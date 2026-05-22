Uitslag Sprint Kwalificatie Canada: Russell grijpt de macht, Verstappen valt tegen

Uitslag Sprint Kwalificatie Canada: Russell grijpt de macht, Verstappen valt tegen

De startopstelling voor de sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve zit erop. In Canada werd in de sprint kwalificatie de snelste tijd genoteerd door George Russell. Hij deelt morgen de eerste startrij met Andrea Kimi Antonelli, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

SQ1

De chaotische eerste vrije training in Montreal had gevolgen voor de sprint kwalificatie. Alexander Albon en Liam Lawson konden door hun incidenten in VT1 niet deelnemen aan deze sessie, en dat betekende dat er slechts twintig coureurs op de verplichte mediumbanden op de baan verschenen.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam als eerste op de baan, en hij liet er geen gras over groeien. Onder het toeziend oog van zijn moeder noteerde hij de snelste tijd, terwijl ook Max Verstappen er goed bijzat aan het begin van de kwalificatie voor de sprintrace. Op het stoffige asfalt liet ook kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli zien dat hij de strijd aan zal gaan, al werd hij wel geblokkeerd door Oliver Bearman.

Fernando Alonso deed op zijn beurt zijn best om alles uit zijn Aston Martin te halen, en hij noteerde zelfs een tijd die goed genoeg was voor SQ2. In zijn volgende run maakte hij een remfout, en belandde hij in de muur. Hij veroorzaakte een rode vlag, maar stond niet in de dropzone. Zijn teamgenoot Lance Stroll viel wel af, en dat gold ook voor Sergio Pérez, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Albon en Lawson.

SQ2

Onder aanvoering van George Russell kwamen de overgebleven coureurs de baan op voor het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie. De meeste coureurs kozen ervoor om direct het opvallend stoffige asfalt te betreden, maar Max Verstappen bleef lang binnen staan.

Met slechts een paar minuten op de klok stuurde de viervoudig wereldkampioen zijn Red Bull de baan op, en de meeste fans schoven naar het puntje van hun stoel. Verstappen moest leveren, maar kwam opvallend genoeg niet verder dan de negende tijd. Hij leek nog genoeg tijd te hebben voor een tweede run, maar kwam klagend de pits in. Voor de fans van Verstappen volgden er een aantal zenuwslopende minuten, maar de Nederlander had goed gegokt.

Verstappen ging 'gewoon' door naar het derde gedeelte van de sprint kwalificatie, en dat gold ook voor Carlos Sainz. De Spanjaard duwde op de valreep Nico Hülkenberg onder de streep, waardoor de Duitser mocht gaan douchen. Naast Hülkenberg vielen ook Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Bearman en Fernando Alonso af.

SQ3

Het derde, en beslissende gedeelte van de sprint kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve begon kalm. Er stond geen file aan het einde van de pitlane, en pas na een paar rustige minuten kwam Lewis Hamilton als eerste de baan op. Hij kreeg gezelschap van onder meer Isack Hadjar, maar brak zijn eerste rondje af na een kleine slide. Verstappen wachtte iets langer, maar kwam eerder de baan op dan dat hij deed in SQ2.

Verstappen leek zich te kunnen mengen in de strijd om de sprintpole, maar in de laatste run viel hij wat tegen. Hij had een tegenvallende tweede sector, en moest het uiteindelijk doen met de zevende tijd. Het was niet wat Verstappen wilde, en hij zal morgen aan de bak moeten.

De strijd om de sprintpole was er eentje tussen Mercedes-coureurs Russell en Antonelli. Russell schoot als een pijl uit een boog over de baan, en leek in zijn eerste run al snel genoeg te zijn voor de pole. Dat bleek nog niet het geval te zijn, omdat andere coureurs hem naar de kroon staken. Uiteindelijk kwam Antonelli net te kort, en mocht Russell eindelijk weer juichen.

