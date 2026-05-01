Mercedes is tijdens de eerste vrije training in Miami tegen aantal problemen aangelopen. Zowel Andrea Kimi Antonelli als George Russell liepen tegen mankementen aan van hun felbegeerde motor. Beide coureurs van de Duitse renstal halen mogelijk de sprintkwalificatie over een paar uur niet eens.

Na een maand zonder Formule 1 strandde de koningsklasse van de autosport in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. Eindelijk konden de coureurs zich opmaken voor de eerste vrije training op het circuit dat alweer zijn vijfde editie van een F1-race mocht organiseren. Echter liep die oefensessie - die door de FIA een halfuur langer was gemaakt - niet vlekkeloos voor de Mercedessen.

Mercedes loopt tegen turbo-problemen aan

"Check mijn turbo, die maakt een heel gek geluid", zo luidde Russell op de boordradio. Nadien verscheen de Brit in zijn eigen pitbox waar zijn renstal aan de auto aan het sleutelen was. Even later kon de Brit - die de seizoensopener in Australië met speels gemak wist te winnen - weer terugkeren op het circuit in Miami.

Maar wie dat niet kon was uitgerekend zijn teamgenoot en rivaal voor het wereldkampioenschap Antonelli. Ook de Italiaan werd getergd door een motor die niet optimaal presteerde en zodoende moest hij zich melden in zijn eigen garage, waarna zijn W17 de lucht in werd gehesen. In tegenstelling tot Russell kon Antonelli niet terug de baan op, waardoor hij geen snelle ronden op de zachte band kon klokken.

Serieuze problemen dus voor de top-2 in het wereldkampioenschap en de leider bij de constructeurs. Er zal flink doorgewerkt moeten worden in beide garages, wil Mercedes haar coureurs op tijd klaar hebben voor de sprintkwalificatie die om 22:30 uur Nederlandse tijd plaats zal vinden.

Mercedes heeft nieuwe turbo's bij zich

Inmiddels is doorgeschemerd dat Mercedes nieuwe turbo's heeft meegenomen naar Miami. Wellicht dat het team uit Brackley terug zal moeten vallen op de turbo's die zij in de eerste drie races gebruikten.