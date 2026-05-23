user icon
icon

Leclerc ziet lichtpuntjes: "Ferrari heeft wat problemen opgelost"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc ziet lichtpuntjes: "Ferrari heeft wat problemen opgelost"

Charles Leclerc kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Canada. De Ferrari-coureur kende in Montréal opnieuw een moeizame sessie, maar zag tegelijkertijd signalen dat de snelheid van Ferrari beter was dan de uitslag deed vermoeden. Vooral de remproblemen, die eerder in het weekend nog parten speelden, leken volgens de Monegask minder groot.

Ferrari begon de sprint vanuit een lastige uitgangspositie en slaagde er daardoor niet in om echt mee te doen in de strijd voor de topposities. Toch hield Leclerc na afloop vertrouwen over richting de kwalificatie, waarin hij hoopt opnieuw aansluiting te vinden bij de absolute top.

Meer over Ferrari 'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

'Ferrari-coureur Hamilton stopt na dit seizoen met Formule 1'

10 mei
 FIA opent onderzoek naar Hamilton

FIA opent onderzoek naar Hamilton

23 mei

Leclerc zag verbetering na remproblemen

Volgens Leclerc verliep de sprint een stuk beter dan de dag ervoor, toen Ferrari nog worstelde met de afstelling van de wagen. Vooral op een circuit als Montréal, waar remmen cruciaal zijn, voelde de SF-26 volgens hem aanvankelijk nog niet helemaal goed aan.

“Gisteren waren er behoorlijk wat dingen die niet klopten, vooral op het gebied van de remmen”, verklaarde Leclerc na afloop bij Sky Sports. “Vandaag voelde dat al beter aan. Ik had misschien iets meer tijd nodig dan ik wilde om echt vertrouwen in de auto te krijgen, maar op een circuit als dit draait alles om remgevoel.”

De Ferrari-coureur kijkt daarom met optimisme vooruit naar de kwalificatie later op de dag. Leclerc hoopt dat Ferrari de juiste afstelling weet te vinden om opnieuw vooraan mee te doen.

Ferrari-coureur ziet kansen ondanks tegenvallende sprint

Ondanks een sprint zonder topresultaat zag Leclerc voldoende positieve signalen. Volgens de Monegask betaalde Ferrari vooral de prijs voor de teleurstellende startpositie, terwijl het tempo in de race zelf beter was dan verwacht.

“Ik denk dat we in de sprint vooral hebben betaald voor onze startplek”, stelde Leclerc. “Onze racesnelheid was eigenlijk helemaal niet zo slecht. Hopelijk vinden we in de kwalificatie het juiste gevoel weer terug en kunnen we richting de top drie, of daar in ieder geval dichtbij komen.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Canada 2026

Reacties (0)

Login om te reageren

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.735
  • Podiums 52
  • Grand Prix 177
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar