George Russell heeft gereageerd op zijn veelbesproken incident met teamgenoot Andrea Kimi Antonelli tijdens de sprintrace in Canada. De Mercedes-coureurs vochten in Montréal een fel duel uit, waarbij het kortstondig tot contact kwam. Russell zelf lijkt zich echter weinig zorgen te maken en benadrukt dat het incident volgens hem niet groter gemaakt hoeft te worden dan het is.

Tijdens de sprint vochten Russell en Antonelli wiel-aan-wiel om de leiding, waarbij vooral een stevig moment in een lastige bochtencombinatie de aandacht trok. De Brit kreeg na afloop vragen over het duel, maar stelde dat hij simpelweg zijn gebruikelijke lijn reed en geen verkeerde intenties had.

Russell verdedigt zich na duel met Antonelli

Russell legde uit dat de betreffende bocht in Canada sowieso een lastige plek is om buitenom een inhaalactie te plaatsen. Volgens de Mercedes-coureur ontstond de situatie vooral doordat beide rijders laat remden in de strijd om positie.

“Ik heb er eigenlijk niet zo veel van gemaakt”, vertelde Russell aan Sky Sports F1. “Het is altijd een moeilijke bocht om iemand aan de buitenkant in te halen. Zeker in zo’n combinatie van bochten kan de coureur aan de buitenzijde vaak later remmen dan normaal. Ik zat aan de binnenkant en reed simpelweg mijn normale lijn. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen.”

Russell benadrukte daarnaast dat er vanuit zijn kant nooit sprake was van opzet, al maakte hij tegelijk duidelijk dat hij zich in de titelstrijd niet zomaar gewonnen geeft. “We hebben altijd besproken dat we hard maar eerlijk racen. Van mijn kant zit daar nooit een verkeerde bedoeling achter. Maar tegelijkertijd ga ik natuurlijk niet zomaar iemand voorbij laten. We vechten allebei voor het kampioenschap.”

Mercedes-coureur verwacht geen groot probleem

Ondanks de spanningen op de baan verwacht Russell niet dat het incident grote gevolgen zal hebben binnen Mercedes. Volgens de Brit staat het teambelang nog altijd bovenaan en zal de situatie intern worden besproken.

“Het team komt altijd op de eerste plaats, dus we gaan hier zeker nog over praten”, vervolgde Russell. “Maar ik heb er ook vrede mee dat de FIA het incident niet heeft onderzocht. Als zij vinden dat het prima was, dan is dat voor mij genoeg.”

Russell richt zijn vizier inmiddels alweer op de rest van het weekend in Montréal. “Mijn focus ligt nu volledig op pole position later vandaag”, besloot hij. “Als je bijna ieder weekend eerste en tweede rijdt, dan krijg je vanzelf close racing. We hebben respect voor elkaar en het is nooit de bedoeling om elkaar te raken. Ik denk eerlijk gezegd niet dat dit een heel groot probleem is.”