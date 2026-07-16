De toekomst van Max Verstappen blijft hét gespreksonderwerp in de Formule 1. Tijdens de mediadag voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps werd de viervoudig wereldkampioen opnieuw overspoeld met vragen over een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing. Verstappen hield echter het hoofd koel en gaf op zijn kenmerkende manier tekst en uitleg.

Dat de speculaties blijven aanhouden, is niet verrassend. Verstappen geldt nog altijd als de meest gewilde coureur op de grid, terwijl hij zelf nog altijd geen uitsluitsel heeft gegeven over zijn toekomst. Daardoor blijven de geruchten over een mogelijk vertrek bij Red Bull en een overstap naar McLaren de ronde doen.

Verstappen houdt zich niet bezig met geruchten

Na deel te hebben genomen aan de persconferentie, werd Verstappen geconfronteerd door een elftal aan journalisten die tal van vragen over zijn toekomst hadden klaarliggen. Veel waarde hecht hij daar echter niet aan. De Nederlander maakt duidelijk dat hij zich liever richt op de prestaties op de baan dan op alle verhalen die de ronde doen.

"Meestal kap ik die vragen meteen af, omdat ik er simpelweg geen zin in heb. Dan is het onderwerp ook snel klaar", vertelde Verstappen. "Of ik zelf al een beslissing heb genomen? Nee. Ik ben vooral bezig om ervoor te zorgen dat we hier de juiste stappen zetten. Daarnaast is mijn zus afgelopen weekend getrouwd. De rest komt vanzelf wel. Dat is altijd zo geweest."

Duidelijke boodschap aan Red Bull

Ook over de vermeende druk vanuit Red Bull om snel duidelijkheid te geven, was Verstappen bijzonder helder. Volgens de regerend wereldkampioen is daar absoluut geen sprake van.

"Er is geen druk die ze op mij kunnen zetten", aldus Verstappen, die daarmee opnieuw geen opening gaf over zijn plannen voor de komende seizoenen. Daarmee blijft de toekomst van de Nederlander voorlopig onderwerp van speculatie, terwijl hij zelf de focus volledig op het racen houdt.

Verstappen slaagt erin om zijn poot stijf te houden en alle geïnteresseerde Formule 1-teams op zich te laten wachten. Naar verluidt loopt de irritatie bij Red Bull op, aangezien de Nederlander nog altijd geen keuze heeft gemaakt.