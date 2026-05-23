Max Verstappen beleefde gisteren een tegenvallende sprint kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Hij kwam niet verder dan de teleurstellende zevende tijd, en meldde zijn team dat hij kampte met een bijzonder probleem: door het gedrag van zijn auto vliegen zijn voeten van de pedalen.

Red Bull heeft voor dit raceweekend een aantal updates doorgevoerd, maar vooralsnog kunnen ze zich nog niet meten met Mercedes, McLaren en Ferrari. Verstappens eerste rondjes zagen er bemoedigend uit, maar al snel werd duidelijk dat de Nederlander het zwaar had. Hij behaalde met de hakken over de sloot het derde kwalificatiegedeelte, waar hij al worstelend de zevende tijd noteerde.

Opvallende problemen

Direct nadat hij de streep passeerde, meldde Verstappen zich klagend op de boordradio. Terwijl zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hem vertelde op welke knopjes hij moest drukken, gaf Verstappen aan wat er aan de hand was: "Ik had veel moeite met het gespring van de auto. Mijn voeten vliegen gewoon van de pedalen af, daarom kan ik niet voluit gaan door de bochten! Je moet dat echt gaan nakijken, want het is verschrikkelijk."

Verstappen eist een onderzoek

Verstappen herhaalde het feit dat zijn voeten van de pedalen vlogen na afloop bij de media. Verstappen liet daar ook weten dat hij niet verbaasd was door de tegenvallende resultaten van Red Bull, en dat hij wil dat zijn team gaat onderzoeken wat er precies aan de hand was. Aan het begin van de vrijdag klonk Verstappen immers nog redelijk positief over de boordradio, maar dat goede gevoel is als sneeuw voor de zon verdwenen.

Wat staat er vandaag op het spel?

Verstappen zal vandaag het beste moeten maken van zijn zevende startplaats voor de sprintrace. Hij was in de sprint kwalificatie nipt sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, terwijl zijn achterstand op polesitter George Russell veel groter was. Voor Verstappen is het zaak om de sprintrace te overleven, waarna de kwalificatie op het programma staat. Na de sprintrace gaat het parc fermé open, en dat betekent dat Verstappens team de set-up kan aanpassen voor de kwalificatie.