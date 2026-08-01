Max Verstappen lijkt volgens nieuwe geruchten nog maar twee opties te hebben voor volgend jaar. De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is al maanden hét onderwerp van gesprek, en inmiddels lijkt het erop dat hij nog maar twee dingen kan doen: bij Red Bull blijven of een jaar pauze nemen.

Verstappen geniet momenteel van zijn welverdiende vakantie voor de kust van Sardinië. Dobberend voor de kust van het Italiaanse eiland zal hij vermoedelijk ook reflecteren op de eerste seizoenshelft, die allesbehalve naar wens verliep. Verstappen kwam in Hongarije als tweede over de streep, maar dat resultaat ging volledig tegen de verwachtingen in. Hij was niet blij met de prestaties van zijn team Red Bull en maakte, niet voor het eerst, een gefrustreerde indruk. Daarnaast zijn de geruchten over zijn toekomst niet verdwenen.

Welke mogelijkheden zijn nog over?

Het is bekend dat Verstappen beschikt over exitclausules in zijn contract bij Red Bull. Aangezien hij momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap staat, kan hij zijn clausules activeren. Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren en Mercedes, maar volgens het Japanse AS-Web heeft hij nog maar twee opties over. Ze stellen dat Verstappen in 2027 bij Red Bull blijft, of dat hij een jaartje pauze neemt. Het medium stelt echter dat er maar weinig mensen zijn die geloven dat hij zal kiezen voor een sabbatical.

Wat wil Verstappen zien van Red Bull?

Wel zou Verstappen Red Bull onder druk zetten. AS-Web stelt dat hij het Oostenrijkse team om garanties heeft gevraagd voor het komende seizoen. Verstappen eist volgens het Japanse medium dat hij een auto heeft waarmee hij races kan winnen en voor de wereldtitel kan strijden. Het is geen gekke eis, en deze werd in de afgelopen maanden ook meerdere keren geuit door Verstappen zelf en zijn manager Raymond Vermeulen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar of hij dat contract gaat uitdienen blijft dus zeer de vraag. Verstappen heeft in de eerste helft van het seizoen nog geen race gewonnen, en evenaarde in Hongarije zijn beste resultaat van het jaar met een tweede plaats.