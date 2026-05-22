De eerste en enige vrije training van het raceweekend in Montréal is een feit. Op het Canadese asfalt werd in deze sessie de snelste tijd genoteerd door Andrea Kimi Antonelli. Achter hem ging de tweede tijd naar George Russell, terwijl Lewis Hamilton de top drie compleet wist te maken. Max Verstappen moest genoegen nemen met een vijfde plaats.

Na twee weken zonder Formule 1 strandde de koningsklasse van de autosport in Montréal voor de Grand Prix Canada. Nadat Andrea Kimi Antonelli drie races achter elkaar wist te winnen, kwamen zij terecht op het circuit waar uitgerekend George Russell altijd sterk is gebleken. Voor de rest hoopten McLaren, Ferrari en ook Max Verstappen aan te haken bij Mercedes, dat tot nu toe alle Grands Prix dit seizoen heeft gewonnen.

Rode vlaggen teisteren Montréal

De eerste en enige vrije training in Canada verliep zeker niet zonder kleerscheuren. Al na tien minuten kwam Liam Lawson stil te staan met een VCARB die de geest gaf. De FIA voelde zich genoodzaakt om de rode vlag te laten zwaaien, waarna de coureurs alweer snel konden terugkeren op de baan.

Maar de buitenpret was van korte duur, want een bosmarmot gooide wederom roet in het eten. Alexander Albon raakte het beest en verloor de controle over zijn Williams en crashte. Vervolgens werd weer de rode vlag gezwaaid, waardoor de sessie enige tijd stillag.

Door de eerste twee rode vlaggen werd de sessie verlengd met een kwartier. Dit heeft te maken met een nieuwe regel die bepaalt dat wanneer er een rode vlag wordt gezwaaid in VT1 in een sprintweekend - waar slechts één vrije training plaatsvindt - de tijd erbij opgeteld wordt.

Maar nog vlak voor het einde werd maar liefst de derde rode vlag gezwaaid. Esteban Ocon reed zijn neus eraf en liet de nodige rommel achter op de baan. Nadien werd de sessie meteen beëindigd.

Alex Albon has had a crash in his Williams 😱



Verstappen komt tekort voor top-drie

Verstappen kwam niet verder dan de vijfde plaats in Montréal. In het enige uurtje dat hij kreeg om te trainen, bleek dat Mercedes en ook Ferrari te sterk zijn geweest. Werk aan de winkel dus voor Red Bull Racing.

Om 22:30 uur Nederlandse tijd vindt de sprintkwalificatie plaats in Canada. Dan zullen de onderlinge verhoudingen alleen maar duidelijker gaan worden tussen Verstappen de top van het F1-veld.