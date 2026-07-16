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Verstappen houdt Red Bull in de wachtkamer: "Ze kunnen geen druk op mij zetten"

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Verstappen houdt Red Bull in de wachtkamer: "Ze kunnen geen druk op mij zetten"

De toekomst van Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Tijdens de mediadag voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps werd de viervoudig wereldkampioen opnieuw overspoeld met vragen over een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing. Verstappen hield echter het hoofd koel en gaf op zijn kenmerkende manier tekst en uitleg.

Dat de speculaties blijven aanhouden, is niet verrassend. Verstappen geldt nog altijd als de meest gewilde coureur op de grid, terwijl hij zelf nog altijd geen uitsluitsel heeft gegeven over zijn toekomst. Daardoor blijven de geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull en een overstap naar McLaren de ronde doen.

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Verstappen houdt zich niet bezig met geruchten

Na deel te hebben genomen aan de persconferentie, werd Verstappen geconfronteerd door een elftal aan journalisten die tal van vragen over zijn toekomst hadden klaarliggen. Veel waarde hecht hij daar echter niet aan. De Nederlander maakt duidelijk dat hij zich liever richt op de prestaties op de baan dan op alle verhalen die de ronde doen.

"Meestal kap ik die vragen meteen af, omdat ik er simpelweg geen zin in heb. Dan is het onderwerp ook snel klaar", vertelde Verstappen. "Of ik zelf al een beslissing heb genomen? Nee. Ik ben vooral bezig om ervoor te zorgen dat we hier de juiste stappen zetten. Daarnaast is mijn zus afgelopen weekend getrouwd. De rest komt vanzelf wel. Dat is altijd zo geweest."

Duidelijke boodschap aan Red Bull

Ook over de vermeende druk vanuit Red Bull om snel duidelijkheid te geven, was Verstappen bijzonder helder. Volgens de regerend wereldkampioen is daar absoluut geen sprake van.

"Er is geen druk die ze op mij kunnen zetten", aldus Verstappen, die daarmee opnieuw geen opening gaf over zijn plannen voor de komende seizoenen. Daarmee blijft de toekomst van de Nederlander voorlopig onderwerp van speculatie, terwijl hij zelf de focus volledig op het racen houdt.

Verstappen slaagt erin om zijn poot stijf te houden en alle geïnteresseerde Formule 1-teams op zich te laten wachten. Naar verluidt loopt de irritatie bij Red Bull op, aangezien de Nederlander nog altijd geen keuze heeft gemaakt. 

f(1)orum

Posts: 10.252

Nou, dat Max misschien een voorbeeld aan zijn zusje kan nemen daar die zich blijkbaar wel kan binden? ;-)

  • 3
  • 16 jul 2026 - 17:23
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (13)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 35.790

    Helmut Marko bij oe24: "Max zijn zus is afgelopen weekend getrouwd".

    Vermeulen bij oe24: "Max zijn zus is afgelopen weekend getrouwd".

    Max: "Mijn zus is afgelopen weekend getrouwd".


    Wat heeft dat met de vraag over zijn toekomst te maken?

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 16:59
    • f(1)orum

      Posts: 10.252

      Nou, dat Max misschien een voorbeeld aan zijn zusje kan nemen daar die zich blijkbaar wel kan binden? ;-)

      • + 3
      • 16 jul 2026 - 17:23
    • Pietje Bell

      Posts: 35.790

      Zeg eh @f(1)orum, zit jij hier nu mijn dag een beetje te verpesten?!

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 17:26
    • f(1)orum

      Posts: 10.252

      Yep, da's een bijeffect van een almibo ben ik bang.

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 17:28
    • Pietje Bell

      Posts: 35.790

      "Drank maakt meer kapot dan je lief is". ;-))

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 17:34
    • f(1)orum

      Posts: 10.252

      Ben bang van wel!

      • + 1
      • 16 jul 2026 - 17:35
    • Pietje Bell

      Posts: 35.790

      😂😂😂

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 18:23
    • Larry Perkins

      Posts: 66.347

      Zolang Bianca Bustamante nog tevreden is in de luxe, comfortabele bezemkast - inclusief jacuzzi en sim - hoeft Max nog niet aan trouwen te denken...

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 20:59
  • Mr.Rofl

    Posts: 915

    Beri inmiddels de tel kwijt?

    • + 0
    • 16 jul 2026 - 18:55
    • schwantz34

      Posts: 42.397

      Beri is zo bekaf geraakt van het optellen van al die kansloze transfer-Beri-chten, dat hij inmiddels volledig uitgeteld op de bank ligt.

      • + 2
      • 16 jul 2026 - 19:11
  • elflitso

    Posts: 1.953

    Huh "Volgens de regerend wereldkampioen" Jeroen Immink heeft blijkbaar een sabbatical gehad.

    • + 1
    • 16 jul 2026 - 20:50
    • Larry Perkins

      Posts: 66.347

      De schrijvert heeft het over de morele wereldkampioen van afgelopen seizoen...

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 21:01
    • elflitso

      Posts: 1.953

      @ Larry Hahaaa ja

      • + 0
      • 16 jul 2026 - 21:07

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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