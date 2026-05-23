Verstappen bevestigt langer verblijf in F1: "Tenzij er bizarre dingen gebeuren"

Max Verstappen heeft zich uitgesproken over zijn toekomst in de Formule 1. De Nederlander, die de voorbije maanden regelmatig in verband werd gebracht met een mogelijke overstap naar Mercedes, McLaren of Ferrari, maakt duidelijk dat een vertrek uit de sport voorlopig niet aan de orde is. Over zijn langetermijntoekomst blijft de viervoudig wereldkampioen echter nog voorzichtig.

Verstappen ligt momenteel nog vast bij Red Bull Racing, maar de geruchten over een mogelijke transfer blijven hardnekkig circuleren. Zeker nu de Nederlander zich geregeld kritisch uitlaat over de technische richting van de Formule 1 en de prestaties van Red Bull, wordt er volop gespeculeerd over zijn volgende stap.

Verstappen geeft duidelijk signaal af over F1-toekomst

Ondanks alle verhalen over een mogelijke exit uit de sport, laat Verstappen weinig ruimte voor twijfel bestaan. De Nederlander benadrukt dat hij zichzelf ook de komende jaren nog gewoon in de Formule 1 ziet rijden.

"Normaal gezien blijf ik gewoon in de Formule 1, tenzij er echt iets compleet geks gebeurt. Maar daar ga ik eerlijk gezegd niet van uit", stelt Verstappen duidelijk tegenover de Telegraaf. "Ik reken erop dat iedereen zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn. Eén ding kan ik in ieder geval bevestigen: ik blijf actief in de Formule 1."

Daarmee lijkt Verstappen de wildste speculaties voorlopig de kop in te drukken. Een afscheid van de koningsklasse lijkt dus nog lang niet aan de orde, al houdt hij wel bewust een slag om de arm over waar zijn toekomst precies ligt.

Verstappen houdt deur open, maar benadrukt band met Red Bull

Hoewel Verstappen zijn toekomst in de Formule 1 bevestigt, wil hij zich nog niet definitief vastleggen op de lange termijn bij Red Bull. Wel onderstreept hij opnieuw de sterke band die hij met het team heeft opgebouwd.

"Mijn voorkeur is nog altijd om de rest van mijn carrière verbonden te blijven aan Red Bull. Dat heb ik altijd uitgesproken. Alleen hoef ik daar vandaag of morgen nog geen definitieve beslissing over te nemen", legt hij uit.

Volgens Verstappen draait het bovendien om meer dan alleen een Formule 1-zitje. "Of dat nu hier is of ergens anders, er speelt veel meer dan enkel een F1-contract. Er lopen ook andere projecten en daar praat ik met Red Bull eveneens over. Maar ik blijf daar heel ontspannen onder. We moeten niet doen alsof alles meteen dramatisch is. Zelfs als iets uiteindelijk nergens toe leidt, lig ik daar niet wakker van. Zo sta ik nu eenmaal in het leven."

 

Skoda F1

Posts: 798

SHIT! Zal Jackpot Johnny denken (Herbert the pervert voor vrienden) Die was net all in gegaan op Exit f1 max..

  • 2
  • 23 mei 2026 - 12:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

  Skoda F1

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

