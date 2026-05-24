De Grand Prix van Canada is een feit. Op het iconische Circuit Gilles Villeneuve ging de zege naar Andrea Kimi Antonelli. Het podium in Montreal werd vandaag compleet gemaakt door Lewis Hamilton en Max Verstappen, die als derde werd geklasseerd.

Na een koude ochtend met een aantal regenbuitjes, hield iedereen in de minuten voor de start het weer in de gaten. Het was nog steeds koud, en vlak voor de start van de race begon het weer te miezeren. Het zorgde voor twijfels bij de teams, want wat was de geschikte startband? De meeste teams dachten aan de zachte band, maar bij McLaren hadden ze andere plannen. Op de tweede startrij stonden Lando Norris en Oscar Piastri op de intermediates.

Piastri had het gevoel dat het niet de juiste keuze was, en hij had tijd genoeg om te klagen. Toen iedereen op de grid stond, ontdekte Arvid Lindblad namelijk problemen met zijn auto. Het zorgde ervoor dat de start werd afgebroken, en er twee extra formatierondjes werden afgewerkt. Bij Piastri sloeg de twijfel ondertussen toe.

Hoe verliep de start

Toen de race eindelijk van start ging, schoot Norris als een soort vuurpijl naar voren. Hij pakte op zijn inters de leiding, terwijl Russell terugviel naar de derde plaats. Ook Verstappen had een aardige start, en hij zal al snel op de achtervleugel van Piastri. De Australiër dook bij het ingaan van de tweede ronde direct de pits in om te wisselen naar de mediumbanden, en Norris volgde zijn pad een rondje later.

De McLarens moesten een inhaalrace gaan rijden, en dat was niet makkelijk. Regerend wereldkampioen Norris schoot namelijk direct door het gras, terwijl Piastri het ook niet makkelijk had.

Strijd der Zilverpijlen

Vooraan het veld zette Russell zijn Mercedes-teamgenootje Antonelli flink onder druk. De jonge Italiaan werd gepasseerd door Russell in de laatste chicane, en maakte direct een remfout. Wonder boven wonder raakten ze elkaar niet, en dat duel bleef doorgaan.

Wat ging er mis bij McLaren?

Terwijl de twee Zilverpijlen lekker bleven doorvechten, werd de dag voor McLaren erger en erger. Piastri deed er alles aan om zich naar voren te vechten, maar hij verremde zich in de hairpin en reed vol in de sidepod van Alexander Albon. De Williams-coureur moest opgeven, en Piastri kreeg een tijdstraf van tien seconden. Voor Norris was het ook een slechte dag, en hij moest een extra pitstop maken vanwege betrouwbaarheidsproblemen.

Drama voor Russell

Aan de kop van het veld bleven Russell en Antonelli stuivertje wisselen. Antonelli leek nog een rekening open te hebben staan van de sprintrace, en hij gaf Russell geen centimeter ruimte. In de chicane leken ze elkaar te raken, en Antonelli moest zijn positie teruggeven. Het zorgde weer voor woede, en bij Mercedes begonnen ze te zweten. Max Verstappen reed echter rustig door op de derde plek.

De twee Mercedessen bleven bakkeleien, en aan de pitmuur leken ze in te grijpen. Maar voordat er echt actie kon worden genomen, ging het helemaal mis met Russell. Uit het niets viel hij stil, schoot hij door het gras en stond hij stil. De motor had de geest gegeven, en vol frustratie gooide Russell zijn headrest op het asfalt. Balend stapte hij uit, en de wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car.

Nieuwe gevechten

Russells concurrenten grepen dit buitenkansje aan, en Antonelli, Verstappen, Hamilton, Leclerc en Hadjar doken naar binnen voor een pitstop. Leclerc verloor in de pits een plekje aan Hadjar, en dat betekende dat de fans zich weer konden verheugen op een spannend duel.

Het werd een spannend duel, en Hadjar gebruikte alle wapens in zijn arsenaal. Hij duwde Leclerc bijna op het gras bij het oprijden van het rechte stuk, en dat vonden de stewards iets minder leuk. Voordat ze konden ingrijpen, haalde de Monegaskische Ferrari-coureur hem echter in. De stewards openden echter wel een onderzoek. Voor Norris werd de dag alleen maar erger, want hij moest opgeven met technische problemen. Russell keerde op dat moment terug in de paddock, waar hij werd opgewacht door teambaas Toto Wolff.

Flinke straf voor Hadjar

Terwijl Verstappen er alles aandeed om de tweede plek te behouden, grepen de stewards hard in bij Hadjar. De Fransman kreeg een tijdstraf van tien seconden voor zijn actie tegen Leclerc, maar dat maakte niets uit. Hij had op dat moment namelijk een voorsprong van veertig (!) seconden op nummer zes Franco Colapinto.

Na twee Virtual Safety Cars om debri op te ruimen, ontstond er een duel tussen twee oude bekenden: Max Verstappen en Lewis Hamilton. De twee voormalig titelrivalen hadden een flinke achterstand op raceleider Antonelli, en ze gingen de strijd aan om de tweede plaats.

Hamilton versus Verstappen

Hamilton had het gat flink dichtgereden, en Verstappen moest in zijn spiegels gaan kijken. Verstappen verdedigde zijn positie, maar Hamilton bleef kijken waar hij zijn Nederlandse rivaal kon verschalken. Het onderlinge verschil was zeer klein, en Hamilton kon blijven jagen op de Red Bull voor zijn neus. Over extra concurrenten hoefden ze zich geen zorgen te maken, want Leclerc had een achterstand van achttien seconden.

Hamilton leek niet in de buurt van Verstappen te kunnen komen, maar de zevenvoudig wereldkampioen is niet voor niets een zevenvoudig wereldkampioen. Met een gewaagde actie in de eerste bocht verschalkte hij Verstappen, en de Nederlander kon niet terugslaan. Desalniettemin was het Verstappens eerste podiumplek van het jaar, wat een flinke opsteker was voor hem, Red Bull én Ford. Antonelli won, en breidde zijn voorsprong uit. Met vier zeges op rij is hij hard op weg naar nog veel meer zilverwerk.