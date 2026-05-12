Max Verstappen maakte recent veel indruk met zijn test in een SuperGT-bolide in Japan. In de regen was hij veel sneller dan de vaste coureur Atsushi Miyake. In Japan zijn ze wat minder blij met deze beelden, en voor de tweede keer opent een lokale coureur de aanval op Verstappen.

Verstappen meldde zich vlak voor de Japanse Grand Prix op het circuit van Fuji voor een promotieactiviteit van Red Bull. In de stromende regen reed hij een aantal rondjes in een SuperGT-bolide van Nissan, en hij maakte weer veel indruk. Verstappen was na twee rondjes al bijna twee seconden sneller dan Miyake, en dat zorgde voor enorme verbazing bij alle aanwezigen. Toen de beelden vorige week online werden geplaatst, reageerden de fans op dezelfde manier.

Waarom reageert men zo fel?

In Japan nemen ze het vooral op voor Miyake. De Braziliaanse SuperGT-coureur Joao Paulo de Oliveira reageerde al fel, en ook de Japanse coureur Masashi Ogou komt nu met een reactie. Op X uit hij kritiek op fans van Verstappen: "Ik snap ook wel dat Max geweldig is, maar ik zou graag willen dat mensen niet zomaar roepen dat Atsushi Miyake van een laag niveau is..."

Ogou is van mening dat alle kritiek op zijn landgenoot simpelweg nergens opslaat. De Japanner gaat verder met zijn betoog: "Ik heb één keer tijdens de vrije training op het circuit van Suzuka in hetzelfde tijdvak gereden, maar Miyake is echt een coureur die monsterlijk snel is. Bovendien is het zo dat de hoeveelheid regen en het wegdek van keer tot keer verschillen, dus het is dan volkomen normaal dat er een tijdsverschil van twee of drie seconden ontstaat."

Wat was er te zien op de beelden?

In de door Red Bull gedeelde video was te zien hoe het harder begon te regenen op het moment dat Verstappen de baan betrad. De Nederlander maakte veel indruk, en genoot zichtbaar van zijn uitstapje naar de bolide uit de Japanse SuperGT. Deze klasse wordt gezien als één van de snelste GT-klassen ter wereld, en het kampioenschap herbergt veel sterke coureurs.