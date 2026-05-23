Voor het eerst sinds de sprintrace in China is George Russell weer als winnaar over de streep gekomen. Hij schreef de sprintrace in Montreal van vandaag op zijn naam, maar hij kreeg het niet cadeau. Russell moest vechten met zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, die nogal boos was op hem.

Russell startte de sprintrace vanaf de pole position, en bij de start positioneerde hij zich zeer aanvallend. De Brit greep de leiding bij de start, maar kon niet wegrijden bij Antonelli. De Italiaanse kampioenschapsleider gaf echter niet op, en opende meerdere keren de aanval. Antonelli schoot zelfs tweemaal door het gras, en hij was woedend op Russell.

Hoe is het gevoel?

Terwijl Russell zeer kalm bleef, foeterde Antonelli over de boordradio dat het fout was en dat de stewards moesten ingrijpen. Dat gebeurde echter niet, en na afloop haalde Russell zijn schouders op over het incident: "Ik had het er net over met Lando, maar het was een coole race, het is heel erg lastig om op dit circuit een gat te creëren. Het was echter wel makkelijker om elkaar te volgen, en de slipstream voelde ook aan als een sterk wapen met de Overtake Mode."

Hoe was het gevecht met Antonelli?

Russell ging daarna pas dieper in op zijn strijd met Antonelli, die op zijn zachtst gezegd niet heel blij was met het gedrag van Russell op de baan. De Brit deed echter alsof zijn neus bloedde en hij was zich van geen kwaad bewust: "Het was een goed gevecht met Kimi. Ik ben blij dat we hier allebei staan na de race."

De jacht is geopend

Russell loopt door zijn tweede sprintzege van het jaar een beetje in op Antonelli in de strijd om het wereldkampioenschap. De focus verschuift nu naar de kwalificatie, die over een paar uur op het programma staat. Voor Russell wordt dit een zeer belangrijke sessie, want een goed resultaat kan hem in een zetel helpen voor de Grand Prix van morgen.