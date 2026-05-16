Max Verstappen maakt vandaag zijn langverwachte debuut in de 24 uur van de Nürburgring. De Nederlandse coureur zal de race vanaf de vierde positie gaan starten, samen met zijn teamgenoten Daniel Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer. De race gaat om 15:00 van start, en via de onderstaande livestream mis je niets van de actie.

Verstappen heeft een soort hype voor de Nürburgring Nordschleife aangewakkerd. In de afgelopen dagen stroomden de tribunes en de weilanden rondom het iconische circuit al vol met fans. Er werd gezellig gedronken, gegeten en gekeken naar de actie. Gisteren werden de kwalificaties afgewerkt, en Verstappen zag hoe zijn teamgenoot Juncadella de vierde tijd wist te noteren in de allesbeslissende Top Quali 3.

Vandaag komen de coureurs om 10:00 voor het eerst de baan op voor de warm-up. Voor Verstappen en zijn team is dit de laatste kans om de baan te verkennen, en ze zullen ook nalopen of de auto nog naar wens functioneert. Deze sessie duurt een uurtje, en voor Verstappen en zijn team wordt het dan ook een belangrijke sessie.

Wat gaat er allemaal gebeuren?

De race zelf zal om 15:00 van start gaan, maar het feestje zal al ver daarvoor van start gaan. De auto's zullen zich al veel eerder op de grid verzamelen, en aangezien het circuit ongeveer 25 kilometer lang is, duurt de opwarmronde iets langer. Op de Nürburgring is dit altijd een enorm spektakel, en in de afgelopen jaren stonden de dolenthousiaste fans zelfs met vuurwerk en toeters in het gras naast de baan tijdens de opwarmronde. Het is een prachtige traditie.

Hoe kijk je naar de race?

Iedereen die wil kijken naar de actie, kan dat op verschillende manieren doen. Wie de race met Nederlands commentaar wil volgen, kan terecht bij Viaplay. Wie echter geen zin heeft om geld uit te geven aan de streamingdienst, kan terecht bij verschillende livestreams op YouTube. De organisatie van de race zendt al het spektakel via onderstaande livestream uit. De stream begint bij de warm-up, waarna men de rest van de dag kan genieten van het spektakel.