Russell waarschuwt Antonelli na clash: "Ik ga niemand voorbij laten"

Russell waarschuwt Antonelli na clash: "Ik ga niemand voorbij laten"

George Russell heeft gereageerd op zijn veelbesproken incident met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli tijdens de sprintrace in Canada. De Mercedes-coureurs vochten in Montréal een fel duel uit, waarbij het kortstondig tot contact kwam. Russell zelf lijkt zich echter weinig zorgen te maken en benadrukt dat het incident volgens hem niet groter gemaakt hoeft te worden dan het is.

Tijdens de sprint vochten Russell en Antonelli wiel-aan-wiel om de leiding, waarbij vooral een stevig moment in een lastige bochtencombinatie de aandacht trok. De Brit kreeg na afloop vragen over het duel, maar stelde dat hij simpelweg zijn gebruikelijke lijn reed en geen verkeerde intenties had.

Russell verdedigt zich na duel met Antonelli

Russell legde uit dat de betreffende bocht in Canada sowieso een lastige plek is om buitenom een inhaalactie te plaatsen. Volgens de Mercedes-coureur ontstond de situatie vooral doordat beide rijders laat remden in de strijd om positie.

“Ik heb er eigenlijk niet zo veel van gemaakt”, vertelde Russell aan Sky Sports F1. “Het is altijd een moeilijke bocht om iemand aan de buitenkant in te halen. Zeker in zo’n combinatie van bochten kan de coureur aan de buitenzijde vaak later remmen dan normaal. Ik zat aan de binnenkant en reed simpelweg mijn normale lijn. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.”

Russell benadrukte daarnaast dat er vanuit zijn kant nooit sprake was van opzet, al maakte hij tegelijk duidelijk dat hij zich in de titelstrijd niet zomaar gewonnen geeft. “We hebben altijd besproken dat we hard maar eerlijk racen. Van mijn kant zit daar nooit een verkeerde bedoeling achter. Maar tegelijkertijd ga ik natuurlijk niet zomaar iemand voorbij laten. We vechten allebei voor het kampioenschap.”

Mercedes-coureur verwacht geen groot probleem

Ondanks de spanningen op de baan verwacht Russell niet dat het incident grote gevolgen zal hebben binnen Mercedes. Volgens de Brit staat het teambelang nog altijd bovenaan en zal de situatie intern worden besproken.

“Het team komt altijd op de eerste plaats, dus we gaan hier zeker nog over praten”, vervolgde Russell. “Maar ik heb er ook vrede mee dat de FIA het incident niet heeft onderzocht. Als zij vinden dat het prima was, dan is dat voor mij genoeg.”

Russell richt zijn vizier inmiddels alweer op de rest van het weekend in Montréal. “Mijn focus ligt nu volledig op pole position later vandaag”, besloot hij. “Als je bijna ieder weekend eerste en tweede rijdt, dan krijg je vanzelf close racing. We hebben respect voor elkaar en het is nooit de bedoeling om elkaar te raken. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dit een heel groot probleem is.”

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.320

"Russell waarschuwt Antonelli na clash: "Ik ga niemand voorbij laten"

Ojee.
Als Max dit zegt dan gaat de horde op de banken.
Nu vriend dit zegt is het de gemene meneer.... tja..

  • 9
  • 23 mei 2026 - 20:53
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Canada 2026

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.320

    "Russell waarschuwt Antonelli na clash: "Ik ga niemand voorbij laten"

    Ojee.
    Als Max dit zegt dan gaat de horde op de banken.
    Nu vriend dit zegt is het de gemene meneer.... tja..

    • + 9
    • 23 mei 2026 - 20:53
    • Need5Speed

      Posts: 3.848

      Dat gebeurt ook als ze het niet zeggen.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 21:30
    • F1jos

      Posts: 5.275

      Tja , je vergelijkt een matennaier met een lelijke man Waar kies je voor.

      • + 3
      • 23 mei 2026 - 21:31
    • Need5Speed

      Posts: 3.848

      Russell had gewoon gelijk hier. Ik gun het Antonelli van harte maar wat hij deed kon niet.

      • + 6
      • 23 mei 2026 - 21:55
    • WickieDeViking

      Posts: 1.067

      Wanneer Max dit zegt doen alle trollen meteen roepen dat Max onvolwassenen is en expres mensen van de baan duwt.

      • + 6
      • 23 mei 2026 - 23:06
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.362

      Misschien moeten we, voor de eerlijkheid, eens definieren wat 'te hard' is en wat niet. Want het kan niet zo zijn dat wanneer coureur x iets doet dat geweldig is, en bij coureur y is dat belachelijk. Diezelfde kritiek wordt (terecht) toegepast op de FIA wat betreft het uitdelen van penalties/straffen.

      Consistentie is belangrijk, en dan moet het niks uitmaken wie iets doet, maar wat diegene doet.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 00:34
    • WickieDeViking

      Posts: 1.067

      Dus had Russell straf moeten krijgen als de stewards consistent zouden zijn.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 00:44
  • AUDI_F1

    Posts: 3.821

    Denk dat Toto Wilff daar heel anders over denkt.

    • + 0
    • 23 mei 2026 - 21:03
  • red slow

    Posts: 3.309

    Heeft iemand de beelden van de incident? Vanuit de wagen van beide heren? Ik ben wel benieuwd hoe de stand was van beide wagens bij de apex.

    Ik vind het zelf bijzonder dat de wedstrijdleiding niet eens heeft gekeken naar het incident zelf of iets.

    • + 2
    • 23 mei 2026 - 21:54
    • snailer

      Posts: 33.102

      Ik heb dit ingeklopt in YT:

      antonelli versus Russell in sprint race canada

      Niet dat ik gekeken heb.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 22:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.320

      Volgens de bestaande regelementen had vriend gelijk en Kimi niet.
      Heb ik net bij de buren gelezen.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 22:51
    • WickieDeViking

      Posts: 1.067

      Het is lastig. Max is er bijvoorbeeld in het verleden soms wel voor gestraft en soms niet. Dus het ligt er maar net aan wie de stewards zijn.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 23:09
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.320

      Heeft niets met de stuwartsen te maken.
      De regelementen geven vriend gelijk.

      • + 0
      • 23 mei 2026 - 23:36
    • WickieDeViking

      Posts: 1.067

      Klopt niet Ouw Clown. De regels laten ruimte voor interpretatie voor de stewards.

      • + 1
      • 23 mei 2026 - 23:54
    • SennaS

      Posts: 12.099

      2 coureurs van hetzelfde team, dan grijpt de fia minder snel in bij twijfelgevallen en het team mag voor de rest zelf oplossen als ze het nodig vinden.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 01:22

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

