FIA opent onderzoek naar Hamilton

Lewis Hamilton moet vrezen voor een straf na de sprintrace in Canada. De Britse Ferrari-coureur kende een rommelig einde van de race, en heeft zich mogelijk niet aan de regels gehouden. De stewards hebben hem nu op het matje geroepen.

Hamilton kwam als zesde over de streep in de sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. In de slotfase raakte hij betrokken bij meerdere felle duels, en dat gaat hem nu mogelijk een straf opleveren. De stewards hebben namelijk een onderzoek geopend naar leaving the track and gaining an advantage. Het gaat om een incident in bocht 13 in de slotfase van de sprintrace.

De lastige slotfase van Hamilton

Hamilton vocht in de sprintrace op het warme Circuit Gilles Villeneuve lange tijd een duel uit voor de vierde positie. Hij kruiste de degens met McLaren-coureur Oscar Piastri, en het leek lange tijd een sportief duel te zijn. Hamilton schampte in de slotfase echter de Wall of Champions, wat Piastri de kans gaf om echt te kunnen aanvallen.

Vlak na Hamiltons slippertje kwamen de twee weer langs de beroemde muur in de laatste bocht, en het leek er hier zelfs op dat Piastri de Brit richting de muur duwde. Hamilton verloor hierdoor momentum, waardoor hij niet alleen aan Piastri een plekje verloor, maar ook aan zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton kwam op de teleurstellende zesde plaats over de streep, en wat hij precies fout heeft gedaan, is onduidelijk.

Wat gebeurde er precies?

Hamilton heeft volgens de stewards iets in bocht 13 gedaan wat tegen de regels is. Mogelijk is Hamilton van de baan geschoten wat hem een voordeel heeft gegeven, maar hij verloor in de slotfase juist twee posities aan Piastri en Leclerc. Bij de stewards mag hij gaan uitleggen wat er precies is gebeurd, en dan zal blijken of hij een straf krijgt of niet. Als Hamilton een straf krijgt, kan dit positief uitpakken voor Max Verstappen, die zevende werd.

  • jd2000

    Posts: 7.737

    Hoezo,Hamilton doet toch nooit iets verkeerd?

    • + 8
    • 23 mei 2026 - 18:59
  • rwinn2893

    Posts: 192

    Zullen we als eerst eens naar de winnaar kijken of dat allemaal wel was zoals het hoort

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 19:19
    • Robin

      Posts: 3.200

      Onzin… die heeft hard verdedigd en als een Nederlandse coureur dat doet krijgt hij alle lof.

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 19:37
    • rwinn2893

      Posts: 192

      En een penal meestal ;)

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 20:21
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.424

    Achhhh

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 19:21
  • WickieDeViking

    Posts: 1.060

    10 seconden kreeg Hulkenberg, dus ben benieuwd.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 19:22
    • Robin

      Posts: 3.200

      Hulk deed het meer dan 1 keer… maar ik begrijpt dat je het hoopt.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 19:38
  • Robin

    Posts: 3.200

    Imo heeft hij uiteindelijk geen enkel voordeel dus ben benieuwd of ze er dan alsnog een straf voor geven.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 19:39
  • schwantz34

    Posts: 42.035

    Lewis een straf? Dat gaat Ham niet worden natuurlijk, want Connely zit in het stewards panel!

    • + 3
    • 23 mei 2026 - 19:47

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

