Max Verstappen reed vandaag een kleurloze sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De viervoudig wereldkampioen reed in niemandsland en kwam op de teleurstellende zevende plaats over de streep. Na afloop was Verstappen dan ook zeker niet tevreden, en was hij kritisch op zijn auto.

Verstappen leek gisteren lange tijd mee te kunnen komen in de sprint kwalificatie. Toen de stofwolken waren opgetrokken stond hij echter op de zevende plaats, en op die positie kwam hij zojuist ook over de streep. Verstappen kende een aardige start, hield zijn teamgenoot Isack Hadjar achter zich, en had een grote achterstand op de Mercedessen, McLarens en Ferrari's voor hem.

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Na afloop verscheen Verstappen teleurgesteld voor de camera van Viaplay. Toen hij werd gevraagd of dit een kwestie was van de race uitzitten, reageerde hij bevestigend: "Ja, er gebeurde hier niet zoveel..."

Verstappen was dan ook niet blij met zijn Red Bull-bolide. Toen hem werd gevraagd hoe het gevoel met de auto was, was hij heel erg duidelijk: "Slecht. Het was hetzelfde als gisteren. En dan natuurlijk, hoe meer bandendegradatie je hebt, hoe moeilijker het dan wordt. Dus ja, niet best."

Kan Red Bull de problemen oplossen?

Het voordeel van Verstappen en Red Bull is dat het parc fermé opengaat. Gevraagd of ze de problemen die ze nu ervaren kunnen oplossen in de komende uren, reageert Verstappen nogal negatief: "Deze problemen hebben we al jaren. Het is alleen soms wat erger. Alleen nu is het allemaal wel heel erg extreem. Dus we gaan kijken wat we daaraan kunnen gaan doen."

Wat staat er op het programma?

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada gaat om 22:00 van start. Voor Verstappen wordt het zaak om een goed rondje te gaan rijden, want anders komt hij nog verder achter te liggen in de strijd om de wereldtitel. Mogelijk schuift hij nog een plekje op in de uitslag van de sprintrace, want Lewis Hamilton moet zich nog melden bij de stewards.