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Antonelli zet concurrentie op enorme achterstand

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Antonelli zet concurrentie op enorme achterstand

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. De jonge Italiaan voert het wereldkampioenschap aan en presteerde zeer stabiel. Sterker nog, in elke race waarin Antonelli géén pech had, stond hij op het podium. Met deze prestatie laat hij zijn concurrenten ver achter zich.

Het team van Mercedes werd voorafgaand aan het seizoen door veel mensen gezien als de topfavoriet voor de titel. Er werd vooral gewezen naar George Russell, maar hij wist zijn favorietenrol niet waar te maken. Antonelli leek te hebben geleerd van zijn fouten in zijn debuutjaar, en heeft al zes Grands Prix gewonnen. Hij voert de titelstrijd aan, en liet veel ijzersterke dingen zien.

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Hoe presteerde Antonelli?

Antonelli heeft in de eerste seizoenshelft negen keer op het podium gestaan, en daarmee doet hij het veel beter dan zijn concurrenten. Antonelli wist slechts twee keer niet op het podium te finishen: in Barcelona en op het circuit van Silverstone. In Barcelona viel hij uit, terwijl hij in Silverstone met aerodynamische problemen kampte waardoor hij terugviel. Hij sneed door zijn problemen een aantal bochten af, waardoor hij een tijdstraf kreeg en buiten de punten werd geklasseerd.

Op deze twee races na, finishte Antonelli dus elke keer op het podium. Alleen Ferrari-coureur Lewis Hamilton en Russell kunnen nog redelijk bij hem in de buurt komen. Beide coureurs stonden vijf keer op het podium, maar presteerden verder niet zo stabiel als Antonelli. Max Verstappen en Charles Leclerc stonden elk vier keer op het podium, terwijl de winnaar van de Hongaarse Grand Prix, Lando Norris, slechts drie keer het ereschavot betrad.

De Monaco-kwestie

Naast dit zestal zijn er nog twee coureurs die in de eerste seizoenshelft een podiumplaats scoorden. McLaren-coureur Oscar Piastri stond twee keer op het podium, terwijl Alpine-coureur Pierre Gasly één podiumplek achter zijn naam heeft staan. Of die blijft staan, is niet helemaal duidelijk. Hij heeft de derde plaats in Monaco achter zijn naam gekregen, terwijl Isack Hadjar daar op het podium stond. Gasly kreeg deze plek terug door een protest van Alpine, terwijl er nog steeds protesten lopen tegen de uitslag.

VES

Posts: 1.738

“ Antonelli zet concurrentie op enorme achterstand “

En dat gaat ook op voor zijn gewicht.
Dit kleine mannetje is een heel stuk lichter dan zijn concurrenten.
Ja, ik weet wel dat het gewicht verschil moet worden gecompenseerd.
Maar dat gewicht verschil kan dan verdeeld worden over de hele au... [Lees verder]

  • 1
  • 1 aug 2026 - 14:57
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (2)

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  • VES

    Posts: 1.738

    “ Antonelli zet concurrentie op enorme achterstand “

    En dat gaat ook op voor zijn gewicht.
    Dit kleine mannetje is een heel stuk lichter dan zijn concurrenten.
    Ja, ik weet wel dat het gewicht verschil moet worden gecompenseerd.
    Maar dat gewicht verschil kan dan verdeeld worden over de hele auto.
    En in de Formule 1 maakt het veel uit als je een goede balans in de auto kan bereiken door met het gewicht te kunnen schuiven.
    Daarom verliest Russel om die reden al een paar tiende met de zelfde auto, en dat zou voor Max ook gelden als hij de teamgenoot van Kimi was.

    • + 1
    • 1 aug 2026 - 14:57
    • NicoS

      Posts: 21.110

      Dat zit iets anders in elkaar, gewicht coureur en stoeltje moet minimaal 80 kg zijn.
      Stel Kimi weegt 65 kg met helm en racepak etc, dan dient het stoeltje met gewicht te worden verzwaard, in dit voorbeeld tot een totaal van 15 kg.
      Het is dus niet zo dat dat (extra) gewicht overal in de auto geplaatst kan worden.

      • + 0
      • 1 aug 2026 - 15:57

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 354
  • Podiums 11
  • Grand Prix 34
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2006 (19)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Mercedes
Mercedes
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