De sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal zit erop. De zege in de derde sprint van het jaar ging naar George Russell, achter hem werd Lando Norris als tweede gekwalificeerd. De top-drie in deze sessie werd compleet gemaakt door Andrea Kimi Antonelli, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met een zevende plaats.

Voorafgaand aan de sprintrace leek Verstappen er goed voor te staan, maar Mercedes, McLaren en ook Ferrari gooiden roet in het eten. De Nederlander kwam niet verder dan een zevende startplaats, wat erop duidde dat Red Bull Racing tegen een achterstand aan is gelopen ten opzichte van de concurrentie. Tijdens de sprint in Montréal kreeg Verstappen de taak om de schade te beperken.

Mercedessen controleren bij de start

Nadat maar liefst vijf auto's vanuit de pitlane startten, was het Russell die controleerde vanaf de start. Voor het eerst dit seizoen kwamen beide Mercedessen goed weg en was het ook Lewis Hamilton - die voorbij ging aan Oscar Piastri - die goed van zijn plek kwam. Later zouden de zilverpijlen alleen maar meer afstand nemen van de rest van het veld.

Verstappen behield zijn positie, maar kon geen vuist maken ten opzichte van Charles Leclerc. De Nederlander trapte voor wat hij waard is, maar kon in de openingsfase niet in de buurt van de Monegask op de zesde plaats komen.

Red Bull-motor geeft wéér de geest

Achter Verstappen ging het wederom mis voor zijn teamgenoot, Isack Hadjar. De motor achterin de RB22 van de Fransman gaf - net als eerder dit seizoen in Australië - weer de geest. Einde verhaal voor Hadjar, die de auto in de pitbox moest parkeren.

Echter kreeg Red Bull daar de motor weer aan de praat. De Oostenrijkse renstal stuurde Hadjar wederom de baan op, al had hij wel twee ronden achterstand opgelopen.

Woedende Antonelli bijna eraf met Russell

Voorin het veld ging het er stukken harder aan toe. Antonelli waagde het om zijn teamgenoot en rivaal voor de wereldtitel - Russell - in te halen, maar belandde in het gevecht naast de baan. Hierdoor verloor hij een plek aan Norris en zag zijn overwinning in duigen vallen.

Op woedende wijze en hoge toon eiste hij de Italiaan een straf voor Russell, die later opgejaagd zal worden door Norris.

Norris kan net geen vuist maken

Uiteindelijk wist Russell, die opgejaagd werd door Norris en Antonelli, toch zijn voorsprong te houden en als eerste over de streep te komen. Hiermee won de Brit zijn tweede sprintrace van dit jaar en pakte de volle buit met acht punten. Verstappen kwam niet verder dan een zevende plaats, wat inhoudt dat het nog een lang weekend kan gaan worden voor de Nederlander.

Om 22:00 uur Nederlandse tijd zal de kwalificatie plaatsvinden in Canada. Dan wordt duidelijk of Mercedes de voorsprong heeft weten te behouden en of anderen hun huiswerk beter hebben gemaakt.