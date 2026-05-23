Andrea Kimi Antonelli heeft na de hectische sprintrace in Canada gereageerd op zijn felle duel met teamgenoot George Russell. De Mercedes-coureur raakte verwikkeld in een stevig gevecht op de baan, waarbij de spanningen hoog opliepen. Na afloop benadrukte Antonelli dat hij vooral duidelijkheid wil van het team over de gemaakte afspraken.

Tijdens de sprint in Montréal ging Antonelli vol in de aanval op Russell. De jonge Italiaan rook kansen op de overwinning en zette meerdere keren druk op zijn teamgenoot, waarbij het zelfs tot licht contact kwam. De actie zorgde voor gefronste wenkbrauwen binnen Mercedes, maar Antonelli verwacht dat de situatie snel uitgepraat zal zijn.

Antonelli vraagt Mercedes om duidelijkheid

Na afloop gaf Antonelli aan dat hij niet per se een conflict ziet ontstaan, maar wel behoefte heeft aan een heldere uitleg vanuit Mercedes. Volgens de Italiaan ontstond mogelijk verwarring over de afspraken die eerder dit seizoen werden gemaakt.

“Voor mij draait het nu vooral om duidelijkheid”, verklaarde Antonelli na de sprint. “Aan het begin van het seizoen hebben we gesprekken gehad over hoe we met bepaalde situaties omgaan, maar misschien heb ik dat anders geïnterpreteerd. Ik denk echter dat zodra we met elkaar om tafel zitten, alles gewoon opgelost zal worden.”

‘Ik ging niet voor P2, alleen winst telde’

Antonelli maakte ook geen excuses voor zijn agressieve aanpak richting Russell. De Mercedes-coureur benadrukte dat hij met maar één doel de baan op ging: winnen. Toen hij eenmaal een kans zag, twijfelde hij geen moment.

“Mijn mentaliteit was simpel: ik wilde winnen en vechten voor de zege”, aldus Antonelli. “Ik was absoluut niet van plan genoegen te nemen met de tweede plaats. De snelheid was goed en ik voelde dat er een kans lag. Bij de eerste mogelijkheid ben ik ervoor gegaan. Er was wat contact en daarna zat ik zó in de strijd dat ik misschien iets te veel over de limiet ging. Maar goed, we bespreken het intern en daarna richten we ons gewoon op de kwalificatie.”