Lewis Hamilton moet vrezen voor een straf na de sprintrace in Canada. De Britse Ferrari-coureur kende een rommelig einde van de race, en heeft zich mogelijk niet aan de regels gehouden. De stewards hebben hem nu op het matje geroepen.

Hamilton kwam als zesde over de streep in de sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. In de slotfase raakte hij betrokken bij meerdere felle duels, en dat gaat hem nu mogelijk een straf opleveren. De stewards hebben namelijk een onderzoek geopend naar leaving the track and gaining an advantage. Het gaat om een incident in bocht 13 in de slotfase van de sprintrace.

De lastige slotfase van Hamilton

Hamilton vocht in de sprintrace op het warme Circuit Gilles Villeneuve lange tijd een duel uit voor de vierde positie. Hij kruiste de degens met McLaren-coureur Oscar Piastri, en het leek lange tijd een sportief duel te zijn. Hamilton schampte in de slotfase echter de Wall of Champions, wat Piastri de kans gaf om echt te kunnen aanvallen.

Vlak na Hamiltons slippertje kwamen de twee weer langs de beroemde muur in de laatste bocht, en het leek er hier zelfs op dat Piastri de Brit richting de muur duwde. Hamilton verloor hierdoor momentum, waardoor hij niet alleen aan Piastri een plekje verloor, maar ook aan zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc. Hamilton kwam op de teleurstellende zesde plaats over de streep, en wat hij precies fout heeft gedaan, is onduidelijk.

Wat gebeurde er precies?

Hamilton heeft volgens de stewards iets in bocht 13 gedaan wat tegen de regels is. Mogelijk is Hamilton van de baan geschoten wat hem een voordeel heeft gegeven, maar hij verloor in de slotfase juist twee posities aan Piastri en Leclerc. Bij de stewards mag hij gaan uitleggen wat er precies is gebeurd, en dan zal blijken of hij een straf krijgt of niet. Als Hamilton een straf krijgt, kan dit positief uitpakken voor Max Verstappen, die zevende werd.