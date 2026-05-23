Een publiek gesprek tussen Jos Verstappen en Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft tijdens het Grand Prix-weekend in Canada opnieuw voor speculaties gezorgd over de toekomst van Max Verstappen. Foto’s van het duo voor de Mercedes-hospitality in Montréal verspreidden zich razendsnel op sociale media, maar volgens Red Bull-teambaas Laurent Mekies hoeft daar niet direct iets achter gezocht te worden.

Hoewel Verstappen nog tot eind 2028 onder contract staat bij Red Bull Racing, duiken geruchten over een mogelijke overstap naar Mercedes al langer met regelmaat op. Zeker nu Red Bull de voorbije seizoenen niet altijd het dominante team was en Verstappen zich openlijk kritisch uitliet over de prestaties van de wagen, blijven de verhalen rond een exit hardnekkig rondzingen.

Mekies ziet geen verborgen boodschap in gesprek Jos Verstappen en Wolff

De beelden van Jos Verstappen en Wolff, zichtbaar in gesprek in de paddock van Montréal, wakkerden de geruchtenmachine opnieuw aan. Volgens Mekies moet de buitenwereld daar echter niet te veel betekenis aan geven.

"Van buitenaf lijkt het misschien interessant, maar ik denk echt niet dat daar een speciale bedoeling achter zat", vertelde de Red Bull-teambaas aan Motorsport.com. "Wij spreken voortdurend met Max en Jos. Dan is het ook logisch dat zij af en toe ook met Toto praten."

Mekies wees daarbij ook op de deelname van Verstappen aan de 24-uursrace op de Nürburgring, waar de Nederlander vorige week nog in een Mercedes GT3-auto reed. "Daarom denk ik niet dat dit een soort spel was om een boodschap af te geven. Niet alles moet groter gemaakt worden dan het is", aldus de Fransman.

Toekomst Verstappen blijft onderwerp van gesprek

Toch verdwijnen de vragen rond Verstappens toekomst daarmee niet volledig. De Nederlander sprak zich de afgelopen maanden meermaals kritisch uit over de motorreglementen voor 2026, waarbij vooral de nadruk op elektrische energie hem tegen de borst stuit. Volgens Verstappen dreigt dat ten koste te gaan van het pure racen.

Mekies ziet die kritiek echter vooral als een teken van betrokkenheid. "Max geeft enorm veel om de Formule 1 en daarom spreekt hij zich hier zo duidelijk over uit", stelt hij. "Hij wil dat deze sport de absolute top blijft. Kwalificaties waarin coureurs voluit kunnen pushen en auto’s waarmee je echt op de limiet kunt rijden in de bochten. Gelukkig is er vanuit de FIA, de Formule 1 en de teams bereidheid om mee te denken. Dat is volgens mij positief voor Max, maar eigenlijk voor iedereen in de sport."