Red Bull heeft hoop voor Verstappen: "Max kan weer pushen"

Red Bull heeft hoop voor Verstappen: "Max kan weer pushen"

Max Verstappen kende een sterke eerste vrije training in Miami. De Nederlander klokte op het stratencircuit in de Verenigde Staten de tweede tijd achter Charles Leclerc en kon zich eindelijk weer eens meten met de top van het Formule 1-veld. Red Bull Racing-teambaas Laurent Mekies had na afloop bemoedigende woorden klaarliggen voor de Verstappen-fans. 

Na drie races geen enkele keer in de buurt van het podium te zijn gekomen, kon Verstappen weer glimpen laten zien van enige snelheid bij de RB22. Met wat updates op zijn auto kon hij zich eindelijk weer eens nestelen in de top-3. 

Red Bull focust op zichzelf

Na afloop van de eerste en enige oefensessie in Miami, benadrukte Mekies dat Red Bull vooral het vizier op de eigen prestaties heeft gericht. "Eerlijk gezegd hebben we tijdens die sessie alleen naar onszelf gekeken", aldus de Fransman tegenover Sky Sports. "Na de lange pauze en met alle grote veranderingen aan de auto was het zo belangrijk om onszelf te vergelijken met onszelf, dat was eigenlijk het belangrijkste doel." 

Daarbij stelde de Red Bull-teambaas dat zij met name de klachten van Verstappen en Isack Hadjar persoonlijk opnamen. "In China en Japan waren er, ongeacht waar de concurrentie zich bevond, veel factoren die Max en Isac ervan weerhielden om alles te geven. En dat is wat we proberen op te lossen."

'Max kan weer pushen'

Verstappen had na de wintertests en tijdens de eerste drie races geen goed woord over voor de nieuwe auto's. De viervoudig wereldkampioen hekelde de nieuwe reglementen en dreigde zelfs met een sabbatical. Na wat wijzigingen aan de reglementen, tekende Mekies wat glimpen op van hoop. "De kloof met de concurrentie bekijken we wat later, maar zeker aan de kant van Max zijn er tekenen dat we iets hebben waarmee hij wat meer kan pushen."

'Macarena-wing' baart opzien

Red Bull liet tijdens de training in Miami menig wenkbrauw in de paddock fronsen. Wat bleek is dat de Oostenrijkse renstal de veelbesproken 'Macarena-vleugel' van Ferrari heeft gekopieerd. Volgens Mekies bestond de achtervleugel al lang. "Je zult me niet geloven, maar ik moet het eerlijk zeggen: de jongens bedachten dat concept al lang voordat we de baan op gingen en we zagen wat de rest had gedaan." 

"Maar, zoals we al zeiden, we hadden eerst grotere problemen op te lossen voordat we die achtervleugel op het circuit konden brengen. Het is dus een goede indicatie van hoe hard iedereen aan het pushen is", zo sloot Mekies op een slimme manier af. 

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Vrije training 1

US Miami International Autodrome - 01 mei 2026

Reacties (5)

  • Skoda F1

    Posts: 740

    Problemen waren nog steeds groot bij up shifts en vooral bij down shifts

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 21:15
  • Joeppp

    Posts: 8.528

    Ik heb het niet gezien maar werd er echt weer gepushed zonder clipping?

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 21:24
    • Skoda F1

      Posts: 740

      Nee hoor! Nog steeds clipping..

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 21:32
    • De Vogel is Geland

      Posts: 823

      Je ontkomt voorlopig niet aan superclipping

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 21:35
  • Larry Perkins

    Posts: 64.673

    Laurent Mekies Post-Practice Interview | 2026 Miami Grand Prix
    (Sky Sports, 4,50 minuten)

    https://youtu.be/8wUQ_jtkwmk

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 22:26

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

