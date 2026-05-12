user icon
icon

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Max Verstappen maakte recent veel indruk met zijn test in een SuperGT-bolide in Japan. In de regen was hij veel sneller dan de vaste coureur Atsushi Miyake. In Japan zijn ze wat minder blij met deze beelden, en voor de tweede keer opent een lokale coureur de aanval op Verstappen.

Verstappen meldde zich vlak voor de Japanse Grand Prix op het circuit van Fuji voor een promotieactiviteit van Red Bull. In de stromende regen reed hij een aantal rondjes in een SuperGT-bolide van Nissan, en hij maakte weer veel indruk. Verstappen was na twee rondjes al bijna twee seconden sneller dan Miyake, en dat zorgde voor enorme verbazing bij alle aanwezigen. Toen de beelden vorige week online werden geplaatst, reageerden de fans op dezelfde manier.

Meer over Max Verstappen Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

Norris snapt Verstappen niet: "Hij verpeste hier zijn eigen race"

3 mei

Waarom reageert men zo fel?

In Japan nemen ze het vooral op voor Miyake. De Braziliaanse SuperGT-coureur Joao Paulo de Oliveira reageerde al fel, en ook de Japanse coureur Masashi Ogou komt nu met een reactie. Op X uit hij kritiek op fans van Verstappen: "Ik snap ook wel dat Max geweldig is, maar ik zou graag willen dat mensen niet zomaar roepen dat Atsushi Miyake van een laag niveau is..."

Ogou is van mening dat alle kritiek op zijn landgenoot simpelweg nergens opslaat. De Japanner gaat verder met zijn betoog: "Ik heb één keer tijdens de vrije training op het circuit van Suzuka in hetzelfde tijdvak gereden, maar Miyake is echt een coureur die monsterlijk snel is. Bovendien is het zo dat de hoeveelheid regen en het wegdek van keer tot keer verschillen, dus het is dan volkomen normaal dat er een tijdsverschil van twee of drie seconden ontstaat."

Wat was er te zien op de beelden?

In de door Red Bull gedeelde video was te zien hoe het harder begon te regenen op het moment dat Verstappen de baan betrad. De Nederlander maakte veel indruk, en genoot zichtbaar van zijn uitstapje naar de bolide uit de Japanse SuperGT. Deze klasse wordt gezien als één van de snelste GT-klassen ter wereld, en het kampioenschap herbergt veel sterke coureurs.

Need5Speed

Posts: 3.793

Het zijn niet de Verstappen fans die roepen dat Miyake slecht zou zijn, waarom zouden ze.
Het zijn degenen die op een of andere manier niet kunnen verkroppen dat Max extreem goed is in dit soort dingen, en als hij 2 seconden sneller is dan moet de ander volgens hen wel heel slecht zijn.

  • 14
  • 12 mei 2026 - 11:35
Foto's Max Verstappen Nissan GT Fuji
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (14)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 799

    Max Verstappenは良いドライバーですが、ミヤギさんの方が速いです。彼のお尻には、より多くのわさびが入っていますから。

    • + 3
    • 12 mei 2026 - 11:32
    • Nomar

      Posts: 868

      Dus Verstappen moet Wasabi meenemen naar Canada 🔥

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 12:38
  • Need5Speed

    Posts: 3.793

    Het zijn niet de Verstappen fans die roepen dat Miyake slecht zou zijn, waarom zouden ze.
    Het zijn degenen die op een of andere manier niet kunnen verkroppen dat Max extreem goed is in dit soort dingen, en als hij 2 seconden sneller is dan moet de ander volgens hen wel heel slecht zijn.

    • + 14
    • 12 mei 2026 - 11:35
    • snailer

      Posts: 32.814

      Verstappen fan incoming....

      Miyake heeft in een jaar of 6 tijd 2 races gewonnen in deze klasse zag ik. 1 er van op Fuji. Kale cijfers. Maar mij lijkt hij hooguit een top van de middenmoot in deze klasse of onderkant toppers.

