Verstappen haalt keihard uit naar Montoya: "Dom gekakel"

Verstappen haalt keihard uit naar Montoya: "Dom gekakel"

Max Verstappen heeft hard uitgehaald naar Juan Pablo Montoya. De voormalig Formule 1-coureur uit Colombia liet zich de voorbije weken meermaals uiterst kritisch uit over de Nederlander en ging daarin zelfs zo ver dat hij suggereerde dat de FIA een schorsing moest overwegen. Verstappen heeft die uitspraken meegekregen, maar maakt duidelijk dat hij weinig boodschap heeft aan de woorden van de voormalig F1-coureur.

Montoya zorgde de afgelopen weken voor flink wat ophef met zijn uitspraken over Verstappen. De Colombiaan bekritiseerde onder meer de manier waarop de viervoudig wereldkampioen zich openlijk uitsprak tegen de nieuwe reglementen in de Formule 1. Vooral op sociale media leidde dat tot een golf van verdeelde reacties, waarbij een deel van de fans begrip toonde voor Montoya, terwijl anderen zijn opmerkingen compleet overtrokken vonden.

Verstappen spaart Montoya niet na stevige kritiek

In gesprek met De Telegraaf werd Verstappen gevraagd naar de aanhoudende kritiek van Montoya. De Nederlander liet daarbij weinig ruimte voor interpretatie en maakte korte metten met de uitlatingen van de Colombiaan.

"Ik heb geen idee wat zijn probleem precies is. Ik kan sowieso weinig met mensen die voortdurend onzin verkondigen",aldus Verstappen, die zich zichtbaar stoort aan de toon van Montoya. De Red Bull-coureur vindt het bovendien opvallend dat de Colombiaan tegenwoordig geregeld als analist op F1TV te zien is, sinds hij vaker samenwerkt met Formula One Management.

"Wat ik nog vreemder vind, is dat zulke figuren betaald worden door de Formule 1-organisatie. Je vraagt je toch af waarom je iemand in de paddock wil hebben die constant van die dingen roept", klinkt het scherp vanuit Verstappen.

Verstappen denkt motief van Montoya te kennen

Volgens Verstappen zit er mogelijk een duidelijke reden achter de opvallende uitspraken van Montoya. De Nederlander vermoedt dat de Colombiaan bewust een afwijkende mening probeert te verkondigen om relevant te blijven binnen de Formule 1-wereld.

"Ik denk eerder dat het zoiets is als: als ik iets anders zeg dan de rest, blijf ik relevant. Maar eerlijk gezegd houdt het me totaal niet bezig. Dat is vooral zijn probleem, niet het mijne. Ik leef gewoon mijn leven en laat me daar niet door beïnvloeden", stelt Verstappen.

Daarmee lijkt de deur voor een verzoening voorlopig ook dicht. Verstappen geeft toe dat hij mensen snel inschat en niet geneigd is om terug te komen op een eerste indruk. "Soms heb ik mensen vrij snel door. Je krijgt een bepaald gevoel bij iemand, positief of negatief. En als ik klaar ben met iemand, dan ben ik er ook echt klaar mee. Als iemand alleen maar negativiteit verspreidt en dom blijft praten, dan ben ik snel afgehaakt."

 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Juan Pablo Montoya Red Bull Racing

Reacties (19)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 42.030

    Max heeft gewoon schijt aan die doorgesnoven Colombiaanse lijnensnuiver!

    Ps SennaS en nog een flink aantal andere Max haters kopen bij exact dezelfde dealer.

    • + 11
    • 23 mei 2026 - 11:01
    • skibeest

      Posts: 2.073

      Lijnensnuiver ??? Hele verleden zul je bedoelen

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 11:08
    • monzaron

      Posts: 975

      Dat was een dubbelklapper, chapeau 🎉

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 12:38
  • Mr Marly

    Posts: 7.995

    Sta hier een beetje in het midden in. Ja het is dom gezwets van Montoya, vermoedelijk om de redenen die Max benoemd en het lijkt ook iets van een eenzijdige persoonlijke vete te zijn. Maar anderzijds om dan iemand niet toe te laten tot de paddock of om iemand te laten verwijderen uit een persconferentie zijn geen acties van iemand die zegt dat het hem niet boeit. Max is hard en rechtdoor zee in zijn mening, maar kan slecht incasseren.

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 11:10
    • Pietje Bell

      Posts: 34.914

      Heeft niets met incasseren te maaken!

      Je vergelijkt hier nu 2 totaal verschillende situaties.
      Montoya zit Max achter zijn rug om in een kwaad daglicht te zetten.
      Die journalist die zat te provoceren en te zuigen stond met de microfoon voor Max, althans op kleine afstand. Dan grijp je in en verwijder je die persoon.

