Uitslag Grand Prix van Canada: Antonelli wint wéér en deelt mokerslag uit, Verstappen derde

De Grand Prix van Canada is een feit. Op het iconische Circuit Gilles Villeneuve ging de zege naar Andrea Kimi Antonelli. Het podium in Montreal werd vandaag compleet gemaakt door Lewis Hamilton en Max Verstappen, die als derde werd geklasseerd.

Na een koude ochtend met een aantal regenbuitjes, hield iedereen in de minuten voor de start het weer in de gaten. Het was nog steeds koud, en vlak voor de start van de race begon het weer te miezeren. Het zorgde voor twijfels bij de teams, want wat was de geschikte startband? De meeste teams dachten aan de zachte band, maar bij McLaren hadden ze andere plannen. Op de tweede startrij stonden Lando Norris en Oscar Piastri op de intermediates.

Piastri had het gevoel dat het niet de juiste keuze was, en hij had tijd genoeg om te klagen. Toen iedereen op de grid stond, ontdekte Arvid Lindblad namelijk problemen met zijn auto. Het zorgde ervoor dat de start werd afgebroken, en er twee extra formatierondjes werden afgewerkt. Bij Piastri sloeg de twijfel ondertussen toe.

Hoe verliep de start

Toen de race eindelijk van start ging, schoot Norris als een soort vuurpijl naar voren. Hij pakte op zijn inters de leiding, terwijl Russell terugviel naar de derde plaats. Ook Verstappen had een aardige start, en hij zal al snel op de achtervleugel van Piastri. De Australiër dook bij het ingaan van de tweede ronde direct de pits in om te wisselen naar de mediumbanden, en Norris volgde zijn pad een rondje later.

De McLarens moesten een inhaalrace gaan rijden, en dat was niet makkelijk. Regerend wereldkampioen Norris schoot namelijk direct door het gras, terwijl Piastri het ook niet makkelijk had.

Strijd der Zilverpijlen

Vooraan het veld zette Russell zijn Mercedes-teamgenootje Antonelli flink onder druk. De jonge Italiaan werd gepasseerd door Russell in de laatste chicane, en maakte direct een remfout. Wonder boven wonder raakten ze elkaar niet, en dat duel bleef doorgaan.

Wat ging er mis bij McLaren?

Terwijl de twee Zilverpijlen lekker bleven doorvechten, werd de dag voor McLaren erger en erger. Piastri deed er alles aan om zich naar voren te vechten, maar hij verremde zich in de hairpin en reed vol in de sidepod van Alexander Albon. De Williams-coureur moest opgeven, en Piastri kreeg een tijdstraf van tien seconden. Voor Norris was het ook een slechte dag, en hij moest een extra pitstop maken vanwege betrouwbaarheidsproblemen.

Drama voor Russell

Aan de kop van het veld bleven Russell en Antonelli stuivertje wisselen. Antonelli leek nog een rekening open te hebben staan van de sprintrace, en hij gaf Russell geen centimeter ruimte. In de chicane leken ze elkaar te raken, en Antonelli moest zijn positie teruggeven. Het zorgde weer voor woede, en bij Mercedes begonnen ze te zweten. Max Verstappen reed echter rustig door op de derde plek.

De twee Mercedessen bleven bakkeleien, en aan de pitmuur leken ze in te grijpen. Maar voordat er echt actie kon worden genomen, ging het helemaal mis met Russell. Uit het niets viel hij stil, schoot hij door het gras en stond hij stil. De motor had de geest gegeven, en vol frustratie gooide Russell zijn headrest op het asfalt. Balend stapte hij uit, en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car.

Nieuwe gevechten

Russells concurrenten grepen dit buitenkansje aan, en Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc en Hadjar doken naar binnen voor een pitstop. Leclerc verloor in de pits een plekje aan Hadjar, en dat betekende dat de fans zich weer konden verheugen op een spannend duel.

Het werd een spannend duel, en Hadjar gebruikte alle wapens in zijn arsenaal. Hij duwde Leclerc bijna op het gras bij het oprijden van het rechte stuk, en dat vonden de stewards iets minder leuk. Voordat ze konden ingrijpen, haalde de Monegaskische Ferrari-coureur hem echter in. De stewards openden echter wel een onderzoek. Voor Norris werd de dag alleen maar erger, want hij moest opgeven met technische problemen. Russell keerde op dat moment terug in de paddock, waar hij werd opgewacht door teambaas Toto Wolff.

