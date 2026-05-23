user icon
icon

Uitslag Sprint Canada: Russell zegeviert, Verstappen bloedeloos zevende

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag Sprint Canada: </b> Russell zegeviert, Verstappen bloedeloos zevende

De sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal zit erop. De zege in de derde sprint van het jaar ging naar George Russell, achter hem werd Lando Norris als tweede gekwalificeerd. De top-drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met een zevende plaats. 

Voorafgaand aan de sprintrace leek Verstappen er goed voor te staan, maar Mercedes, McLaren en ook Ferrari gooiden roet in het eten. De Nederlander kwam niet verder dan een zevende startplaats, wat erop duidde dat Red Bull Racing tegen een achterstand aan is gelopen ten opzichte van de concurrentie. Tijdens de sprint in Montréal kreeg Verstappen de taak om de schade te beperken. 

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Mercedessen controleren bij de start

Nadat maar liefst vijf auto's vanuit de pitlane startten, was het Russell die controleerde vanaf de start. Voor het eerst dit seizoen kwamen beide Mercedessen goed weg en was het ook Lewis Hamilton - die voorbij ging aan Oscar Piastri - die goed van zijn plek kwam. Later zouden de zilverpijlen alleen maar meer afstand nemen van de rest van het veld. 

Verstappen behield zijn positie, maar kon geen vuist maken ten opzichte van Charles Leclerc. De Nederlander trapte voor wat hij waard is, maar kon in de openingsfase niet in de buurt van de Monegask op de zesde plaats komen. 

Red Bull-motor geeft wéér de geest

Achter Verstappen ging het wederom mis voor zijn teamgenoot, Isack Hadjar. De motor achterin de RB22 van de Fransman gaf - net als eerder dit seizoen in Australië - weer de geest. Einde verhaal voor Hadjar, die de auto in de pitbox moest parkeren. 

Echter kreeg Red Bull daar de motor weer aan de praat. De Oostenrijkse renstal stuurde Hadjar wederom de baan op, al had hij wel twee ronden achterstand opgelopen. 

Woedende Antonelli bijna eraf met Russell

Voorin het veld ging het er stukken harder aan toe. Antonelli waagde het om zijn teamgenoot en rivaal voor de wereldtitel - Russell - in te halen, maar belandde in het gevecht naast de baan. Hierdoor verloor hij een plek aan Norris en zag zijn overwinning in duigen vallen. 

Op woedende wijze en hoge toon eiste hij de Italiaan een straf voor Russell, die later opgejaagd zal worden door Norris. 

Norris kan net geen vuist maken 

Uiteindelijk wist Russell, die opgejaagd werd door Norris en Antonelli, toch zijn voorsprong te houden en als eerste over de streep te komen. Hiermee won de Brit zijn tweede sprintrace van dit jaar en pakte de volle buit met acht punten. Verstappen kwam niet verder dan een zevende plaats, wat inhoudt dat het nog een lang weekend kan gaan worden voor de Nederlander. 

Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden in Canada. Dan wordt duidelijk of Mercedes de voorsprong heeft weten te behouden en of anderen hun huiswerk beter hebben gemaakt.

 

F1Grand Prix Canada - Sprint

CA Gilles Villeneuve - 23 mei 2026

rwinn2893

Posts: 192

Verstappen had binnen een ronde een penalty gehad...

  • 17
  • 23 mei 2026 - 18:34
Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (51)

Login om te reageren
  • rwinn2893

    Posts: 192

    Verstappen had binnen een ronde een penalty gehad...

    • + 17
    • 23 mei 2026 - 18:34
    • hupholland

      Posts: 9.915

      maar vond je het ook een penalty dan?

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 18:37
    • WickieDeViking

      Posts: 1.062

      Tja HH, het gaat om consistentie. Verstappen heeft er vaak genoeg een penalty voor gekregen, dus in dat kader had Russell het ook moeten krijgen.

      Dat staat los van mijn eigen mening.

      • + 9
      • 23 mei 2026 - 18:39
    • JV fan

      Posts: 2.980

      Nee krijgt ook geen penalty

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 18:39
    • d07

      Posts: 2.602

      Verstappen krijgt nooit een penalty voor dit soort acties. Dus niet zeuren niet hoor. Oh wacht, het gaat om Russell, dus dan meten we met andere maten.

      • + 10
      • 23 mei 2026 - 18:42
    • De Vogel is Geland

      Posts: 856

      Door Verstappen zijn er juist penalty’s uitgedeeld voor deze actie

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 18:51
    • da_bartman

      Posts: 6.613

      "vond je het een penalty dan?" Wat hij er van vindt speelt geen rol. Volgens de huidige regels, daar kun je het wel of niet mee eens zijn, had Kimi recht op ruimte. In Mexico 2024 kreeg Max hiervoor de eerste van de twee 10 seconden penalties

      • + 5
      • 23 mei 2026 - 19:13
    • WickieDeViking

      Posts: 1.062

      Grapjas, d07. Je bent net zo'n clown als ClownS als je dit met droge ogen durft te beweren.

      • + 5
      • 23 mei 2026 - 19:14
    • rwinn2893

      Posts: 192

      @d07, Volgens mij vorig jaar nog een aantal gehad en daar bleef men vervolgens nog maandenlang over doorzeuren in de media. Maar oja het gaat om Verstappen dus we meten met twee maten ;)

      • + 5
      • 23 mei 2026 - 19:15
  • F1 bekijker

    Posts: 338

    Kimi gewoon je bek houden... :)

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 18:36
    • De Vogel is Geland

      Posts: 856

      Kimi had een punt. Die gladde aal had geen enkele intentie om normaal de bocht te nemen

      • + 13
      • 23 mei 2026 - 18:39
    • F1 bekijker

      Posts: 338

      Als Russell niet geremd had dan was het echt drama.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 18:43
    • De Vogel is Geland

      Posts: 856

      Geremd haha

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 18:51
  • Larry Perkins

    Posts: 65.203

    Dus Mercedes op 1, McLaren op 2, Ferrari op3 en RBR op 4.
    Heerlijk de vermaledijde sprintraces, hoeven we zondag gelukkig niet in spanning te kijken…
    Alleen regen kan de race nog iets redden…

    • + 11
    • 23 mei 2026 - 18:37
    • Politik

      Posts: 9.937

      Als Verstappen P1 finisht zijn de sprintraces ook veel leuker om te kijken.

      • + 8
      • 23 mei 2026 - 18:42
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.327

      Nee politik. Leer eens lezen. Vele oudere f1 fans zijn geen fan van dit format. Ook al wint Verstappen een sprint race, ik vind het nog steeds verschrikkelijk. Vond er nu ook niks aan.

      • + 12
      • 23 mei 2026 - 18:44
    • hupholland

      Posts: 9.915

      nou, er kan nog volop gesleuteld worden aan de afstelling. Dat is wel een hele vooruitgang tov hoe het eerst was met de sprintraces. Verstappen was zeer ontevreden over het gedrag van de auto dus in theorie zou er nog veel winst te behalen moeten zijn. Ben benieuwd, het gat met P3 was gisteren helemaal niet zo groot. En vandaag komt ie ook net 2 a 3 tienden tekort om de kopgroep bij te houden.

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 18:48
    • HarryLam

      Posts: 5.458

      Boring, boring, boring, deze k*tbaan waar behoorlijk inhalen onmogelijk is.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 18:49
    • Larry Perkins

      Posts: 65.203

      @politik begrijpt het weer eens niet, bewust. Ik had het niet over de vermaledijde sprintraces zelf maar wel hoe die de voorspelbaarheid van de hoofdrace vergroot en die dus verpest...
      Snap sowieso niet wat die trol in 'mijn' draadje komt doen.

      @hupholland heeft wel gelijk dat de situatie iets verbeterd is.

      • + 11
      • 23 mei 2026 - 18:54
    • Politik

      Posts: 9.937

      Wat ik in jouw draadje kom doen maak ik zelf uit Larry.

