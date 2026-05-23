De sprintrace in Canada heeft voor de nodige spanning gezorgd binnen Mercedes. Tijdens de race vochten George Russell en Andrea Kimi Antonelli een fel intern duel uit, waarbij de twee teamgenoten elkaar weinig ruimte gunden. Mercedes-teambaas Toto Wolff reageerde na afloop op het gevecht en erkende dat de situatie gevoelig ligt, zeker nu beide coureurs meestrijden om de prijzen.

Mercedes hoopte in Montréal op een sterk gezamenlijk sprintresultaat, maar zag Russell en Antonelli vooral verwikkeld raken in een intens gevecht op de baan. De jonge Italiaan en de ervaren Brit gingen elkaar niets cadeau doen, iets wat volgens Wolff niet volledig te vermijden is wanneer twee competitieve coureurs dicht bij elkaar opereren.

Wolff erkent spanningen tussen Russell en Antonelli

Volgens Wolff hoort frictie erbij wanneer twee coureurs binnen hetzelfde team om succes strijden. Toch benadrukte de Mercedes-teambaas dat het team lessen moet trekken uit het duel tussen Russell en Antonelli, om in de toekomst kostbaar puntenverlies te voorkomen.

“Dit is precies de situatie waarin we zitten”, stelde Wolff na de sprint in Canada. “George Russell en Andrea Kimi Antonelli vechten allebei vooraan mee en dan kun je niet verwachten dat alles altijd probleemloos verloopt. Tegelijkertijd is dit voor ons een belangrijk leermoment. We moeten bekijken hoe we dit soort situaties in de toekomst beter begeleiden, zodat we geen grote hoeveelheid punten verliezen tijdens een Grand Prix.”

Mercedes denkt na over aanpak voor teamorders

Wolff zag hoe compromisloos Russell en Antonelli het gevecht aangingen. Volgens de Oostenrijker leek het duel soms meer op een strijd tussen coureurs van verschillende teams dan tussen twee ploeggenoten met dezelfde belangen.

“Ik denk dat het een enorm hard gevecht was”, vervolgde Wolff. “Ze reden eigenlijk alsof ze geen teamgenoten waren, en op zich is dat ook begrijpelijk. Maar als team moeten wij nu wel evalueren hoe we zulke gevechten tussen George Russell en Andrea Kimi Antonelli in de toekomst willen aanpakken.”