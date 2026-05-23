Wolff moet zijn coureurs temmen: "Het was een hard gevecht"

De sprintrace in Canada heeft voor de nodige spanning gezorgd binnen Mercedes. Tijdens de race vochten George Russell en Andrea Kimi Antonelli een fel intern duel uit, waarbij de twee teamgenoten elkaar weinig ruimte gunden. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde na afloop op het gevecht en erkende dat de situatie gevoelig ligt, zeker nu beide coureurs meestrijden om de prijzen.

Mercedes hoopte in Montréal op een sterk gezamenlijk sprintresultaat, maar zag Russell en Antonelli vooral verwikkeld raken in een intens gevecht op de baan. De jonge Italiaan en de ervaren Brit gingen elkaar niets cadeau doen, iets wat volgens Wolff niet volledig te vermijden is wanneer twee competitieve coureurs dicht bij elkaar opereren.

Wolff erkent spanningen tussen Russell en Antonelli

Volgens Wolff hoort frictie erbij wanneer twee coureurs binnen hetzelfde team om succes strijden. Toch benadrukte de Mercedes-teambaas dat het team lessen moet trekken uit het duel tussen Russell en Antonelli, om in de toekomst kostbaar puntenverlies te voorkomen.

“Dit is precies de situatie waarin we zitten”, stelde Wolff na de sprint in Canada. “George Russell en Andrea Kimi Antonelli vechten allebei vooraan mee en dan kun je niet verwachten dat alles altijd probleemloos verloopt. Tegelijkertijd is dit voor ons een belangrijk leermoment. We moeten bekijken hoe we dit soort situaties in de toekomst beter begeleiden, zodat we geen grote hoeveelheid punten verliezen tijdens een Grand Prix.”

Mercedes denkt na over aanpak voor teamorders

Wolff zag hoe compromisloos Russell en Antonelli het gevecht aangingen. Volgens de Oostenrijker leek het duel soms meer op een strijd tussen coureurs van verschillende teams dan tussen twee ploeggenoten met dezelfde belangen.

“Ik denk dat het een enorm hard gevecht was”, vervolgde Wolff. “Ze reden eigenlijk alsof ze geen teamgenoten waren, en op zich is dat ook begrijpelijk. Maar als team moeten wij nu wel evalueren hoe we zulke gevechten tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli in de toekomst willen aanpakken.”

  • Politik

    Posts: 9.937

    Dat gaat nog leuk worden de rest van het jaar.
    Het was hard racen en George dwong Antonelli redelijk agressief naar buiten, maar hij haalde de bocht zelf wel.

    Deze manier van verdedigen is de laatste jaren veelvuldig toegepast en door de wedstrijdleiding geaccepteerd. Dat dit dus een penalty was voor Russell is wat mij betreft onzin.

    • + 3
    • 23 mei 2026 - 19:26
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.313

      Daar denkt de horde heel anders over, maar ja, die zijn 'n beetje gebroulerrt

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 20:02
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.313

      Gebrouilleerd...

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 20:03
  • De Vogel is Geland

    Posts: 856

    Een hard gevecht? Toto heeft de gt3 klasse niet gezien

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 20:18

CAGrand Prix van Canada

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

