Max Verstappen is mogelijk aan zijn laatste halfjaar bezig bij Red Bull Racing. In de afgelopen weken werd de Nederlander meermaals in verband gebracht met een transfer naar McLaren, al wilde hij daar zelf weinig tot niets aan kwijt. Op de persconferentie op het circuit van Spa-Francorchamps ging Verstappen in op de geruchten.

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is uitgelopen op een oneindig speculatie-circus. Vanuit de paddock schemerde door dat McLaren de beste papieren leek te hebben, al sluimerde manager Raymond Vermeulen onlangs door dat zij het streven hebben om het tot en met 2028 lopende contract uit te dienen.

Nog geen update namens Verstappen

Eenmaal aangeschoven bij de persconferentie, wilde Verstappen weinig kwijt over zijn toekomst. "Nee", klonk het luid en duidelijk op de vraag of er al een besluit is genomen. Op de vraag wanneer hij wel uitsluitsel gaat geven, reageerde de viervoudig wereldkampioen eveneens kortaf. "Nee. Er is nog niets om over te zeggen."

Daarbij had Verstappen wel bemoedigende woorden voor Red Bull, waar hij al zijn wereldtitels, Grand Prix-overwinningen, podiumplekken en pole positions wist binnen te halen. "Red Bull is als een tweede familie geworden voor mij", voegde de Nederlander daaraan toe.

Verstappen en Red Bull worstelen

Na de wereldtitel op een haar na mis te zijn gelopen in 2025, slagen Verstappen en Red Bull er dit seizoen niet in om de overwinningen aan elkaar te rijgen. In de afgelopen twee raceweekenden in Oostenrijk en Groot-Brittannië, crashte hij vanwege een verkeerd gemonteerde achtervleugel. Over die problemen was de Nederlander, die zichtbaar gefrustreerd was over de mankementen aan zijn auto, luid en duidelijk.

"We proberen de huidige problemen met de auto op te lossen, en ja, soms ben je na een race teleurgesteld of van streek", zo vervolgde hij. "Maar na Silverstone ging ik bijvoorbeeld naar huis en was ik woensdag alweer terug in de fabriek, klaar om me voor te bereiden op de volgende race."