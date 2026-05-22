'Crazy' Verstappen verbaasde Hadjar: "Ik heb bijna alles gekeken"

Isack Hadjar heeft met bewondering gekeken naar het optreden van Max Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De Fransman volgde een groot deel van de race live en genoot zichtbaar van de manier waarop zijn Red Bull-teamgenoot zich staande hield op de iconische Nordschleife. Volgens Hadjar vraagt endurance-racen om een totaal andere aanpak dan de Formule 1.

Verstappen leek afgelopen weekend lange tijd op weg naar een sensationele overwinning met Verstappen Racing, maar technische problemen maakten drie uur voor het einde een abrupt einde aan de droom op de Nürburgring. In de Formule 1-paddock werd het optreden van de Nederlander met veel bewondering gevolgd, ook door Hadjar.

Hadjar keek urenlang naar Verstappen op de Nordschleife

Voorafgaand aan de Grand Prix van Canada gaf Hadjar toe dat hij de race van Verstappen grotendeels live had gevolgd. De Fransman vertelde dat hij zelfs de onboardbeelden van de Nederlander op televisie had aanstaan.

“Ik had zijn onboard gewoon op tv staan”, vertelde Hadjar lachend. “Ik ben ergens rond twee uur ’s nachts in slaap gevallen, dus ik heb eigenlijk bijna zijn hele race gezien. Toen ik wakker werd, hoorde ik pas dat ze waren uitgevallen. Dat was wel zuur.”

Hadjar keek met bewondering naar de manier waarop Verstappen zich door het verkeer op de Nordschleife manoeuvreerde. “Het was echt heel leuk om naar te kijken”, stelde de Fransman. “Het is totaal andere racerij dan wat wij in de Formule 1 doen. Je moet op een compleet andere manier denken en racen, en juist dat maakte het zo interessant.”

‘Je moet je door kleine gaatjes wurmen’

Vooral het rijden tussen langzamere auto’s viel Hadjar op. Op de Nürburgring delen meerdere klassen het asfalt, waardoor GT3-auto’s zich constant een weg moeten banen door verkeer op smalle en razendsnelle secties.

“Het is echt crazy”, lachte Hadjar. “Soms denk je dat je ruimte hebt richting de auto achter je, maar ineens kom je vast te zitten achter tragere auto’s. Dan moet je je door kleine gaatjes wurmen in supersnelle bochten, terwijl iemand achter je al met knipperende lichten zit te duwen.”

Toch ziet Hadjar zichzelf in de toekomst ook wel een uitstap maken naar endurance-racen, al is daar voorlopig nog geen sprake van. “Dat lijkt me absoluut gaaf om ooit te doen”, besloot hij. “Maar op dit moment kan ik mezelf dat eigenlijk nog niet permitteren. Mijn focus ligt volledig op de Formule 1. Misschien later, op een dag.”

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
