Mercedes in de problemen: Antonelli en Russell missen mogelijk sprintkwalificatie in Miami

Mercedes is tijdens de eerste vrije training in Miami tegen aantal problemen aangelopen. Zowel Andrea Kimi Antonelli als George Russell liepen tegen mankementen aan van hun felbegeerde motor. Beide coureurs van de Duitse renstal halen mogelijk de sprintkwalificatie over een paar uur niet eens. 

Na een maand zonder Formule 1 strandde de koningsklasse van de autosport in de Verenigde Staten voor de Grand Prix van Miami. Eindelijk konden de coureurs zich opmaken voor de eerste vrije training op het circuit dat alweer zijn vijfde editie van een F1-race mocht organiseren. Echter liep die oefensessie - die door de FIA een halfuur langer was gemaakt - niet vlekkeloos voor de Mercedessen. 

Meer over Mercedes FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

FIA deelt nieuwe details over 'valsspelen' Mercedes

29 apr
 'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

'Wolff denkt serieus na over stoppen als Mercedes-teambaas'

20 apr

Mercedes loopt tegen turbo-problemen aan 

"Check mijn turbo, die maakt een heel gek geluid", zo luidde Russell op de boordradio. Nadien verscheen de Brit in zijn eigen pitbox waar zijn renstal aan de auto aan het sleutelen was. Even later kon de Brit - die de seizoensopener in Australië met speels gemak wist te winnen - weer terugkeren op het circuit in Miami. 

Maar wie dat niet kon was uitgerekend zijn teamgenoot en rivaal voor het wereldkampioenschap Antonelli. Ook de Italiaan werd getergd door een motor die niet optimaal presteerde en zodoende moest hij zich melden in zijn eigen garage, waarna zijn W17 de lucht in werd gehesen. In tegenstelling tot Russell kon Antonelli niet terug de baan op, waardoor hij geen snelle ronden op de zachte band kon klokken. 

Serieuze problemen dus voor de top-2 in het wereldkampioenschap en de leider bij de constructeurs. Er zal flink doorgewerkt moeten worden in beide garages, wil Mercedes haar coureurs op tijd klaar hebben voor de sprintkwalificatie die om 22:30 uur Nederlandse tijd plaats zal vinden. 

Mercedes heeft nieuwe turbo's bij zich

Inmiddels is doorgeschemerd dat Mercedes nieuwe turbo's heeft meegenomen naar Miami. Wellicht dat het team uit Brackley terug zal moeten vallen op de turbo's die zij in de eerste drie races gebruikten. 

 

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Vrije training 1

US Miami International Autodrome - 01 mei 2026

Snelle Eddy

Posts: 5.879

Kijk een beetje onder druk zetten die Benzen en het stort als een kaartenhuis in elkaar. Mooi zo.

    • Stillewerise

      Posts: 49

      Dat droom je ja. 5 weken rust hele auto verbouwd en nog is mercedes snelller. Schandalig🤣

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 20:40
  • NicoS

    Posts: 20.655

    Klanten teams ook de nieuwe turbo, of rijden die nog met de oude?

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 20:14
    • Kampsie

      Posts: 1.640

      Allemaal de nieuwe

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 20:25
    • Skoda F1

      Posts: 737

      Alleen die van Mercedes worden opgang gebracht door stoom volgens Russell.. "tjoeke tjoeke tuut tuut"

      • + 3
      • 1 mei 2026 - 20:29
    • NicoS

      Posts: 20.655

      Thanks….

      • + 1
      • 1 mei 2026 - 20:52

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

