Verstappen wordt gek van Red Bull: "Auto was slecht"

Max Verstappen reed vandaag een kleurloze sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De viervoudig wereldkampioen reed in niemandsland en kwam op de teleurstellende zevende plaats over de streep. Na afloop was Verstappen dan ook zeker niet tevreden, en was hij kritisch op zijn auto.

Verstappen leek gisteren lange tijd mee te kunnen komen in de sprint kwalificatie. Toen de stofwolken waren opgetrokken stond hij echter op de zevende plaats, en op die positie kwam hij zojuist ook over de streep. Verstappen kende een aardige start, hield zijn teamgenoot Isack Hadjar achter zich, en had een grote achterstand op de Mercedessen, McLarens en Ferrari's voor hem.

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Hoe is het gevoel bij Verstappen?

Na afloop verscheen Verstappen teleurgesteld voor de camera van Viaplay. Toen hij werd gevraagd of dit een kwestie was van de race uitzitten, reageerde hij bevestigend: "Ja, er gebeurde hier niet zoveel..."

Verstappen was dan ook niet blij met zijn Red Bull-bolide. Toen hem werd gevraagd hoe het gevoel met de auto was, was hij heel erg duidelijk: "Slecht. Het was hetzelfde als gisteren. En dan natuurlijk, hoe meer bandendegradatie je hebt, hoe moeilijker het dan wordt. Dus ja, niet best."

Kan Red Bull de problemen oplossen?

Het voordeel van Verstappen en Red Bull is dat het parc fermé opengaat. Gevraagd of ze de problemen die ze nu ervaren kunnen oplossen in de komende uren, reageert Verstappen nogal negatief: "Deze problemen hebben we al jaren. Het is alleen soms wat erger. Alleen nu is het allemaal wel heel erg extreem. Dus we gaan kijken wat we daaraan kunnen gaan doen."

Wat staat er op het programma?

De kwalificatie voor de Grand Prix van Canada gaat om 22:00 van start. Voor Verstappen wordt het zaak om een goed rondje te gaan rijden, want anders komt hij nog verder achter te liggen in de strijd om de wereldtitel. Mogelijk schuift hij nog een plekje op in de uitslag van de sprintrace, want Lewis Hamilton moet zich nog melden bij de stewards.

op welke bladzijde staat de regen set up? als je de basis niet op orde hebt, dan wordt het in de regen ook lastig. Het goede nieuws is dat deze slechte auto toch echt een heel stuk beter is dan de slechte auto in Japan of China. Wie weet kunnen ze vanavond de plank wel raak slaan, dan doe je miss... [Lees verder]

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.036

    Gewoon gokken op een natte race morgen, en de Bull volledig op een regen set-up zetten voor de kwalificatie. En daarna alleen nog maar regendansjes gaan doen....

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 19:32
    • hupholland

      Posts: 9.915

      op welke bladzijde staat de regen set up? als je de basis niet op orde hebt, dan wordt het in de regen ook lastig. Het goede nieuws is dat deze slechte auto toch echt een heel stuk beter is dan de slechte auto in Japan of China. Wie weet kunnen ze vanavond de plank wel raak slaan, dan doe je misschien gewoon weer mee voor het podium. Misschien hebben ze met Hadjar nog even het 1 en ander uitgeprobeerd? Die ging na een paar minuutjes pits toch nog weer de baan op.

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 19:43
    • AUDI_F1

      Posts: 3.820

      Volgens mij mag je bij een regenrace de auto op een regeninstelling zetten (Safety).

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 19:49
  • AUDI_F1

    Posts: 3.820

    Het zal me niets verbazen als alle knopjes op het stuur een keer van links naar rechts zijn gedraaid om te kijken wat het beste werkt.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 19:50
  • TylaHunter

    Posts: 10.686

    Offtopic: Het was een best prima sprint van Perez en Cadillac. Eerste keer dat ze echt serieus mee deden. Hield Ocon lang bij tot Ocon ineens weg viel.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 19:58
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.313

    Verstappen wordt gek van Red Bull: "Auto was slecht".

    Ja, zou ik ook doen....de auto de schuld geven.
    Max heeft het niet meer, zijn skills heeft hij duidelijk in Duitsland laten liggen.
    Ik denk dat Max het beste zijn carrière van F1 coureur maar aan de kastanjes moet hangen en iets anders moet gaan doen.
    Voorgaande jaren maakte hij nog het verschil.....nu is het 'n middenmoter die het niet meer heeft.
    Max is het kneusje van de F1 geworden zeg maar.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 20:11

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