      Heb ook naar de verschille gekeken. De laatste kwalificatie zat de top 3 op 2 tiende. Het lijkt me wel een competatieve klasse.

      Verstappen is nu eenmaal (wat mij betreft) de absoluut beste regenrijder van dit moment. die 2 seconde zie ik niet gebeuren onder droge omstandigheden. Echter was er meer water op debaan. Je hoeft alleen maar de beelden te bekijken om dat te zien. Zou Verstappen zijn rondes hebben gedaan gelijktijdig aan Miyake, dan zou het verschil een stuk groter zijn geweest.

      Was wel weer monsterachtig en wel legelijk de limiet opzoekend. 2 maal een bijna slap gezien.

      Ik denk dat onder deze omstandigheden hij ze er allemaal op had gelegd. op de rug bedoel ik.

      • + 1
      • 12 mei 2026 - 13:56
  • Brake Tester

    Posts: 256

    Ik twijfel geen seconde aan de rijkunsten van Masashi Ogou. Hij is ongetwijfeld een zeer goede coureur. Maar er is een reden waarom Max in de formule 1 rijdt en daar inmiddels viervoudig WK is.

    • + 5
    • 12 mei 2026 - 11:36
  • StevenQ

    Posts: 10.452

    Sommige SuperGT coureurs voelen zich duidelijk bedreigd

    • + 5
    • 12 mei 2026 - 11:56
  • Pietje Bell

    Posts: 34.721

    Na 7 artikelen over Max hier maar even iets over Sainz en Leclerc.

    Carlos Sainz is een wereldwijde ambassadeur voor L'Oréal Paris.
    In maart 2025 werd aangekondigd dat de Formule 1-coureur het gezicht is geworden
    van de Elvive haarverzorgingslijn en tevens van L'Oréal Men Expert.

    Sinds vorige maand is Leclerc ook wereldwijde ambassadeur voor L'Oréal Paris.

    Vind Sainz er perfect voor passen met die mooie kop met haar en is good-looking.
    Leclerc moet het meer van zijn naam hebben en niet van zijn uiterlijk vind ik althans.
    Vermoedelijk wordt hij tijdens dit weekend in Cannes aan de wereld bekend gemaakt.

    www.instagram.com/p/DYErbauiBIG/?img_index=1

    www.instagram.com/p/DX1yQjMIXfB/

    imgur.com/nIcbCZc

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 12:20
  • jd2000

    Posts: 7.717

    Ik heb niemand horen roepen dat Atsushi Miyake een slecht coureur is. Schijnbaar voelen ze zich te kakken gezet door Verstappen. Als je nog nooit in zo'n auto hebt gereden en je bent na de installatieronde 2 seconden sneller dan schat ik in dat hij op een droge baan hetzelfde kunstje flikt.

    • + 6
    • 12 mei 2026 - 12:21
    • snailer

      Posts: 32.814

      Heb een interview gezien van de rijder die om de oren werd gereden. Atsushi Miyake was zeer rustig en vol bewondering.

      Hij heeft overigens 2 races gewonnen in deze klasse. 1 maal op Fuji zelf. Uiteraard ken ik niet het verloop van die race.
      Gezien zijn palmares is het niet de beste, maar ook niet de slechtste. Waarschijnlijk subtop in die klasse.

      Heb zelf de beelden bekeken. Verstappen reed een beest van een ronde tijdes zijn 2de snelle ronde. Wat het indrukwekkend maakte is dat de omstandigheden echt slechter waren. En dat werd dusdanig erg dat het uiteindelijk niet harde kon voor hem.

      Maar de vraag is hoeveel verschil er zou zijn geweest als het droge omstandigheden waren. Dan hebben de rijders het makkelijker om de limiet te vinden.

      • + 0
      • 12 mei 2026 - 13:35

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar