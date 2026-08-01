user icon
icon

'Verstappen zet Red Bull onder druk met strenge eisen'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Verstappen zet Red Bull onder druk met strenge eisen'

Max Verstappen lijkt volgens nieuwe geruchten nog maar twee opties te hebben voor volgend jaar. De toekomst van de viervoudig wereldkampioen is al maanden hét onderwerp van gesprek, en inmiddels lijkt het erop dat hij nog maar twee dingen kan doen: bij Red Bull blijven of een jaar pauze nemen.

Verstappen geniet momenteel van zijn welverdiende vakantie voor de kust van Sardinië. Dobberend voor de kust van het Italiaanse eiland zal hij vermoedelijk ook reflecteren op de eerste seizoenshelft, die allesbehalve naar wens verliep. Verstappen kwam in Hongarije als tweede over de streep, maar dat resultaat ging volledig tegen de verwachtingen in. Hij was niet blij met de prestaties van zijn team Red Bull en maakte, niet voor het eerst, een gefrustreerde indruk. Daarnaast zijn de geruchten over zijn toekomst niet verdwenen.

Meer over Red Bull Racing 'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

27 jul
 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul

Welke mogelijkheden zijn nog over?

Het is bekend dat Verstappen beschikt over exitclausules in zijn contract bij Red Bull. Aangezien hij momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap staat, kan hij zijn clausules activeren. Verstappen werd in verband gebracht met een overstap naar McLaren en Mercedes, maar volgens het Japanse AS-Web heeft hij nog maar twee opties over. Ze stellen dat Verstappen in 2027 bij Red Bull blijft, of dat hij een jaartje pauze neemt. Het medium stelt echter dat er maar weinig mensen zijn die geloven dat hij zal kiezen voor een sabbatical.

Wat wil Verstappen zien van Red Bull?

Wel zou Verstappen Red Bull onder druk zetten. AS-Web stelt dat hij het Oostenrijkse team om garanties heeft gevraagd voor het komende seizoen. Verstappen eist volgens het Japanse medium dat hij een auto heeft waarmee hij races kan winnen en voor de wereldtitel kan strijden. Het is geen gekke eis, en deze werd in de afgelopen maanden ook meerdere keren geuit door Verstappen zelf en zijn manager Raymond Vermeulen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull, maar of hij dat contract gaat uitdienen blijft dus zeer de vraag. Verstappen heeft in de eerste helft van het seizoen nog geen race gewonnen, en evenaarde in Hongarije zijn beste resultaat van het jaar met een tweede plaats.

Kampsie

Posts: 1.713

Ik word er best sjagerijnig van

  • 3
  • 1 aug 2026 - 12:45
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (23)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.849

    Ik hoop van harte dat we deze berichten over wel/niet blijven de gehele vakantie kunnen blijven lezen...

    • + 1
    • 1 aug 2026 - 12:28
    • Kampsie

      Posts: 1.713

      Ik word er best sjagerijnig van

      • + 3
      • 1 aug 2026 - 12:45
    • dollebrekel

      Posts: 484

      En oud

      • + 3
      • 1 aug 2026 - 13:22
    • Cicero

      Posts: 1.671

      Nieuws van volgend jaar: Breaking, Max blijft alleen bij Red Bull als hij garanties krijgt dat ze in 2028 kunnen strijden voor de wereldtitel. Teambaas pinokkio zal snel verder rond de tafel gaan met de manager van verstappen. Snel meer nieuws.....

      • + 2
      • 1 aug 2026 - 13:56
    • VestAan

      Posts: 790

      Ik wordt er ook oud en sjagerijnig van.

      • + 0
      • 1 aug 2026 - 16:16
  • schwantz34

    Posts: 42.551

    Mooi, ben weer een stuk wijzer geworden.

    • + 3
    • 1 aug 2026 - 13:20
    • Larry Perkins

      Posts: 66.795

      Om je nog wat wijzer te maken...

      Volgens de Myanmarese wepseit ထွက်ပါ! heeft Verstappen Racing Bulls voor vier miljard dollar overgenomen en wordt daar zowel eerste coureur, race-engineer, strateeg, teambaas, designer, technisch directeur als koffiejuffrouw. Dat weet @LP-aujourd'hui vandaag op haar wepseit te melden…

      • + 0
      • 1 aug 2026 - 16:32
  • Pietje Bell

    Posts: 36.032

    verstappen
    verstappen . Max Verstappen claimed victory in the final Formula 1 Malaysian Grand Prix
    held at Sepang on 1 October 2017, representing Red Bull Racing.
    The win marked the second victory of his Formula 1 career and occurred just one day
    after he celebrated his 20th birthday. With this achievement, Verstappen became
    the last Formula 1 driver to win the Malaysian Grand Prix before the event’s scheduled
    return in 2026.

    Met video: urlr.me/vAPC4W

    • + 1
    • 1 aug 2026 - 13:20
    • Larry Perkins

      Posts: 66.795

      Wat een kort k*tfilmpje meneertje @Bell, daar zijn onlangs wel betere van geplaatst...

      2017 Malaysian Grand Prix: Race Highlights
      (6,09 minuten)
      https://youtu.be/02ekLWzzU5s

      Max Verstappen haalt Hamilton in voor P1 | GP Maleisië 2017
      (32 seconden)
      https://youtu.be/ILZk3ZRUNok

      Max Verstappen: 'Great start of The Decade!' | GP Maleisië 2017
      (boardradio, 44 seconden)
      https://youtu.be/EIZoWa5vNK4

      Verstappen: 'We moeten het vliegtuig afbreken' | Interview | GP Maleisië 2017
      (2,08 minuten)
      https://youtu.be/ny6a16VdYzg

      Huldiging Max Verstappen Maleisië 2017
      (14,04 minuten)
      https://youtu.be/sY-RGtXR9UU

      (herhaalde plaatsing)

      • + 1
      • 1 aug 2026 - 15:27
    • Pietje Bell

      Posts: 36.032

      Heb ik je toch maar mooi even aan het werk gezet @Perkins. Dank daarvoor.

      • + 0
      • 1 aug 2026 - 16:00
    • Larry Perkins

      Posts: 66.795

      Bwoah, wie wat bewaart heeft wat...

      • + 0
      • 1 aug 2026 - 16:07
  • Ernie5335

    Posts: 5.938

    En ik hou helemaal niet van 🥒🥒🤢

    • + 1
    • 1 aug 2026 - 13:21
  • Pietje Bell

    Posts: 36.032

    "Verstappen geniet momenteel van zijn welverdiende vakantie

    voor de kust van Sardinië."

    Maak daar maar 'in Comporta, Portugal' van, waar ze elk jaar met een 20+ groep
    mensen vakantie vieren.
    Zijn vliegtuig is onderweg van Sardinië naar Beja Airport 100km van Comporta en
    20/25 min per helikopter. Weinig gebruikt vliegveld waar weliswaar de grootste
    vliegtuigen kunnen landen, maar slechts gebruikt wordt voor onderhoud en
    goedkoop langdurige stalling van vliegtuigen.

    ibb.co/4Rhb7Fqy

    • + 1
    • 1 aug 2026 - 13:30
    • VES

      Posts: 1.738

      “ goedkoop langdurige stalling van vliegtuigen “

      Ja, Max moet op de kleintjes letten 🤣

      • + 1
      • 1 aug 2026 - 15:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.795

      Max is sowieso een centenkniepert, het is allang tijd voor een watervliegtuig, hoeft hij niet eerst nog 100 km te rijden...

