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Wil Verstappen wel naar McLaren? "Red Bull is een tweede familie voor mij"

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Wil Verstappen wel naar McLaren? "Red Bull is een tweede familie voor mij"

Max Verstappen is mogelijk aan zijn laatste halfjaar bezig bij Red Bull Racing. In de afgelopen weken werd de Nederlander meermaals in verband gebracht met een transfer naar McLaren, al wilde hij daar zelf weinig tot niets aan kwijt. Op de persconferentie op het circuit van Spa-Francorchamps ging Verstappen in op de geruchten. 

De toekomst van Verstappen in de Formule 1 is uitgelopen op een oneindig speculatie-circus. Vanuit de paddock schemerde door dat McLaren de beste papieren leek te hebben, al sluimerde manager Raymond Vermeulen onlangs door dat zij het streven hebben om het tot en met 2028 lopende contract uit te dienen. 

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Nog geen update namens Verstappen 

Eenmaal aangeschoven bij de persconferentie, wilde Verstappen weinig kwijt over zijn toekomst. "Nee", klonk het luid en duidelijk op de vraag of er al een besluit is genomen. Op de vraag wanneer hij wel uitsluitsel gaat geven, reageerde de viervoudig wereldkampioen eveneens kortaf. "Nee. Er is nog niets om over te zeggen." 

Daarbij had Verstappen wel bemoedigende woorden voor Red Bull, waar hij al zijn wereldtitels, Grand Prix-overwinningen, podiumplekken en pole positions wist binnen te halen. "Red Bull is als een tweede familie geworden voor mij", voegde de Nederlander daaraan toe. 

Verstappen en Red Bull worstelen 

Na de wereldtitel op een haar na mis te zijn gelopen in 2025, slagen Verstappen en Red Bull er dit seizoen niet in om de overwinningen aan elkaar te rijgen. In de afgelopen twee raceweekenden in Oostenrijk en Groot-Brittannië, crashte hij vanwege een verkeerd gemonteerde achtervleugel. Over die problemen was de Nederlander, die zichtbaar gefrustreerd was over de mankementen aan zijn auto, luid en duidelijk. 

"We proberen de huidige problemen met de auto op te lossen, en ja, soms ben je na een race teleurgesteld of van streek", zo vervolgde hij. "Maar na Silverstone ging ik bijvoorbeeld naar huis en was ik woensdag alweer terug in de fabriek, klaar om me voor te bereiden op de volgende race."  

Rimmer

Posts: 13.380

“RedBull is als een tweede familie voor mij geworden”

“Maar Max, de vader van die familie is dood. De oom is ontslagen. De andere oom is ook ontslagen. Alle broers en neven zijn weggegaan naar andere families. De enige familie die er nog is is de zoon maar die wilde nooit wat met de famili... [Lees verder]

  • 4
  • 16 jul 2026 - 15:22
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP België 2026

Reacties (3)

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  • Rimmer

    Posts: 13.380

    “RedBull is als een tweede familie voor mij geworden”

    “Maar Max, de vader van die familie is dood. De oom is ontslagen. De andere oom is ook ontslagen. Alle broers en neven zijn weggegaan naar andere families. De enige familie die er nog is is de zoon maar die wilde nooit wat met de familie te maken hebben tot hij alles erfde”

    “ja dat klopt maar dat enige overgebleven familielid is wel degene die de kas beheert!”

    “Maar kan je dan niet beter je motto Unleash the lion veranderen in Finance the lion?”

    “Kan iemand deze man verwijderen aub?”

    “Jos, Jos, neeee Jos. Laat me los….. Jos!! LamelosJos!!!”

    “Zo. Opgeruimd staat netjes.” “Iemand anders nog vragen?” “Niemand?” “Kan ik gaan?” “Ja? Nee? Ik ga”

    • + 4
    • 16 jul 2026 - 15:22
    • The Wolf

      Posts: 1.250

      Lamme Jos Jos Jos,
      Ramt er op Los Los Los,
      Ge bent de Klos Klos Klos
      ...

      ....moet toch iets van 'n carnavals hit van te maken zijn

      • + 4
      • 16 jul 2026 - 15:30
  • The Wolf

    Posts: 1.250

    Max is gewoon een beetje wispelturig
    Max "ik ga"
    Max "ik blijf"
    Red Bull "oh je blijft??"
    Max "nee, ik ga"
    Red Bull "waarom ga je?"
    Max "wie zegt dat ik ga?"
    Red Bull "jij zojuist"
    Max "nee ik blijf"
    Red Bull "waarom blijf je? Ga"
    Max "Oké"
    Red Bull "Nee! Blijf!"

    • + 3
    • 16 jul 2026 - 15:22

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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