CA Gilles Villeneuve - 22 mei 2026

Michael Schumacher

Posts: 2.354

Ik vind dit een rare redenering. Je kunt simpelweg niet overal snel zijn, sterker nog, dat is niemand. Een snelle coureur heeft namelijk net zo goed voorkeuren, dat maakt het niet meteen een minder snelle coureur. Ik wil het niet platslaan, maar wel waar is is dat elke coureur sterkten en zwakten... [Lees verder]

  • 6
  • 22 mei 2026 - 23:44
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (24)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.320

    Redbull terug bij af. 4e team in canada. Nou laat de mercedes overstap geruchten maar weer komen.

    • + 2
    • 22 mei 2026 - 23:36
    • schwantz34

      Posts: 42.029

      Max zit al in een Mercedes AMG GT3, dus de overstap naar een Mercedes F1 AMG is gewoon simply lovely een inkoppertje...

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 00:08
  • Snork

    Posts: 22.527

    Sjors verslaat Kimi. Nu de sprint zelf nog.

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 23:38
    • schwantz34

      Posts: 42.029

      Raketonelli zit er bijna letterlijk bovenop, dus matennaaier Sjors kan zowel morgen als Zondag zomaar helemaal de Sjaak zijn...

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 00:02
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.320

    Russell is toch geen wereldkampioen materiaal. Ik vind dat een wereldkampioen op elke baan snel moet zijn. Als diegene te langzaam is moet dan niet aankomen: het is mijn circuit niet. Dan ben je voor mij af voor wereldkampioen.

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 23:39
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.354

      Ik vind dit een rare redenering. Je kunt simpelweg niet overal snel zijn, sterker nog, dat is niemand. Een snelle coureur heeft namelijk net zo goed voorkeuren, dat maakt het niet meteen een minder snelle coureur. Ik wil het niet platslaan, maar wel waar is is dat elke coureur sterkten en zwakten heeft, een soort handelsmerk. Allround coureurs zijn overal snel, maar niet altijd overal de snelste.

      • + 6
      • 22 mei 2026 - 23:44
    • hupholland

      Posts: 9.903

      dan kun je door zo'n beetje elke WK wel een streep zetten. Op je mindere banen moet je de schade beperken, een P4 voor Russell in Miami is wat dat betreft een resultaat waar je prima wk mee kunt worden. Natuurlijk moet je dan op de banen die je beter liggen wel alsnog je slag slaan.

      • + 2
      • 22 mei 2026 - 23:48
    • SennaS

      Posts: 12.078

      Haha, lees nog eens terug wat je schrijft of overheerst de haat jegens George?
      Het is een feit dat sommige circuits een coureur en auto beter ligt dan de andere.
      Dit circuit ligt Kimi kennelijk minder dan Miami. Of is hij nu ook geen wk materiaal?
      Of is Max ook geen wk materiaal als hij een race niet wint en ven je ook klaar met hem?

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 00:01
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.560

    Ja rangorde blijft zoals hij is Mercedes met op afstand McLaren en Ferrari die dichter bij elkaar zitten en dan Red Bull.

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 23:39
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.354

    George strikes back! Hij is zijn hoofd niet verloren en blijkt nog steeds een uitstekend coureur te zijn! Goed te zien dat het na een sprint Q redelijk dicht op elkaar zit. Ik ben toch wel fan van dit format, het is 'gaan met die banaan'. Dat is 'puur' racen toch ;).

    Ferrari mist gewoon echt topsnelheid, Lewis zit er bovenop wat goed te zien is.

    • + 5
    • 22 mei 2026 - 23:41
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.320

      Ik ben totaal geen fan van dit format. Doe mij maar gewoon een ouderwets weekend met 3 vt’s en zaterdag namiddag/avond pas echt op de limiet rijden voor pole. Nee ze mogen dit van mij part direct afschaffen. Maarja de tiktok jeugd vind dit leuk.