      Ik had zin in een uitgemolken grapje of een vooringenomen mening. Ja, dan moet je een draadje van jou hebben natuurlijk.

      Trouwens, is cynisme soms alleen voorbehouden aan jou ofzo?🤮

      • + 7
      • 23 mei 2026 - 19:14
    • WickieDeViking

      Posts: 1.062

      Clown Politik hahahahaha.

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 19:16
    • Robin

      Posts: 3.200

      Wickie is in de warmte te vroeg aan de drank gegaan denk ik….
      Iedereen weer clown normen, joh wat ben je dan een held.

      • + 6
      • 23 mei 2026 - 19:34
    • 919

      Posts: 4.413

      ’Snap sowieso niet wat die trol in 'mijn' draadje komt doen.’

      Met rode haringen strooien om vervolgens circulair te redeneren.

      🫣

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 19:42
    • jd2000

      Posts: 7.737

      Ik snap Larry wel. Ieder draadje waar Politik in terecht komt eindigt in eindeloos gezever.

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 19:58
    • Larry Perkins

      Posts: 65.203

      Kende de uitdrukking niet @919, maar hij is spot on!

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 20:06
    • WickieDeViking

      Posts: 1.062

      Clown Robin is ook weer van de partij. Welkom :)

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 20:22
  • jd2000

    Posts: 7.737

    Erg fijn dat er tenminste een Antonelli is.

    • + 9
    • 23 mei 2026 - 18:38
  • red slow

    Posts: 3.308

    Kimi was een stuk rapper in race pace dan de rest. Morgen de echte punten pakken.

    Wel bijzonder dat de replay tussen Russell en Kimi niet fatsoenlijk terug kwam.

    • + 8
    • 23 mei 2026 - 18:40
  • Snelrondje

    Posts: 9.068

    Leuke sprint gezien. De eerste GP waarin echt geraced werd. Kimi was lekker bezig maar snel zich er wel mee in de vingers. George is nog niet van hem af.

    • + 4
    • 23 mei 2026 - 18:40
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.327

    Pff wat een saaie race. Kimi komt nu achter wat een maatennaa**er Russell is. Idd Verstappen had zo snel mogelijk een penalty gekregen. Achja de britten worden weer eens gespaard.

    • + 10
    • 23 mei 2026 - 18:41
  • De Vogel is Geland

    Posts: 856

    Russell jankt al jarenlang over de radio zonder dat toto ingrijpt en nu direct Kimi kort proberen te houden. Toto, dit gaat escaleren. De volgende keer jaagt hij Russell het grind in. Hold my beer

    • + 11
    • 23 mei 2026 - 18:41
    • Aajd Flupke

      Posts: 190

      Precies dat.... ik hoop dan ook dat Kimi dat gaat doen en dan zegt: zie je nou

      • + 9
      • 23 mei 2026 - 18:44
    • F1 bekijker

      Posts: 338

      Kan een leuk gesprek worden dan met Toto.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 18:44
    • hupholland

      Posts: 9.915

      Een coureur die letterlijk vraagt om een straf voor zn teamgenoot? vind je het dan gek dat Mercedes hem ff de les leest. Hebben ze overigens bij Hamilton en Russell ook wel eens gedaan.

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 18:54
    • WickieDeViking

      Posts: 1.062

      Dan had Toto over de radio Russell even kunnen toespreken, HH. Want die zat toch echt fout en niet Kimi.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 19:17
    • Robin

      Posts: 3.200

      Pardon wickie????
      Lachwekkend gewoon, maar waarschijnlijk zit Russell in jouw ogen altijd fout.
      Kimi deed welgeteld 1 goede poging en de rest was allemaal onmogelijk.
      Russell verdedigt knetterhard maar dat mag toch?
      Als Max het doet wordt er hier hard gejuicht.

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 19:32
    • WickieDeViking

      Posts: 1.062

      🤡🤡🤡🤡🤡

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 20:24
  • Larry Perkins

    Posts: 65.203

    Snuifmafketel Juan: "Antonelli moet acht strafpunten krijgen voor zijn kritiek."

