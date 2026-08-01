George Russell heeft een goedbedoeld advies ontvangen van Damon Hill. Russell heeft een zware eerste seizoenshelft achter de rug, en hij heeft een flinke achterstand op zijn jongere teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Hill wijst naar zijn eigen loopbaan, en geeft op die manier advies.

Russell begon aan het seizoen als de favoriet voor de wereldtitel. De Brit won de eerste Grand Prix van het jaar in Australië, maar maakte daarna kennis met het pechspook. Terwijl Russell worstelde, nam Antonelli de regie over en liet hij zien wat hij in huis heeft. De jonge Italiaanse coureur wist zes Grands Prix te winnen en voert met een riante voorsprong het wereldkampioenschap aan. Russell moet het op zijn beurt doen met een tegenvallende derde plaats.

Hoe goed is Antonelli?

Het seizoen duurt nog lang, maar Antonelli lijkt nu de sterkste te zijn. Bij de site van de Formule 1 kijkt enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill naar de situatie bij Mercedes: "Kimi heeft één seizoen in de Formule 1 achter de rug, en de winter is een soort incubatieperiode waarin alles wat je hebt geleerd, bezinkt, en je er ineens vol voor kan gaan. Het is echt heel verbazingwekkend. Hij heeft overduidelijk een ongelooflijk talent en een grote volwassenheid voor iemand van negentien jaar."

Wijzen naar het verleden

Hill probeert de situatie van Russell te begrijpen, en trekt de vergelijking met de jaren dat hij zelf in de Formule 1 reed: "Ik denk dat het met George... Voor mij was het een beetje vergelijkbaar toen Jacques Villeneuve bij Williams kwam. Hij was toen tien jaar jonger dan ik, maar hij had net een titeljaar in de IndyCar achter de rug en hij had daar veel succes geboekt."

Hill probeert uit te leggen hoe Russell het met Antonelli moet aanpakken: "Dus het is net iets anders dan bij hem, en het resultaat bij mij was dat ik Jacques wist te verslaan, dus George moet het op de één of andere manier ook voor elkaar krijgen!"