Flinke straf voor Hadjar

Terwijl Verstappen er alles aandeed om de tweede plek te behouden, grepen de stewards hard in bij Hadjar. De Fransman kreeg een tijdstraf van tien seconden voor zijn actie tegen Leclerc, maar dat maakte niets uit. Hij had op dat moment namelijk een voorsprong van veertig (!) seconden op nummer zes Franco Colapinto.

Na twee Virtual Safety Cars om debri op te ruimen, ontstond er een duel tussen twee oude bekenden: Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee voormalig titelrivalen hadden een flinke achterstand op raceleider Antonelli, en ze gingen de strijd aan om de tweede plaats.

Hamilton versus Verstappen

Hamilton had het gat flink dichtgereden, en Verstappen moest in zijn spiegels gaan kijken. Verstappen verdedigde zijn positie, maar Hamilton bleef kijken waar hij zijn Nederlandse rivaal kon verschalken. Het onderlinge verschil was zeer klein, en Hamilton kon blijven jagen op de Red Bull voor zijn neus. Over extra concurrenten hoefden ze zich geen zorgen te maken, want Leclerc had een achterstand van achttien seconden.

Hamilton leek niet in de buurt van Verstappen te kunnen komen, maar de zevenvoudig wereldkampioen is niet voor niets een zevenvoudig wereldkampioen. Met een gewaagde actie in de eerste bocht verschalkte hij Verstappen, en de Nederlander kon niet terugslaan. Desalniettemin was het Verstappens eerste podiumplek van het jaar, wat een flinke opsteker was voor hem, Red Bull én Ford. Antonelli won, en breidde zijn voorsprong uit. Met vier zeges op rij is hij hard op weg naar nog veel meer zilverwerk.

F1Grand Prix Canada - Race

CA Gilles Villeneuve - 24 mei 2026

Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (83)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.246

    Podium: Twee ‘ouwe’ en één nieuwe(?) wereldkampioen…

    • + 6
    • 24 mei 2026 - 23:40
  • Williams_F1

    Posts: 1.437

    Race was ok, de grote verliezer: de regie (alweer) wat een ellende is me dat geworden.

    • + 11
    • 24 mei 2026 - 23:40
    • De Vogel is Geland

      Posts: 869

      De regie was dramatisch

      • + 5
      • 24 mei 2026 - 23:45
    • Hagueian

      Posts: 8.725

      Weer veel reclame voor Replay vandaag.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:05
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.660

      Heel het weekend al. Niet te snappen.

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 00:12
    • SennaS

      Posts: 12.111

      Ik heb gelukkig op Sky gekeken, dat scheelt reclame, echter de regie blijft natuurlijk knudde.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 00:55
  • F1 bekijker

    Posts: 354

    "Get in there, Lewis!"

    • + 16
    • 24 mei 2026 - 23:40
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.431

    Get in there Lewis, p2 !!!!!!!

    • + 18
    • 24 mei 2026 - 23:41
    • Lulham

      Posts: 738

      🤮🤮🤮🤮🤮🤢🤢🤢🤢

      • + 8
      • 24 mei 2026 - 23:44
    • Beetle

      Posts: 2.410

      Laat dat ham maar weg bij lul..

      • + 17
      • 24 mei 2026 - 23:46
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.660

      @lumham. Je moet de groene emoji's vóór de kotsende zetten.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:14
    • SennaS

      Posts: 12.111

      Kl*te Pinksteren voor L*lham gezien zijn misselijkheid, zwanger?

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:56
  • Politik

    Posts: 9.959

    Nou, best weer een vermakelijke race gezien.
    Velen zullen hebben genoten van de uitvalbeurt vanaf Russell, maar dat maakte de race qua spanning wel een beetje dood.
    Heerlijk voor Hamilton, eindelijk weer eens een mooie plek op het podium.
    Die RB lijkt ook niet zo slecht als Verstappen wil doen laten geloven.
    En Mclaren....man man man, wat een stelletje amateuristische koekenbakkees zijn het daar🙈

    • + 12
    • 24 mei 2026 - 23:41
    • Lulham

      Posts: 738

      De enige reden dat Verstappen op het podium staat is omdat Russell stuk gaat en McLaren idioot genoeg is om op inters te starten. Die Red Bull is gewoon de 4e auto.