    • + 6
    • 23 mei 2026 - 18:45
    • schwantz34

      Posts: 42.035

      Kimi had gewoon 100% gelijk, matennaaier Sjors had geen enkele intentie om de bocht te halen en drukte daar Kimi gewoon bewust mee op het gras.

      • + 10
      • 23 mei 2026 - 18:52
    • hupholland

      Posts: 9.915

      toch haalde Russell de bocht wel. Vrij normale lijn ook nog. Welke F1 coureur laat zich wel als een mak schaapje buitenom inhalen dan? Kimi denkt misschien dat ie Max is, maar ik telde vandaag gewoon 3 mislukte inhaalpogingen. Leclerc zei het de vorige race al, 'Kimi is so bad at wheel to wheel racing...´ . Maar goed, hij is nog jong en hij leert snel, dus wie weet.

      • + 6
      • 23 mei 2026 - 19:00
    • Larry Perkins

      Posts: 65.203

      Ja, maar de snuifketel ziet het altijd net ff anders dan wij...

      • + 5
      • 23 mei 2026 - 19:02
  • Bertrand Gachot

    Posts: 634

    Kijk de updates werken! Netjes binnen de 17 seconden gebleven! Pensioenberichten krijgen een dikke middelvinger!

    • + 4
    • 23 mei 2026 - 18:46
    • F1 bekijker

      Posts: 338

      Dus morgen nog meer.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 18:48
    • schwantz34

      Posts: 42.035

      Komt hij weer aan met z'n voorspelbare pensioenberichtern, pffffff

      • + 6
      • 23 mei 2026 - 18:48
    • hupholland

      Posts: 9.915

      laatste ronden liep het verschil wat sneller op, en Verstappen had 1 ronde waar hij 3 seconden verloor. Al met al valt het verschil te overzien, ze hebben de plank gisteren misschien een beetje misgeslagen.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 18:57
    • Politik

      Posts: 9.937

      Ja want swanneman is zelf.niet voorspelbaar 🙈😂

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 19:16
    • Pietje Bell

      Posts: 34.925

      Lees FF dit. Wat zul je balen @Bertrand.

      www.gptoday.net/nl(...)len#comment-6314449

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 19:26
  • SennaS

    Posts: 12.085

    Goede race voor een sprint race, veel dreiging, dicht op elkaar en met de nodige inhaalacties/pogingen.
    Het is game on bij Mercedes. Dit zijn de Mercedes rules, vraag Lewis maar. Kimi was goed bezig en beide coureurs hadden recht van spreken bij hun clash.
    Kimi ging als een dolle de bocht, was ook ietjes voor George, echter George kan ook niet in de lucht verdwijnen of stoppen en hield zijn lijn.
    Was het een andere coureur dan had Mercedes ongetwijfeld protest in gediend.
    Van rbr had ik meer verwacht en helaas kon Max geen vuist maken maar hij is ook niet zoek gereden. Nog een paar tienden winnen en hij kan zich mengen in de gevechten met zijn ervaring en kunde.
    Zoals ik had verwacht zit mcl op,het juiste spoor en in de race kunnen ze Mercedes pakken met hun betere managment.
    Ik ben benieuwd hoe de race zich gaat onwikkelen.

    • + 3
    • 23 mei 2026 - 19:02
    • HarryLam

      Posts: 5.458

      Dicht bij elkaar ?? Wat bedoel je dicht bij elkaar, dan heb je zeker de nurnburgring niet gezien.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 20:15
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.424

    Niks aan de hand. Gewoon racen. Russell gaat geen cadeautjes weggeven. We moeten eens ophouden om overal een straf voor te willen geven.

    • + 3
    • 23 mei 2026 - 19:18
  • da_bartman

    Posts: 6.613

    Ietwat O.T.: heb even gekeken of ik met de VPN op USA via Netflix kon kijken. Dat kan maar er staat wel dat je bij live kijken reclames krijgt. Is dus ook geen optie .voor de toekomst.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 19:29

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar