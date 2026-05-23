Max Verstappen heeft zich uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander, die de voorbije maanden regelmatig in verband werd gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, McLaren of Ferrari, maakt duidelijk dat een vertrek uit de sport voorlopig niet aan de orde is. Over zijn langetermijntoekomst blijft de viervoudig wereldkampioen echter nog voorzichtig.

Verstappen ligt momenteel nog vast bij Red Bull Racing, maar de geruchten over een mogelijke transfer blijven hardnekkig circuleren. Zeker nu de Nederlander zich geregeld kritisch uitlaat over de technische richting van de Formule 1 en de prestaties van Red Bull, wordt er volop gespeculeerd over zijn volgende stap.

Verstappen geeft duidelijk signaal af over F1-toekomst

Ondanks alle verhalen over een mogelijke exit uit de sport, laat Verstappen weinig ruimte voor twijfel bestaan. De Nederlander benadrukt dat hij zichzelf ook de komende jaren nog gewoon in de Formule 1 ziet rijden.

"Normaal gezien blijf ik gewoon in de Formule 1, tenzij er echt iets compleet geks gebeurt. Maar daar ga ik eerlijk gezegd niet van uit", stelt Verstappen duidelijk tegenover de Telegraaf. "Ik reken erop dat iedereen zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn. Eén ding kan ik in ieder geval bevestigen: ik blijf actief in de Formule 1."

Daarmee lijkt Verstappen de wildste speculaties voorlopig de kop in te drukken. Een afscheid van de koningsklasse lijkt dus nog lang niet aan de orde, al houdt hij wel bewust een slag om de arm over waar zijn toekomst precies ligt.

Verstappen houdt deur open, maar benadrukt band met Red Bull

Hoewel Verstappen zijn toekomst in de Formule 1 bevestigt, wil hij zich nog niet definitief vastleggen op de lange termijn bij Red Bull. Wel onderstreept hij opnieuw de sterke band die hij met het team heeft opgebouwd.

"Mijn voorkeur is nog altijd om de rest van mijn carrière verbonden te blijven aan Red Bull. Dat heb ik altijd uitgesproken. Alleen hoef ik daar vandaag of morgen nog geen definitieve beslissing over te nemen", legt hij uit.

Volgens Verstappen draait het bovendien om meer dan alleen een Formule 1-zitje. "Of dat nu hier is of ergens anders, er speelt veel meer dan enkel een F1-contract. Er lopen ook andere projecten en daar praat ik met Red Bull eveneens over. Maar ik blijf daar heel ontspannen onder. We moeten niet doen alsof alles meteen dramatisch is. Zelfs als iets uiteindelijk nergens toe leidt, lig ik daar niet wakker van. Zo sta ik nu eenmaal in het leven."