      • + 27
      • 24 mei 2026 - 23:45
    • De Vogel is Geland

      Posts: 869

      Precies 4e auto

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 23:46
    • d07

      Posts: 2.608

      De Red-Bull was redelijk gelijkwaardig aan de Ferrari op dit circuit. Ik zou zeggen, gedeelde 3de auto. Hadjar had namelijk ook een prima tempo vandaag.

      • + 11
      • 24 mei 2026 - 23:48
    • Politik

      Posts: 9.959

      2e, 3e of 4e auto op dit moment is niet zo relevant.
      Verstappen kon Antonelli lange tijd prima volgen.

      Blijf dus gewoon bij m'n standpunt dat die RB niet zo slecht is als Verstappen wil doen laten geloven.

      En dat verandert verder ook niets aan het feit dat hij dankzij uitvallen van Russell op het podium kwam.l, want dat klopt als een bus.

      Of het uitvallen van Mclaren van invloed is geweest ben ik niet van overtuigd. Die hadden ook op slicks geen geweldig tempo.

      • + 7
      • 24 mei 2026 - 23:59
    • KiekisNL

      Posts: 2.247

      Is verstappen ooit positief geweest, er was altijd wel iets mis wat beter kon.

      Zo is hij nu eenmaal gemaakt...

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 00:04
    • schwantz34

      Posts: 42.057

      @Politik De enige reden waarom Max zo dicht bij Kimi kon blijven is doordat Kimi door de uitvalbeurt van Sjors totaal geen reden meer had om volle gas te gaan in zijn dominante Merc, en daadoor gewoon zonder risico te nemen naar de overwinning kon rijden,

      • + 5
      • 25 mei 2026 - 00:08
    • WickieDeViking

      Posts: 1.073

      Clown Politik 🤡🤡🤡🤡🤡

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:17
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.372

      Eens Politik. Ontzettend jammer dat Russell uitviel. 'Prima' dat men iemand (meent) niet te mogen van een afstand, dat kan, maar dat heeft niets te maken met skill en de sport. Deze 25 punten zijn duur, en we moeten ook eerlijk zijn, na de uitval beurt van George was er niets aan de hand voor Kimi. Strak uitgereden, maar deze 25 punten winst zijn een cadeautje (dus niet gestolen).

      Hamilton ijzersterk, echt top om te zien samen met Verstappen welke ook ijzersterk was. En inderdaad, de Red Bull is niet slecht op dit circuit, de Ferrari was niet slecht op dit circuit. Leclerc en Hadjar lieten het afweten. Of dit daadwerkelijk Lewis zijn vorm is nu gaan we zien in Monaco want op Montreal is Lewis zonder bias waarschijnlijk (een van de) snelste ooit, low grip waar Charles moeite mee heeft.

      Mclaren pfoeh..wat daar gebeurde weet echt niemand. Al met al een enorm vermakelijke race! Zo lust ik er wel 10 van.

      • + 6
      • 25 mei 2026 - 00:19
    • snailer

      Posts: 33.139

      Begreeep dat het nogal koud was. Zou kunnen verklaren waarom Verstappen en Hamilton het een stk beter deden. Die hebben altijd op banden met weinig grip erg hard kunnen rijden. EN daar heb je geen jonge reflexen voor nodig. Mogelijk ook waarom Leclerc aardig op een hoopje werd gereden. Ja, Ik weet dat Leclerc een slide had. Maar dat hoort bij het verschil tussen twee rijders.

      Het is toch ook heel erg dat de RBR de 4de auto is, he Politik. Want ik denk gewoon dat het dit weekend zo was. De Ferrari was gemiddeld wat beter dan de RBR en mogelijk (en wat ik vermoed) waren de Mercedes wat minder door de kou.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:24
    • Politik

      Posts: 9.959

      Zien jullie ook de moraalridder die hier predikt als een dorpspastoor en zo dom is dat hij tegelijkertijd weer eens door de mand valt, omdat hij mensen met een andere mening voor clown uitmaakt?
      Sneu hè.

      • + 8
      • 25 mei 2026 - 00:25
    • Politik

      Posts: 9.959

      @MSC,
      Het was zeker een vermakelijk race.
      Het gaat langzaam maar zeker de goede kant op. Hier en daar nog een beetje extra bijschaven en het wordt alleen nog maar beter.
      Ik heb genoten dit weekend, dat ik live vanaf de tribune gevolgd heb💪🏻

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 00:28
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.372

      @ Politik

      Leuk man! Lijkt me een prachtige locatie te bezoeken, en uberhaupt een fantastisch circuit. Vet!

