user icon
icon

Verstappen wordt gek van Red Bull: "Mijn voeten vliegen van de pedalen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen wordt gek van Red Bull: "Mijn voeten vliegen van de pedalen!"

Max Verstappen beleefde gisteren een tegenvallende sprint kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Hij kwam niet verder dan de teleurstellende zevende tijd, en meldde zijn team dat hij kampte met een bijzonder probleem: door het gedrag van zijn auto vliegen zijn voeten van de pedalen.

Red Bull heeft voor dit raceweekend een aantal updates doorgevoerd, maar vooralsnog kunnen ze zich nog niet meten met Mercedes, McLaren en Ferrari. Verstappens eerste rondjes zagen er bemoedigend uit, maar al snel werd duidelijk dat de Nederlander het zwaar had. Hij behaalde met de hakken over de sloot het derde kwalificatiegedeelte, waar hij al worstelend de zevende tijd noteerde.

Meer over Red Bull Racing Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

Kijk hier live en gratis naar de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen

16 mei

Opvallende problemen

Direct nadat hij de streep passeerde, meldde Verstappen zich klagend op de boordradio. Terwijl zijn race-engineer Gianpiero Lambiase hem vertelde op welke knopjes hij moest drukken, gaf Verstappen aan wat er aan de hand was: "Ik had veel moeite met het gespring van de auto. Mijn voeten vliegen gewoon van de pedalen af, daarom kan ik niet voluit gaan door de bochten! Je moet dat echt gaan nakijken, want het is verschrikkelijk."

Verstappen eist een onderzoek

Verstappen herhaalde het feit dat zijn voeten van de pedalen vlogen na afloop bij de media. Verstappen liet daar ook weten dat hij niet verbaasd was door de tegenvallende resultaten van Red Bull, en dat hij wil dat zijn team gaat onderzoeken wat er precies aan de hand was. Aan het begin van de vrijdag klonk Verstappen immers nog redelijk positief over de boordradio, maar dat goede gevoel is als sneeuw voor de zon verdwenen.

Wat staat er vandaag op het spel?

Verstappen zal vandaag het beste moeten maken van zijn zevende startplaats voor de sprintrace. Hij was in de sprint kwalificatie nipt sneller dan zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar, terwijl zijn achterstand op polesitter George Russell veel groter was. Voor Verstappen is het zaak om de sprintrace te overleven, waarna de kwalificatie op het programma staat. Na de sprintrace gaat het parc fermé open, en dat betekent dat Verstappens team de set-up kan aanpassen voor de kwalificatie.

Spearhead

Posts: 492

"Mijn voeten vliegen gewoon van de pedalen af, daarom kan ik niet voluit gaan door de bochten! "

Misschien maar eens bellen naar Red Bull-Bora-Hansgrohe als ze geen setje klikpedalen op overschot liggen hebben?

  • 3
  • 23 mei 2026 - 08:02
Foto's Grand Prix van Canada 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.908

    Voor iedereen die gisteren alweer begon te zeuren over Max zijn pensioen hier
    een stukje uit het interview van Max met Erik van Haren:

    Je hield het nog een beetje in het midden, maar we kunnen er toch gewoon van uitgaan dat je in 2027 nog steeds in de Formule 1 rijdt?

    Max Verstappen: „Ja, zeker. Tenzij er heel gekke dingen gebeuren, maar daar ga ik niet van uit. Ik hoop dat iedereen woord houdt. Maar ik kan wel bevestigen dat ik in de Formule 1 blijf.”

    Dan doel je op de motoren die richting volgend jaar veranderen, waar nog definitief over gestemd moet worden. Is dat dan zo’n grote wijziging?

    „De verhouding tussen verbrandings- en elektromotor wordt dan ongeveer 60-40, een beetje afhankelijk van het circuit. Het is nog niet helemaal top, maar wel een stap in de goede richting. En zeker een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.”

    Dat is dan afgetikt. Maar weet je dan ook al zeker dat je bij Red Bull blijft?

    „Ik heb geen haast, hè. Het liefst blijf ik de rest van mijn leven verbonden aan Red Bull, dat heb ik altijd gezegd. Maar het nemen van die beslissing hoeft niet vandaag of morgen. Of het nu hier is of ergens anders; er komt veel meer bij kijken dan het Formule 1-contract alleen. Dan heb ik het ook over alle andere projecten. Daarover ben ik ook met Red Bull in gesprek. Ik sta er zelf heel ontspannen in. We moeten het niet te dramatisch maken. Ook als het allemaal niks wordt, is het voor mij prima. Zo sta ik in het leven.”

    Toch had je het eerder dit jaar openlijk over een mogelijk, vervroegd afscheid. Heb je daadwerkelijk een sabbatical overwogen?

    „Nee, een sabbatical niet. Daar ben ik de persoon niet naar. Als ik stop, stop ik ook helemaal. Dat is nu alleen niet aan de orde.”

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 07:54
    • WickieDeViking

      Posts: 1.051

      Zielige Politik was weer eens uit zijn hol gekropen 😂

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 08:06
    • Larry Perkins

      Posts: 65.185

      Duidelijkheid over de duidelijkheid die Verstappen eerder ook al regelmatig verschafte maar door de (Britse) media liever wordt g e n e g e e r d omdat dat geen clicks (money) oplevert....
      Goed dus om het nogmaals onder de aandacht te brengen (ook al zal dit het geneuzel niet stoppen).

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 08:47
  • Spearhead

    Posts: 492

    "Mijn voeten vliegen gewoon van de pedalen af, daarom kan ik niet voluit gaan door de bochten! "

    Misschien maar eens bellen naar Red Bull-Bora-Hansgrohe als ze geen setje klikpedalen op overschot liggen hebben?

    • + 3
    • 23 mei 2026 - 08:02
    • Larry Perkins

      Posts: 65.185

      "Mijn voeten vliegen gewoon van de pedalen af."

      "RED BULL GEVEN JE VOETEN VLEUGELS!"

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 09:16
    • Kampsie

      Posts: 1.666

      Geeft @larry😋

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 09:51
    • Larry Perkins

      Posts: 65.185

      Nee het geeft @larry geen vleugels...





      (had het taalfoutje gezien, maar helaas, geen editknop, grrr)

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 09:59
    • Kampsie

      Posts: 1.666

      Waar blijft die edit knop?!

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 10:03
  • snailer

    Posts: 33.080

    Nu weet ik niet of iemand wel geracet heeft hier. Volgens mij wel een aantal. Maar van de bedalen vliegen is mega gevaarlijk. Zeker op een circuit als Canada.
    Heeft trouwens Hadjar er ook over geklaagd?

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 09:42
  • Larry Perkins

    Posts: 65.185

    Drivers React After Sprint Qualifying | 2026 Canadian Grand Prix
    (10,03 minuten)

    https://youtu.be/JwMaJw6B868

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 09:49
  • Polleke2

    Posts: 2.008

    Aan het verschil met Hadjar kan je al zien dat de auto niet in orde is eigenlijk.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 10:35

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar