Uitslag VT1 Canada: Verstappen pakt P5, Mercedes overheerst weer

De eerste en enige vrije training van het raceweekend in Montréal is een feit. Op het Canadese asfalt werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell, terwijl Lewis Hamilton de top drie compleet wist te maken. Max Verstappen moest genoegen nemen met een vijfde plaats. 

Na twee weken zonder Formule 1 strandde de koningsklasse van de autosport in Montréal voor de Grand Prix Canada. Nadat Andrea Kimi Antonelli drie races achter elkaar wist te winnen, kwamen zij terecht op het circuit waar uitgerekend George Russell altijd sterk is gebleken. Voor de rest hoopten McLaren, Ferrari en ook Max Verstappen aan te haken bij Mercedes, dat tot nu toe alle Grands Prix dit seizoen heeft gewonnen. 

Rode vlaggen teisteren Montréal 

De eerste en enige vrije training in Canada verliep zeker niet zonder kleerscheuren. Al na tien minuten kwam Liam Lawson stil te staan met een VCARB die de geest gaf. De FIA voelde zich genoodzaakt om de rode vlag te laten zwaaien, waarna de coureurs alweer snel konden terugkeren op de baan. 

Maar de buitenpret was van korte duur, want een bosmarmot gooide wederom roet in het eten. Alexander Albon raakte het beest en verloor de controle over zijn Williams en crashte. Vervolgens werd weer de rode vlag gezwaaid, waardoor de sessie enige tijd stillag. 

Door de eerste twee rode vlaggen werd de sessie verlengd met een kwartier. Dit heeft te maken met een nieuwe regel die bepaalt dat wanneer er een rode vlag wordt gezwaaid in VT1 in een sprintweekend - waar slechts één vrije training plaatsvindt - de tijd erbij opgeteld wordt. 

Maar nog vlak voor het einde werd maar liefst de derde rode vlag gezwaaid. Esteban Ocon reed zijn neus eraf en liet de nodige rommel achter op de baan. Nadien werd de sessie meteen beëindigd. 

Verstappen komt tekort voor top-drie 

Verstappen kwam niet verder dan de vijfde plaats in Montréal. In het enige uurtje dat hij kreeg om te trainen, bleek dat Mercedes en ook Ferrari te sterk zijn geweest. Werk aan de winkel dus voor Red Bull Racing.

Om 22:30 uur Nederlandse tijd vindt de sprintkwalificatie plaats in Canada. Dan zullen de onderlinge verhoudingen alleen maar duidelijker gaan worden tussen Verstappen de top van het F1-veld.  

 

F1Grand Prix Canada - Vrije training 1

CA Gilles Villeneuve - 22 mei 2026

schwantz34

Posts: 42.024

Ja dat superclipping was bij iedereen weer volop aanwezig inderdaad. Welke mongool verzint er nou regels die F1 auto"s enorm doet vertragen op een lang recht stuk nog honderden meters voordat ze bij de remzone zijn ffs?

  • 22 mei 2026 - 20:07
Reacties (32)

  • Larry Perkins

    Posts: 65.171

    Ik weet genoeg, wordt er dit weekend nog ergens 24 uur geracet?

    • 22 mei 2026 - 19:52
    • NicoS

      Posts: 20.723

      Enige onzekere is hoeveel bosmarmotten er plat gereden worden dit weekend…..
      De uitslag van de race is voorspelbaar…..;)
      Laten we dan maar hopen op nattigheid op zondag, misschien is er dan nog wat te beleven.

      • 22 mei 2026 - 20:20
    • Bertrand Gachot

      Posts: 626

      Kijk mensen lek boven, MV weer netjes binnen 1 seconde! De pensioenberichten blijven gelukkig nog een weekendje weg!

      • 22 mei 2026 - 20:47
  • Larry Perkins

    Posts: 65.171

    Krijg nou tieten!

    Rare jongens bij de vermaledijde FIA, bij de eerste twee rode vlaggen wordt de tijd stlgezet, bij de derde rode vlag niet. Lekker consistent weer…

    • 22 mei 2026 - 19:53
  • Joeppp

    Posts: 8.590

    De boscavia; ik moest toch denken aan alle verhalen van Ouwe. Voor de rest is het natuurlijk verschrikkelijk dat de snelheid compleet inzakt op het rechte stuk voor de wall of champions.

    • 22 mei 2026 - 19:54
    • schwantz34

      Posts: 42.024

      Ja dat superclipping was bij iedereen weer volop aanwezig inderdaad. Welke mongool verzint er nou regels die F1 auto"s enorm doet vertragen op een lang recht stuk nog honderden meters voordat ze bij de remzone zijn ffs?

      • 22 mei 2026 - 20:07
    • snailer

      Posts: 33.074

      Zoals een aantal malen aangegeven. Dit wordt pas opgelost zodra de verhoudingen gaan kloppen. Je kan niet 350 pk aan batterijen groen harvesten met 500 pk verbrandingsmotor.

      Heb toevallig een race uit 2013 teruggekeken (Cota GP). Al zijn de verhoudingen wel goed, toen hadden ze KERS dat 80 pk extra kon leveren. En DRS voor de aanvaller. Was net zo rot als nu.

      Ik heb dan ook mijn mening herzien. Met een hybride component is het nooit echt racen. Dus terug naar een v8, v10 of v12. Zonder fokking batterijen. Niks knopjes. Gewoon racen.

      • 22 mei 2026 - 20:18
    • Joeppp

      Posts: 8.590

      Snailer, ik ben wel voor batterijen, het is zonde om niks te doen met al die energie die wordt opgewekt/ vrij komt bij afremmen en teveel te verbranden bij acceleratie. Maar de huidige auto's zijn volledig uit balans en meer een soort studieobjecten voor de OEM's of UT's ipv een raceklasse.

