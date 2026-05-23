Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genoten van de avonturen van Max Verstappen op de Nürburgring. De Oostenrijker zat afgelopen weekend voor de buis, en zag Verstappen dingen doen die hij nog nooit eerder had gezien. Marko onthult dat hij nog steeds regelmatig contact heeft met Verstappen.

Marko en Verstappen waren jarenlang twee handen op één buik bij het team van Red Bull Racing. De Oostenrijker legde eind vorig jaar echter zijn taken neer, en heeft sindsdien zijn gezicht niet meer laten zien in de paddock. Hij volgt alles echter nog steeds op de voet, en dat geldt ook voor Verstappens uitstapjes naar de Nürburgring. Toen Marko vorig jaar nog bij Red Bull werkte, gaf hij al aan dat ze hier geen enkel probleem mee hebben.

Hoe heeft Marko naar het uitstapje van Verstappen gekeken?

In een interview met zijn landgenoten van OE24 deelt Marko nu weer complimenten uit aan Verstappen. De Oostenrijker werd gevraagd of hij de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen had gevolgd. Hij reageerde bijzonder enthousiast: "Ongelooflijk! Alle analyses bevestigen gewoon wat voor een uitzonderlijk talent Max is! Soms was hij daar gewoon tien tot twaalf seconden sneller. Zijn uitvalbeurt was natuurlijk wel een bittere pil om te slikken.

Advies over Le Mans

Verstappen heeft er verder nooit een geheim van gemaakt dat hij ook de 24 uur van Le Mans wil rijden in de toekomst. Vooralsnog is dit echte toekomstmuziek, want hier zijn nog geen concrete plannen voor. Marko kan hem goed adviseren voor een Le Mans-avontuur, want de Oostenrijker won deze autosportklassieker zelf in 1971 samen met de Nederlander Gijs van Lennep.

Als Marko wordt gevraagd of Verstappen hem hierover al om advies heeft gevraagd, doet hij een opvallende onthulling. Ze spreken elkaar nog regelmatig: "We hebben voor zijn race op de Nürburgring al een lang gesprek gehad over het racen in de langeafstandsracerij en we hebben daarnaast ook regelmatig contact.