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 00:29
    • Politik

      Posts: 9.959

      Super leuke ambiance hier! Alleen jammer van de halve liters Heineken die hier 15 dollar per stuk kosten🙈

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:41
    • SennaS

      Posts: 12.111

      Rbr 4e auto haha. Heb je gezien wat middenmoot Hadjar ermee doet in de quali en in de race?
      Hij maakte het leven van niemand minder dan Leclerc moeilijk.
      Die rbr is na mercedes in het groepje fer, mcl

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:46
    • MustFeed

      Posts: 10.533

      Mercedessen reden weg van het veld terwijl ze iedere ronde aan het knokken waren. Verstappen kon het tempo echt niet volgen. Dat is nog steeds een enorm gat.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:39
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.214

      Pftttt en weer the usual suspects die Verstappen proberen te downplayen door te beweren dat de RBR auto niet zo slecht is cq na de Benz min of meer gelijkwaardig is met McLaren en Ferrari

      Prima dat er 'genieten' wordt dat deze door jullie duidelijk niet geliefde coureur weer geen WDC wordt, maar om 'subtiel' proberen aan te geven dat hij niet van outstanding klasse is komt overeen met kinderlijk gedrag

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 02:46
  • Larry Perkins

    Posts: 65.246

    Verstappen reageert koeltjes: "Jammer dat we de banden niet op de juiste temperatuur kregen. Maar goed werk."

    • + 4
    • 24 mei 2026 - 23:43
  • Joseph1000

    Posts: 304

    Na de uitval van Russel was er niet zoveel meer aan.
    De rest kan de Mercedessen niet echt bijhouden maar de onderlinge strijd is wel leuk om te zien tussen Russel en Antonelli.
    Mc Laren heeft een slechte weerman.
    Op het einde nog een mooie inhaal van Hamilton op Verstappen.

    • + 6
    • 24 mei 2026 - 23:43
    • Lulham

      Posts: 738

      Russell is met dubbel L...

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 23:45
    • Lulham

      Posts: 738

      En dat was geen mooie actie, de auto van Verstappen had ineens een stuk minder vermogen, dat is makkelijk inhalen...

      • + 5
      • 24 mei 2026 - 23:46
    • De Vogel is Geland

      Posts: 869

      Oké lullham

      • + 3
      • 24 mei 2026 - 23:47
    • skibeest

      Posts: 2.075

      Met een u er tussen

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 23:49
    • d07

      Posts: 2.608

      Tuurlijk Lulham… altijd weer een onzin excuus. Had Hamilton toevallig ook “ineens” minder vermogen toen Max hem inhaalde eerder in de race? En als er echt ineens minder vermogen zou zijn, hadden we dat zeker op de boardradio gehoord.

      • + 9
      • 24 mei 2026 - 23:50
    • snailer

      Posts: 33.139

      Zodra de data op gp-tempo is geladen kijk ik even.

      Overigens merk ik nu al op dat Verstappen geen temperatuur had in de banden. Zal ook kijken fo hij slip had uit de bocht. Is allemaal in de data te zien.

      Maar ik vermoed dat de meeste inhaalacties komen door een groot verschil in pk. Canada is al zo'n jaar of 10 een zeer lastige baan om in te halen. Ik weet eigenlijk al wat ik ga zien in de data. Namelijk een groot verschil in snelheid op het rechte stuk.

      Toto nu zie ik dat bij 9 van de 10 inhaalacties dit jaar. Groot snelheidsverschil.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:05
  • Stoffelman

    Posts: 6.347

    proficiat Andrea Kimi.
    Ook Louis en Max proficiat.
    Antonelli samen met 11 titels op het podium.

    • + 2
    • 24 mei 2026 - 23:47
    • Larry Perkins

      Posts: 65.246

      Louis van Gaal?

      • + 4
      • 24 mei 2026 - 23:51
    • Stoffelman

      Posts: 6.347

      Tja, als doe 7 titels heeft wel.
      Lewis heeft ze wel.

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 23:56
    • Rode Stier 33

      Posts: 970

      Zelfs met een racewagen kan Louis van Gaal uit de voeten 🤣

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 23:57
    • schwantz34

      Posts: 42.057

      Louis heeft hoogstpersoonlijk de auto van Max ontworpen!

