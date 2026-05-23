Charles Leclerc kijkt met gemengde gevoelens terug op de sprintrace in Canada. De Ferrari-coureur kende in Montréal opnieuw een moeizame sessie, maar zag tegelijkertijd signalen dat de snelheid van Ferrari beter was dan de uitslag deed vermoeden. Vooral de remproblemen, die eerder in het weekend nog parten speelden, leken volgens de Monegask minder groot.

Ferrari begon de sprint vanuit een lastige uitgangspositie en slaagde er daardoor niet in om echt mee te doen in de strijd voor de topposities. Toch hield Leclerc na afloop vertrouwen over richting de kwalificatie, waarin hij hoopt opnieuw aansluiting te vinden bij de absolute top.

Leclerc zag verbetering na remproblemen

Volgens Leclerc verliep de sprint een stuk beter dan de dag ervoor, toen Ferrari nog worstelde met de afstelling van de wagen. Vooral op een circuit als Montréal, waar remmen cruciaal zijn, voelde de SF-26 volgens hem aanvankelijk nog niet helemaal goed aan.

“Gisteren waren er behoorlijk wat dingen die niet klopten, vooral op het gebied van de remmen”, verklaarde Leclerc na afloop bij Sky Sports. “Vandaag voelde dat al beter aan. Ik had misschien iets meer tijd nodig dan ik wilde om echt vertrouwen in de auto te krijgen, maar op een circuit als dit draait alles om remgevoel.”

De Ferrari-coureur kijkt daarom met optimisme vooruit naar de kwalificatie later op de dag. Leclerc hoopt dat Ferrari de juiste afstelling weet te vinden om opnieuw vooraan mee te doen.

Ferrari-coureur ziet kansen ondanks tegenvallende sprint

Ondanks een sprint zonder topresultaat zag Leclerc voldoende positieve signalen. Volgens de Monegask betaalde Ferrari vooral de prijs voor de teleurstellende startpositie, terwijl het tempo in de race zelf beter was dan verwacht.

“Ik denk dat we in de sprint vooral hebben betaald voor onze startplek”, stelde Leclerc. “Onze racesnelheid was eigenlijk helemaal niet zo slecht. Hopelijk vinden we in de kwalificatie het juiste gevoel weer terug en kunnen we richting de top drie, of daar in ieder geval dichtbij komen.”