Verstappen trots op Antonelli: "Hoop dat hij voor de titel kan gaan"

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli verdedigt dit weekend in Canada zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. De jonge Italiaan zal de strijd weer moeten aangaan met zijn teamgenoot George Russell, terwijl er ook veel andere kapers op de kust liggen. Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij hoopt dat Antonelli kans maakt op de titel.

Het is geen geheim dat Verstappen en Antonelli het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Verstappen feliciteerde Antonelli in de afgelopen maanden dan ook met zijn successen, en hij ontving op zijn beurt complimenten van de jonge Italiaan. Ook hun duels op de baan waren regelmatig respectvol, en na afloop blijven ze complimenten aan elkaar uitdelen.

Hoe kijkt Verstappen naar Antonelli?

In Canada werd Verstappen gevraagd naar de prestaties van Antonelli, en bij Motorsport.com had hij louter mooie woorden over voor zijn Italiaanse vriend: "Er zijn zeker niet veel coureurs die op deze leeftijd dit kunnen leveren. Natuurlijk is het nog heel erg vroeg in het seizoen, dus hij moet het weekend na weekend blijven herhalen."

Verstappen vindt het geweldig wat Antonelli momenteel laat zien: "Hij is een heel natuurlijk getalenteerde coureur, en het is mooi om te zien dat hij het zo goed doet. Ik denk dat het voor Italië geweldig is om een coureur te hebben die goed presteert. Ik hoop voor hem ook dat hij dit kan volhouden en een geweldige kans maakt op die wereldtitel."

Welk advies zou Verstappen aan Antonelli geven?

Verstappen, die zelf al vier wereldtitels achter zijn naam heeft staan, heeft een aantal goede adviezen voor Antonelli. Hij legt uit hoe de 19-jarige Italiaan moet omgaan met een mogelijk titelgevecht: "Hij moet het gewoon op zijn eigen manier gaan doen. Iedereen is weer anders. Dus wat voor mij werkt, werkt dan weer misschien niet voor hem. We praten hier en daar weleens over dingen."

Samen naar de Nürburgring?

Antonelli liet in de afgelopen maanden al doorschemeren dat hij graag naar Verstappen kijkt. Hij volgde afgelopen weekend zijn avonturen op de Nürburgring Nordschleife op de voet, en liet zelf al weten dat hij ook graag op het iconische circuit wil rijden.

F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Red Bull Racing GP Canada 2026

  • Polleken

    Posts: 1.009

    Het mooie is dat Max dit ook echt meent .

    • + 4
    • 22 mei 2026 - 17:41
  • SennaS

    Posts: 12.076

    Nu lacht Max nog wel en ook sommige andere coureurs, want deze jongeman heeft de gunfactor maar staan nog niet stil bij de waarschijnlijkheid dat Kimi de man to beat wordt in een goede auto en nachtmerrie zal zijn van de huidige garde.

    • + 3
    • 22 mei 2026 - 17:54
    • koppie toe

      Posts: 5.340

      Ik kan het alleen maar toejuichen.

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 18:13
    • WickieDeViking

      Posts: 1.048

      Jij bent zo dom, ClownS.

      Max wilde maar 1 wereldtitel en de rest vindt hij bonus. Max maakt zich helemaal niet druk om Kimi.

      Maak jij maar druk om je zogenaamde Next Gen beste coureur Russell. Want daar hoor ik je opeens niet meer over.

      Zoals de wind waait...

      • + 7
      • 22 mei 2026 - 18:29
  • Larry Perkins

    Posts: 65.171

    Ook mooi dat de biologische vader van Antonelli een Nederlander is.

    Als Kimi het later in het seizoen nog zo goed doet en wereldkampioen wordt gaat zijn moeder het hem vertellen, anders gaat hij zich afvragen waarom het Wilhelmus voor hem wordt gespeeld...

    • + 3
    • 22 mei 2026 - 18:49
    • koppie toe

      Posts: 5.340

      Is dat die bekende sp*rma dokter?

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 20:46

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

