Max Verstappen gaat zijn werkwijze bij Red Bull niet aanpassen. De viervoudig wereldkampioen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat Red Bull als een soort tweede familie aanvoelt, en hij vindt het dan ook niet fijn dat er veel mensen vertrekken. Hij haalt daar nu wel zijn schouders over op.

Verstappen heeft in de afgelopen anderhalf jaar veel grote namen zien vertrekken bij het team van Red Bull. Zo moest het team afscheid nemen van topontwerper Adrian Newey, Rob Marshall, Will Courtenay, Jonathan Wheatley en binnenkort ook Gianpiero Lambiase. Daarnaast werd teambaas Christian Horner ontslagen en ging Verstappens vertrouweling en teamadviseur Helmut Marko met pensioen. Het lijkt erop dat de leegloop voorlopig nog niet voorbij is, want ook Paul Monaghan lijkt te vertrekken.

Hoe gaat Verstappen om met de leegloop?

Het gaat echter niet alleen om het bekende personeel, maar ook de monteurs stappen massaal over naar andere teams. Verstappen verandert zijn aanpak echter niet, ook niet na de recente tegenvallende resultaten. In Spa legde hij dat uit tijdens de persconferentie: "Qua aanpak en hoe we als team samenwerken, verandert er nu eigenlijk niets. En dat er mensen komen en gaan, hoort er soms ook gewoon bij."

Dat Verstappen liever had gezien dat iedereen binnenboord bleef, maar hij weet zelf ook wel dat dit niet realistisch is: "Had je soms gewild dat bepaalde mensen waren gebleven bij het team? Ja, wellicht wel, maar ik denk dat dat nu eenmaal is hoe het leven en de sport werken. Je moet gewoon doorgaan en ook weer nieuw toptalent proberen te vinden. Dat is iets waar je constant naar kijkt."

De stand van zaken bij Red Bull

Verstappen gaat dit weekend op het circuit van Spa-Francorchamps op jacht naar een goed resultaat. Red Bull introduceerde in Oostenrijk een groot updatepakket, wat hem toen al in staat stelde om voor de zege te vechten. In Silverstone had Verstappen het twee weken geleden wat lastiger, en worstelde hij met zijn auto. Hij kampte met de nodige problemen, maar lag wel op podiumkoers. Door een probleem met zijn achtervleugel crashte hij echter en moest hij opgeven.