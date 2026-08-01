Red Bull-teambaas Laurent Mekies is zeer te spreken over de prestaties van Isack Hadjar. De Fransman is sinds dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen, en hij doet het zeker niet slecht. Volgens Mekies heeft Hadjar nog genoeg in de tank om door te kunnen groeien.

Hadjar debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij het team van Racing Bulls, en hij liet een zeer positieve indruk achter. De Franse coureur kreeg direct promotie, en Red Bull gooide hem voor de leeuwen met het zitje naast Verstappen. Veel coureurs zijn in de afgelopen jaren kopje onder gegaan naast Verstappen, zoals vorig jaar het geval was met Yuki Tsunoda.

Wat is de mening van Mekies?

Hadjar doet het nu echter zeer goed, en hij kan Verstappen aardig bijhouden. Dat zorgt voor de nodige tevredenheid bij Red Bull-teambaas Mekies, die zich over zijn landgenoot uitspreekt in een interview met AutoHebdo: "Hij heeft nog genoeg reserves in de tank. En ik hoop dat ik dat over een jaar ook tegen jullie kan zeggen."

Op welke manier maakt Hadjar indruk?

Mekies stelt dat Hadjar elke keer weer stapjes weet te zetten. Het stemt hem tevreden: "Wat we vanaf het begin van dit seizoen bij Isack hebben gezien, en we hebben samen besproken wat hij kan verbeteren, is dat hij elke keer als hij in de auto stapt, hij weer een stap vooruit zet."

Mekies ziet dat Hadjar elke keer weer een stapje naar voren zet. De Fransman is daar blij mee, en voor Hadjar gloort een extra jaar bij Red Bull: "Ik denk dat er hier twee belangrijke dingen zijn die we moeten zeggen. Ten eerste, hij doet het elke keer dat hij in de auto stapt een beetje beter. En ten tweede, hij staat er als de auto erg moeilijk te besturen is, en hij staat ook zijn mannetje als de auto wat minder lastig te besturen is."

Hoe groot is de achterstand op Verstappen?

Hadjar staat bij het ingaan van de zomerstop op de achtste plaats in het wereldkampioenschap. In de eerste helft van het seizoen heeft hij 68 punten bij elkaar gereden, terwijl zijn teamgenoot Verstappen zesde staat met 109 punten.