De startopstelling voor de sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve zit erop. In Canada werd in de sprint kwalificatie de snelste tijd genoteerd door George Russell. Hij deelt morgen de eerste startrij met Andrea Kimi Antonelli, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

SQ1

De chaotische eerste vrije training in Montreal had gevolgen voor de sprint kwalificatie. Alexander Albon en Liam Lawson konden door hun incidenten in VT1 niet deelnemen aan deze sessie, en dat betekende dat er slechts twintig coureurs op de verplichte mediumbanden op de baan verschenen.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kwam als eerste op de baan, en hij liet er geen gras over groeien. Onder het toeziend oog van zijn moeder noteerde hij de snelste tijd, terwijl ook Max Verstappen er goed bijzat aan het begin van de kwalificatie voor de sprintrace. Op het stoffige asfalt liet ook kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli zien dat hij de strijd aan zal gaan, al werd hij wel geblokkeerd door Oliver Bearman.

Fernando Alonso deed op zijn beurt zijn best om alles uit zijn Aston Martin te halen, en hij noteerde zelfs een tijd die goed genoeg was voor SQ2. In zijn volgende run maakte hij een remfout, en belandde hij in de muur. Hij veroorzaakte een rode vlag, maar stond niet in de dropzone. Zijn teamgenoot Lance Stroll viel wel af, en dat gold ook voor Sergio Pérez, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Albon en Lawson.

SQ2

Onder aanvoering van George Russell kwamen de overgebleven coureurs de baan op voor het tweede gedeelte van de sprint kwalificatie. De meeste coureurs kozen ervoor om direct het opvallend stoffige asfalt te betreden, maar Max Verstappen bleef lang binnen staan.

Met slechts een paar minuten op de klok stuurde de viervoudig wereldkampioen zijn Red Bull de baan op, en de meeste fans schoven naar het puntje van hun stoel. Verstappen moest leveren, maar kwam opvallend genoeg niet verder dan de negende tijd. Hij leek nog genoeg tijd te hebben voor een tweede run, maar kwam klagend de pits in. Voor de fans van Verstappen volgden er een aantal zenuwslopende minuten, maar de Nederlander had goed gegokt.

Verstappen ging 'gewoon' door naar het derde gedeelte van de sprint kwalificatie, en dat gold ook voor Carlos Sainz. De Spanjaard duwde op de valreep Nico Hülkenberg onder de streep, waardoor de Duitser mocht gaan douchen. Naast Hülkenberg vielen ook Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Oliver Bearman en Fernando Alonso af.

SQ3

Het derde, en beslissende gedeelte van de sprint kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve begon kalm. Er stond geen file aan het einde van de pitlane, en pas na een paar rustige minuten kwam Lewis Hamilton als eerste de baan op. Hij kreeg gezelschap van onder meer Isack Hadjar, maar brak zijn eerste rondje af na een kleine slide. Verstappen wachtte iets langer, maar kwam eerder de baan op dan dat hij deed in SQ2.

Verstappen leek zich te kunnen mengen in de strijd om de sprintpole, maar in de laatste run viel hij wat tegen. Hij had een tegenvallende tweede sector, en moest het uiteindelijk doen met de zevende tijd. Het was niet wat Verstappen wilde, en hij zal morgen aan de bak moeten.

De strijd om de sprintpole was er eentje tussen Mercedes-coureurs Russell en Antonelli. Russell schoot als een pijl uit een boog over de baan, en leek in zijn eerste run al snel genoeg te zijn voor de pole. Dat bleek nog niet het geval te zijn, omdat andere coureurs hem naar de kroon staken. Uiteindelijk kwam Antonelli net te kort, en mocht Russell eindelijk weer juichen.