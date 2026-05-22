De toekomst van Max Verstappen blijft het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De Nederlander wordt veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull, maar teambaas Laurent Mekies maakt zich daar niet zoveel zorgen over. Mekies gaat er 'gewoon' vanuit dat Verstappen Red Bull trouw blijft.

Verstappen wordt al maanden in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Door de tegenvallende resultaten van het team en het aanstaande vertrek van zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, denken veel kenners dat Verstappen gaat vertrekken. Zo suggereren sommigen dat hij, net als Lambiase, naar McLaren gaat, terwijl hij ook regelmatig in verband wordt gebracht met Mercedes.

Maakt Mekies zich zorgen?

In Canada werd Red Bull-teambaas Laurent Mekies voor de zoveelste keer naar de toekomst van Verstappen gevraagd. Tijdens de persconferentie stelde Mekies dat hij zich weinig zorgen maakte: "We hebben een heel sterke rijdersbezetting. De rijderskeuze is momenteel geen vraagstuk waar we ons mee bezighouden. We hebben Max. Niemand hoeft Max te introduceren. Hij sleept ons door een nogal ingewikkelde seizoenstart heen, en Isack Hadjar levert ook goed werk."

Hadjar doet het volgens Mekies heel erg goed: "Hij is in de eerste drie races extreem goed omgegaan met een lastige auto en hij zat heel dicht bij Max. Hij had een wat moeilijker weekend in Miami, maar we zien meteen dat hij er nu weer goed bij zat. Wat ons betreft zijn we heel erg tevreden met de twee jongens die bij ons achter het stuur zitten."

Gaat Verstappen met Lambiase bij?

Mekies blijft vragen krijgen over de toekomst van Verstappen. Als er wordt gevraagd of Verstappen Lambiase naar McLaren kan volgen, haalt hij zijn schouders op: "Nee, ik maak me helemaal geen zorgen dat Max GP gaat volgen. Onderling maken we daar altijd grapjes over! We vragen Max echt niet elke week of hij wel bij ons blijft."

Wil Verstappen bij Red Bull blijven?

De Franse teambaas stelt dat Verstappen zich nog op zijn plek voelt bij Red Bull: "Max geeft zelf aan dat hij heel gelukkig is bij Red Bull. Hij is betrokken bij elke strategische beslissing die we nemen, staat in het hart van het project en pusht ons. We willen allebei hetzelfde: weer terugkeren naar een competitief pakket, en Max speelt daarbij een centrale rol."