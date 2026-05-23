Stewards doen uitspraak over mogelijke straf Hamilton

De stewards hebben het onderzoek naar Lewis Hamilton snel afgehandeld. De Britse Ferrari-coureur moest zich melden voor het mogelijk halen van een voordeel uit het van de baan schieten. De stewards hebben de knoop snel doorgehakt, en Hamilton krijgt er geen straf voor.

Hamilton kende een rommelige slotfase in de sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De Britse Ferrari-coureur moest zich bij de stewards melden voor het mogelijk voordeel halen uit het afsnijden van bocht 13. Na het bestuderen van de beelden hebben de stewards echter besloten geen straf uit te delen. Ze stellen namelijk dat Hamilton er geen voordeel uit kon halen, en dat Oscar Piastri hem niet kon aanvallen.

De stewards stellen dat ze alle beschikbare data hebben doorgenomen, en dat ze tot conclusie zijn gekomen dat Hamilton niets verkeerd heeft gedaan. Hij was op het moment dat hij van de baan schoot volgens hen niet bezig met het verdedigen van zijn positie, en ze stellen ook dat alles in lijn was met de richtlijnen die zijn opgesteld voor de coureurs.

Waarom namen de stewards dit besluit?

Opvallend genoeg halen ze er ook een ander besluit bij, namelijk het onderzoek naar Nico Hülkenberg. De Audi-coureur kreeg tijdens de sprintrace op het circuit van Canada een tijdstraf van tien seconden, omdat hij in een soortgelijk duel met Liam Lawson hetzelfde deed. Volgens de stewards was de situatie bij Hamilton anders, en daarom hebben ze geen straf uitgedeeld.

Wat maakte Hamilton allemaal mee?

Hamilton houdt zijn zesde plaats dus, wat hem goed uitkomt voor de strijd om het wereldkampioenschap. Voor Hamilton was het een lastige race waarin hij in de slotfase de strijd om de vierde positie verloor van Oscar Piastri en zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

Hamilton had de vierde positie geruime tijd in handen, maar in de slotfase maakte hij een foutje en schampte hij de Wall of Champions. Vlak daarna werd hij door Piastri richting de muur gedrukt, en verloor hij posities aan de Australiër en Leclerc.

  • Dale U

    Posts: 1.928

    Guus krijgt geen straf daar komt het op neer, gelukkig maar......

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 19:59
  • jd2000

    Posts: 7.736

    Jeetje, dat had ik niet verwacht.........

    • + 4
    • 23 mei 2026 - 20:02
    • Robin

      Posts: 3.200

      Niet stom l*llen kerel…
      Kimi flikte het meermaals.
      Aks je er uiteindelijk geen enkel voordeel uithaalt is een straf overbodig.

      • + 2
      • 23 mei 2026 - 20:05
    • jd2000

      Posts: 7.736

      Kerel? wtf

      • + 4
      • 23 mei 2026 - 20:09

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Ferrari