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:09
  • Joseph1000

    Posts: 304

    @lulham azijnpisser

    • + 10
    • 24 mei 2026 - 23:47
  • Rode Stier 33

    Posts: 970

    Heerlijk! Tijd dat Mercedes de nummer 1 status definitief aan Kimi geeft!

    • + 3
    • 24 mei 2026 - 23:47
  • Larry Perkins

    Posts: 65.246

    Opmerkelijk: Iedereen is op een ronde achterstand gezet, behalve de eerste vier.
    Ongelooflijk en natuurlijk bizar...

    • + 5
    • 24 mei 2026 - 23:48
  • snailer

    Posts: 33.139

    Heeft Leclerc pech gehad of zo?

    Qua tijdverschil lijkt hij vernietigd door good old Hamilton.

    • + 1
    • 24 mei 2026 - 23:49
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.431

      Leclerc had het zwaar op de mediums. Maar hij had ook een enorme slide op achter de vsc. Waardoor hij twee flatspots kreeg. Daarna reed Leclerc de race uit.

      • + 2
      • 24 mei 2026 - 23:52
    • snailer

      Posts: 33.139

      Best bijzonder. Dat Hamilton een keer sneller is dan Leclerc snap ik. Dacht in China ook?
      Maar zo'n verschil had ik niet verwacht ooit te zien. Een slide is namelijk ook onderdeel van het gemiddelde.

      Gefeliciteerd Felipe, met deze prestatie van Hamilton.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:09
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.372

      Charles had het hele weekend al geen vertrouwen. China, Montreal zijn beiden circuits met ontzettend weinig grip en daar heeft Charles moeite mee. Wat Charles (nog steeds) moet leren is dat hij niet moet overcompenseren maar gewoon moet slikken dat dit niet zijn weekend is. Het geeft namelijk niet op een tour van 24 races als je er 2 verzaakt. Nu loopt het goed af, maar hij moet echt stoppen met dat onnodige pushen als het geen zin heeft.

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:21
    • snailer

      Posts: 33.139

      Toevallig hierboven iets gezegd over de temperatuur, wat natuurlijk nog meer veroorzaakt dat er minder grip is. En juist Verstappen en Hamilton zijn altijd erg sterk geweest om hard te blijven gaan op banden met minder grip. Bijvoorbeeld in de regen. Bij versleten banden. Of bij banden die koud zijn.

      Denk dat je een punt hebt, Michael.

      Uiteraard vind ik niet dat Leclerc het zou moeten accepteren. Hij zou er hard aan moeten werken het te verbeteren. Hoe moeilijk dat ook is.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:30
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.372

      @Snailer

      Klopt wat je zegt, die twee versterken elkaar. Ik doelde meer op het punt dat dit circuit (samen met China o.a) van nature al weinig grip heeft, en dus koude omstandigheden zoals jij aangeeft inderdaad dat nog eens extra versterken. Je zag het ook, Lewis was vrij comfortabel met de relatief instabiele achterkant en het sliden. Maar, dat maakt nog geen zomer, Lewis leeft in momenten zo lijkt het en dus kan het zomaar zijn dat Monaco weer een totaal ander beeld geeft.

      Wat betreft Leclerc, ik snap je, alleen ik denk dat racen gaat om consistentie. Dat Leclerc nu 4e wordt is door omstandigheden en niet perse door kunde gezien de 24 seconden achterstand. Normaliter zitten daar 2 a 3 auto's tussen. Die punten heb je wel nodig als het erom gaat. Daarom zeg ik: niet overcompenseren, minder foutmarge en deze weekenden (want dat zijn er weinig voor Charles) voor lief nemen.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:37
  • Rimmer

    Posts: 13.302

    Leuke race. Mooi podium, Lewis zeer netjes gereden, Max netjes gereden en Kimi, tja, eigenlijk gereden! Gunde Russell geen cm en gaf nooit op. Sjors kan de komende nachten niet slapen zoveel is zeker.

    • + 6
    • 24 mei 2026 - 23:50
  • Track Position

    Posts: 21

    Waanzinnig: Hamilton op fenomenale wijze voorbij aan Verstappen!

    • + 12
    • 24 mei 2026 - 23:50
    • WickieDeViking

      Posts: 1.073

      🤡🤡🤡🤡🤡🤡

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:19
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.660

      Haha. Gewaagde opmerking 😉

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 00:19
    • Politik

      Posts: 9.959

      Er lijkt hier een trol aanwezig op dit forum die heel erg graag een andere avatar lijkt te willen.

