Russell reageert laconiek op woede Antonelli: "Blij dat we hier staan"

Voor het eerst sinds de sprintrace in China is George Russell weer als winnaar over de streep gekomen. Hij schreef de sprintrace in Montreal van vandaag op zijn naam, maar hij kreeg het niet cadeau. Russell moest vechten met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die nogal boos was op hem.

Russell startte de sprintrace vanaf de pole position, en bij de start positioneerde hij zich zeer aanvallend. De Brit greep de leiding bij de start, maar kon niet wegrijden bij Antonelli. De Italiaanse kampioenschapsleider gaf echter niet op, en opende meerdere keren de aanval. Antonelli schoot zelfs tweemaal door het gras, en hij was woedend op Russell.

Hoe is het gevoel?

Terwijl Russell zeer kalm bleef, foeterde Antonelli over de boordradio dat het fout was en dat de stewards moesten ingrijpen. Dat gebeurde echter niet, en na afloop haalde Russell zijn schouders op over het incident: "Ik had het er net over met Lando, maar het was een coole race, het is heel erg lastig om op dit circuit een gat te creëren. Het was echter wel makkelijker om elkaar te volgen, en de slipstream voelde ook aan als een sterk wapen met de Overtake Mode."

Hoe was het gevecht met Antonelli?

Russell ging daarna pas dieper in op zijn strijd met Antonelli, die op zijn zachtst gezegd niet heel blij was met het gedrag van Russell op de baan. De Brit deed echter alsof zijn neus bloedde en hij was zich van geen kwaad bewust: "Het was een goed gevecht met Kimi. Ik ben blij dat we hier allebei staan na de race."

De jacht is geopend

Russell loopt door zijn tweede sprintzege van het jaar een beetje in op Antonelli in de strijd om het wereldkampioenschap. De focus verschuift nu naar de kwalificatie, die over een paar uur op het programma staat. Voor Russell wordt dit een zeer belangrijke sessie, want een goed resultaat kan hem in een zetel helpen voor de Grand Prix van morgen.

  • jd2000

    Posts: 7.733

    Dat is nog het ergste. Waardeloze race met waardeloze auto's en dan ook nog een waardeloze winnaar.

    • + 17
    • 23 mei 2026 - 18:55
    • AUDI_F1

      Posts: 3.818

      Helemaal mee eens. Verstappen had een 5 of 10 seconde straf gekregen bij zo'n actie. Dus ook nog waardeloze stewards.

      • + 10
      • 23 mei 2026 - 19:05
    • Pietje Bell

      Posts: 34.924

      Mooi verwoord @jd2000!

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 19:16

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