      • + 7
      • 23 mei 2026 - 11:16
    • Pietje Bell

      Posts: 34.914

      -a = maken

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 11:16
    • HarryLam

      Posts: 5.454

      Pure jalouzie...

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 11:22
    • delange

      Posts: 2.626

      Als wereldkampioen moet je daarboven staan. Vaak is niet reageren het best , Max lok je makkelijk uit zijn tent en dat is jammer. Montana heeft nu bereikt wat hij wilde.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 11:27
    • ILMOP

      Posts: 1.265

      Ik geloof best dat Verstappen zich niet volledig laat beïnvloeden door kritiek, maar zeggen dat het je “totaal niet boeit” terwijl je vervolgens uitgebreid uithaalt naar Montoya, komt toch wat tegenstrijdig over. Als iets je echt niets doet, reageer je meestal veel luchtiger of helemaal niet. Tegelijk snap ik Verstappen ook wel: oud-coureurs leven tegenwoordig van harde meningen en provocerende analyses om relevant te blijven. Uiteindelijk zijn het gewoon twee sterke ego’s die elkaar publiekelijk uitdagen!

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 11:37
    • Need5Speed

      Posts: 3.843

      Het boeit Max niet wat Montoya zegt maar hij mag het best raar vinden dat Montoya betaald wordt door de F1. Dat heeft niks met incasseren te maken, hij beantwoord gewoon een vraag.

      • + 10
      • 23 mei 2026 - 11:46
    • Pietje Bell

      Posts: 34.914

      Precies dat @Need5Speed.

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 11:50
    • Mr Marly

      Posts: 7.995

      Pietje, dat ingrijpen wat je jij benoemd vind ik niet stroken met hetgeen wat Max zegt betreft kritiek (ieder mag een mening hebben, het boeit mij niet wat anderen zeggen etcetera). En journalisten verwijderen, vind ik sowieso raar. Geen commentaar, vragen van jouw beantwoord ik niet, allemaal prima. Maar een persconferentie hervatten zodra één persoon is verwijderd staat haaks op hetgeen Max zelf verkondigd. Need5speed dat hij het raar vind dat zo iemand wordt toegelaten tot de paddock sla je gemakshalve over.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 12:02
    • ILMOP

      Posts: 1.265

      Ik ben geen psycholoog of gedragsexpert, maar ik denk dat Verstappen bewust het beeld heeft opgebouwd van iemand die zich niets aantrekt van wat anderen van hem vinden. En eerlijk gezegd klopt dat waarschijnlijk ook voor een groot deel. Hij lijkt zich minder bezig te houden met media, politiek correcte antwoorden en de mening van het publiek dan veel andere coureurs. Juist daardoor vinden veel fans hem puur en authentiek.
      Toch geloof ik niet dat kritiek hem helemaal niets doet. Als het hem echt compleet koud zou laten, zou hij er waarschijnlijk ook minder fel op reageren. Je ziet regelmatig dat hij zich toch geraakt voelt wanneer oud-coureurs, journalistenm of analisten hem blijven bekritiseren. Alleen laat hij dat eerder zien door irritatie en harde reacties dan door onzekerheid.
      Volgens mij ligt de waarheid daarom ergens in het midden: Verstappen laat zich minder beïnvloeden dan de gemiddelde topsporter, maar het idee dat het hem “helemaal niets” boeit is ook deels een imago dat hij zelf heeft opgebouwd. Veel fans nemen dat beeld vervolgens vaak klakkeloos over.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 12:17
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.308

    Max: "Ik kan sowieso weinig met mensen die voortdurend onzin verkondigen",.

    Ha, moet je hier op het forum eens naar het merendeel van de horde komen luisteren Max....daar zakt je broek van af.

    Maar ja, er zijn er veel bij die tot de horde behoren die kwa intellect maar net boven 'n aap uitkomen.....of net daaronder.

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 11:29
    • Ernie5335

      Posts: 5.831

      Luisteren? Gelukkig heb ik mijn geluid uit staan 😁

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 11:55
    • Snork

      Posts: 22.528

      Ik heb ook een bloedhekel aan dom gezwets. Vooral van die types die beweren dat de aarde een bol is, terwijl de horizon recht is.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 12:28
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.308

      Daar heb ik nog nooit iets over gehoord.
      Dat je gelijk hebt staat als 'n paal boven water....er klopt geen zak van.

      Dat gezegd hebbende.....'n paal kan natuurlijk ook onder water staan.....en dan?

      Ook dat er bepaald is dat wij aan de bovenkant van de aarde wonen en bv de Aussies aan de onderkant.
      Waarom is dat zo bepaalt?....en door wie??

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 12:38
    • Snelrondje

      Posts: 9.067

      Sterker nog @Ouw, een paal die boven water staat, staat ook onder water.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 12:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.308

    Mag Max zijn zwager ook weleens op de vingers tikken....of hij laat dat z'n vader met de knuppel doen.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 11:58

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