      Ik zie telkens van die clowntjes voorbij komen.
      Misschien snapt hij niet hoe hij zn avatar aan moet passen....
      Iemand die de moeite wil nemen om het hem uit te leggen ?

      • + 4
      • 25 mei 2026 - 00:34
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.372

      Het interessante bij Wickie is dat zijn eerste (of eerdere) posts vaak onderbouwd en inhoudelijk waren. Dit lijkt nu af te zwakken richting de compleet andere kant.

      En ja, ik gebruik expres het woord 'af te zwakken' want het is geen verbetering.

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 00:45
  • skibeest

    Posts: 2.075

    Ook zeer goed gereden van hadjar

    • + 3
    • 24 mei 2026 - 23:51
  • TylaHunter

    Posts: 10.693

    Die twee gaan er nog een keer samen af. RUS <> ANT.

    Toch een zeer vermakelijke 30 ronden.
    Hamilton en Verstappen battle aan t eind was ook best prima.

    Weet nog steeds niet wat ik van dit regelement vind... beetje TE Formule E denk ik waar het alle systemen managen is.

    Mclaren... blamage GP... echt een blamage. Gegokt op meer regen kan ik in komen (als je het met 1 auto doet, maar zal wel niet kunnen met papaya rules)... maar daarna ook gewoon alles stuk of fout.

    Grote verassing is Colapinto. Heb m veel afgezeken vorig seizoen. Maar rijdt nu toch 2 prima races oprij.

    • + 3
    • 24 mei 2026 - 23:52
    • Joseph1000

      Posts: 304

      Teveel electronica.je zag ook dat er nu al 6 autos uitvielen.
      En het geluid helpt ook niet mee.
      Toch was de strijd wel leuk tussen Mercedes.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:04
    • NicoS

      Posts: 20.752

      Zat er eigenlijk op te wachten dat ze elkaar zouden gaan raken, maar helaas viel Russell uit, en daarmee ook gelijk de strijd om de winst. Je komt op deze baan slecht weg als je gelijkwaardige auto’s hebt, het is een start en stop circuit zonder snelle en mediumspeed bochten. Je kunt simpelweg niet het verschil maken, waardoor ze continu op elkaars lip zitten.
      De achtervolger heeft voordeel door meer power.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:17
    • snailer

      Posts: 33.139

      Zodra de data is geladen op GP-tempo kijk ik even. Op Canada is het de laatste jaren extreem moeilijk geweest om in te halen. Ik vermoed clipping.
      Of een fout van Verstappen.

      Met deze regels is de kunst van het verdedigen volledig weggenomen. De auto met de meest efficiente hybride (harvest/deploy) regeert.

      Soms kan een echte racer de rijder die voorbij suisde met een fantastische tegenaavval de plek terugpakken. Heb het Leclerc begin seizoen zien doen en bijvoorbeeld Verstappen. Zullen er wel meer zijn geweest.

      Voor mij blijft het nep racen.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:18
  • Larry Perkins

    Posts: 65.246

    Russell: "De motor past in Canada niet zo goed bij mijn rijstijl..."

    • + 6
    • 24 mei 2026 - 23:53
  • Hagueian

    Posts: 8.725

    Leuk gevecht tussen de Benzen. Dit gaat wel bij Russel in zijn hoofd zitten. Ik denk dat Kimi echt de bovenhand gaat krijgen nu. Die heeft gewoon meer potentie en maakt grote stappen. Mclaren had een totale offday. Zoals je die zelden ziet.

    • + 3
    • 25 mei 2026 - 00:04
    • Joseph1000

      Posts: 304

      Die begonnen al met de verkeerde banden dus ja

      • + 2
      • 25 mei 2026 - 00:07
    • NicoS

      Posts: 20.752

      Nou die off-day zie je wel vaker bij McLaren, nou was dit wel een enorme flater.
      Hoe kun je op een droge baan gaan starten op inters…..?

