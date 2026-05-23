Antonelli wil duidelijkheid van Mercedes: "Ga zo met Russell om tafel"

Andrea Kimi Antonelli heeft na de hectische sprintrace in Canada gereageerd op zijn felle duel met teamgenoot George Russell. De Mercedes-coureur raakte verwikkeld in een stevig gevecht op de baan, waarbij de spanningen hoog opliepen. Na afloop benadrukte Antonelli dat hij vooral duidelijkheid wil van het team over de gemaakte afspraken.

Tijdens de sprint in Montréal ging Antonelli vol in de aanval op Russell. De jonge Italiaan rook kansen op de overwinning en zette meerdere keren druk op zijn teamgenoot, waarbij het zelfs tot licht contact kwam. De actie zorgde voor gefronste wenkbrauwen binnen Mercedes, maar Antonelli verwacht dat de situatie snel uitgepraat zal zijn.

Antonelli vraagt Mercedes om duidelijkheid

Na afloop gaf Antonelli aan dat hij niet per se een conflict ziet ontstaan, maar wel behoefte heeft aan een heldere uitleg vanuit Mercedes. Volgens de Italiaan ontstond mogelijk verwarring over de afspraken die eerder dit seizoen werden gemaakt.

“Voor mij draait het nu vooral om duidelijkheid”, verklaarde Antonelli na de sprint. “Aan het begin van het seizoen hebben we gesprekken gehad over hoe we met bepaalde situaties omgaan, maar misschien heb ik dat anders geïnterpreteerd. Ik denk echter dat zodra we met elkaar om tafel zitten, alles gewoon opgelost zal worden.”

‘Ik ging niet voor P2, alleen winst telde’

Antonelli maakte ook geen excuses voor zijn agressieve aanpak richting Russell. De Mercedes-coureur benadrukte dat hij met maar één doel de baan op ging: winnen. Toen hij eenmaal een kans zag, twijfelde hij geen moment.

“Mijn mentaliteit was simpel: ik wilde winnen en vechten voor de zege”, aldus Antonelli. “Ik was absoluut niet van plan genoegen te nemen met de tweede plaats. De snelheid was goed en ik voelde dat er een kans lag. Bij de eerste mogelijkheid ben ik ervoor gegaan. Er was wat contact en daarna zat ik zó in de strijd dat ik misschien iets te veel over de limiet ging. Maar goed, we bespreken het intern en daarna richten we ons gewoon op de kwalificatie.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.313

    Kimi: “Mijn mentaliteit was simpel: ik wilde winnen en vechten voor de zege”, aldus Antonelli. “Ik was absoluut niet van plan genoegen te nemen met de tweede plaats".

    Vriend: "Ik ook!"

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 20:13
  • jd2000

    Posts: 7.737

    Jammer dat Kimi zn keutel al aan het intrekken is.

    • + 1
    • 23 mei 2026 - 20:20

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

