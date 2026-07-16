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Verstappen haalt schouders op over leegloop bij Red Bull

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Verstappen haalt schouders op over leegloop bij Red Bull

Max Verstappen gaat zijn werkwijze bij Red Bull niet aanpassen. De viervoudig wereldkampioen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Red Bull als een soort tweede familie aanvoelt, en hij vindt het dan ook niet fijn dat er veel mensen vertrekken. Hij haalt daar nu wel zijn schouders over op.

Verstappen heeft in de afgelopen anderhalf jaar veel grote namen zien vertrekken bij het team van Red Bull. Zo moest het team afscheid nemen van topontwerper Adrian Newey, Rob Marshall, Will Courtenay, Jonathan Wheatley en binnenkort ook Gianpiero Lambiase. Daarnaast werd teambaas Christian Horner ontslagen en ging Verstappens vertrouweling en teamadviseur Helmut Marko met pensioen. Het lijkt erop dat de leegloop voorlopig nog niet voorbij is, want ook Paul Monaghan lijkt te vertrekken.

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Hoe gaat Verstappen om met de leegloop?

Het gaat echter niet alleen om het bekende personeel, maar ook de monteurs stappen massaal over naar andere teams. Verstappen verandert zijn aanpak echter niet, ook niet na de recente tegenvallende resultaten. In Spa legde hij dat uit tijdens de persconferentie: "Qua aanpak en hoe we als team samenwerken, verandert er nu eigenlijk niets. En dat er mensen komen en gaan, hoort er soms ook gewoon bij."

Dat Verstappen liever had gezien dat iedereen binnenboord bleef, maar hij weet zelf ook wel dat dit niet realistisch is: "Had je soms gewild dat bepaalde mensen waren gebleven bij het team? Ja, wellicht wel, maar ik denk dat dat nu eenmaal is hoe het leven en de sport werken. Je moet gewoon doorgaan en ook weer nieuw toptalent proberen te vinden. Dat is iets waar je constant naar kijkt."

De stand van zaken bij Red Bull

Verstappen gaat dit weekend op het circuit van Spa-Francorchamps op jacht naar een goed resultaat. Red Bull introduceerde in Oostenrijk een groot updatepakket, wat hem toen al in staat stelde om voor de zege te vechten. In Silverstone had Verstappen het twee weken geleden wat lastiger, en worstelde hij met zijn auto. Hij kampte met de nodige problemen, maar lag wel op podiumkoers. Door een probleem met zijn achtervleugel crashte hij echter en moest hij opgeven.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (3)

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  • elflitso

    Posts: 1.953

    Max wacht gewoon tot het hele team leeggekocht is. Dan kan hij het team voor een tikkie overnemen en komen de belangrijke mensen vanzelf wel weer terug........;-)

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 20:58
  • Larry Perkins

    Posts: 66.349

    Video’s van onder meer de persconferentie met Max Verstappen…
    (herhaalde plaatsing)

    F1 Pre Race Drivers Press Conference Belgian Grand Prix 2026 | PART 1
    (met Max Verstappen, 12,15 minuten)
    https://youtu.be/ipxqQJNmkYM

    F1 Pre Race Drivers Press Conference Belgian Grand Prix 2026 | PART 2
    (22,06 minuten)
    https://youtu.be/YQzsDK6cGtk

    Weekend Warm-Up | 2026 Belgian Grand Prix
    (FORMULA 1, 35,15 minuten)
    https://youtu.be/pW5yVycPefI

    Why Kimi Antonelli NEEDS to beat Lewis Hamilton in Spa | Up To Speed
    (37,12 minuten)
    https://youtu.be/kEzeydKdTVc

    Every F1 Team's 2026 Upgrades Coming To The Belgian GP
    (11,19 minuten)
    https://youtu.be/tMj6rCFLdmI

    F1 Drivers Arriving in Private Jets | 2026 Belgian Grand Prix Spa Francorchamps
    (22,33 minuten)
    https://youtu.be/8yrSCcK0CJ8

    Lewis Hamilton skateboarding in the Paddock | Max Verstappen & more F1 Drivers arrive in Belgium BTS
    (7,27 minuten)
    https://youtu.be/G_-nTrHy13U

    Graag gedaan!

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 21:08
    • Larry Perkins

      Posts: 66.349

      Lol, de eerste van de twee persconferenties duurde maar iets langer dan twaalf minuten omdat Max snel klaar was met de vragen over volgend seizoen. Dat zal de sensatiepers leren!

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 21:11

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
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Audi
6
10
Aston Martin
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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