29
  • Grand Prix 162
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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