      • 22 mei 2026 - 20:31
    • snailer

      Posts: 33.074

      Ik zou niet weten waarom dat zonde is. Het is racen. Niet een hokking huishouden of een fabriek.

      Het gaat gewoon ten koste van het racen. Ook met de kers die gebruikt werd voor 2014. 80 pk meer als je auto het beter regelt. Of de pitmuur met settings. Plus drs.

      • 22 mei 2026 - 20:35
    • Bertrand Gachot

      Posts: 626

      @Schwantz Bertje had vanaf 2013 allang op plus 40 duizend berichten kunnen staan, als niet het merendeel van wat ik te melden had werd tegengehouden in door het filter, maaar de woorden die jij gebruikt zijn gewoon toegestaan? Verzin eens een andere term voor het woord dat jij geplaatste hebt tussen "Welke en verzint". Bovendien mijn zeer nabije familielid die heel graag f1 kijkt en zeker niet zulke regels zou verzinnen, die heeft het syndroom van Down.

      • 22 mei 2026 - 20:51
    • 919

      Posts: 4.402

      Misschien geef Bertje zichzelf net even iets teveel in the picture gezet en is er sindsdien een Bertje filter. 😅

      • 22 mei 2026 - 21:14
    • 919

      Posts: 4.402

      Ik hoor het alweer, nog steeds Mario Kart dus...
      Hoeven we ook niets terug te kijken.

      • 22 mei 2026 - 21:16
    • snailer

      Posts: 33.074

      Wattttt? Reed Albon een overstekende Verstappen aan?

      • 22 mei 2026 - 21:37
    • Golf-GTI

      Posts: 1.788

      Gewoon een mild-hybride met 48V accu als ik nu ook heb...

      • 22 mei 2026 - 21:42
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.317

    Pff dominante van Mercedes is saai. Ik verlang weer naar een 24h race met Verstappen. Was veel leuker om naar te kijken dan naar dit format.

    • 22 mei 2026 - 19:54
  • monzaron

    Posts: 974

    Training was een desaster om naar te kijken, Mercedes Top, de rest op grote afstand, ik verlang terug naar de Nordschleife,;) F1 is dit seizoen voorspelbaar dus verloren tijd om naar te kijken . Toto’s MB rules the FIA. 😌

    • 22 mei 2026 - 20:00
  • schwantz34

    Posts: 42.024

    Het was pas VT1 op een supergroen semi stratencircuit natuurlijk. Maar als je als Max zijnde alleen al een dikke halve seconde verliest alleen al in sector 1, dan is het hopen en bidden voor regen op Zondag om kans te maken op het podium. Of misschien weet hij zelfs nog wel weer een magische p1 (met bijbehorend konijn) uit zijn magische toverhoed te toveren. Met Max weet je het maar nooit wat dat betreft, en dat maakt het mede door het gigantisch hoge verwachtingspatroon van zijn vooraf kansloos geachte race overwinningen altijd alleen nog maar extra vet als het nat is Zondag!

    • 22 mei 2026 - 20:03
    • monzaron

      Posts: 974

      Idd alleen regen zou de uitslag kunnen beinvloeden maar werkelijke kans dat het gaat regenen is niet zo groot als ze ons laten geloven. Duimen op de weergoden die het circuit laten overspoelen met regen 🙏

      • 22 mei 2026 - 20:08
    • snailer

      Posts: 33.074

      McLaren doet in VT1 altijd zeer rustig. Die komen ook nog wel voor de Ferrari's

      • 22 mei 2026 - 20:22
  • snailer

    Posts: 33.074

    Djeezzz. Wat een gat.

    • 22 mei 2026 - 20:13
    • schwantz34

      Posts: 42.024

      Mot je tegen je vrouw zeggen, kan je vanavond direct op het bankie pitten!

      • 22 mei 2026 - 20:15
    • Larry Perkins

      Posts: 65.171

      Wat doe jij bij mijn schoonmoeder?

      • 22 mei 2026 - 20:16
    • snailer

      Posts: 33.074

      Ik leef nog liever celibatair dan op een bank pitten.

      • 22 mei 2026 - 20:22
  • Larry Perkins

    Posts: 65.171

    Russell vandaag: "Alles is oké, ik heb de afzetting heel licht getoucheerd."

    Russell zondag: "Alles is oké, ik heb alleen Kimi geëlimineerd."

    • 22 mei 2026 - 20:15
    • schwantz34

      Posts: 42.024

      Russel "Deze Canadese vangrails passen perfect bij mijn supergladde rijstijl als ik spin"

      • 22 mei 2026 - 20:17
    • schwantz34

      Posts: 42.024

      • 22 mei 2026 - 20:18
  • Erwinnaar

    Posts: 5.676

    geluk is dat er f2 en f1 academy is. f1 op deze baan totaal ruk.

    • 22 mei 2026 - 20:31
    • Larry Perkins

      Posts: 65.171

      Met als grootste publiektrekker uiteraard de blote tietenparade!

      • 22 mei 2026 - 20:36
    • Bertrand Gachot

      Posts: 626

      F1 is op alle banen ruk, nog even een paar jaartjes uitzitten, we zitten in de nieuwe dark ages

      • 22 mei 2026 - 20:53
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.317

      Van hoepen pole! Knap gedaan

      • 22 mei 2026 - 21:21
    • koppie toe

      Posts: 5.342

      Met een mooi behaalde pole voor rookie Van Hoepen.

      • 22 mei 2026 - 21:24
    • snailer

      Posts: 33.074

      Hou dan maar Herbert weg, Larry.

      • 22 mei 2026 - 21:40

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

