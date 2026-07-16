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Marko doet opmerkelijke uitspraak over F1-toekomst Verstappen

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Marko doet opmerkelijke uitspraak over F1-toekomst Verstappen

Helmut Marko gaat ervan uit dat Max Verstappen voorlopig nog wel actief zal zijn in de Formule 1. Zijn toekomst is al maanden het onderwerp van gesprek, maar voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Verstappen tot ver na 2028 nog in de koningsklasse zal racen.

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar hij kan gebruikmaken van exitclausules waardoor hij eerder kan vertrekken. De vraag is of Verstappen deze clausules gaat gebruiken, en wanneer hij dat dan zou doen. De viervoudig wereldkampioen staat slechts op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, en hij wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek. Zijn naam wordt genoemd bij McLaren, maar zijn manager Raymond Vermeulen liet eerder dit weekend al doorschemeren dat ze het liefst willen blijven.

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Wat zegt Marko?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko bracht vorige week een veelbesproken bezoekje aan de Verstappens, en gaat nu weer in op zijn toekomst. In gesprek met zijn landgenoten van Kronen Zeitung stelt hij dat een competitieve auto het belangrijkst is, maar hij denkt niet dat Verstappen gaat stoppen: "Het echte racen met een V8-motor zou in 2030 of 2031 in moeten gaan, tot die tijd moet Max ook volhouden."

Als er naar de exitclausules in Verstappens contract wordt gewezen, haalt Marko zijn schouders op. Hij vindt dat geen vreemde zaak: "In elk contract staan er zulke bepalingen, maar je kunt natuurlijk ook over termijnen praten."

Blijft Verstappen in de Formule 1?

Marko weet dat Verstappen graag zijn geluk wil beproeven in andere raceklassen, maar dat betekent niet dat de viervoudig wereldkampioen de koningsklasse gaat verlaten: "Het geld zit nu eenmaal in de Formule 1. Daarom ga ik er toch vanuit dat we Max ook na het aflopen van zijn contract bij Red Bull in 2028 nog in de Formule 1 zullen zien rijden."

Wat gaat Red Bull doen in Spa?

De focus van Verstappen ligt nu op de Belgische Grand Prix van dit weekend. Marko weet dat de race op het circuit van Spa-Francorchamps zeer belangrijk is: "Nu gaan we naar een circuit met zeer snelle bochten en met nauwelijks uitloopzones. Juist daarom is vertrouwen in de auto heel erg belangrijk. Daarom weet ik op dit moment ook niet of Red Bull de Macarena-vleugel zal gebruiken of niet."

Dat is niet het geval, want Red Bull heeft de veelbesproken macarena-vleugel van de auto's van Verstappen en Isack Hadjar afgehaald. Verstappen crashte in de kwalificatie in Oostenrijk en de race op Silverstone door problemen met zijn vleugel.

Pietje Bell

Posts: 35.790

Max zojuist:

Motorsport
@Motorsport
·
5 m
"Is there any update?" (on Red Bull)

Max Verstappen: "No."

"What do you you make of the speculation?"

Max: "Nothing."

"Do you have a date in mind?"

Max: "No. There is nothing to say."

  • 3
  • 16 jul 2026 - 14:42
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (9)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.780

    Max zojuist:

    Motorsport
    @Motorsport
    ·
    5 m
    "Is there any update?" (on Red Bull)

    Max Verstappen: "No."

    "What do you you make of the speculation?"

    Max: "Nothing."

    "Do you have a date in mind?"

    Max: "No. There is nothing to say."

    • + 3
    • 16 jul 2026 - 14:42
    • f(1)orum

      Posts: 10.248

      "Do you like spruitjes?"

      Max: "No."

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 14:44
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.200

      Top uit die slangenkuil met bloedzuigers gekomen, koeltjes gewoon antwoord geven, prima!

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 14:48
    • schwantz34

      Posts: 42.396

      "Do you like Dr No?"

      Max "No!"




      Zo

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 15:03
    • Sander

      Posts: 1.895

      Can you say yes?
      “No”

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 16:38
  • Dale U

    Posts: 1.992

    Marko zegt; het geld zit in de F1, waar is de passie gebleven.......

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 14:43
    • schwantz34

      Posts: 42.396

      No, dat is Rimmer zijn lijfspreuk!

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 15:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.341

      Passie is in de aanbieding bij de Lidl, twee halen één betalen...

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 15:14
  • monzaron

    Posts: 1.099

    ‘Opmerkkelijk’ dat zekers, ofwel veel geneuzel om niets 😊

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 15:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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