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 23:42
    • Stillewerise

      Posts: 60

      Tijd voor een bril dat met je ferrari mist top snelheid🤣

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 23:45
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.354

      Het heeft weinig met TikTok te maken, sterker nog, sprint races bestaan al heel erg lang in autosport en is niet perse iets van de afgelopen jaren. In de F1 wel, maar niet in algemene zin.

      3 VT's heeft ook zijn charmes, het zorgt voor betere voorbereiding door de data. Het is daardoor gestroomlijnder en dus waarschijnlijk ook geperfectioneerder. Gek genoeg, is een sprint format dan weer 'puurder' want je moet het doen met minder data en het is dus minder klinisch.

      • + 3
      • 22 mei 2026 - 23:46
    • Mrduplex

      Posts: 1.747

      Dit puur pacen noemen??de enige fouten die ze maken komt doordat de energie terugwinning er vaak abrupt in slaat en ze zich verrekken voor de bocht.kan de coureur in de meeste gevallen niet eens wat aan doen.Honderden meters eerder al in snelheid terug en dan niet volle bak door de bochten,gadverdamme.. de onboards zijn al helemaal niet om aan te gluren . Maar goed,ieder z’n ding

      • + 3
      • 22 mei 2026 - 23:51
    • Mrduplex

      Posts: 1.747

      *racen *verremmen

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 23:52
  • hupholland

    Posts: 9.903

    de eerste 5 teams binnen 8 tiende van elkaar. Verstappen stond er na de 1e runs toch redelijk goed bij, jammer dat hij zich in de 2e niet kon verbeteren. Na VT1 toch een meevaller, na Miami misschien wel licht teleurstellend. Die motor doet het wel goed (kijk naar Vcarb), hopelijk komt de rest er snel achteraan.

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 23:42
  • De Vogel is Geland

    Posts: 850

    Wie zit er nog op het puntje van de stoel? Ik kijk deze Prius klasse emotieloos horizontaal

    • + 3
    • 22 mei 2026 - 23:44
    • schwantz34

      Posts: 42.029

      Het is dit seizoen al overduidelijk gebleken dat Mercedes op superclippingmariokartrukregelbatterijencircuits zoals dit, by far de beste motor heeft, Dus deze 1 2 kon je van tevoren (en ook morgen in de sprintrees) al wel invullen. Hopelijk is het nat Zondag, en kan Max dan nog voor een stunt zorgen en voor de winst gaan.

      • + 2
      • 22 mei 2026 - 23:56
    • schwantz34

      Posts: 42.029

      1234

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 00:17
  • SennaS

    Posts: 12.078

    Wordt weer herrie in de tent bij rbr, vrees ik. De dreig en vertrek artikeltjes gaan ons om de oren vliegen.
    Canada ligt George kennelijk beter dan Miami, aldus George. Zgn kenners als Robert en een aantal haters hier zullen zich wel erg dom voelen gezien hun reacties op George zijn uitlatingen.
    Lewis was in vorm en is meester op dit circuit. Zonder een foutje had hij voor pole kunnen gaan, aldus Toto.
    Mcl de voel ook goed op orde ennin de race zijn ze vaak beter gezien hun bandenmanagement.
    Wordt een mooi weekend.

    • + 5
    • 22 mei 2026 - 23:56
    • De Vogel is Geland

      Posts: 850

      Hoop letters

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 00:13
    • schwantz34

      Posts: 42.029

      Hoop onzin!



      as usual.

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 00:18
    • hupholland

      Posts: 9.903

      pole voor Lewis zat er niet in, maar P3 leek wel mogelijk. Misschien iets teveel gepusht in sector 1. Dit was idd een mooi voorproefje (op een voorproefje). Morgen eerst de sprint en dan hopen dat de rest toch wat dichterbij kan komen. Max moet ook nog wel een flinke stap kunnen maken, Hadjar zit er voor zijn doen nl wel goed bij. Hopelijk kunnen ze dat extraatje morgen wel vinden.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 00:21
  • Tra893SDk

    Posts: 68

    Of de AM is een briljant ontwerp of Honda maakt stappen.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

