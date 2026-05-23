Max Verstappen heeft hard uitgehaald naar Juan Pablo Montoya. De voormalig Formule 1-coureur uit Colombia liet zich de voorbije weken meermaals uiterst kritisch uit over de Nederlander en ging daarin zelfs zo ver dat hij suggereerde dat de FIA een schorsing moest overwegen. Verstappen heeft die uitspraken meegekregen, maar maakt duidelijk dat hij weinig boodschap heeft aan de woorden van de voormalig F1-coureur.

Montoya zorgde de afgelopen weken voor flink wat ophef met zijn uitspraken over Verstappen. De Colombiaan bekritiseerde onder meer de manier waarop de viervoudig wereldkampioen zich openlijk uitsprak tegen de nieuwe reglementen in de Formule 1. Vooral op sociale media leidde dat tot een golf van verdeelde reacties, waarbij een deel van de fans begrip toonde voor Montoya, terwijl anderen zijn opmerkingen compleet overtrokken vonden.

Verstappen spaart Montoya niet na stevige kritiek

In gesprek met De Telegraaf werd Verstappen gevraagd naar de aanhoudende kritiek van Montoya. De Nederlander liet daarbij weinig ruimte voor interpretatie en maakte korte metten met de uitlatingen van de Colombiaan.

"Ik heb geen idee wat zijn probleem precies is. Ik kan sowieso weinig met mensen die voortdurend onzin verkondigen",aldus Verstappen, die zich zichtbaar stoort aan de toon van Montoya. De Red Bull-coureur vindt het bovendien opvallend dat de Colombiaan tegenwoordig geregeld als analist op F1TV te zien is, sinds hij vaker samenwerkt met Formula One Management.

"Wat ik nog vreemder vind, is dat zulke figuren betaald worden door de Formule 1-organisatie. Je vraagt je toch af waarom je iemand in de paddock wil hebben die constant van die dingen roept", klinkt het scherp vanuit Verstappen.

Verstappen denkt motief van Montoya te kennen

Volgens Verstappen zit er mogelijk een duidelijke reden achter de opvallende uitspraken van Montoya. De Nederlander vermoedt dat de Colombiaan bewust een afwijkende mening probeert te verkondigen om relevant te blijven binnen de Formule 1-wereld.

"Ik denk eerder dat het zoiets is als: als ik iets anders zeg dan de rest, blijf ik relevant. Maar eerlijk gezegd houdt het me totaal niet bezig. Dat is vooral zijn probleem, niet het mijne. Ik leef gewoon mijn leven en laat me daar niet door beïnvloeden", stelt Verstappen.

Daarmee lijkt de deur voor een verzoening voorlopig ook dicht. Verstappen geeft toe dat hij mensen snel inschat en niet geneigd is om terug te komen op een eerste indruk. "Soms heb ik mensen vrij snel door. Je krijgt een bepaald gevoel bij iemand, positief of negatief. En als ik klaar ben met iemand, dan ben ik er ook echt klaar mee. Als iemand alleen maar negativiteit verspreidt en dom blijft praten, dan ben ik snel afgehaakt."