      • + 1
      • 1 aug 2026 - 15:33
    • Pietje Bell

      Posts: 36.032

      Iets meer info over Beja airport:

      Het ligt ongeveer 9 km ten noordwesten van de stad Beja,
      Het vliegveld deelt de infrastructuur met Air Base No. 11 van de Portugese luchtmacht. Het is dus een militaire basis met een civiele terminal. Civiele en militaire vluchten maken gebruik van hetzelfde vliegveld.

      Beja heeft met ongeveer 3.450 meter een van de langste start- en
      landingsbanen van Portugal, waardoor zelfs de grootste verkeersvliegtuigen, zoals de Airbus A380, er probleemloos kunnen landen.
      Ondanks de moderne terminal is het aantal vluchten zeer beperkt. Het vliegveld wordt veel vaker gebruikt voor:
      militaire operaties;
      pilotentraining;
      onderhoud en opslag van vliegtuigen
      parkeren privéjets (zeer goedkoop)

      Voor Max: Een Dassault Falcon 8X heeft een MTOW van ongeveer 33 ton.

      Parkeren: 33 ton × €1,70 ≈ €56 per dag.
      Voor 7 dagen: ongeveer €390 aan parkeergeld.
      Daar komen nog kosten bij voor:
      handling bij aankomst en vertrek en eventuele beveiliging;
      Dus voor Max zijn toestel: parkeren + handling: ongeveer €1.500 tot €2000 voor een week.
      In Lissabon of Cascais kost het veeeel meer. Bovendien is er altijd plaats.

      • + 1
      • 1 aug 2026 - 15:57
    • Pietje Bell

      Posts: 36.032

      En ja hoor, Kelly's neef Mark Cox is al in Comporta, net als voorgaande jaren.
      Hij verklapt meteen even het resort waar ze verblijven:
      Independente Comporta. Hotel en vrijstaande grote villa's.

      ibb.co/HLN9C1Fk

      • + 1
      • 1 aug 2026 - 16:11
    • Larry Perkins

      Posts: 66.795

      Moeten ze daar met twintig personen in? Dat zwembad is niet veel groter dan de jacuzzi van mijn knappe buurvrouw. Armoedige toestand daar...

      • + 0
      • 1 aug 2026 - 16:30
  • Knalpijp

    Posts: 2.522

    Zou zeggen blijf lekker op die boot dobberen; Red Bull is het helemaal kwijt.
    Maar Ja geldwolf Verstappen gaat nog een jaartje voor die 60ml.

    • + 2
    • 1 aug 2026 - 13:30
  • koppie toe

    Posts: 5.513

    Mis optie 3, helemaal stoppen.

    1, team opbouwen.
    2, sabbatical, waarde vermindering.
    3, stoppen.
    Het zal gewoon optie 1 zijn, de pers kan schrijven wat ze willen.
    Maar iedereen met gezond verstand bij Rbr en Max zelf wist vorig jaar al dat ze niet bij de top zouden staan.
    Max is kritisch en dat moet ook willen ze ergens komen.

    • + 1
    • 1 aug 2026 - 15:01
  • walter33

    Posts: 1.015

    Nog meer druk??de boel ontploft nog een keer,whahaha

    • + 0
    • 1 aug 2026 - 15:23
  • Tifoso-01

    Posts: 3.893

    Het zal allemaal weinig indruk meer maken bij de top van Red Bull, dit horen we n.l. al enkele jaren.
    Ze weten immers dat hij nooit meer zal verkassen, zoveel is wel duidelijk.

    • + 0
    • 1 aug 2026 - 15:29
  • inflatable

    Posts: 3.720

    Max is net 28 jaar oud, die gaat echt niet nu al stoppen of een zogenaamde sebatical nemen.. Die rijdt volgend jaar dus gewoon weer voor Red Bull in de F1 en dan zien we wel weer wat de opties zijn voor daarna.. Hij verdient er ruim 60-70 miljoen per jaar mee, ook dat gaat hij ook echt niet zomaar opgeven omdat de auto's hem even wat minder bevallen..

    • + 0
    • 1 aug 2026 - 15:54

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar