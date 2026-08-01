Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft een ijzersterke eerste seizoenshelft achter de rug. De jonge Italiaan voert het wereldkampioenschap aan en presteerde zeer stabiel. Sterker nog, in elke race waarin Antonelli géén pech had, stond hij op het podium. Met deze prestatie laat hij zijn concurrenten ver achter zich.

Het team van Mercedes werd voorafgaand aan het seizoen door veel mensen gezien als de topfavoriet voor de titel. Er werd vooral gewezen naar George Russell, maar hij wist zijn favorietenrol niet waar te maken. Antonelli leek te hebben geleerd van zijn fouten in zijn debuutjaar, en heeft al zes Grands Prix gewonnen. Hij voert de titelstrijd aan, en liet veel ijzersterke dingen zien.

Hoe presteerde Antonelli?

Antonelli heeft in de eerste seizoenshelft negen keer op het podium gestaan, en daarmee doet hij het veel beter dan zijn concurrenten. Antonelli wist slechts twee keer niet op het podium te finishen: in Barcelona en op het circuit van Silverstone. In Barcelona viel hij uit, terwijl hij in Silverstone met aerodynamische problemen kampte waardoor hij terugviel. Hij sneed door zijn problemen een aantal bochten af, waardoor hij een tijdstraf kreeg en buiten de punten werd geklasseerd.

Op deze twee races na, finishte Antonelli dus elke keer op het podium. Alleen Ferrari-coureur Lewis Hamilton en Russell kunnen nog redelijk bij hem in de buurt komen. Beide coureurs stonden vijf keer op het podium, maar presteerden verder niet zo stabiel als Antonelli. Max Verstappen en Charles Leclerc stonden elk vier keer op het podium, terwijl de winnaar van de Hongaarse Grand Prix, Lando Norris, slechts drie keer het ereschavot betrad.

De Monaco-kwestie

Naast dit zestal zijn er nog twee coureurs die in de eerste seizoenshelft een podiumplaats scoorden. McLaren-coureur Oscar Piastri stond twee keer op het podium, terwijl Alpine-coureur Pierre Gasly één podiumplek achter zijn naam heeft staan. Of die blijft staan, is niet helemaal duidelijk. Hij heeft de derde plaats in Monaco achter zijn naam gekregen, terwijl Isack Hadjar daar op het podium stond. Gasly kreeg deze plek terug door een protest van Alpine, terwijl er nog steeds protesten lopen tegen de uitslag.