Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli verdedigt dit weekend in Canada zijn voorsprong in het wereldkampioenschap. De jonge Italiaan zal de strijd weer moeten aangaan met zijn teamgenoot George Russell, terwijl er ook veel andere kapers op de kust liggen. Max Verstappen maakt er geen geheim van: hij hoopt dat Antonelli kans maakt op de titel.

Het is geen geheim dat Verstappen en Antonelli het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Verstappen feliciteerde Antonelli in de afgelopen maanden dan ook met zijn successen, en hij ontving op zijn beurt complimenten van de jonge Italiaan. Ook hun duels op de baan waren regelmatig respectvol, en na afloop blijven ze complimenten aan elkaar uitdelen.

Hoe kijkt Verstappen naar Antonelli?

In Canada werd Verstappen gevraagd naar de prestaties van Antonelli, en bij Motorsport.com had hij louter mooie woorden over voor zijn Italiaanse vriend: "Er zijn zeker niet veel coureurs die op deze leeftijd dit kunnen leveren. Natuurlijk is het nog heel erg vroeg in het seizoen, dus hij moet het weekend na weekend blijven herhalen."

Verstappen vindt het geweldig wat Antonelli momenteel laat zien: "Hij is een heel natuurlijk getalenteerde coureur, en het is mooi om te zien dat hij het zo goed doet. Ik denk dat het voor Italië geweldig is om een coureur te hebben die goed presteert. Ik hoop voor hem ook dat hij dit kan volhouden en een geweldige kans maakt op die wereldtitel."

Welk advies zou Verstappen aan Antonelli geven?

Verstappen, die zelf al vier wereldtitels achter zijn naam heeft staan, heeft een aantal goede adviezen voor Antonelli. Hij legt uit hoe de 19-jarige Italiaan moet omgaan met een mogelijk titelgevecht: "Hij moet het gewoon op zijn eigen manier gaan doen. Iedereen is weer anders. Dus wat voor mij werkt, werkt dan weer misschien niet voor hem. We praten hier en daar weleens over dingen."

Samen naar de Nürburgring?

Antonelli liet in de afgelopen maanden al doorschemeren dat hij graag naar Verstappen kijkt. Hij volgde afgelopen weekend zijn avonturen op de Nürburgring Nordschleife op de voet, en liet zelf al weten dat hij ook graag op het iconische circuit wil rijden.