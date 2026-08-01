Red Bull-teambaas Laurent Mekies is zeer te spreken over de prestaties van Isack Hadjar. De Fransman is sinds dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen, en hij doet het zeker niet slecht. Volgens Mekies heeft Hadjar nog genoeg in de tank om door te kunnen groeien.
Hadjar debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij het team van Racing Bulls, en hij liet een zeer positieve indruk achter. De Franse coureur kreeg direct promotie, en Red Bull gooide hem voor de leeuwen met het zitje naast Verstappen. Veel coureurs zijn in de afgelopen jaren kopje onder gegaan naast Verstappen, zoals vorig jaar het geval was met Yuki Tsunoda.
Wat is de mening van Mekies?
Hadjar doet het nu echter zeer goed, en hij kan Verstappen aardig bijhouden. Dat zorgt voor de nodige tevredenheid bij Red Bull-teambaas Mekies, die zich over zijn landgenoot uitspreekt in een interview met AutoHebdo: "Hij heeft nog genoeg reserves in de tank. En ik hoop dat ik dat over een jaar ook tegen jullie kan zeggen."
Op welke manier maakt Hadjar indruk?
Mekies stelt dat Hadjar elke keer weer stapjes weet te zetten. Het stemt hem tevreden: "Wat we vanaf het begin van dit seizoen bij Isack hebben gezien, en we hebben samen besproken wat hij kan verbeteren, is dat hij elke keer als hij in de auto stapt, hij weer een stap vooruit zet."
Mekies ziet dat Hadjar elke keer weer een stapje naar voren zet. De Fransman is daar blij mee, en voor Hadjar gloort een extra jaar bij Red Bull: "Ik denk dat er hier twee belangrijke dingen zijn die we moeten zeggen. Ten eerste, hij doet het elke keer dat hij in de auto stapt een beetje beter. En ten tweede, hij staat er als de auto erg moeilijk te besturen is, en hij staat ook zijn mannetje als de auto wat minder lastig te besturen is."
Hoe groot is de achterstand op Verstappen?
Hadjar staat bij het ingaan van de zomerstop op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. In de eerste helft van het seizoen heeft hij 68 punten bij elkaar gereden, terwijl zijn teamgenoot Verstappen zesde staat met 109 punten.
Reacties (3)Login om te reageren
Posts: 4.203
Hadjar doet het zeker niet slecht, hij heeft bij de zomerstop al meer punten dan hij in heel 2025 had. En meer dan dubbel zoveel als Tsunoda toen had :-)
Max heeft juist veel minder punten dan hij vorig jaar had na 11 races (never mind het hele jaar).
Posts: 34.077
Hadjar is gewoon een gemiddelde rijder voorlopig. Iets sneller in kwalificatie dan Tsunoda, maar op race snelheid net zo langzaam (meestal rond 1 seconde per ronde) dan Verstappen. Dat is absoluut niet genoeg voor een top team. Gelukkig voor Hadjar is sinds de updates het gat naar team nummer 5 vrij groot. Normaalgesproken zal hij minstens de laatste rijder moeten zijn van de top 4 teams.
Hij zal minstens 4 punten per race moeten kunnen halen, maar het gemiddelde zal snel hoger liggen omdat dit jaar tot nu veel rijders uitvallen door pech. Dat betekent extra punten.
Uit zijn hoeveelheid punten blijkt overduidelijk dat hij die 8ste plek van de top 4 teams zelden overstijgt.
Wat minstens verwacht moet worden van een 'tweede' rijder, er is naar mijn mening op papier geen tweede rijder, op de baan wel, maar dat komt door klasseverschil, is dat die punten op eigen kracht punten weghaalt bij de andere toprijders. Dat is zelfen gebeurd dit jaar.
Zoals gezegd. Voorlopig niet goed genoeg voor RBR. Uiteraard tenzij RBR helemaal geen top team meer is. Dan zit hij op zijn plek.
Posts: 8.745
Dat zeiden ze vorig jaar over Antonelli ook in zijn eerste jaar bij een topteam. Ik denk dat je beter kan kijken naar de omstandigheden waarin RedBull verkeerd en hoe hij zich daar staande in houdt in zijn tweede seizoen F1. Dan doet hij het in mijn ogen zeer goed als je het vergelijkt met zijn voorgangers en denk ik niet dat bv. een Hulkenberg of Sainz het beter zouden doen.