      • + 3
      • 25 mei 2026 - 00:13
    • F1 bekijker

      Posts: 354

      l

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 00:14
    • Mrduplex

      Posts: 1.755

      Wat was vooral Piastri weer slecht, met die inters had ie gewoon gelijk, maar als je niet op inters wil starten, neem dan a.u.b. eens initiatief.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:21
    • Politik

      Posts: 9.959

      Mclaren maakt helaas teveel van dit soort fouten. Vorig jaar bijvoorbeeld, toen ze na 7 ronden en een SC als enige buiten bleven.
      Misschien dat Lambiase ze in de toekomst wat bij kan leren op dat vlak.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:38
  • Supernova

    Posts: 9

    Zeer vermakelijke race met hard maar fair gevecht tussen de Mercedessen. Mooi podium, iedereen was nog eens echt blij :) McLaren onbegrijpelijk. Duim omhoog voor Colapinto en Lawson, verrassend sterk

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 00:16
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.660

    Antonelli bijna groter dan Ferrari in Italië. Lewis zorgt voor uitstel...
    Russell jammer. Prinses of niet.
    RBR beter dan naar eigen zeggen. Zijn we gewend.
    Mclaren verknoeit het nog voor de kletsnatte start. Daarna al helemaal hopeloos.
    Canada werd beter dan verwacht.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 00:25
    • Mrduplex

      Posts: 1.755

      Red bull beter dan wat? Als McLaren niet zo gek had gedaan en Russell niet was uitgevallen was Hadjar roemloos 8e geworden.Max is dan degene die het dan nog net wat beter had gedaan maar zou ook maar 6e zijn geworden.beetje vertroebeld beeld lijkt je niet? Antonelli hield duidelijk in en Hamilton was denk ik 3-4 tienden sneller. Max heeft eigenlijk weinig reden tot lachen.

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 00:36
    • SennaS

      Posts: 12.111

      Pardon Max weinig reden tot lachen?
      Gelukkig ben jij niet zijn personal assistant, want Max lacht weer en zo willen we hem graag zien, voor hoe lang het ook duurt, want dat is de vraag dit seizoen.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 00:53
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.660

      Beter dan naar eigen zeggen.
      Nu heb ik toch het gevoel dat ik in herhaling val.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 00:56
    • Mrduplex

      Posts: 1.755

      @Redcarsmatter ,m’n uitleg is redelijk duidelijk te interpreteren.Hadjar zou als laatste van de 4 top teams geëindigd zijn. Als topteam/sporter mag je daar toch niet tevreden mee zijn lijkt me.de rest van het Formule1 veld is al jaren veldvulling,dat ziet iedereen toch

      • + 1
      • 25 mei 2026 - 01:05
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.660

      @Mrduplex
      Je hebt deels gelijk. Maar het verschil tussen Ferrari en RBR was marginaal vandaag. En Mclaren heeft nog niet bevestigd. Dus, ca va nog wel voor RBR zo vroeg in het seizoen. Beter dan hun start, toch?
      En Max glundert weer.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 01:25
  • Tony

    Posts: 1.645

    Geweldig gereden van Kimi Antonelli. Hij laat zien dat hij zich niets aantrekt van zijn teamgenoot. Vorig jaar zat hij nog op school, maar nu maakt hij al zulke grote stappen. Ik denk niet dat Wolff en Russell hadden verwacht dat hij nu al een titelkandidaat zou zijn.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 00:30
  • SennaS

    Posts: 12.111

    Mooie race, top close racen van de Mercedes mannen. Lang leve deze reglement die close racing mogelijk maakt.
    Mega pech voor George, was wel benieuwd hoe dat was afgelopen. Kimi wordt met de dag beter en je kunt hem beter niet achter je aan hebben, want hij gaat aanvallen, lijkt een Max trekje (positief bedoeld).
    Rbr is vanaf Miami gewoon een topauto, zie wat Hadjar ermee doet. Max zlacht weer en blijft hopelijk, ondanks verslagen door een oude goat maar dat kan gebeuren.
    Die oude goat laat zien wat hij kan op zijn favo circuit en is de snelste Ferrari man dit weekend.
    Hadjar is besmet met het slingeren tijdens het remmen virus, lijkt wel een specialiteit van het huis ;-)
    Mcl, wat een blunder op blunder, ze trekken de lijn door van 2025.

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 00:44
    • SennaS

      Posts: 12.111

      En dit bedoel ik, als Max meedoet (irt tot zijn aangekondige vertrek) dan is er spanning en iemand die met het mes tussen de tanden racet.
      Zou een groot verlies zijn voor de f1.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 00:50
  • F1 bekijker

    Posts: 354

    Maar waarom horen we niks over hoe Leclerc de auto op ving?

    • + 1
    • 25 mei 2026 - 01:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar