Helmut Marko gaat ervan uit dat Max Verstappen voorlopig nog wel actief zal zijn in de Formule 1. Zijn toekomst is al maanden het onderwerp van gesprek, maar voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Verstappen tot ver na 2028 nog in de koningsklasse zal racen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar hij kan gebruikmaken van exitclausules waardoor hij eerder kan vertrekken. De vraag is of Verstappen deze clausules gaat gebruiken, en wanneer hij dat dan zou doen. De viervoudig wereldkampioen staat slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek. Zijn naam wordt genoemd bij McLaren, maar zijn manager Raymond Vermeulen liet eerder dit weekend al doorschemeren dat ze het liefst willen blijven.

Wat zegt Marko?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko bracht vorige week een veelbesproken bezoekje aan de Verstappens, en gaat nu weer in op zijn toekomst. In gesprek met zijn landgenoten van Kronen Zeitung stelt hij dat een competitieve auto het belangrijkst is, maar hij denkt niet dat Verstappen gaat stoppen: "Het echte racen met een V8-motor zou in 2030 of 2031 in moeten gaan, tot die tijd moet Max ook volhouden."

Als er naar de exitclausules in Verstappens contract wordt gewezen, haalt Marko zijn schouders op. Hij vindt dat geen vreemde zaak: "In elk contract staan er zulke bepalingen, maar je kunt natuurlijk ook over termijnen praten."

Blijft Verstappen in de Formule 1?

Marko weet dat Verstappen graag zijn geluk wil beproeven in andere raceklassen, maar dat betekent niet dat de viervoudig wereldkampioen de koningsklasse gaat verlaten: "Het geld zit nu eenmaal in de Formule 1. Daarom ga ik er toch vanuit dat we Max ook na het aflopen van zijn contract bij Red Bull in 2028 nog in de Formule 1 zullen zien rijden."

Wat gaat Red Bull doen in Spa?

De focus van Verstappen ligt nu op de Belgische Grand Prix van dit weekend. Marko weet dat de race op het circuit van Spa-Francorchamps zeer belangrijk is: "Nu gaan we naar een circuit met zeer snelle bochten en met nauwelijks uitloopzones. Juist daarom is vertrouwen in de auto heel erg belangrijk. Daarom weet ik op dit moment ook niet of Red Bull de Macarena-vleugel zal gebruiken of niet."

Dat is niet het geval, want Red Bull heeft de veelbesproken macarena-vleugel van de auto's van Verstappen en Isack Hadjar afgehaald. Verstappen crashte in de kwalificatie in Oostenrijk en de race op Silverstone door problemen met zijn vleugel.