Marko heeft nog steeds regelmatig contact met Verstappen

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft genoten van de avonturen van Max Verstappen op de Nürburgring. De Oostenrijker zat afgelopen weekend voor de buis, en zag Verstappen dingen doen die hij nog nooit eerder had gezien. Marko onthult dat hij nog steeds regelmatig contact heeft met Verstappen.

Marko en Verstappen waren jarenlang twee handen op één buik bij het team van Red Bull Racing. De Oostenrijker legde eind vorig jaar echter zijn taken neer, en heeft sindsdien zijn gezicht niet meer laten zien in de paddock. Hij volgt alles echter nog steeds op de voet, en dat geldt ook voor Verstappens uitstapjes naar de Nürburgring. Toen Marko vorig jaar nog bij Red Bull werkte, gaf hij al aan dat ze hier geen enkel probleem mee hebben.

Hoe heeft Marko naar het uitstapje van Verstappen gekeken?

In een interview met zijn landgenoten van OE24 deelt Marko nu weer complimenten uit aan Verstappen. De Oostenrijker werd gevraagd of hij de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen had gevolgd. Hij reageerde bijzonder enthousiast: "Ongelooflijk! Alle analyses bevestigen gewoon wat voor een uitzonderlijk talent Max is! Soms was hij daar gewoon tien tot twaalf seconden sneller. Zijn uitvalbeurt was natuurlijk wel een bittere pil om te slikken.

Advies over Le Mans

Verstappen heeft er verder nooit een geheim van gemaakt dat hij ook de 24 uur van Le Mans wil rijden in de toekomst. Vooralsnog is dit echte toekomstmuziek, want hier zijn nog geen concrete plannen voor. Marko kan hem goed adviseren voor een Le Mans-avontuur, want de Oostenrijker won deze autosportklassieker zelf in 1971 samen met de Nederlander Gijs van Lennep.

Als Marko wordt gevraagd of Verstappen hem hierover al om advies heeft gevraagd, doet hij een opvallende onthulling. Ze spreken elkaar nog regelmatig: "We hebben voor zijn race op de Nürburgring al een lang gesprek gehad over het racen in de langeafstandsracerij en we hebben daarnaast ook regelmatig contact.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

