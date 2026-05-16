Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Max Verstappen maakt vandaag zijn langverwachte debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlandse coureur zal de race vanaf de vierde positie gaan starten, samen met zijn teamgenoten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. De race gaat om 15:00 van start, en via de onderstaande livestream mis je niets van de actie.

Verstappen heeft een soort hype voor de Nürburgring Nordschleife aangewakkerd. In de afgelopen dagen stroomden de tribunes en de weilanden rondom het iconische circuit al vol met fans. Er werd gezellig gedronken, gegeten en gekeken naar de actie. Gisteren werden de kwalificaties afgewerkt, en Verstappen zag hoe zijn teamgenoot Juncadella de vierde tijd wist te noteren in de allesbeslissende Top Quali 3.

Vandaag komen de coureurs om 10:00 voor het eerst de baan op voor de warm-up. Voor Verstappen en zijn team is dit de laatste kans om de baan te verkennen, en ze zullen ook nalopen of de auto nog naar wens functioneert. Deze sessie duurt een uurtje, en voor Verstappen en zijn team wordt het dan ook een belangrijke sessie.

Wat gaat er allemaal gebeuren?

De race zelf zal om 15:00 van start gaan, maar het feestje zal al ver daarvoor van start gaan. De auto's zullen zich al veel eerder op de grid verzamelen, en aangezien het circuit ongeveer 25 kilometer lang is, duurt de opwarmronde iets langer. Op de Nürburgring is dit altijd een enorm spektakel, en in de afgelopen jaren stonden de dolenthousiaste fans zelfs met vuurwerk en toeters in het gras naast de baan tijdens de opwarmronde. Het is een prachtige traditie.

Hoe kijk je naar de race?

Iedereen die wil kijken naar de actie, kan dat op verschillende manieren doen. Wie de race met Nederlands commentaar wil volgen, kan terecht bij Viaplay. Wie echter geen zin heeft om geld uit te geven aan de streamingdienst, kan terecht bij verschillende livestreams op YouTube. De organisatie van de race zendt al het spektakel via onderstaande livestream uit. De stream begint bij de warm-up, waarna men de rest van de dag kan genieten van het spektakel.

  • Pietje Bell

    Posts: 34.773

    🔴 LIVE 🇩🇪 | ADAC RAVENOL 24h Nürburgring 2026 | 24h-Rennen

    https://youtu.be/oFBUkzV0vFs

    Live timing ▶ https://go.24h-rennen.de/LiveTiming

    Onboard action ▶ https://go.24h-rennen.de/onboards


    09:05 09:30 Touring Car Legends Qualifying 2 Grand Prix Circuit

    10:00 11:00 ADAC RAVENOL 24h Nürburgring Warm-up Full Circuit

    11:35 11:45 Touring Car Legends Starting Grid Grand Prix Circuit

    11:50 12:15 Touring Car Legends Race 2 Grand Prix Circuit

    12:45 14:40 ADAC RAVENOL 24h Nürburgring Starting Grid Start/Finish Straight

    13:10 14:10 ADAC RAVENOL 24h Nürburgring Open Grid Start/Finish Straight

    14:40 ADAC RAVENOL 24h Nürburgring Formation Lap

    15:00 ADAC RAVENOL 24h Nürburgring Race Start



    Zondag 17 mei:

    15:00 ADAC RAVENOL 24h Nürburgring Finish

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

